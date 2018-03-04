04.03.2018 21:22  Выпуск видеоредактора Shotcut 18.03

Увидел свет релиз видеоредактора Shotcut 18.03, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: Добавлен фильтр Sketch для создания окантованных зарисовок;

В фильтр цветокоррекции (Color Grading) добавлены поля для ввода цифровых значений;

В настройке "Properties > Audio > Track" добавлена опция для выбора всех треков;

Ускорена загрузка изображений в сборках для Windows;

Улучшена прокрутка шкалы времени при помощи колеса мыши и трекпада;

Улучшена поддержка JACK Audio в Linux и macOS;

Пакет FFmpeg обновлён до выпуска 3.4, MLT до v6.6.0, и SDL до 2.0. Задействован свежий выпуск библиотеки vps, в котором значительно ускорено кодирование VP9.



