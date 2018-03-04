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04.03.2018 21:22  Выпуск видеоредактора Shotcut 18.03

Увидел свет релиз видеоредактора Shotcut 18.03, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлен фильтр Sketch для создания окантованных зарисовок;
  • В фильтр цветокоррекции (Color Grading) добавлены поля для ввода цифровых значений;
  • В настройке "Properties > Audio > Track" добавлена опция для выбора всех треков;
  • Ускорена загрузка изображений в сборках для Windows;
  • Улучшена прокрутка шкалы времени при помощи колеса мыши и трекпада;
  • Улучшена поддержка JACK Audio в Linux и macOS;
  • Пакет FFmpeg обновлён до выпуска 3.4, MLT до v6.6.0, и SDL до 2.0. Задействован свежий выпуск библиотеки vps, в котором значительно ускорено кодирование VP9.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.1
  3. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  4. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  6. OpenNews: Релиз системы нелинейного видеомонтажа Kdenlive 15.08
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, video
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  • 1.1, Anonymya, 22:59, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    В дженточке уж двня дня как Я б написал, но регаться тут Вот если б анонимно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 00:58, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да всем нacpать что у тебя в дженточке.
     
  • 2.5, Аноним84701, 01:29, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В дженточке уж двня дня как. Я б написал, но регаться тут
    > .. Вот если б анонимно, и на рецензию.

    см. https://www.opennet.ru/opennews/, правое меню:
    "Добавить свою новость"
    https://www.opennet.ru/announce_news.shtml?cache=off

    Логина, на первый взгляд, не требует.
    "Тестовую" новость я, правда, отправлять постеснялся, но новости из под "анонима" регулярно проскакивают.
    Последняя:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48159
    > 28.02.2018 01:57  Google вводит в Chrome обязательное логирование для SSL-сертификатов
    > Автор новости: Аноним

     
  • 1.2, Аноним, 00:56, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кто пользовался? Качественно? Хотя бы лучше кденлайва?
     
     
  • 2.4, Аноним, 00:59, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты наркоман? Примерно так же лучше, как пеинт лучше фотошопа.
     
     
  • 3.6, чебурнет.рф, 02:53, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А откуда вы знаете про пейнт и фотошоп?
     

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