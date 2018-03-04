04.03.2018 20:09  Релиз медиаплеера Parole 1.0.0, развиваемого проектом Xfce

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|4.11, Michael Shigorin, 22:24, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> просто несмотря на вой - писать что-то хорошее могут люди за зарплату,
> а не 100500 которые just for fun.
Ага, к дедлайну, хренача напропалую, как в последний день.
Что-то хорошее может написать человек, которому оно нужно.
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|5.15, Celcion, 00:10, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Что-то хорошее может написать человек, которому оно нужно.
Да, если бы не одно маленькое "но" - тот, кому нужно, пишет это для себя, учитывая лишь свои личные предпочтения и конфиг, на котором он работает.
Либо он пишет уже не для себя, а для других и отношение при этом неминуемо меняется.
Третьего без включения в уравнение денег - не дано.
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|6.17, Ne01eX, 01:06, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Что-то хорошее может написать человек, которому оно нужно.
> Да, если бы не одно маленькое "но" - тот, кому нужно, пишет
> это для себя, учитывая лишь свои личные предпочтения и конфиг, на
> котором он работает.
Вы так говорите, как-будто это что-то плохое. Если человек использует только HURD/Linux/*BSD/не важно, то логично, что он будет писать под HURD/Linux/*BSD/не важно что. Тем, кому нужна поддержка
большего, обычно, впиливают это сами, опять же, - для себя. У нас, в СПО, это так делается. :-\ И, собственно, сам факт того, что человек пишет что-то для себя ни коем образом не связан с качеством конечного продукта.
В общем, у вас ошибочное мышление, насаждённое проприарасами. Исправляйтесь. :-)
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|3.18, чебурнет.рф, 02:58, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Живёт и развивается на FreeDesktop.org и, опа-на, дважды неожиданно, является стандартом де-факто для *nix платформ.
Это поэтому там через раз всё дёргается, сыпется и или вообще сегфолтится при просмотре?
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