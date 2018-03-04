04.03.2018 20:09  Релиз медиаплеера Parole 1.0.0, развиваемого проектом Xfce

Проект Xfce представил стабильный выпуск мультимедийного проигрывателя Parole 1.0.0, использующего фреймворк GStreamer и библиотеку GTK+. В состав входят плагины для сворачивания в системный лоток, манипуляции метаданными потока, установки своего заголовка окна и блокирования перехода в спящий режим во время просмотра видео.

В новой версии значительно упрощена работа на системах, не поддерживающих аппаратное ускорение декодирования видео. Добавлен и включён по умолчанию режим автоматического выбора наиболее оптимального механизма вывода видео. В том числе новый режим решает проблемы с выводом на системах, в которых не удаётся инициализировать вывод через Xv и возникает ошибка "Could not initialise Xv output".

Из возможностей, ранее предложенных в экспериментальной ветке Parole 0.9.x так же можно отметить компактный вариант интерфейса, показ больших кнопок начала или возобновления воспроизведения вместо чёрного экрана, прекращение поддержки устаревших API, использование двойной буферизации при выводе через X11/XV, улучшенная поддержка потокового вещания и воспроизведения файлов с внешних систем.



