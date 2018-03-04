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04.03.2018 20:09  Релиз медиаплеера Parole 1.0.0, развиваемого проектом Xfce

Проект Xfce представил стабильный выпуск мультимедийного проигрывателя Parole 1.0.0, использующего фреймворк GStreamer и библиотеку GTK+. В состав входят плагины для сворачивания в системный лоток, манипуляции метаданными потока, установки своего заголовка окна и блокирования перехода в спящий режим во время просмотра видео.

В новой версии значительно упрощена работа на системах, не поддерживающих аппаратное ускорение декодирования видео. Добавлен и включён по умолчанию режим автоматического выбора наиболее оптимального механизма вывода видео. В том числе новый режим решает проблемы с выводом на системах, в которых не удаётся инициализировать вывод через Xv и возникает ошибка "Could not initialise Xv output".

Из возможностей, ранее предложенных в экспериментальной ветке Parole 0.9.x так же можно отметить компактный вариант интерфейса, показ больших кнопок начала или возобновления воспроизведения вместо чёрного экрана, прекращение поддержки устаревших API, использование двойной буферизации при выводе через X11/XV, улучшенная поддержка потокового вещания и воспроизведения файлов с внешних систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://bluesabre.org/2018/03/...)
  2. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.2.2
  3. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
  4. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.1
  5. OpenNews: Релиз медиаплеера Parole 0.9.0, развиваемого проектом Xfce
  6. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parole, xfce, media, player
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  • 1.1, Аноним, 20:12, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Ну опять звездопляс всего и вся Когда ж начнут время выделять для реально нужны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 20:17, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выделяй, кто тебе не дает?
     
     
  • 3.3, Аноним, 20:18, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не злись, ты сам прекрасно знаешь о чём я
     
  • 2.4, QroxZ, 20:23, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Очередной вой ждуна, которому все должны, но сам ни сделал ничего...
     
     
  • 3.7, Аноним, 21:29, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    просто несмотря на вой - писать что-то хорошее могут люди за зарплату, а не 1005... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Michael Shigorin, 22:24, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > просто несмотря на вой - писать что-то хорошее могут люди за зарплату,
    > а не 100500 которые just for fun.

    Ага, к дедлайну, хренача напропалую, как в последний день.

    Что-то хорошее может написать человек, которому оно нужно.

     
     
  • 5.15, Celcion, 00:10, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что-то хорошее может написать человек, которому оно нужно.

    Да, если бы не одно маленькое "но" - тот, кому нужно, пишет это для себя, учитывая лишь свои личные предпочтения и конфиг, на котором он работает.
    Либо он пишет уже не для себя, а для других и отношение при этом неминуемо меняется.
    Третьего без включения в уравнение денег - не дано.

     
     
  • 6.17, Ne01eX, 01:06, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Что-то хорошее может написать человек, которому оно нужно.
    > Да, если бы не одно маленькое "но" - тот, кому нужно, пишет
    > это для себя, учитывая лишь свои личные предпочтения и конфиг, на
    > котором он работает.

    Вы так говорите, как-будто это что-то плохое. Если человек использует только HURD/Linux/*BSD/не важно, то логично, что он будет писать под HURD/Linux/*BSD/не важно что. Тем, кому нужна поддержка
    большего, обычно, впиливают это сами, опять же, - для себя. У нас, в СПО, это так делается. :-\ И, собственно, сам факт того, что человек пишет что-то для себя ни коем образом не связан с качеством конечного продукта.

    В общем, у вас ошибочное мышление, насаждённое проприарасами. Исправляйтесь. :-)

     
  • 1.5, Анонимный писькоплюй, 20:26, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нормальный проигрыватель.
     
     
  • 2.8, Аноним, 21:50, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И иконки интересные
     
  • 2.13, Anonymya, 23:01, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам  xfce тяжеловат и недостаточное юзабилити, но пару софтин хороших от него держу у себя на JWM. Parole и xfce4-taskmanager.
     
     
  • 3.16, DFgr, 00:17, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там на тостере работается? Хорошо обои смотреть? Или они тоже слишком тяжелые?
     
  • 1.6, Sunderland93, 20:48, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> X11/XV

    Лучше бы занялись поддержкой OpenGL. И только не надо говорить "ну вот и займись". Я ничего не требую, лишь констатирую факт.

     
  • 1.9, Аноним, 22:04, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы вместо gstreamer-а взяли libmpv
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:18, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они появились одновременно И на тот момент никто не знал что же из mpv выйдет и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Ne01eX, 23:23, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как же меня устали эти школьники libmpv сама ничего не умеет Это простой врапп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.18, чебурнет.рф, 02:58, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Живёт и развивается на FreeDesktop.org и, опа-на, дважды неожиданно, является стандартом де-факто для *nix платформ.

    Это поэтому там через раз всё дёргается, сыпется и или вообще сегфолтится при просмотре?

     
  • 1.12, Аноним, 22:32, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >GStreamer

    уносите

     

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