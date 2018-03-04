04.03.2018 09:47  Обновление Tor с устранением уязвимостей и дополнительной защитой от DoS-атак

Представлены корректирующие выпуски поддерживаемых веток инструментария Tor (0.3.2.10, 0.3.1.10, 0.2.9.15), используемого для организации работы анонимной сети Tor. Из улучшений в новом выпуске отмечается портирование из экспериментальной ветки системы противостояния DoS-атакам на шлюзы, которая на 1-2 часа блокирует доступ в случае поступления от клиента слишком большого числа одновременных запросов (больше 100), при использовании слишком коротких промежутков между созданием новых цепочек (если в течение 90 секунд наблюдается интенсивность более 3 запросов в секунду) и при удержании слишком большого числа открытых соединений (3). Помимо исправления накопившихся ошибок в новой версии устранены 4 уязвимости, первые две из которых отмечены как умеренно-опасные (удалённый DoS), а остальным присвоен низкий уровень опасности: TROVE-2018-001 (CVE-2018-0490) - удалённое срабатывание assert-проверки в коде обработки протокола взаимодействия с серверами директорий. Проблема может применяться для инициирования удалённого краха сервера директорий;

TROVE-2018-002 (CVE-2018-0491) - обращение к освобождённому блоку памяти (Use-after-free) в коде планировщика KIST, что можно использовать для удалённых DoS-атак на шлюзы Tor;

TROVE-2018-003 - бесконечное зацикливание в реализации protover на языке Rust;

TROVE-2018-004 - крах при наличии некорректной информации в протоколе при расчёте консенсуса.



