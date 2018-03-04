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04.03.2018 09:47  Обновление Tor с устранением уязвимостей и дополнительной защитой от DoS-атак

Представлены корректирующие выпуски поддерживаемых веток инструментария Tor (0.3.2.10, 0.3.1.10, 0.2.9.15), используемого для организации работы анонимной сети Tor. Из улучшений в новом выпуске отмечается портирование из экспериментальной ветки системы противостояния DoS-атакам на шлюзы, которая на 1-2 часа блокирует доступ в случае поступления от клиента слишком большого числа одновременных запросов (больше 100), при использовании слишком коротких промежутков между созданием новых цепочек (если в течение 90 секунд наблюдается интенсивность более 3 запросов в секунду) и при удержании слишком большого числа открытых соединений (3).

Помимо исправления накопившихся ошибок в новой версии устранены 4 уязвимости, первые две из которых отмечены как умеренно-опасные (удалённый DoS), а остальным присвоен низкий уровень опасности:

  • TROVE-2018-001 (CVE-2018-0490) - удалённое срабатывание assert-проверки в коде обработки протокола взаимодействия с серверами директорий. Проблема может применяться для инициирования удалённого краха сервера директорий;
  • TROVE-2018-002 (CVE-2018-0491) - обращение к освобождённому блоку памяти (Use-after-free) в коде планировщика KIST, что можно использовать для удалённых DoS-атак на шлюзы Tor;
  • TROVE-2018-003 - бесконечное зацикливание в реализации protover на языке Rust;
  • TROVE-2018-004 - крах при наличии некорректной информации в протоколе при расчёте консенсуса.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Кинокомпания обвинила в пиратстве владельца выходного узла Tor
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.5
  4. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.2
  5. OpenNews: Новые версии Tor с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Аноним, 09:58, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Опеннет теперь работает круглосуточно - Помню, раньше в субботу и воскресенье ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:38, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так вроде давно по выходным работает, может только новостей поменьше...
     
  • 1.2, Аноним, 09:59, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ух ты, они не успели начать использовать rust как уже запилили VULN.
     
  • 1.3, Аноним, 11:18, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже есть бетка с FF 59?
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:02, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Причем тут tor? Хочешь использовать FF 59? Используй.
     
     
  • 3.8, Аноним, 13:48, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Модно использовать тор браузер вместо обычной лисы.
     
  • 2.11, ya, 14:32, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уже есть бетка с FF 59?

    Ты имел в виду бетка tor браузера 8.0? Зачем им делать лишний труд? Я думаю, они будут переходить с одного ESR на другой, то бишь с firefox 52 на 60, который выйдет 9 мая.

     
  • 1.5, Аноним, 12:12, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а тор браузер эти уязвимости не затрагивают?
     
     
  • 2.9, ya, 14:20, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а тор браузер эти уязвимости не затрагивают?

    tor browser = tor + firefox. Мысля ползёт в извилину?

     
     
  • 3.10, Аноним, 14:29, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти уязвимости применимы только для релеев, не для клиентов.
     
     
  • 4.12, ya, 14:49, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эти уязвимости применимы только для релеев, не для клиентов.

    Правь torrc и будь релеем во время сёрфинга.

     
  • 4.13, ya, 14:59, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С оф. сайта (может кому надо):
        Relays (and bridges) running 0.3.2.1-alpha through 0.3.2.9 should upgrade.
        Directory authorities should upgrade.
        Relays (and bridges) running 0.3.3.1-alpha should upgrade.
        All other relays (and bridges) may wish to upgrade in order to improve their
        resistance to denial-of-service attacks.


     
  • 1.6, Аноним, 13:37, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я всегда с собой беру Tail и Tor-браузер!
     

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