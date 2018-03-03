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03.03.2018 13:58  Новая версия языка программирования Nim 0.18.0

Представлен значительный релиз языка системного программирования Nim 0.18.0. Язык использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Регистр написания символов в идентификаторах не учитывается. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL).

В новом выпуске отмечается ряд существенных новшеств и изменений, связанных с проведением чистки стандартной библиотеки перед релизом 1.0. Также внесена большая порция изменений, нарушающих обратную совместимость. Оператор индексирования "[]" теперь выдаёт ошибку, если запрошенный диапазон выходит за границы строки, вместо выдачи подпадающий под запрос части строки (например, var myString = "hello world"; myString[6 .. 45] теперь инициирует исключение IndexError). Также изменена логика обработки коллекций оператором "$" и прекращено приведение массивов array[x, char] к типу cstring. Спецсимвол "\n" теперь выводит только код перевода строки без кода возврата каретки.

Среди новшеств:

  • Добавлен модуль strformat, предоставляющий поддержку форматируемых строковых литералов, позволяющих определить строку, содержащую подстановки (например let name = "Fred"; doAssert fmt"My name is {name}."), в стиле "f"-строк Python 3.6;
  • В генератор документации добавлен макрос runnableExamples, позволяющий протестировать работу приводимых примеров кода;
  • Добавлен новый макрос mapLiterals, упрощающий создание массивов и последовательностей (например, "let x = mapLiterals([12, 34, 15, 1], uint32)");
  • Изменён алгоритм управления памятью. Новый алгоритм TLSF позволяет снизить фрагментацию памяти, ценой усложнения операций alloc и dealloc;
  • Серия изменений в модулях для асинхронного ввода/вывода. Представлена унифицированная реализация asyncdispatch и новая процедура getIoHandler, возвращающая дескриптор ввода/вывода или epoll/kqueue. В модуле asyncjs появилась новая реализация async await для бэкенда JavaScript;
  • Пакетный менеджер Nimble обновлён до версии 0.8.10, в которой появилась возможность размещения нескольких пакетов Nimble в одном репозитории Git или Hg;
  • Из stdlib в обособленные пакеты Nimble переведены библиотеки gentabs, libuv, polynumeric, pdcurses, romans, libsvm и joyent_http_parser. Объявлены устаревшими basic2d и basic3d, вместо которых следует использовать такие пакеты, как glm, arraymancer и neo.


  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2018...)
  2. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.17.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nim
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  • 1.1, Аноним, 21:58, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Зачем Даже Гвидо признал что это было не лучшей идеей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, пепе, 22:04, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а можно ссылку на это утверждение Гвидо?
     
     
  • 3.3, Аноним, 22:53, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    http www yaml org faq html Но, возможно, он бы стал требовать просто по 4 проб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.4, Аноним, 22:57, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вы прочитали то, что процитировали Он не против отступов, он против табуляций ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.5, анонимус, 00:00, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Было бы логичней, как раз, в начале строки пользоваться табуляцией, а после первого непробельного символа разрешить только пробел. Один таб -один отступить и форматирование не разваливается при разном размере таба.
     
     
  • 6.10, Аноним, 02:11, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А не логичней было бы сперва ознакомиться с мат частью, а уж потом рассуждать на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.6, Аноним, 00:12, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты, наверно, до того как начал использовать питон, код не форматировал в принцип... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.7, Аноним, 01:05, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не знаю, как он, но спасибо что решили за всех, как им форматировать
     
  • 4.8, Онаним, 01:45, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но, возможно, он бы стал требовать просто по 4 пробела. Или нет, по 5. Хотя нет, по 3

    Оптимално по 2 ящетаю. Серьёзно.

    Вообще уверен он имел вииду именно это. Я тоже поначалу плевался на эту идею, но потом мне стало очевидно, что для языка программирования (YAML - язык сериализации данных, а не программирования, так что там другая история) это оптимально ибо отступы всё-равно все всегда ставят и фигурные скобочки как и обязательные точки с запятыми в конце строк в C#-подобных языках - бессмысленный балласт.

    На деле Python используется ОЧЕНЬ широко и никто особо не переживает по поводу этих отступов, так что всё в порядке. Некоторые небольшие проблем ощущаются только в момент копипастинга кода и те PyCharm решает за секунду.

     
  • 4.9, Аноним, 02:04, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https nim-lang org docs manual html Все верно сделанно Хоть 1, хоть 10 Главн... весь текст скрыт [показать]
     

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