The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

03.03.2018 08:00  Релиз свободного видеодрайвера xf86-video-amdgpu 18.0.0

Вышел релиз X.org-драйвера xf86-video-amdgpu 18.0.0, который является форком драйвера xf86-video-ati, адаптированным для работы поверх интегрированного в состав ядра Linux модуля AMDGPU, который также служит основой для нового гибридного драйвера AMDGPU-PRO. Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера.

Начиная с нового выпуска осуществлён переход на новую схему нумерации версий, в которой для упрощения оценки актуальности выпусков задействован номер года. Драйвер поддерживает работу с выпусками X.Org Server 1.13-1.19, а также адаптирован для будущего релиза X.Org Server 1.20, который ожидается 20 марта.

Из новых возможностей в новой версии добавлена поддержка вывода с 30-разрядным представлением цветов RGB (при таком выводе пока не поддерживается гамма-коррекция, а аппаратное ускорение доступно только с X.Org 1.20). Когда недоступен аппаратный курсор добавлена возможность применения "page flipping" (метод, при котором вместо копирования содержимого буфера в видеопамять, применяется техника быстрого переключения между двумя буферами в видеопамяти - пока один из буферов заполняется, другой отображается на экране).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.40
  3. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.10.0 и xf86-video-amdgpu 1.4.0
  4. OpenNews: Драйвер AMDGPU-PRO 16.50. В ядро Linux не будут приняты изменения с поддержкой новых GPU AMD
  5. OpenNews: Компания AMD начала тестирование гибридного драйвера на базе модуля AMDGPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu, amd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:22, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Интересно как себя чувствует новые Ryzen со встроенной графикой Vega на Linux. https://www.amd.com/ru/products/apu/amd-ryzen-5-2400g
     
     
  • 2.2, Andrey Mitrofanov, 09:30, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –9 +/
    Нет, не интересно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Ку, 12:14, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Месячные или зависть, что последние АМД камни уделывают дырявые Интели по производительности и бозопасности да еще и при более низкой стоимости? Держитесь.
     
     
  • 4.13, Аноним, 13:08, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А еще они догоняют и перегоняют интел в аспекте security processor ов Без лож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, leap42, 09:45, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Интересно как себя чувствует новые Ryzen со встроенной графикой Vega на Linux

    работает, но так себе, лучше подождать месяц-другой

     
  • 1.7, сжигайте синагоги, 11:50, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –12 +/
    Скототрон-2018 8212 преступление против русской нации И все, кто тянет народ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:07, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы, мсье, ошиблись форумом - мейлруч в другой стороне
     
  • 2.12, Аноним, 12:54, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам казачьим петухам из навозе виднее
     
  • 1.11, Джон Ленин, 12:24, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера.

    Короче: Если вы собрали initcpio с AMDGPU и заблеклистили Radeon через опции ядра без всяких траблов, то он у вас кагбэ и на POLARIS'е работать будет — список тут неполный. (Может в оригинале имелось в виду, что его подтянули для новых карт, и "стандартизировали" кое-как поддержку для более-ранних GCN-чипов)

     
     
  • 2.14, Аноним, 13:26, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут вообще новость бредовата - самые интересные изменения случаются вообще не в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 14:06, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В тексте речь идет об отсутствии поддержки старых GPU А что тогда говорить на... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor