03.03.2018 08:00  Релиз свободного видеодрайвера xf86-video-amdgpu 18.0.0

Вышел релиз X.org-драйвера xf86-video-amdgpu 18.0.0, который является форком драйвера xf86-video-ati, адаптированным для работы поверх интегрированного в состав ядра Linux модуля AMDGPU, который также служит основой для нового гибридного драйвера AMDGPU-PRO. Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера.

Начиная с нового выпуска осуществлён переход на новую схему нумерации версий, в которой для упрощения оценки актуальности выпусков задействован номер года. Драйвер поддерживает работу с выпусками X.Org Server 1.13-1.19, а также адаптирован для будущего релиза X.Org Server 1.20, который ожидается 20 марта.

Из новых возможностей в новой версии добавлена поддержка вывода с 30-разрядным представлением цветов RGB (при таком выводе пока не поддерживается гамма-коррекция, а аппаратное ускорение доступно только с X.Org 1.20). Когда недоступен аппаратный курсор добавлена возможность применения "page flipping" (метод, при котором вместо копирования содержимого буфера в видеопамять, применяется техника быстрого переключения между двумя буферами в видеопамяти - пока один из буферов заполняется, другой отображается на экране).



