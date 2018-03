02.03.2018 21:32  Выпуск Wine 3.3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.3. С момента выпуска версии 3.2 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 388 изменений. Наиболее важные изменения: Начальная поддержка графического API Vulkan;

По умолчанию активировано использование обособленного потока обработки команд Direct3D, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах;

По умолчанию включена поддержка мультисэмплинга текстур (Multisample texture);

Поддержка работы через SDL с игровыми контроллерами;

Возможность загрузки исполняемых файлов .Net, включающих только компоненты на промежуточном языке CIL (Common Intermediate Language);

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Max Payne 2, Cosmology of Kyoto, Secret of the Luxor, Janetter 4.1.1.0, Symantec Norton 360, Photo Renamer 3.x/4.x, Bankperfect 8.0.0.373, The Witcher 3, The Witness, Just Cause 2, Wolf RPG Editor, BaiduMusic.