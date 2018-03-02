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02.03.2018 21:32  Выпуск Wine 3.3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.3. С момента выпуска версии 3.2 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 388 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Начальная поддержка графического API Vulkan;
  • По умолчанию активировано использование обособленного потока обработки команд Direct3D, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах;
  • По умолчанию включена поддержка мультисэмплинга текстур (Multisample texture);
  • Поддержка работы через SDL с игровыми контроллерами;
  • Возможность загрузки исполняемых файлов .Net, включающих только компоненты на промежуточном языке CIL (Common Intermediate Language);
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Max Payne 2, Cosmology of Kyoto, Secret of the Luxor, Janetter 4.1.1.0, Symantec Norton 360, Photo Renamer 3.x/4.x, Bankperfect 8.0.0.373, The Witcher 3, The Witness, Just Cause 2, Wolf RPG Editor, BaiduMusic.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
  3. OpenNews: Проект Wine Staging прекращает подготовку релизов
  4. OpenNews: Выпуск Wine 3.2
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Gannet, 21:53, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Что-то они зачастили в последнее время.
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:13, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Так они же давно каждые две недели выпускаются, хотя вторая версия абы как выпус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 22:07, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пускай,главное что-бы качество не хворало.
     
  • 1.5, commiethebeastie, 00:15, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    hardlock.sys, bizvserialnt.sys, hcmon.sys

    Они наконец-то начали реализацию поддержки драйверов!

     
  • 1.6, Аноним, 00:15, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "доколе" теперь по умолчанию :)
     
  • 1.7, Аноним, 00:27, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Если я правильно понимаю пляски с x360ce или LD_PRELOAD koku-xinput-wine so зако... весь текст скрыт [показать]
     

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