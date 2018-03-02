02.03.2018 21:32  Выпуск Wine 3.3

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.3. С момента выпуска версии 3.2 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 388 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Начальная поддержка графического API Vulkan;
- По умолчанию активировано использование обособленного потока обработки команд Direct3D, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах;
- По умолчанию включена поддержка мультисэмплинга текстур (Multisample texture);
- Поддержка работы через SDL с игровыми контроллерами;
- Возможность загрузки исполняемых файлов .Net, включающих только компоненты на промежуточном языке CIL (Common Intermediate Language);
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Max Payne 2, Cosmology of Kyoto, Secret of the Luxor, Janetter 4.1.1.0, Symantec Norton 360, Photo Renamer 3.x/4.x, Bankperfect 8.0.0.373, The Witcher 3, The Witness, Just Cause 2, Wolf RPG Editor, BaiduMusic.