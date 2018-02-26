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26.02.2018 21:19  Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.6.0

Проект GNU опубликовал новую версию web-браузера IceCat 52.6.0. Браузер построен на кодовой базе Firefox 52 ESR, приведённой в соответствие с требованиями к полностью свободному ПО. В частности, удалены несвободные компоненты, заменены элементы оформления, прекращено использование зарегистрированных торговых марок, отключен поиск несвободных плагинов и дополнений, интегрированы дополнения, направленные на усиления приватности.

В базовую поставку входят дополнения LibreJS для блокирования обработки несвободного JavaScript-кода, HTTPS Everywhere для использования шифрования трафика на всех сайтах где это возможно, HTML5 Video Everywhere для замены Flash-плеера на аналог на основе тега video и Spyblock (основан на Adblock Plus) для блокирования рекламы и реализации приватного режима просмотра в котором загрузка ресурсов разрешена только с текущего сайта. В качестве поисковой системы по умолчанию используется DuckDuckGO, с отправкой запросов по HTTPS и без использования JavaScript. Присутствует возможность отключения обработки JavaScript и сторонних Cookie.

По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack, а в HTTP-заголовке Referer всегда передаётся имя хоста, к которому адресован запрос. Отключены следующие возможности: проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google, Encrypted Media Extensions (EME), сбор телеметрии, поддержка Flash, уточнение поиска (search suggestions), API для определения местоположения, GeckoMediaPlugins (GMP), Pocket и проверка дополнений по цифровым подписям. WebRTC модифицирован для блокирования утечки внутреннего IP при работе через Tor.

По сравнению с прошлой версией осуществлёна синхронизация с кодовой базой Firefox 52.6.0 ESR, дополнение HTTPS Everywhere обновлено до версии 2018.1.11, Reveal hidden HTML до версии 1.6, а LibreJS до версии 1.3. Включена поддержка WebRTC, но добавлена защита от утечки сведений об внутренних IP-адресах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.3.0
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.0.2
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 45.5.1
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 38.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: icecat, firefox
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  • 1.2, Анонистый калий, 21:42, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Обделаться с новости конечно же, но с каждым годом интернет становится только хуже. Где новый путь то найти?
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:48, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Фидонет
     
     
  • 3.15, Аноним, 23:04, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Гипертекстовый фидонет. Призовём же Мицгола в тред.
     
  • 1.4, Аноним, 21:57, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А часто ли JavaScript-код бывает свободным Сдаётся мне по такой формулировке са... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 22:15, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Самописный код без указанной лицензии Что соотвествует духу GNU о свободах исхо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 21:58, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А в ванильный фаерфокс не хотят такую защиту добавить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:16, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В ванильном фаерфоксе она включается одной настройкой в about:config
     
  • 1.6, Аноним, 22:00, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    ESR не нужен Доплнения не должня быть интегрированы Они должны быть дополнения... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:05, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не замечал Пользуюсь DuckDuckGO второй год в качестве основного перешёл потому... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Аноним, 22:17, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да даже если не обвешиваться - им нужно модели обучать, а туркерам платить дорог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 22:56, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > туркер

    опишите пожалуйста значение термина

     
  • 2.18, Annoynymous, 23:28, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > которая ищет хуже гугла, яндекса и бинга

    Ну да, она использует поиск Яндекса для поиска, но ищет хуже Яндекса.

    Прохладная история.

     
  • 1.7, Аноним, 22:00, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А это чё Найти не удаётся нигде А звучит как что-то хорошее, может и я бы себе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 23:11, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот оно: addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/submit-me/
     
     
  • 3.17, Онаним, 23:25, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо. Поставил. Даже на этом сайте находит что-то скрытое и предлагает показать, но если согласиться ничего не меняется. Будем тестировать дальше...
     
  • 3.20, Онаним, 23:29, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно как-то сделать чтобы оно не спрашивало на каждой странице "Hidden HTML detected, would you like to reveal it?", а просто автоматически ревилило? А то уже зае... Ok жать. Даже не верится, что кто-то это терпит. Где у него настройки найти что-то тоже не удалось.
     
  • 1.12, Аноним, 22:17, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они в курсе, что он наоборот даёт лишний бит для фингерпринтинга ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 23:29, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И что Твой браузер и без этого уникальный ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 22:26, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скачал архив, в каталоге extensions куча дополнений Среди них, например, Libre... весь текст скрыт [показать]
     

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