26.02.2018 21:19  Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.6.0

А можно как-то сделать чтобы оно не спрашивало на каждой странице "Hidden HTML detected, would you like to reveal it?", а просто автоматически ревилило? А то уже зае... Ok жать. Даже не верится, что кто-то это терпит. Где у него настройки найти что-то тоже не удалось.