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24.02.2018 11:14  Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8

Проект UBports, продолжающий разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, объявил о формировании сборок с рабочим столом Unity 8 для ноутбуков и ПК. Ранее для разработки Unity 8 для стационарных систем был основан проект Yunit, но в нём уже длительное время не наблюдается какой-либо активности. Созданное вокруг проекта UBports сообщество, наоборот активно развивается, и готово обеспечить своими силами поддержку пакетов с Unity 8 для LTS-релизов Ubuntu 16.04 и Ubuntu 18.04. Для продолжения разработки в репозитории UBports создан форк кодовой базы Unity 8.

Поддержка стационарного рабочего стола Unity 8 позволит продолжить развитие идей, связанных с режимом Convergence, предоставляющем адаптивное окружение для мобильных устройств, которое при подключении к монитору, позволяет получить полноценный рабочий стол и превращает смартфон в портативную рабочую станцию. Функциональность Unity 8 пока ограничена, например, отсутствует поддержка проприетарных драйверов NVIDIA, отсутствует поддержка многомониторных конфигураций, ограничен запуск традиционных X11-приложений, не поддерживается выполнение программ для Wayland (планируется перевод Unity 8 на Wayland).

Для быстрой установки подготовлен bash-скрипт, который настроит репозиторий UBports и установит необходимые пакеты (unity8-desktop-session). После завершения установки пользователю будет предоставлен дополнительный сеанс Unity8.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Третье обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Второе обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  5. OpenNews: Canonical закрывает Ubuntu Store и прекращает выпуск обновлений для Ubuntu Phone
  6. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unity, ubports
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  • 1.4, Sunderland93, 11:49, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Вообще-то приложения на Wayland отлично запускаются и работают под Unity 8, и даже Xmir довели до почти юзабельного состояния
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:56, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Не думаю, что ты знаешь что написал Причем тут приложения на wayland Или ты х... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Анонидзе, 13:05, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, там как раз стоит прослойка, пока что.
     
     
  • 4.22, Аноним, 13:11, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это утверждение вызывает у меня сомнения, ну и противоречит новости Можно пожал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, Анонидзе, 17:59, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А элементарно в репозиторий к ним зайти никак? Qt5 и GTK3-приложения запускаются как клиенты Wayland, также как иксовые приложения запускаются как клиенты Xwayland. Сам по себе Mir как отдельная сущность никуда не делся.
     
     
  • 6.41, Аноним, 19:19, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тяжело Qt и GTK же могут запускаться и под мир и под вяленого, и туда и туда им... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.42, Аноним, 19:51, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Найдите тут же последние новости про Mir, там есть об этом
     
  • 1.9, Аноним, 11:58, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ох сомневаюсь, что они переведут на wayland Забыли написать, что unity 8 уже в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 13:12, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Чего же тогда там вообще работает Консольные что ли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Operast, 14:33, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Извиняюсь, шо не по теме, но, подскажите, пожалуйста, как установить Оперу на Кубунту 14.04.5?
    Вот такая проблема через установку деб-пакета:
    http://ibb.co/bzetJH  
     
     
  • 2.32, iPony, 15:29, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Никак. 🖕🏼
    Слишком старый дистрибутив
     
     
  • 3.38, Operast, 17:32, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Что значит слишком старый дистрибутив - для кого Для Гугла - не старый, для Ф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, Поле, 15:37, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Извиняюсь, шо не по теме, но, подскажите, пожалуйста, как установить Оперу на
    > Кубунту 14.04.5?
    > Вот такая проблема через установку деб-пакета:
    > http://ibb.co/bzetJH

    Залезь на ftp-сервер оперы и пробуй более ранние мажорные версии, какая-нибудь точно подойдет

     
  • 2.34, Аноним, 16:30, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Настоящий операст ставил был хотя бы Вивальди.
     
  • 1.28, neak, 14:53, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >планируется перевод Unity 8 на Wayland

    Перевод на Wayland значит написание своего дисплейного сервера, композитного менеджера и всего остального. Wayland ни тем ни другим не является.
    Перенесли бы на Xorg сначала.  

     
     
  • 2.29, marks, 15:03, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А потом перенесенное  переносить на вяленого? Не проще ли сразу того?
     
  • 1.36, Аноним, 16:43, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Судя по описанию, за пределы примитивной технодемки оно так и не вышло.
     
  • 1.37, Kuromi, 16:45, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "ограничен запуск традиционных X11-приложений, не поддерживается выполнение программ для Wayland" - а что тогда там запускать-то, консольные приложения?
     
  • 1.43, Аноним, 20:09, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    неплохо , Moto G5s Plus 32GB ещё бы добавили и можно было бы брать
     
  • 1.44, pavlinux, 21:52, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да
     

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