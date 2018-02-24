24.02.2018 11:14  Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8

Проект UBports, продолжающий разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, объявил о формировании сборок с рабочим столом Unity 8 для ноутбуков и ПК. Ранее для разработки Unity 8 для стационарных систем был основан проект Yunit, но в нём уже длительное время не наблюдается какой-либо активности. Созданное вокруг проекта UBports сообщество, наоборот активно развивается, и готово обеспечить своими силами поддержку пакетов с Unity 8 для LTS-релизов Ubuntu 16.04 и Ubuntu 18.04. Для продолжения разработки в репозитории UBports создан форк кодовой базы Unity 8.

Поддержка стационарного рабочего стола Unity 8 позволит продолжить развитие идей, связанных с режимом Convergence, предоставляющем адаптивное окружение для мобильных устройств, которое при подключении к монитору, позволяет получить полноценный рабочий стол и превращает смартфон в портативную рабочую станцию. Функциональность Unity 8 пока ограничена, например, отсутствует поддержка проприетарных драйверов NVIDIA, отсутствует поддержка многомониторных конфигураций, ограничен запуск традиционных X11-приложений, не поддерживается выполнение программ для Wayland (планируется перевод Unity 8 на Wayland).

Для быстрой установки подготовлен bash-скрипт, который настроит репозиторий UBports и установит необходимые пакеты (unity8-desktop-session). После завершения установки пользователю будет предоставлен дополнительный сеанс Unity8.