24.02.2018 11:14  Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8

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|1.4, Sunderland93, 11:49, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Вообще-то приложения на Wayland отлично запускаются и работают под Unity 8, и даже Xmir довели до почти юзабельного состояния
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|5.40, Анонидзе, 17:59, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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А элементарно в репозиторий к ним зайти никак? Qt5 и GTK3-приложения запускаются как клиенты Wayland, также как иксовые приложения запускаются как клиенты Xwayland. Сам по себе Mir как отдельная сущность никуда не делся.
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|2.33, Поле, 15:37, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
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> Извиняюсь, шо не по теме, но, подскажите, пожалуйста, как установить Оперу на
> Кубунту 14.04.5?
> Вот такая проблема через установку деб-пакета:
> http://ibb.co/bzetJH
Залезь на ftp-сервер оперы и пробуй более ранние мажорные версии, какая-нибудь точно подойдет
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|1.28, neak, 14:53, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>планируется перевод Unity 8 на Wayland
Перевод на Wayland значит написание своего дисплейного сервера, композитного менеджера и всего остального. Wayland ни тем ни другим не является.
Перенесли бы на Xorg сначала.
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|1.37, Kuromi, 16:45, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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"ограничен запуск традиционных X11-приложений, не поддерживается выполнение программ для Wayland" - а что тогда там запускать-то, консольные приложения?
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