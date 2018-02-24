24.02.2018 10:38  Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.7

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|3.18, пох, 20:56, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это один из наиболее интересных отечественных проектов последнего времени.
и что в нем такого интересного,кроме того что оно работает в мегафоне?
Я вот вижу неумение разработчиков внятно описывать, что и зачем вообще они сделали (ну, или нежелание) и "only linux". С моей точки зрения - "расходимся, смотреть не на что". По крайней мере, пока не нанялись админом в мегафон.
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|4.19, EHLO, 22:06, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Это один из наиболее интересных отечественных проектов последнего времени.
> и что в нем такого интересного,кроме того что оно работает в мегафоне?
Впервые успешно продемонстрировали, что можно из микроскопа сделать отбойный молоток.
Упорство 🐿️ изобретательность.
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|1.9, anomymous, 13:49, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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А не из-за этого счастья случайно у них периодически мобильный инет отваливается, пока режим сети туда-сюда не сменишь? xD
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|1.14, пх, 17:25, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Помню, один чел из Мегафона мне жаловался, что у него редхатовский ipa server под нагрузкой протухает а саппорт не чешется. Видать, послали лесом красношляпу, переехали на реопен этот
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