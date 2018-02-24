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24.02.2018 10:38  Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.7

Состоялся релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.7, в рамках которого развивается форк проекта OpenLDAP, в котором проведена работа по устранению ошибок и внесению улучшений для стабильной работы репликации. Проект ориентирован на надежность и производительность при использовании в решениях с высокой нагрузкой и промышленных системах в сфере телекоммуникаций.

ReOpenLDAP уже применяется в инфраструктуре ПАО МегаФон, обеспечивая высоконагруженную обработку запросов в multi-master кластере с full-mesh репликацией, демонстрируя производительность на уровне 10 тысяч обновлений и 25 тысяч операций поиска в секунду на наборе данных 100 млн записей (100 Гб данных). В новом выпуске добавлен перевод системных руководств на русский язык, обеспечена поддержка привязки открытых ключей (PKP, Public key pinning), удалён ldap_pvt_thread_rmutex, добавлен рекурсивный POSIX мьютекс для libevent, реализована функция ldap_connect().

Причиной создания форка является отказ включения в основной состав OpenLDAP ряда исправлений из-за желания сохранения совместимости с устаревшими Си-компиляторами (совместимость с компиляторами без поддержки вариативных макросов, которые появились в стандарте C99, нарушалась лишь в одном патче из большой серии исправлений). После форка ветка ReOpenLDAP master поддерживается в стабильном состоянии и соответствует OpenLDAP/2.4.x, с добавлением отдельных доработок из OpenLDAP/master. Ветка ReOpenLDAP next соответствует следующей версии OpenLDAP/2.5.x.

Особенности ReOpenLDAP:

  • Корректная и надёжная работа репликации в режиме multi-master;
  • Команда "reopenldap [iddqd] [idkfa] [idclip]";
  • Новые настройки:
    • quorum { [vote-sids ...] [vote-rids ...] [auto-sids] [auto-rids] [require-sids ...] [require-rids ...] [all-links] }
    • "quorum limit-concurrent-refresh
    • "biglock { none | local | common }
    • syncprov-showstatus { none | running | all }
    • crash-backtrace on|off
    • coredump-limit {mbytes}
    • memory-limit {mbytes}
  • Модернизация хранилища mdbx для повышения масштабируемости и улучшения репликации;
  • Поддержка срезов состояния (checkpoint) при изменении раздела или по таймеру;
  • Поддержка опции requirecheckpresent для syncrepl;
  • Поддержка настройки keepalive для входящих соединений;
  • Встроенная система проверки памяти с поддержкой ls-malloc;
  • Пригодность для отладки в AddressSanitizer и Valgrind;
  • Возможность применения оптимизации на стадии компоновки (LTO, Link-Time Optimization) при сборке в GCC и Clang;
  • Поддержка OpenSSL 1.1.x, Mozilla NSS, GnuTLS и LibreSSL 2.5.x;
  • Перенос всех исправлений из веток openldap/master и openldap/2.4;
  • Большое число исправлений, связанных с репликацией;
  • Устранено около 5 тысяч предупреждений при сборке в GCC/clang и 1 тысяча предупреждний при проверке в ThreadSanitizer
  • Устранено большинство утечек памяти;
  • Решены проблемы, выявленные статистическими анализаторами PVS-Studio и Coverity.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leo-yuriev/...)
  2. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
  3. OpenNews: OpenDJ - новый открытый LDAP-сервер, продолживший развитие Sun OpenDS
  4. OpenNews: Доступен модуль авторизации LDAP для nginx (nginx-auth-ldap)
  5. OpenNews: Релиз свободного LDAP-сервера Mandriva Directory Server 2.4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reopenldap, ldap
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  • 1.1, лютый жабист__, 10:47, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Окей, используется в мегафоне и определенная хардовая конфигурация Пока нет инф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, commiethebeastie, 11:40, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    У вымпелкома везде венда. Уверены что там в 3 раза меньше железа?
     
     
  • 3.16, Аноним, 18:54, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Глюков там в три раза больше Но анонимы любят глюки Особенно в биллинге ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, YetAnotherOnanym, 12:23, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > хвастаться нечем

    Чо, серьёзно?

     
  • 1.2, Аноним, 10:54, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Зочем вы форсите это ПО?
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:22, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Это один из наиболее интересных отечественных проектов последнего времени.
     
     
  • 3.4, Аноним, 11:38, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот сейчас постгресу было обидно.
     
     
  • 4.6, Anonim, 11:45, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чего обидно-то? Сказано же "один из".
     
  • 4.10, Аноним, 14:55, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    постгрес на рассэйский а международный!
     
  • 3.12, Аноним, 15:38, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А где почитать о его интересности Заменит ли оно ад или виндус сервер включат в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, пох, 20:56, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это один из наиболее интересных отечественных проектов последнего времени.

    и что в нем такого интересного,кроме того что оно работает в мегафоне?

    Я вот вижу неумение разработчиков внятно описывать, что и зачем вообще они сделали (ну, или нежелание) и "only linux". С моей точки зрения - "расходимся, смотреть не на что". По крайней мере, пока не нанялись админом в мегафон.

     
     
  • 4.19, EHLO, 22:06, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Это один из наиболее интересных отечественных проектов последнего времени.
    > и что в нем такого интересного,кроме того что оно работает в мегафоне?

    Впервые успешно продемонстрировали, что можно из микроскопа сделать отбойный молоток.

    Упорство 🐿️ изобретательность.


     
  • 1.8, Аноним, 13:08, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Парсер конфигов можно сделать дружелюбнее?
     
  • 1.9, anomymous, 13:49, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А не из-за этого счастья случайно у них периодически мобильный инет отваливается, пока режим сети туда-сюда не сменишь? xD
     
  • 1.11, ZloySergant, 15:00, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >Команда "reopenldap [iddqd] [idkfa] [idclip]";

    ЧИТЕРЫ!!!

     
  • 1.13, Аноним, 15:38, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Человеческий конфиг так и не вернули?
     
  • 1.14, пх, 17:25, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Помню, один чел из Мегафона мне жаловался, что у него редхатовский ipa server под нагрузкой протухает а саппорт не чешется. Видать, послали лесом красношляпу, переехали на реопен этот
     
  • 1.15, Аноним, 18:50, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это примерно так - Хочу сегодня побыть админом мегафона - И баланс счета а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, annual slayer, 20:04, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мне кажется, эти команды добавили  просто чтобы повысить обсуждаемость релиза в новостях :D


    иначе любопытно было бы знать, что они делают

     

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