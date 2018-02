24.02.2018 10:38  Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.7

Состоялся релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.7, в рамках которого развивается форк проекта OpenLDAP, в котором проведена работа по устранению ошибок и внесению улучшений для стабильной работы репликации. Проект ориентирован на надежность и производительность при использовании в решениях с высокой нагрузкой и промышленных системах в сфере телекоммуникаций. ReOpenLDAP уже применяется в инфраструктуре ПАО МегаФон, обеспечивая высоконагруженную обработку запросов в multi-master кластере с full-mesh репликацией, демонстрируя производительность на уровне 10 тысяч обновлений и 25 тысяч операций поиска в секунду на наборе данных 100 млн записей (100 Гб данных). В новом выпуске добавлен перевод системных руководств на русский язык, обеспечена поддержка привязки открытых ключей (PKP, Public key pinning), удалён ldap_pvt_thread_rmutex, добавлен рекурсивный POSIX мьютекс для libevent, реализована функция ldap_connect(). Причиной создания форка является отказ включения в основной состав OpenLDAP ряда исправлений из-за желания сохранения совместимости с устаревшими Си-компиляторами (совместимость с компиляторами без поддержки вариативных макросов, которые появились в стандарте C99, нарушалась лишь в одном патче из большой серии исправлений). После форка ветка ReOpenLDAP master поддерживается в стабильном состоянии и соответствует OpenLDAP/2.4.x, с добавлением отдельных доработок из OpenLDAP/master. Ветка ReOpenLDAP next соответствует следующей версии OpenLDAP/2.5.x. Особенности ReOpenLDAP: Корректная и надёжная работа репликации в режиме multi-master;

Команда "reopenldap [iddqd] [idkfa] [idclip]";

Новые настройки: quorum { [vote-sids ...] [vote-rids ...] [auto-sids] [auto-rids] [require-sids ...] [require-rids ...] [all-links] } "quorum limit-concurrent-refresh "biglock { none | local | common } syncprov-showstatus { none | running | all } crash-backtrace on|off coredump-limit {mbytes} memory-limit {mbytes}

Модернизация хранилища mdbx для повышения масштабируемости и улучшения репликации;

Поддержка срезов состояния (checkpoint) при изменении раздела или по таймеру;

Поддержка опции requirecheckpresent для syncrepl;

Поддержка настройки keepalive для входящих соединений;

Встроенная система проверки памяти с поддержкой ls-malloc;

Пригодность для отладки в AddressSanitizer и Valgrind;

Возможность применения оптимизации на стадии компоновки (LTO, Link-Time Optimization) при сборке в GCC и Clang;

Поддержка OpenSSL 1.1.x, Mozilla NSS, GnuTLS и LibreSSL 2.5.x;

Перенос всех исправлений из веток openldap/master и openldap/2.4;

Большое число исправлений, связанных с репликацией;

Устранено около 5 тысяч предупреждений при сборке в GCC/clang и 1 тысяча предупреждний при проверке в ThreadSanitizer

Устранено большинство утечек памяти;

Решены проблемы, выявленные статистическими анализаторами PVS-Studio и Coverity.