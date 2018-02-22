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22.02.2018 10:03  Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging

Разработчики проекта Wine официально представили новый репозиторий на GitHub, в котором будет продолжена разработка проекта Wine staging, мэйнтейнеры которого несколько дней назад объявили, что не могут больше заниматься подготовкой новых релизов. Напомним, что в рамках проекта Wine staging развиваются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. Например, в Wine staging предоставляется поддержка Windows ACL, CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, EAX 1, API Vulkan, тем оформления GTK3+, декодирования DXVA2 на стороне GPU.

Обязанности мэйнтейнера возрождённого Wine staging взял на себя Alistair Leslie-Hughes из сообщества разработчиков Wine, известный проектом monoDX (реализация DirectX для Mono). Помогать в сопровождении проекта согласились разработчики Thomas Crider и Zebediah Figura.

В настоящее время новая команда занялась переводом поддерживаемых проектом патчей на актуальную кодовую базу Wine 3.x. За два с половиной месяца неактивности разработки Wine staging многое изменилось и при попытке актуализации Wine staging всплывает множество конфликтов (проектом поддерживается более 1100 патчей), на разбор которых уходит много времени. Разработчики также находятся в процессе получения доступа к сборочной инфраструктуре Wine, которая позволит им наладить формирование готовых пакетов.

Среди краткосрочных планов отмечается перевод кода Wine staging на актуальную кодовую базу Wine, обеспечение компиляции без ошибок, переработка патчей для восстановления функциональности и выпуск начального релиза. После выпуска начального релиза будет возобновлён приём новых патчей. Среди долгосрочных целей называется сокращение числа патчей в ветке staging и улучшение связей между патчами и отчётами о решаемых ими проблемах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/piperma...)
  2. OpenNews: Проект Wine Staging прекращает подготовку релизов
  3. OpenNews: Выпуск Wine 3.2
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, staging
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  • 1.1, commiethebeastie, 10:19, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    На сколько интересно их хватит.
     
     
  • 2.7, Чупачупс, 11:57, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Пока диплом о высшем образовании не получат
     
     
  • 3.13, pavlinux, 14:15, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > обеспечение компиляции без ошибок

    Это вот так чтоль?

    size_t size;
    int len;
    ...
    if ( (int)size < len)
    ...

     
  • 1.2, Mr. Cake, 10:21, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >реализация DirectX для Mono

    А внутри набор заглушек, целиком и полностью состоящий из throw new NotImplementedException ();

    "Реализация", ага. Такие заглушечные фасады нормальные люди автоматическим тулингом делают.

     
     
  • 2.4, Аноним, 11:25, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А сколкько их в вайн? На каждые 10 строк кода STAB("blabla");
     
  • 2.6, leap42, 11:43, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    так делайте, нормальный человек, всё лучше чем на опеннетах троллить
     
  • 1.5, Аноним, 11:42, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну и молодцы. Главное, чтобы энтузизазизму надолго хватало.
     
  • 1.8, Аноним, 12:26, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему-то я не вижу в этом списке SveCop или Cybermax, не понять , который в де... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Вайновыйанон, 12:33, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    После того как CSMT засунули в основную ветку, wine-staging стал вообще ненужен
     
     
  • 2.10, Аноним, 12:40, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мне он нужен, чтобы использовать VA-API в Sony Vegas И сохранять видео со скоро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Онаним, 19:05, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю. Задолбали не принимать такие вещи в основную ветку. Всё готово, всё работает, а им что-то не нравится.
     
  • 2.11, qq, 13:26, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ладно. Staging - это полигон для обкатки новых фич и прогиба разработчиков основного WINE принять эти фичи.
     
  • 2.14, burjui, 16:39, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Херовенько этот CSMT работает на Far Cry 2, так что нужен
     
  • 1.15, Онаним, 17:38, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее бы уже Кроссовок на базе Wine3 завезли... Друг стонет что никак на Маке Ведьмак не фурычит, а в тройке вроде говорили, что пофиксили...
     

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