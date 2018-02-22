22.02.2018 10:03  Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging

Разработчики проекта Wine официально представили новый репозиторий на GitHub, в котором будет продолжена разработка проекта Wine staging, мэйнтейнеры которого несколько дней назад объявили, что не могут больше заниматься подготовкой новых релизов. Напомним, что в рамках проекта Wine staging развиваются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. Например, в Wine staging предоставляется поддержка Windows ACL, CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, EAX 1, API Vulkan, тем оформления GTK3+, декодирования DXVA2 на стороне GPU.

Обязанности мэйнтейнера возрождённого Wine staging взял на себя Alistair Leslie-Hughes из сообщества разработчиков Wine, известный проектом monoDX (реализация DirectX для Mono). Помогать в сопровождении проекта согласились разработчики Thomas Crider и Zebediah Figura.

В настоящее время новая команда занялась переводом поддерживаемых проектом патчей на актуальную кодовую базу Wine 3.x. За два с половиной месяца неактивности разработки Wine staging многое изменилось и при попытке актуализации Wine staging всплывает множество конфликтов (проектом поддерживается более 1100 патчей), на разбор которых уходит много времени. Разработчики также находятся в процессе получения доступа к сборочной инфраструктуре Wine, которая позволит им наладить формирование готовых пакетов.

Среди краткосрочных планов отмечается перевод кода Wine staging на актуальную кодовую базу Wine, обеспечение компиляции без ошибок, переработка патчей для восстановления функциональности и выпуск начального релиза. После выпуска начального релиза будет возобновлён приём новых патчей. Среди долгосрочных целей называется сокращение числа патчей в ветке staging и улучшение связей между патчами и отчётами о решаемых ими проблемах.



