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21.02.2018 20:55  Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter

Разработчики подсистемы NetFilter выставили на обсуждение патчи с начальной реализацией нового пакетного фильтра bpfilter, который со временем может заменить ныне поддерживаемые механизмы фильтрации пакетов nftables и iptables. Несмотря на все свои достоинства интенсивность внедрения механизма Nftables оставляет желать лучшего и iptables до сих пор остаётся более востребован и не желает повторять судьбу ipchains и ipfwadm.

В nftables логика фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). При этом последние годы в ядре Linux поставляется универсальная встроенная виртуальная машина BPF с JIT, для которой активно ведётся работа по улучшению производительности, функциональности и безопасности. Чтобы не поддерживать две разные виртуальные машины, выполняющие сходные задачи, и для достижения более высокой производительности у разработчиков возникла идея построения пакетного фильтра на основе штатного BPF-движка ядра Linux.

В итоге был подготовлен прототип нового пакетного фильтра bpfilter, иллюстрирующий идею применения BPF для фильтрации пакетов. Наиболее важным решением в предложенном прототипе стало желание обеспечить полную совместимость с наборами правил iptables, т.е. bpfilter сможет выступить в роли прозрачной замены iptables, полностью совместимой со всеми существующими конфигурациями (администраторам не придётся изучать новый синтаксис правил). Bpfilter обрабатывает запросы iptables и транслирует их в программы BPF, привязываемые к различным подсистемам. Например, при помощи XDP (eXpress Data Path) можно запустить BPF-программу на уровне сетевого драйвера, с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов для высокопроизводительной обработки.

Трансляция правил выполняется целиком в пространстве пользователя, что упрощает отладку и повышает безопасность. Для повышения производительности также может применяться JIT-компиляция BPF в машинные инструкции для архитектур x86_64, arm64, ppc64, sparc64, mips64, s390x и arm32, или задействование аппаратных механизмов выполнения BPF на уровне сетевого адаптера (например, Netronome NFP SmartNIC).

Харальд Вельте (Harald Welte), один из основных разработчиков netfilter/iptables, поставил под сомнение идею полной эмуляции правил iptables через BPF для обеспечения прозрачной замены iptables, так как полностью повторить поведение iptables будет слишком трудно, а наличие различий при обработке существующих наборов правил iptables может привести к возникновению неожиданных проблем с безопасностью.

К тому же некоторые элементы дизайна iptables нельзя назвать удачными и повторение API iptables в bpfilter может привести к тому, что допущенные 18 лет назад ошибки проектирования iptables закрепятся ещё на 10 лет. Например, API iptables не предоставляет способа добавления/замены единичного правила или небольшого набора правил, а может только целиком очистить и перезагрузить всю конфигурацию. Данная особенность делает внесение изменений в межсетевой экран неудобным и существенно усложняет координацию одновременного внесения изменений несколькими обработчиками. Недовольство также вызывает необходимость разделения наборов правил для IPv4 и IPv6.

Вельте предложил не фокусироваться только на повторении iptables, а реализовать в bpfilter эмуляцию nftables API, который спроектирован с учётом недостатков iptables и больше соответствует современным реалиям. Возможность использования API nftables позволит поддержать тех, кто уже перешёл на nftables, а для остающихся на iptables будет стимулировать миграцию.

Дэвид Миллер (David Miller), мэйнтейнер сетевой подсистемы ядра, возразил, что iptables до сих пор существенно более распространён и реализация его интерфейса позволит достичь широкого охвата при тестировании. Вельте парировал тем, что в наиболее крупных областях применения, таких как Docker и Kubernetes, используются утилиты командной строки, а не iptables API, поэтому нет смысла в эмуляции API как такового для проведения тестирования в подобных системах.

Миллер также обратил внимание на то, что nftables так и не решил проблемы с производительностью подсистемы фильтрации пакетов, сместив вместо этого внимание на сетевые технологии в пространстве пользователя. Nftables может стать одним из тех экспериментов, которые позволяют разобраться в некоторой проблемной области, но никогда не получают распространения в реальной практике. При этом, bpfilter ещё очень далеко до интеграции в ядре, так как представления о его производительности пока носят лишь теоретический характер, код достаточно сырой, отсутствуют многие возможности, а некоторые функции не могут быть реализованы через BPF и требуют дополнительной поддержки в ядре (например, отслеживание соединений).

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/SubscriberLink...)
  2. OpenNews: Несколько релизов в рамках проекта Netfilter
  3. OpenNews: Разработчики Netfilter представили замену iptables
  4. OpenNews: Google представил Cilium, сетевую систему для Linux-контейнеров, основанную на BPF
  5. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  6. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.4, идущего на смену iptables
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: bpfilter, netfilter, firewall
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  • 1.1, mimocrocodile, 22:16, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Какая у них интеллектуальная дискуссия, а был бы Линус обозвал бы всех макаками
     
  • 1.2, vitalif, 22:25, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > идею применения Berkeley Packet Filter для фильтрации пакетов

    какая свежая идея, бинго

     
  • 1.3, Аноним, 22:32, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    А как жо Firewalld?..
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:45, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    надстройка над Iptables же
     
     
  • 3.33, Аноним, 07:16, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    вот-вот Сразу видна квалификация -d разработчиков только очередную обертку и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 22:40, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    тык чтоже?: nftables учить или нет?
     
  • 1.7, cat666, 22:58, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Например, API iptables не предоставляет способа добавления или замены единичного правила или небольшого набора правил...." - Вельте бредит?
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:18, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не путайте API iptables и утилиту iptables Из FAQ 4 5 Is there an C C API ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, cat666, 23:20, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за грамотный ответ! Не думал, что всё так запущено.

    > Не путайте API iptables  и утилиту  iptables.
    > Из FAQ:
    > 4.5 Is there an C/C++ API for adding/removing rules?
    > The answer unfortunately is: No.
    > We are well aware that there is a fundamental lack for such
    > an API, and we are working on improving that situation. Until
    > then, it is recommended to either use system() or open a
    > pipe into stdin of iptables-restore. The latter will give you a
    > way better performance.

     
  • 3.14, пох, 00:28, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    а в чем и зачем там вообще весь api , если правила добавлять он не умеет И ком... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Riv1329, 07:10, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    При добавлении еденичного правила, iptables выгружает через api весь набор правил, добавляет одно и загружает назад. Наверное, это и имелось в виду, а не возможности утилиты командной строки iptables

    К сожалению, не помню где именно прочитал об этом. Вероятно, могут возникать проблемы при множественном конкурентном использовании этого api

     
  • 1.11, Аноним, 23:25, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда пробую новую конфигурацию добавляю правила по-одному Неужели при этом все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 00:50, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, именно так все и происходит
     
  • 2.27, Аноним, 05:23, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, но пофиг, - реальных проблем с производительностью это не создает
     
  • 1.12, EHLO, 23:55, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >и выполняется в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters)

    Опять этот троян.

    >Несмотря на все свои достоинства интенсивность внедрения механизма Nftables оставляет желать лучшего

    Усложненный синтаксис и встроенный троян, сомнительные такие достоинства.

     
  • 1.13, asdasdasd, 00:23, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > интенсивность внедрения механизма Nftables оставляет желать лучшего и iptables до сих пор остаётся более востребован

    Потому-что iptables знакомый во всех местах, существует тонна документации, примеров и генераторов правил (тот-же Firewall Builder), не говоря уже о том, что такие вещи востребованы на серверах, а кто в здравом уме будет переводить что-то рабочее, на что-то другое и ловить кучу косяков, которые фиг отследишь?

     
     
  • 2.15, пох, 00:40, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Потому-что iptables знакомый во всех местах, существует тонна документации, примеров и
    > генераторов правил (тот-же Firewall Builder), не говоря уже о том, что

    если вы используете "генераторы", то вам должно быть глубоко похрен.

    > такие вещи востребованы на серверах, а кто в здравом уме будет
    > переводить что-то рабочее, на что-то другое и ловить кучу косяков, которые

    apt-get upgrade, и оно само переведется. И вас не спросит. Приедет новая версия "генератора", ты даже не заметишь. для таких вот скудоумных оно и делается. Потому что "генераторы", действительно, писать неудобно, мозги напрягать приходится.

    проблема заключается в том, что некоторые сервера все еще админят нормальные админы, которым никакие генераторы не нужны, а нужна им возможность быстро разобраться в сложной системе правил и что-то в ней изменить.

    по мере их перехода в junior-пресейл-менеджеры проблема должна решиться сама собой.

     
     
  • 3.19, sadasd, 02:46, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > если вы используете "генераторы", то вам должно быть глубоко похрен.

    Чукча не мыслитель, чукча писатель? ГОТОВЫЕ утилки которые генерируют iptables. Что-то другое они не генерируют. Смекаете?

    > apt-get upgrade, и оно само переведется.

    Админ локалхоста? Ну-ну.
    P.S. Хотя apt-get даже на локалхосте запускать осторожно нужно, а то из-за кривых зависимостей пол-системы снесет.

     
     
  • 4.23, ., 03:11, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Хотя apt-get даже на локалхосте запускать осторожно нужно, а то из-за кривых зависимостей пол-системы снесет.

    [пока ещё] - убунопроблемы! У меня в демьянах кое где вообще по крону...

     
  • 2.22, ., 03:09, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > кто в здравом уме будет переводить что-то рабочее, на что-то другое и ловить кучу косяков, которые фиг отследишь?

    А где ты видел в IT, в последнее время, здравый ум?!
    Чем хуже - тем лучше!

     
  • 1.16, Аноним, 00:50, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эй! Я еще с iptables на nftables не переучился!
     
  • 1.18, Anonymous Coward, 01:36, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Самое приятное в этой ситуации, что на основе этого можно сделать порт pf. Чтобы наконец-то можно было просто написать человекочитаемый pf.conf вместо этого ада с правилами iptables через шеллскрипты.
     
     
  • 2.21, pavlinux, 02:54, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Покажи как в pf.conf будет выглядить правило: делать MIRROR на все UDP пакеты из Китая ниже 1024 порта с TTL меньше 50, с 23:00 до 08:00
     
     
  • 3.24, ., 03:12, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как в iptables? Или ты так, для почесать ниже хвоста?
     
     
  • 4.25, angra, 03:44, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну, если опустить установку и загрузку необходимых для этого модулей, то как то так:
    -A INPUT -p udp --sport 1:1023 -m ttl --ttl-lt 50 -m geoip --src-cc CN -m time --timestart 23:00 --timestop 08:00 -j MIRROR
    -A FORWARD -p udp --sport 1:1023 -m ttl --ttl-lt 50 -m geoip --src-cc CN -m time --timestart 23:00 --timestop 08:00 -j MIRROR
     
     
  • 5.28, Аноним, 05:33, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То есть iptables выполняет ф-цию крона? А как же unix-way и все такое?
     
     
  • 6.29, angra, 05:53, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В каком месте? cron это выполнение действия в определенное время, а здесь одно из условий фильтрации. Можно конечно по крону добавлять и удалять правило, но зачем, если фильтр по времени уже есть. Ну и запустить что-либо по времени iptables не сможет.
    С тем же успехом можно заявить, что find не unix-way, ведь его -print тоже может вывести список файлов подобно ls.
     
  • 1.20, pavlinux, 02:51, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Руки прям чешутся всё пихать в ядро.
     
  • 1.26, leap42, 04:58, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Наиболее важным решением в предложенном прототипе стало желание обеспечить полную совместимость с наборами правил iptables

    Noooo! В бытность сетевиком всякие файерволы доводилось настраивать, страшнее iptables не было ничего.

    > Харальд Вельте (Harald Welte), один из основных разработчиков netfilter/iptables, поставил под сомнение идею полной эмуляции правил iptables через BPF

    вот бы этого человека послушали, он явно шарит

     
  • 1.34, Аноним, 08:30, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какую задачу решает bpfilter, заменяя iptables и используя правила iptables Щоб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, An, 08:35, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там же написано "у вас нет гемора с iptables, будет" )
     

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