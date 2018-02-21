21.02.2018 20:55  Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter

Разработчики подсистемы NetFilter выставили на обсуждение патчи с начальной реализацией нового пакетного фильтра bpfilter, который со временем может заменить ныне поддерживаемые механизмы фильтрации пакетов nftables и iptables. Несмотря на все свои достоинства интенсивность внедрения механизма Nftables оставляет желать лучшего и iptables до сих пор остаётся более востребован и не желает повторять судьбу ipchains и ipfwadm. В nftables логика фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). При этом последние годы в ядре Linux поставляется универсальная встроенная виртуальная машина BPF с JIT, для которой активно ведётся работа по улучшению производительности, функциональности и безопасности. Чтобы не поддерживать две разные виртуальные машины, выполняющие сходные задачи, и для достижения более высокой производительности у разработчиков возникла идея построения пакетного фильтра на основе штатного BPF-движка ядра Linux. В итоге был подготовлен прототип нового пакетного фильтра bpfilter, иллюстрирующий идею применения BPF для фильтрации пакетов. Наиболее важным решением в предложенном прототипе стало желание обеспечить полную совместимость с наборами правил iptables, т.е. bpfilter сможет выступить в роли прозрачной замены iptables, полностью совместимой со всеми существующими конфигурациями (администраторам не придётся изучать новый синтаксис правил). Bpfilter обрабатывает запросы iptables и транслирует их в программы BPF, привязываемые к различным подсистемам. Например, при помощи XDP (eXpress Data Path) можно запустить BPF-программу на уровне сетевого драйвера, с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов для высокопроизводительной обработки. Трансляция правил выполняется целиком в пространстве пользователя, что упрощает отладку и повышает безопасность. Для повышения производительности также может применяться JIT-компиляция BPF в машинные инструкции для архитектур x86_64, arm64, ppc64, sparc64, mips64, s390x и arm32, или задействование аппаратных механизмов выполнения BPF на уровне сетевого адаптера (например, Netronome NFP SmartNIC). Харальд Вельте (Harald Welte), один из основных разработчиков netfilter/iptables, поставил под сомнение идею полной эмуляции правил iptables через BPF для обеспечения прозрачной замены iptables, так как полностью повторить поведение iptables будет слишком трудно, а наличие различий при обработке существующих наборов правил iptables может привести к возникновению неожиданных проблем с безопасностью. К тому же некоторые элементы дизайна iptables нельзя назвать удачными и повторение API iptables в bpfilter может привести к тому, что допущенные 18 лет назад ошибки проектирования iptables закрепятся ещё на 10 лет. Например, API iptables не предоставляет способа добавления/замены единичного правила или небольшого набора правил, а может только целиком очистить и перезагрузить всю конфигурацию. Данная особенность делает внесение изменений в межсетевой экран неудобным и существенно усложняет координацию одновременного внесения изменений несколькими обработчиками. Недовольство также вызывает необходимость разделения наборов правил для IPv4 и IPv6. Вельте предложил не фокусироваться только на повторении iptables, а реализовать в bpfilter эмуляцию nftables API, который спроектирован с учётом недостатков iptables и больше соответствует современным реалиям. Возможность использования API nftables позволит поддержать тех, кто уже перешёл на nftables, а для остающихся на iptables будет стимулировать миграцию. Дэвид Миллер (David Miller), мэйнтейнер сетевой подсистемы ядра, возразил, что iptables до сих пор существенно более распространён и реализация его интерфейса позволит достичь широкого охвата при тестировании. Вельте парировал тем, что в наиболее крупных областях применения, таких как Docker и Kubernetes, используются утилиты командной строки, а не iptables API, поэтому нет смысла в эмуляции API как такового для проведения тестирования в подобных системах. Миллер также обратил внимание на то, что nftables так и не решил проблемы с производительностью подсистемы фильтрации пакетов, сместив вместо этого внимание на сетевые технологии в пространстве пользователя. Nftables может стать одним из тех экспериментов, которые позволяют разобраться в некоторой проблемной области, но никогда не получают распространения в реальной практике. При этом, bpfilter ещё очень далеко до интеграции в ядре, так как представления о его производительности пока носят лишь теоретический характер, код достаточно сырой, отсутствуют многие возможности, а некоторые функции не могут быть реализованы через BPF и требуют дополнительной поддержки в ядре (например, отслеживание соединений).



