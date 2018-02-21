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21.02.2018 11:32  Представлен новый инсталлятор для серверной редакции Ubuntu

Дастин Киркленд (Dustin Kirkland), входящий в команду, определяющую стратегию развития в компании Canonical, представил новый инсталлятор Subiquity, который будет использован по умолчанию в серверной редакции Ubuntu 18.04. Новый инсталлятор предоставляет текстовый режим установки и уже доступен для тестирования в составе ежедневных Live-сборок.

Пользователю предлагаются консольные варианты интерфейса для разбивки дисков, настройки RAID, выбора языка и раскладки клавиатуры, создания пользователей, настройки сетевого соединения. Возможна автоматизированная установка по профилю конфигурации, определённому в формате JSON. Вместе с инсталлятором также поставляется утилита "console-conf" для первичной настройки системы, после первой загрузки.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.dustinkirkland.com...)
  2. OpenNews: Результаты опроса пожеланий по улучшению Ubuntu
  3. OpenNews: Для Ubuntu введён в строй механизм обновления ядра без перезагрузки
  4. OpenNews: Google переводит рабочие станции инженеров с Goobuntu (Ubuntu) на gLinux (Debian)
  5. OpenNews: В Ubuntu 18.04 LTS решено вернуть по умолчанию сеанс на основе X.Org
  6. OpenNews: В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu, server
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  • 1.1, dkg, 11:35, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Симпотичненько...
     
     
  • 2.2, dpkg, 11:43, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +18 +/
    пот и симпатия - два разных слова
     
     
  • 3.4, Чупачупс, 11:48, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Предполагаю, что человека, написавшего такое слово, очень тонкое чувство юмора
     
     
  • 4.7, Аноним, 11:51, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Утонченные юмористы так заезженно не шутят, по определению.
     
  • 4.12, Онаним, 12:14, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А уж у того, кто это прокомментировал - вообще хохотач...
     
  • 3.5, Аноним, 11:49, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И понятия.
     
  • 3.19, Аноним, 12:51, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > пот и симпатия - два разных слова

    Но при этом "симпотный"!

     
     
  • 4.23, ryoken, 13:36, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Но при этом "симпотный"!

    блондинячьи жаргонизмы, да

     
  • 3.24, Игорь, 13:36, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Симпатучненько.
     
  • 1.6, Аноним, 11:50, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Что-то не с той стороны ребята зашли ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 12:02, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Что-то не с той стороны ребята зашли
    >>> Что касается развития редакции Ubuntu для серверов, наибольшую популярность завоевало предложение по реализации rolling-обновлений (153 балла). На втором месте пожелание по предоставлению официального оборудования для Ubuntu, по аналогии с устройствами Nexus для Android (130 баллов). На третьем месте проведение чистки лишнего и превращения в более легковесный продукт (113 баллов). Далее следуют предложения по усилению тестирования и контроля за качеством (99), интеграции средств для удаления старых ядер (92), поддержки ZFS для корневого раздела (84), сокращению энергопотребления (73), повышению защищённости и интеграции grsecurity (72). Предложение по отказу от использования systemd завоевало 69 баллов, идея переработать инсталлятор для серверных систем получила 19 баллов, а инициатива создания повторяемых сборок - 7 баллов.

    max( баллы / усилия )

     
     
  • 3.9, Andrey Mitrofanov, 12:04, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > max( баллы / усилия )

    +
    max( баллы / усилия * маркетинг-всплэш-напомнить-о-себе )

     
  • 2.10, Аноним, 12:06, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Роллин им зачем саноникал не сможет обеспечить качество всех пакетов при непрер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 12:54, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он и так не может, а тут хоть свеженькое будет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.32, freehck, 16:25, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Роллин им зачем? саноникал не сможет обеспечить качество всех пакетов при непрерывном обновлении.

    А Canonical и не обеспечивает качество всех пакетов. У них есть список пакетов, за работоспособность которых они несут ответственность, а все остальные -- побоку. Потому они и штампуют свои релизы на базе Sid-а.

    Что касается роллинга, то это в принципе показывает уровень грамотности людей, на которых ориентируется Canonical. Хотя, конечно, многое зависит от политики роллинга.

     
  • 2.34, Аноним, 18:24, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что-то не с той стороны ребята зашли

    Двигать кровати это каноникалично!

     
  • 1.11, Аноним, 12:12, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Новый инсталлятор имеет какой-то смысл создавать кроме использования более иннов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, J.L., 14:25, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > починить шифрование хомяка при использовании btrfs

    можете рассказать подробнее что сломано ?
    я правда ставил через нетинстал такой вариант, но изредка почему-то отмантируется шифрование хомяка и требуется скриптик монтирования шифрохомяка

     
  • 2.29, Аноним, 14:45, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Яро плюсую ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 12:15, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой кошмар вот скажите, в консольном инсталляторе debian под капотом все на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, J.L., 14:26, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Какой кошмар...вот скажите, в консольном инсталляторе debian под капотом все на костылях
    > и подпорках, что бубунтята не могут его выбрать и модифицировать под
    > себя?

    а в нетинстале там похоже консольный инсталятор дебиана (и в альтернейт-образе был тоже, в серверном ранее не помню что было)

     
  • 2.31, Николай, 15:30, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кошмар здесь только твое мнение. В остальном - нормальный понятный интерфейс, ничего лишнего.
     
     
  • 3.33, Аноним, 16:46, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет - это кошмар, мало того что выглядит как GUI-шный интерфейс бубунты нелепо п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 12:21, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Мои глаза… За что?
     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 12:30, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мои глаза… За что?

    Концептуальное искусство нюзмейкинга.  NIHubuntu стайл.

     
  • 1.16, iPony, 12:36, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Slim and sexy 🍭
     
  • 1.17, Аноним, 12:37, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    70es style.
     
  • 1.18, Аноним, 12:39, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это же консольный conjure-up ...
     
  • 1.22, Аноним, 13:26, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Серверная редакция умерла, когда похоронили 32 бита.
     
     
  • 2.25, Анан, 14:10, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    32 бита умерли когда Билл Гейц рассказал всем, что 640 Кбайт хватит для любых задач.
     
     
  • 3.28, Andrey Mitrofanov, 14:38, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 32 бита умерли когда Билл Гейц рассказал всем, что 640 Кбайт хватит
    > для любых задач.

    Ийеий!  16-битной сегментированной риил-моуд памяти хватит всемЪ.  </FTW>

     
     
  • 4.30, Andrey Mitrofanov, 15:23, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> 32 бита умерли когда Билл Гейц рассказал всем, что 640 Кбайт хватит
    >> для любых задач.
    > Ийеий!  16-битной сегментированной риил-моуд памяти хватит всемЪ.  </FTW>

    https://fosdem.org/2018/schedule/event/dosemu_and_freedos_past_present_future/

    [I][U]FreeDOS compiler issue[/U]
    [...]
    ● 2007: Rask Ingemann Lambertson contributes ia16 codegen to gcc.
    ● 2017: Andrew Jenner refines into GCC 6.2 based patchset (tiny model only)
    ● 2017: TK Chia contributes small model and far pointers to ia16-elf-gcc (https://github.com/tkchia/gcc-ia16)
    ● 2017-2018: FreeDOS kernel (mostly written in C) and command.com (FreeCOM) ported to ia16-elf-gcc[/I]

     

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