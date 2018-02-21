21.02.2018 11:32  Представлен новый инсталлятор для серверной редакции Ubuntu

Дастин Киркленд (Dustin Kirkland), входящий в команду, определяющую стратегию развития в компании Canonical, представил новый инсталлятор Subiquity, который будет использован по умолчанию в серверной редакции Ubuntu 18.04. Новый инсталлятор предоставляет текстовый режим установки и уже доступен для тестирования в составе ежедневных Live-сборок.

Пользователю предлагаются консольные варианты интерфейса для разбивки дисков, настройки RAID, выбора языка и раскладки клавиатуры, создания пользователей, настройки сетевого соединения. Возможна автоматизированная установка по профилю конфигурации, определённому в формате JSON. Вместе с инсталлятором также поставляется утилита "console-conf" для первичной настройки системы, после первой загрузки.