21.02.2018 11:32  Представлен новый инсталлятор для серверной редакции Ubuntu

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|2.8, Andrey Mitrofanov, 12:02, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Что-то не с той стороны ребята зашли
>>> Что касается развития редакции Ubuntu для серверов, наибольшую популярность завоевало предложение по реализации rolling-обновлений (153 балла). На втором месте пожелание по предоставлению официального оборудования для Ubuntu, по аналогии с устройствами Nexus для Android (130 баллов). На третьем месте проведение чистки лишнего и превращения в более легковесный продукт (113 баллов). Далее следуют предложения по усилению тестирования и контроля за качеством (99), интеграции средств для удаления старых ядер (92), поддержки ZFS для корневого раздела (84), сокращению энергопотребления (73), повышению защищённости и интеграции grsecurity (72). Предложение по отказу от использования systemd завоевало 69 баллов, идея переработать инсталлятор для серверных систем получила 19 баллов, а инициатива создания повторяемых сборок - 7 баллов.
max( баллы / усилия )
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|3.32, freehck, 16:25, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Роллин им зачем? саноникал не сможет обеспечить качество всех пакетов при непрерывном обновлении.
А Canonical и не обеспечивает качество всех пакетов. У них есть список пакетов, за работоспособность которых они несут ответственность, а все остальные -- побоку. Потому они и штампуют свои релизы на базе Sid-а.
Что касается роллинга, то это в принципе показывает уровень грамотности людей, на которых ориентируется Canonical. Хотя, конечно, многое зависит от политики роллинга.
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|2.26, J.L., 14:25, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> починить шифрование хомяка при использовании btrfs
можете рассказать подробнее что сломано ?
я правда ставил через нетинстал такой вариант, но изредка почему-то отмантируется шифрование хомяка и требуется скриптик монтирования шифрохомяка
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|2.27, J.L., 14:26, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Какой кошмар...вот скажите, в консольном инсталляторе debian под капотом все на костылях
> и подпорках, что бубунтята не могут его выбрать и модифицировать под
> себя?
а в нетинстале там похоже консольный инсталятор дебиана (и в альтернейт-образе был тоже, в серверном ранее не помню что было)
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