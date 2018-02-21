21.02.2018 09:01  Скомпрометирована инфраструктура проекта Mageia

Разработчики Linux-дистрибутива Mageia, в рамках которого независимым сообществом энтузиастов развивается форк проекта Mandriva, сообщили о компрометации сервера идентификации проекта и утечке базы пользователей. Неизвестный атакующий смог получить доступ к LDAP-серверу Mageia (identity.mageia.org) и опубликовал хранящиеся там данные, включая имена пользователей, хэши паролей и email-адреса.

В опубликованном варианте базы хеши паролей были модифицированы и приведены к одному регистру символов, что немного снижает угрозу для участников разработки Mageia. Тем не менее, исходная база находится в руках злоумышленников и не исключено распространение актуальной базы или попытки реконструкции паролей по хэшам (хэши хранились с солью).

После выявления атаки все пароли были сброшены и пользователям предложено поменять параметры входа через интерфейс восстановления забытого пароля. С пользователями, имевшими повышенный уровень привилегий, администраторы проекта свяжутся отдельно для восстановления доступа в индивидуальном порядке. Всем пользователям, которые применяют одинаковые пароли в нескольких сервисах, рекомендуется срочно поменять пересекающиеся с Mageia пароли и на других сайтах, так как злоумышленники могут сопоставить учётные данные по email.

Администраторы ведут работу по восстановлению хронологии инцидента и деталей взлома - пока не ясно, как атакующему удалось прочитать содержимое LDAP-каталога, несмотря на имевшиеся настройки, ограничивающие доступ. Для усиления защиты в настоящее время добавлены дополнительные правила для ограничения доступа к серверу LDAP.



