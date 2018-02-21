21.02.2018 09:01  Скомпрометирована инфраструктура проекта Mageia

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|8.45, Аноним84701, 18:50, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Ну да, всё правильно: поломанный твиттер сразу спалили, а про взломы внутренней
> инфраструктуры не рассказывают и не палятся.
Примерно так оно и есть.
https://www.techrepublic.com/article/microsofts-vulnerability-database-hacked-
> October 17, *2017*
> Microsoft suffered an internal breach back in *2013*, and *quietly patched* the flaws *without disclosing* the event to the public, Reuters reported on Tuesday.
> Reuters learned of the breach from five former employees, who described it to the publication.
> The attack was "only the second known breach of such a corporate database," Reuters reported.
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|6.41, Andrey Mitrofanov, 17:26, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> Взломщики тоже не рассказывают по договорённости с майками?
Нет, любители-одиночки не лезут к и не разевают на проф-лам/-ов промышленного килогинга, брутфорсинга, мозгабладандинга и удалёунинга.
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|4.34, ПавелС, 15:30, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Ломают. У меня clamav обновил базы и три недели майнил. Зеркал обновления до фига подписывают фиг знает кого.
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|5.42, анонимус, 17:41, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Не питаю никаких иллюзий по отношению к майкам и их сетям, но именно исходники винтукея утекли по вине сторонней компании-разработчика Mainsoft, которая занималась портированием некоторых виндовс-программ на Unix.
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|2.10, Michael Shigorin, 11:16, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
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> Зачем нужны все эти инфраструктуры проектов со своими базами
> пользователей когда есть GitHub?
Вот и выходите за него замуж сами.
PS: сочувствую коллегам -- им и так, поди, мороки достаточно...
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|1.5, Аноним, 10:11, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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А вообще есть такая необходимость выставлять сервер LDAP в Интенет? IMHO он должен находиться внутри локальной сети, а публичные серверы этой организации обращаться к нему через локалку.
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|2.8, Ne01eX, 10:37, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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> Вот поэтому и надо сидеть исключительно на дистрах, поддерживаемые не васянами, а
> Корпорациями.
Мы с Патриком смеёмся над таким глупым утверждением. :-D
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|2.20, Andrey Mitrofanov, 12:44, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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> Спасибо за список!!!
> Так ещё и фряха в списке. Куда бежать то?
> На солярку что ли? Нет. КУДА????
> ВО! Никуда! Удалю все аккаунты и заброшу комп. Спасибо и прощай OpenNet
> и остальной интернет.
Человеку свойственно ошибаться. Бегите к рептилоидам.
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|2.30, взломщик, 13:42, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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куда я там майнер поставлю, если это injection ? Тазу банных вот слил, а шелл-доступ или эквивалент, увы, не светит получить, чёртов лдап не имеет команды "выполнить код". Поэтому и выложил что было, испортив хэши - надеялся с авторов прожекта получить хоть на хлеб без масла. А они, гады, жадные оказались... копаешься, копаешься в чужих дерьмосайтах, а все бестолку :-(
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