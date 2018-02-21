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21.02.2018 09:01  Скомпрометирована инфраструктура проекта Mageia

Разработчики Linux-дистрибутива Mageia, в рамках которого независимым сообществом энтузиастов развивается форк проекта Mandriva, сообщили о компрометации сервера идентификации проекта и утечке базы пользователей. Неизвестный атакующий смог получить доступ к LDAP-серверу Mageia (identity.mageia.org) и опубликовал хранящиеся там данные, включая имена пользователей, хэши паролей и email-адреса.

В опубликованном варианте базы хеши паролей были модифицированы и приведены к одному регистру символов, что немного снижает угрозу для участников разработки Mageia. Тем не менее, исходная база находится в руках злоумышленников и не исключено распространение актуальной базы или попытки реконструкции паролей по хэшам (хэши хранились с солью).

После выявления атаки все пароли были сброшены и пользователям предложено поменять параметры входа через интерфейс восстановления забытого пароля. С пользователями, имевшими повышенный уровень привилегий, администраторы проекта свяжутся отдельно для восстановления доступа в индивидуальном порядке. Всем пользователям, которые применяют одинаковые пароли в нескольких сервисах, рекомендуется срочно поменять пересекающиеся с Mageia пароли и на других сайтах, так как злоумышленники могут сопоставить учётные данные по email.

Администраторы ведут работу по восстановлению хронологии инцидента и деталей взлома - пока не ясно, как атакующему удалось прочитать содержимое LDAP-каталога, несмотря на имевшиеся настройки, ограничивающие доступ. Для усиления защиты в настоящее время добавлены дополнительные правила для ограничения доступа к серверу LDAP.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mageia.org/en/201...)
  2. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  3. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры Opera привёл к утечке синхронизированных паролей
  5. OpenNews: Оценка причин и последствий взлома kernel.org
  6. OpenNews: Взломан официальный форум проекта Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mageia
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  • 1.3, Аноним, 09:59, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Ломают только раздолбаев. К Linux Mint и Transmission добавился Mageia.
     
     
  • 2.17, Аноним, 11:54, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +16 +/
    А как же
    kernel.org https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32226
    linux.com и Linux Foundation https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=31726
    sourceforge.com https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=29426
    suse https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=38803
    Fedora и Red Hat https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=17510
    Debian https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35767 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=7890 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=3126
    PHP https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=38251
    Python https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35784
    FreeBSD https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35357
    openssl https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=38758
    MySQL https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32492
    GNU и Savannah https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28850
    Apache https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=26219
    Tor https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=25117

    Проприетарщиков ломают не меньше:
    Adobe https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=38077 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34956
    Apple https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=37479
    NVIDIA https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34324
    Sony https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30778
    Yahoo https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47321
    Dropbox https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45053
    opera  https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45046

     
     
  • 3.22, Аноним, 12:54, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Майков не ломали?
     
     
  • 4.26, Аноним, 13:19, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Они не рассказывают.
     
     
  • 5.28, Аноним, 13:24, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Взломщики тоже не рассказывают по договорённости с майками?
     
     
  • 6.32, Аноним84701, 14:33, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Нет, у них договоренность с некоторыми анонимами -- они не рассказывают о взломе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.44, Аноним, 18:23, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну да, всё правильно поломанный твиттер сразу спалили, а про взломы внутренней ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.45, Аноним84701, 18:50, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну да, всё правильно: поломанный твиттер сразу спалили, а про взломы внутренней
    > инфраструктуры не рассказывают и не палятся.

    Примерно так оно и есть.
    https://www.techrepublic.com/article/microsofts-vulnerability-database-hacked-
    > October 17, *2017*
    > Microsoft suffered an internal breach back in *2013*, and *quietly patched* the flaws *without disclosing* the event to the public, Reuters reported on Tuesday.
    > Reuters learned of the breach from five former employees, who described it to the publication.
    > The attack was "only the second known breach of such a corporate database," Reuters reported.

     
  • 6.41, Andrey Mitrofanov, 17:26, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Взломщики тоже не рассказывают по договорённости с майками?

    Нет, любители-одиночки не лезут к и не разевают на проф-лам/-ов промышленного килогинга, брутфорсинга, мозгабладандинга и удалёунинга.

     
  • 4.34, ПавелС, 15:30, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ломают. У меня  clamav  обновил базы и три недели майнил. Зеркал обновления до фига подписывают фиг знает кого.
     
  • 4.37, Michael Shigorin, 16:25, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Майков не ломали?

    Не, не ломали.  И исходники винтукея не гуляли.

     
     
  • 5.42, анонимус, 17:41, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не питаю никаких иллюзий по отношению к майкам и их сетям, но именно  исходники винтукея утекли по вине сторонней компании-разработчика Mainsoft, которая занималась портированием некоторых виндовс-программ на Unix.
     
  • 1.4, Онаним, 10:08, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –11 +/
    Зачем нужны все эти инфраструктуры проектов со своими базами пользователей когда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:30, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Лучше ломать всех одновременно Debian и GNOME перешли Gitlab, хостят только на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Michael Shigorin, 11:16, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    > Зачем нужны все эти инфраструктуры проектов со своими базами
    > пользователей когда есть GitHub?

    Вот и выходите за него замуж сами.

    PS: сочувствую коллегам -- им и так, поди, мороки достаточно...

     
  • 1.5, Аноним, 10:11, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    А вообще есть такая необходимость выставлять сервер LDAP в Интенет? IMHO он должен находиться внутри локальной сети, а публичные серверы этой организации обращаться к нему через локалку.
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:36, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это не криативно.
     
  • 2.18, Аноним, 11:54, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Дык наверняка так и есть, что не устраняет возможность взлома ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 10:28, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Вот поэтому и надо сидеть исключительно на дистрах, поддерживаемые не васянами, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Ne01eX, 10:37, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Вот поэтому и надо сидеть исключительно на дистрах, поддерживаемые не васянами, а
    > Корпорациями.

    Мы с Патриком смеёмся над таким глупым утверждением. :-D

     
  • 2.11, Michael Shigorin, 11:21, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Вот поэтому и надо сидеть исключительно на дистрах, поддерживаемые
    > не васянами, а Корпорациями.

    Можно список в студию?  А то в шляпу, например, неоднократно:
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=17510
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=29374

    Радует разве что случай, когда сами успели быстрее:
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44940

     
     
  • 3.12, Аноним, 11:30, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    > 2008
    > 2011

    А посвежее списка не нашлось?

     
     
  • 4.38, Michael Shigorin, 16:27, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А посвежее списка не нашлось?

    Вы мне достаньте корпорацию почище, а я озабочусь списком посвежей.

     
     
  • 5.40, Аноним, 17:00, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ловко выкрутился, да так, что все тут же забыли о 2008/2011.
     
  • 3.14, Аноним, 11:32, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Apple
    Microsoft
     
  • 1.19, Аноним, 12:31, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Спасибо за список Так ещё и фряха в списке Куда бежать то На солярку что ли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Andrey Mitrofanov, 12:44, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Спасибо за список!!!
    > Так ещё и фряха в списке. Куда бежать то?
    > На солярку что ли? Нет. КУДА????
    > ВО! Никуда! Удалю все аккаунты и заброшу комп. Спасибо и прощай OpenNet
    > и остальной интернет.

    Человеку свойственно ошибаться.  Бегите к рептилоидам.

     
  • 2.23, Вася Совесть, 13:01, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Plan 9, GNU/Hurd, OS/2(там три проекта на её основе) ну и микроядра.
     
  • 2.29, ryoken, 13:34, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ВО! Никуда! Удалю все аккаунты и заброшу комп. Спасибо и прощай OpenNet
    > и остальной интернет.

    В дворники..?

     
  • 2.35, Аноним, 15:41, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Сходите на рыбалку После отдыха могут появится новые хорошие мысли Вот, уже по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 13:22, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тю. И даже майнер не поставили?
     
     
  • 2.30, взломщик, 13:42, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    куда я там майнер поставлю, если это injection ? Тазу банных вот слил, а шелл-доступ или эквивалент, увы, не светит получить, чёртов лдап не имеет команды "выполнить код". Поэтому и выложил что было, испортив хэши - надеялся с авторов прожекта получить хоть на хлеб без масла. А они, гады, жадные оказались... копаешься, копаешься в чужих дерьмосайтах, а все бестолку :-(

     
  • 1.31, Аноним, 13:52, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Подобные взломы не несут ничего опасного А вот то что с текущего года стартует ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Аноним, 19:41, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Подобные взломы как раз очень опасны Откуда такая уверенность, что взломали тол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, Ничего непонятно, 15:26, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что такое "база пользователей"? Их там что, регистрироваться заставляют во время инсталляции дистрибутива?
     
     
  • 2.39, Michael Shigorin, 16:52, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Что такое "база пользователей"?

    Пользователи инфраструктуры дистрибутива -- обычно его разработчики.

     

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