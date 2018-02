21.02.2018 09:01  Скомпрометирована инфраструктура проекта Mageia

> Ну да, всё правильно: поломанный твиттер сразу спалили, а про взломы внутренней

> инфраструктуры не рассказывают и не палятся. Примерно так оно и есть.

https://www.techrepublic.com/article/microsofts-vulnerability-database-hacked-

> October 17, *2017*

> Microsoft suffered an internal breach back in *2013*, and *quietly patched* the flaws *without disclosing* the event to the public, Reuters reported on Tuesday.

> Reuters learned of the breach from five former employees, who described it to the publication.

> The attack was "only the second known breach of such a corporate database," Reuters reported.