20.02.2018 17:45  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.4

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|2.9, Ам, 21:18, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Самое главное, что это все еще звучит так словно код будет открыт =)
Это как если бы гейтс на смертном одре сказал, что планировал открыть код вин 98 в 2000г. Считай винда бы стала опенсорсом сразу.
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|1.3, Шарп, 20:34, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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>Сервис отображения прогноза погоды теперь отслеживает состояние сетевого соединения и обновляет данные после возобновления связи;
Наконец. Это хрень бесила ужасно.
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|1.4, AlexYeCu_not_logged, 20:43, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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>движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть в 2017 году
Зачем их открывать? Выкинуть, да и шут с ними.
Серьёзно, «умный ввод текста» первый кандидат на отключение везде и всюду. По той простой причине, что он не «умный», а «нравящийся какому-то мутному типу неизвестного (возможно, инопланетного) происхождения». Никакой пользы, кроме вреда.
Систем же синхронизации данных, причём свободных, давно хватает.
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|1.8, key, 21:14, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Закрытая ось обречена.
Я то открытый дройд нормальный не могу найти. Чтобы и свежий и быстрый и запускался быстро и не падал и с безопасностью все хорошо было, без сливов моих данных в гугол.
Циан слег, да и в конце своей жизни походу продался.
Линейка по скорости хороша, но недоделана, совсем сырая, жрет вне себя, что даже от малоамперного USB и не зарядишь+не очень хорошо подружилась с иксприваси. Да и по воздуху не обновляется, а обновы раз в неделю.
RR кому то статистику неотключаемо передает.
Пока на омнибоксе, но он долго стартует + пришлось кастомизировать. Еще нужно лаунчер подобрать. Но все равно нет такой гибкой настройки энергосбережения(надо поискать утилиты) и системности как в циане(а тут уже ничего не поделаешь, слайдики звука только сверху выдвигаются и то после установки утилиты, прямо в шторке, как яркость не подвигаешь). Чистый дройд не проще ибо кто обновлять то его будет.
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|3.12, Ам, 21:22, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Закрытая ось обречена.
> ифоноось то и не в курсе :(
Не палитесь же. эпло - апогей закрытости и огороженности.
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|2.11, Ам, 21:21, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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в rr есть же далеко запрятанная функция удаления системных приложений в числе которых есть rrstatistic (кажется)
Но проект тоже переживает не лучшие времена уже. Обнов нету что-то с декабря.
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|2.14, Отражение луны, 23:19, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Хочешь чтобы данные твои не улетали - это тебе даже стационарник не подойдет, ведь даже он выдает как минимум твоё местоположение) А если пройдет детский максимализм - бери ванплас, и все будет ок.
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