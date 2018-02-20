20.02.2018 17:45  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.4

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, представила релиз операционной системы Sailfish 2.1.4. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Sony Xperia X, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт позднее). Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть в 2017 году. В новой версии: Добавлена возможность запуска приложения работы с камерой через длительное нажатие кнопки спуска затвора (работает даже при блокировке экрана);

Сервис отображения прогноза погоды теперь отслеживает состояние сетевого соединения и обновляет данные после возобновления связи;

Обновлена прослойка Aliendalvik, предоставляющая средства для запуска приложений, написанных для платформы Android. Добавлена поддержка HAL для камеры в Android 7 и ускорен запуск камеры. Улучшен вывод уведомлений. Обновлена конфигурация устройства. Решены проблемы, мешавшие записи голосовых сообщений;

Прекращена поддержка протокола SyncML;

В web-браузере устранено мерцание при смене режима ориентации экрана;

Включена поддержка режима IEEE 802.11r для быстрого переключения между точками беспроводного доступа.

Реализовано автоматическое переподключение к скрытым беспроводным сетям, параметры которых ранее были сохранены в настройках;

Решены проблемы с синхронизацией при помощи CalDav;

В почтовом клиенте сохранённые вложения теперь видны при попытке прикрепления вложения к новым письмам;

В прошивке для Xperia добавлена поддержка файловой системы Btrfs для SD-карт и включена система принудительного завершения приложений при нехватке памяти;

В медиаплеере реализована группировка альбомов по времени их создания;

В мессенджере увеличен размер кнопки отправки сообщения для упрощения работы с сенсорного экрана;

Фреймворк Qt обновлён до версии 5.6.3. Обновлён PackageKit;

В приложении для ведения заметок появилась возможность поиска;

Переписан процесс установки обновления ОС, который теперь оформлен в виде привилегированного сервиса.



