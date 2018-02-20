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20.02.2018 17:45  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.4

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, представила релиз операционной системы Sailfish 2.1.4. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Sony Xperia X, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт позднее).

Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть в 2017 году.

В новой версии:

  • Добавлена возможность запуска приложения работы с камерой через длительное нажатие кнопки спуска затвора (работает даже при блокировке экрана);
  • Сервис отображения прогноза погоды теперь отслеживает состояние сетевого соединения и обновляет данные после возобновления связи;
  • Обновлена прослойка Aliendalvik, предоставляющая средства для запуска приложений, написанных для платформы Android. Добавлена поддержка HAL для камеры в Android 7 и ускорен запуск камеры. Улучшен вывод уведомлений. Обновлена конфигурация устройства. Решены проблемы, мешавшие записи голосовых сообщений;
  • Прекращена поддержка протокола SyncML;
  • В web-браузере устранено мерцание при смене режима ориентации экрана;
  • Включена поддержка режима IEEE 802.11r для быстрого переключения между точками беспроводного доступа.
  • Реализовано автоматическое переподключение к скрытым беспроводным сетям, параметры которых ранее были сохранены в настройках;
  • Решены проблемы с синхронизацией при помощи CalDav;
  • В почтовом клиенте сохранённые вложения теперь видны при попытке прикрепления вложения к новым письмам;
  • В прошивке для Xperia добавлена поддержка файловой системы Btrfs для SD-карт и включена система принудительного завершения приложений при нехватке памяти;
  • В медиаплеере реализована группировка альбомов по времени их создания;
  • В мессенджере увеличен размер кнопки отправки сообщения для упрощения работы с сенсорного экрана;
  • Фреймворк Qt обновлён до версии 5.6.3. Обновлён PackageKit;
  • В приложении для ведения заметок появилась возможность поиска;
  • Переписан процесс установки обновления ОС, который теперь оформлен в виде привилегированного сервиса.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/sailfis...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.3
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.2
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.1
  5. OpenNews: Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia
  6. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.1, Аноним, 20:11, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Зато PostmarketOS на моём телефоне запустился в отличие от
     
  • 1.2, Аноним, 20:12, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    А до этого планировалось открыть в каком году, я забыл В 2014 вроде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Ам, 21:18, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Самое главное, что это все еще звучит так словно код будет открыт =)
    Это как если бы гейтс на смертном одре сказал, что планировал открыть код вин 98 в 2000г. Считай винда бы стала опенсорсом сразу.
     
  • 1.3, Шарп, 20:34, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >Сервис отображения прогноза погоды теперь отслеживает состояние сетевого соединения и обновляет данные после возобновления связи;

    Наконец. Это хрень бесила ужасно.

     
     
  • 2.7, Аноним, 21:03, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Нажать, чтобы открылось или закрылось, оно и обновиться Чему там бесить, если в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, AlexYeCu_not_logged, 20:43, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть в 2017 году

    Зачем их открывать? Выкинуть, да и шут с ними.

    Серьёзно, «умный ввод текста» первый кандидат на отключение везде и всюду. По той простой причине, что он не «умный», а «нравящийся какому-то мутному типу неизвестного (возможно, инопланетного) происхождения». Никакой пользы, кроме вреда.

    Систем же синхронизации данных, причём свободных, давно хватает.

     
  • 1.5, Sunderland93, 20:47, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Жаль что полупроприетарная. Проект очень интересный, и в любом случае хочется чтобы он и дальше развивался
     
  • 1.6, Аноним, 21:01, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Научили предупреждать при окончании места во время съёмки, останавливать и запис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, key, 21:14, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Закрытая ось обречена.
    Я то открытый дройд нормальный не могу найти. Чтобы и свежий и быстрый и запускался быстро и не падал и с безопасностью все хорошо было, без сливов моих данных в гугол.
    Циан слег, да и в конце своей жизни походу продался.
    Линейка по скорости хороша, но недоделана, совсем сырая, жрет вне себя, что даже от малоамперного USB и не зарядишь+не очень хорошо подружилась с иксприваси. Да и по воздуху не обновляется, а обновы раз в неделю.
    RR кому то статистику неотключаемо передает.
    Пока на омнибоксе, но он долго стартует + пришлось кастомизировать. Еще нужно лаунчер подобрать. Но все равно нет такой гибкой настройки энергосбережения(надо поискать утилиты) и системности как в циане(а тут уже ничего не поделаешь, слайдики звука только сверху выдвигаются и то после установки утилиты, прямо в шторке, как яркость не подвигаешь). Чистый дройд не проще ибо кто обновлять то его будет.
     
     
  • 2.10, Аноним, 21:20, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Закрытая ось обречена.

    ифоноось то и не в курсе :(

     
     
  • 3.12, Ам, 21:22, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Закрытая ось обречена.
    > ифоноось то и не в курсе :(

    Не палитесь же. эпло - апогей закрытости и огороженности.

     
     
  • 4.15, user455, 00:52, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это к чему?
     
  • 2.11, Ам, 21:21, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    в rr есть же далеко запрятанная функция удаления системных приложений в числе которых есть rrstatistic (кажется)
    Но проект тоже переживает не лучшие времена уже. Обнов нету что-то с декабря.
     
  • 2.14, Отражение луны, 23:19, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хочешь чтобы данные твои не улетали - это тебе даже стационарник не подойдет, ведь даже он выдает как минимум твоё местоположение) А если пройдет детский максимализм - бери ванплас, и все будет ок.
     
  • 2.16, ryoken, 07:19, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > RR кому то статистику неотключаемо передает.

    Подскажите, что за зверь RR ?

     
     
  • 3.17, iPony, 07:41, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну ещё одна очередная самая крутая прошивка андроида http://www.resurrectionremix.com
     
     
  • 4.18, ryoken, 07:55, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну ещё одна очередная самая крутая прошивка андроида http://www.resurrectionremix.com

    Понятно. А где-то у них есть список, на что оно влезает?

     
  • 1.13, Аноним, 23:14, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А также работает при удалённом нажатии кнопки майором ... весь текст скрыт [показать]
     

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