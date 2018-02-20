20.02.2018 09:50  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.2.2

После четырёх месяцев разработки подготовлен релиз мультимедиа проигрывателя SMPlayer 18.2.2, выполненного в форме графической надстройки над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

В новом выпуске добавлена возможность отображения субтитров на полупрозрачной подложке. Настройка степени прозрачности фона блока с субтитрами может быть произведена через меню "Preferences -> Subtitles -> Font and colors". Кроме того, в новом выпуске добавлено меню "Open -> URL" для загрузки списков воспроизведения YouTube по ссылке. Также возвращены опции для определения выводимого числа треков для звуковых файлов и субтитров. При использовании бэкенда mpv на платформе Windows для вывода видео по умолчанию задействован API Direct3D.