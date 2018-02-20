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20.02.2018 09:50  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.2.2

После четырёх месяцев разработки подготовлен релиз мультимедиа проигрывателя SMPlayer 18.2.2, выполненного в форме графической надстройки над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

В новом выпуске добавлена возможность отображения субтитров на полупрозрачной подложке. Настройка степени прозрачности фона блока с субтитрами может быть произведена через меню "Preferences -> Subtitles -> Font and colors". Кроме того, в новом выпуске добавлено меню "Open -> URL" для загрузки списков воспроизведения YouTube по ссылке. Также возвращены опции для определения выводимого числа треков для звуковых файлов и субтитров. При использовании бэкенда mpv на платформе Windows для вывода видео по умолчанию задействован API Direct3D.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.smplayer.info/smp...)
  2. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.10
  3. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.4.2
  4. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.3
  5. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.1
  6. OpenNews: Выпуск MPV 0.28.1. Инициатива по выбору официального GUI для MPV
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: smplayer, mpv
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  • 1.1, Растянутый пиксель, 09:54, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Графон режет глаза
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 10:03, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Предписываю двухнедельную дефолто-КДЕ4-терапию. После неё вы сможете смотреть даже на солнце.
     
     
  • 3.14, Аноним, 11:57, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    У последних релизов KDE4 вполне себе нормальный графон был - тогда плоские, бесц... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 12:01, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >и всем все нравились

    быстрофикс

     
     
  • 5.16, Аноним, 12:11, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это про Cocoa
     
  • 3.22, Alex, 13:37, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В телескоп
     
  • 2.17, Аноним, 12:12, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Рыбки в 720р уже мало, подавай сразу в 16К?
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:29, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тогда лучше киски ;)
     
     
  • 4.38, Аноним, 16:17, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На скрине рыбки. Ему не понравились именно они в 720р.
     
  • 1.3, Аноним, 10:06, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    После 4-ех месяцев разработки очень скудный список измнений, баги упорно игнорят... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Чупачупс, 10:43, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Будь молодцом, почини, а?
     
  • 1.4, Аноним, 10:17, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Легковесным интерфейсом отличаются mplayer и mpv, а у smplayer громоздкий гуй на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:27, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что в нём громоздкого http storage6 static itmages ru i 18 0220 h_1519111605_... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, Аноним, 10:43, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Это фронтенд, задачи которого ограничиваются исключительно запуском mplayer а mp... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним, 10:52, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    О чем речь вообще Хелловорлды нынче занимают 20 Мб и это абсолютно норма в 201... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, Хряк, 14:18, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В качеастве Хелловорлда - gnome-mpv 321,2 kB
     
     
  • 6.36, Аноним, 16:07, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если гномерасы не различают между потреблением ОЗУ при работе приложения и потре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним, 10:47, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше покажи терминальный вывод потребления ресурсов, все эти маркетинговые гуи ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аномномномнимус, 11:12, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ох уж эти страдания от чувачков, у которых всё равно в системе стоит полный набор библиотек, даже если они прям гномовцы до треска штанов. Или и того толще, .NET Framework семи разных версий. Плюс штук пяток поделок на электроне и Flatpak во всё, что не из стандартного репозитория.
     
     
  • 3.12, Аноним, 11:45, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    у mplayer а и mpv интерфейс текстовый и командной строки такой интерфейс -- лег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 13:49, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чо, даже у xclock Как же ты живешь так, болезный с такими приступами клаустрофо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Аноним, 14:53, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если приглядеться, то многое можно сделать из консольки Одно из основного, что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Аноним84701, 14:57, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > у mplayer'а и mpv интерфейс текстовый и командной строки.
    > такой интерфейс -- легковесен.

    У mpv вообще-то есть минимальный гуй на Луа. По умолчанию он обычно собран именно с ним.
    https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/0_1482820505.jpeg
    https://github.com/mpv-player/mpv/blob/master/DOCS/man/osc.rst
    > The On Screen Controller (short: OSC) is a minimal GUI integrated with mpv to offer basic mouse-controllability.
    > It is intended to make interaction easier for new users and to enable precise and direct seeking.
    > The OSC is [B]enabled by default if mpv was compiled with Lua support[/B]. It can be disabled entirely using the --osc=no option.

     
  • 2.19, Аноним, 12:31, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >а у smplayer громоздкий гуй на Qt

    Дуплик, ты?

     
  • 1.13, Аноним, 11:47, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А VLC все-равно лучше!
     
     
  • 2.20, ryoken, 12:35, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > А VLC все-равно

    ...НЕНУЖЕН

     
  • 2.25, Sluggard, 13:50, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ...глючит и квадратит.
     
  • 2.33, Аноним, 15:41, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше чего?
     
  • 1.21, Дуплик, 13:08, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот видишь программу, интерфейс которой выглядит уберубого и сразу знаешь -- Qt.
     
     
  • 2.23, Alex, 13:39, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Причина не в Qt, причина в нежелании поработать ручками
     
  • 2.26, Sluggard, 13:54, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    SMPlayer поддерживает несколько типов интерфейса (Базовый, Мини, MPC, С обложками), скины (для интерфейса «с обложками»), стили отображения всего перечисленного, и разные наборы значков.
    Видишь ты хреново, знаешь и того хуже.
     
  • 2.28, Хряк, 14:23, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, внешний вид чего-то ископаемого - 90-ми пахнуло.
     
     
  • 3.41, Антон, 19:21, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уж лучше интерфейс конца 90х чем градиентные свисто-перделки или хипстерскую плоскоту.
     
  • 2.29, Аноним, 14:26, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее, сразу знаешь - автор скриншота с опеннета.
     
     
  • 3.35, Аноним, 15:47, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно, Максим Чирков иногда делает страшненькие скриншоты хорошо помню в ново... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, НяшМяш, 14:32, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно вы детектите тулкит по набору иконок.
     
  • 2.39, Ананас, 16:57, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Некоторым мальчикам мальчики нравятся. Вкусы разные...
     
  • 2.40, Аноним, 18:51, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Телеграм выглядит убого, оказывается)
     
  • 1.34, Аноним, 15:43, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему скин с окном настроек называют медиапроигрывателем Я правильно понимаю, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 16:10, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему очередной аноним не дочитывает даже первое предложение новости до конца ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Аноним, 19:34, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Последний нормальный smplayer был под версией 16 4, всё что позже -- хипстерское... весь текст скрыт [показать]
     

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