20.02.2018 09:50  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.2.2

> у mplayer'а и mpv интерфейс текстовый и командной строки.

> такой интерфейс -- легковесен. У mpv вообще-то есть минимальный гуй на Луа. По умолчанию он обычно собран именно с ним.

https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/0_1482820505.jpeg

https://github.com/mpv-player/mpv/blob/master/DOCS/man/osc.rst

> The On Screen Controller (short: OSC) is a minimal GUI integrated with mpv to offer basic mouse-controllability.

> It is intended to make interaction easier for new users and to enable precise and direct seeking.

> The OSC is [B]enabled by default if mpv was compiled with Lua support[/B]. It can be disabled entirely using the --osc=no option.