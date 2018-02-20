20.02.2018 09:50  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 18.2.2

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|2.11, Аномномномнимус, 11:12, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Ох уж эти страдания от чувачков, у которых всё равно в системе стоит полный набор библиотек, даже если они прям гномовцы до треска штанов. Или и того толще, .NET Framework семи разных версий. Плюс штук пяток поделок на электроне и Flatpak во всё, что не из стандартного репозитория.
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|2.26, Sluggard, 13:54, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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SMPlayer поддерживает несколько типов интерфейса (Базовый, Мини, MPC, С обложками), скины (для интерфейса «с обложками»), стили отображения всего перечисленного, и разные наборы значков.
Видишь ты хреново, знаешь и того хуже.
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