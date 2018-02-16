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16.02.2018 12:22  Релиз языка программирования Rust 1.24

Состоялся релиз языка программирования Rust 1.24, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В подготовке нового выпуска приняли участие 152 разработчика. Основные новшества:

  • Реализована утилита rustfmt для автоматического формирования исходных текстов в соответствии с рекомендациями по оформлению кода на языке Rust. Для установки утилиты следует использовать команду "rustup component add rustfmt-preview";
  • Включена по умолчанию инкрементальная компиляция, позволяющая пересобирать только изменившиеся части кода. Данный режим позволяет значительно сократить время сборки проекта при повторной компиляции после внесения мелких правок. Кроме того, в новом выпуске параметр codegen-units по умолчанию увеличен до 16, что позволило существенно ускорить процесс сборки за счёт распараллеливания операций, ценой незначительного снижения производительности результирующего исполняемого файла (для обеспечения максимальной производительности можно указать codegen-units=1);
  • Устранено неопределённое поведение обработчиков краха в контексте функций FFI (Foreign Function Interface), работа которых могла отличаться в зависимости от ABI. Например, до сих пор оставался непредсказуемым код на базе "C" ABI: 
    
   extern "C" fn panic_in_ffi() {
       panic!("Test");
   }
    В Rust 1.24 такой код теперь всегда приводит к прерыванию выполнения, вместо неопределённого поведения;
  • До 10 раз ускорено выполнение операции поиска символов внутри строки при помощи функции str::find, которая переписана с использованием memchr. На memchr также переведена реализация [u8]::contains, но ускорение её работы не столь внушительно (ускорение примерно в 3 раза). С использованием ассемблерных инструкций проведена оптимизация f32::min и f32::max;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе RefCell::replace, RefCell::swap и std::sync::atomic::spin_loop_hint;
  • Обеспечена возможность использования внутри неизменных выражений (constant, static) функций Cell, RefCell, UnsafeCell, {integer}::min_value, max_value, mem’s size_of, align_of, ptr::null, null_mut, а также функции работы с различными целыми типами Atomic (AtomicBool::new, AtomicPtr::new, AtomicIsize::new и т.п.). Например, теперь можно указать "static COUNTER: AtomicUsize = AtomicUsize::new(1);"
  • Добавлена поддержка новых целевых платформ armv4t-unknown-linux-gnueabi и aarch64-unknown-openbsd.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.23
  3. OpenNews: Facebook работает над реализацией сервера Mercurial на языке Rust
  4. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  5. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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  • 1.1, Аноним, 12:46, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как оно по сравнению с Vala ?
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:59, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Что такое Vala Вы откуда к нам приехали У нас только го, раст, питон, си, ява ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, Хипстер и смузихлеб, 13:08, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Solus Linux используют Vala, Go, C.
     
  • 3.8, Аноним, 13:22, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ясно откуда, из GNOME, конечно же
     
  • 3.9, Nexmean, 13:22, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Гибкий, быстрый, строгий Пожалуй самый строгий из императивных языков программи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, angra, 16:31, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пожалуй самый строгий из императивных языков программирования

    Ты забыл добавить самое важное ", которые я знаю".
    Например go более строгий.

     
  • 3.18, Аноним, 13:43, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У вас это у кого? Леммингов?
     
  • 3.19, AKR, 13:49, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Elementary OS - https ru wikipedia org wiki Elementary_OS 7-ой в списке https... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Аноним, 16:10, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А гнум написман прямо на С, что не мешает ему безбожно тормозить Что сказать то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.55, Онаним, 16:30, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Валя - это транспайлер урезанной старой версии C# в C. В целом достаточно приятная и полезная штука.
     
  • 2.4, TormoZilla, 13:15, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это стиральный порошок?
     
     
  • 3.5, Аноним, 13:18, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Подобно Objective-C но для GTK https en wikipedia org wiki Vala_ 28programming... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, evkogan, 13:22, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Vala это обертка над Си да еще и заточенная исключительно на GTK Гораздо интере... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Nexmean, 13:27, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Объективный недостаток - Rust слишком не похож на мейнстримные языки Соответств... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Аноним, 15:09, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот только не надо У го тоже вполне инопланетный синтаксис как бы его не называ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.42, Аноним, 15:38, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У Go вполне читабельный и понятный синтаксис А главное, - он примитивный Есть,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.57, angra, 16:37, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть, конечно, бредовые моменты, как например, методы с большой буквы

    Большая и маленькая буква в начале _любого_ идентификатора никак не связана с методами, это гениальный в своей простоте индикатор экспортируемости. Так что приватные методы можно без проблем начинать с маленьких букв.


     
  • 3.17, Аноним, 13:40, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не вводите людей в заблуждение, это не так vala - это не обертка над Си, его ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, yet another anonymous, 13:50, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По мне, нужность glib --- очень спорный момент ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.21, Аноним, 13:58, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот и предлагается не писать на си, а писать на Rust ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Анончик, 14:32, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Тот самый случай, когда даже си лучше чем это.
     
     
  • 6.25, Аноним, 14:43, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тот самый случай, когда даже си лучше чем это.

    Чем лучше?

     
     
  • 7.27, Анончик, 14:59, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Чем это.
     
  • 4.26, Хряк, 14:53, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Заточена она не под GTK

    А на чем кроме gtk можно писать гуи-приложения?

     
     
  • 5.31, Аноним, 15:08, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я пишу на MFC. Рекомендую.
     
     
  • 6.35, Хряк, 15:18, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подробнее? Есть биндинг?
     
  • 2.39, Крутой аноним, 15:31, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как оно по сравнению с Vala ?

    Вроде разработчикам Gnome очень нравиться Rust и они работают над его интеграцией,
    пока что наравне с Vala, а потом кто знает, много было постов на https://www.reddit.com/r/rust/ об этом.

     
     
  • 3.46, Хряк, 16:01, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В gnome-builder в меню выбора языка есть: С, С++, С#, Vala, Python, JavaScript и все.
    Rust отсутствует. Считаю, это показатель.
     
  • 1.6, Аноним, 13:20, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Годно, нужно. Надеюсь, скоро заменит богомерзкие unmanaged языки.
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:25, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, в "богомерзком" C++ ОО сделано и то элегантней.
     
     
  • 3.15, Nexmean, 13:32, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Rust е нет Java-like ООП-а Rust немного о другом В Rust е балом правит стати... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Аноним, 15:04, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В С ОО нет и никогда не было и никогда не будет Попробуйте создать производ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, Анончик, 16:08, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что же помешает создать производный класс от std::vector, а? Он вроде как не final, бери да создавай.
     
  • 2.11, Аноним, 13:26, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    managed языки не нужныне надо оберегать программиста от возможных ошибок, надо у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, NoName, 13:30, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    C это легаси язык для старперов которые помнят все друрости реализованные там ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 15:11, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно теперь подход проще: хренакс хренакс и в продакшен.
     
  • 3.28, Аноним, 14:59, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Релиз языка программирования Rust 1.24... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним, 15:09, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ты тже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.61, Аноним, 17:07, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы заменить самого себя нужно познать рекурсию.
     
  • 1.16, yet another anonymous, 13:34, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Определённое напряжение вызывает назойливое проталкивание инфраструктуры доставки бинарников ("пакетный менеджер, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик") и сборки ("Включена по умолчанию инкрементальная компиляция,"). Питоний подход к оформлению тоже не радует: "Реализована утилита rustfmt для автоматического формирования исходных текстов в соответствии с ...".

     
     
  • 2.23, noname.htm, 14:26, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    rustfmt скорее как аналог go fmt было запилено.
     
  • 2.30, Аноним, 15:05, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Cargo вполне умеет тащить зависимости просто с git сервера, или брать их локальн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.58, yet another anonymous, 16:57, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Cargo вполне умеет тащить зависимости просто с git сервера, или брать их
    > локально с фc, так что, нет.

    А "язык отдельно, управление кодом --- отдельно" --- это устаревшая концепция, о которой вспоминают только враги всего прогрессивного, да?

     
  • 2.38, Крутой аноним, 15:29, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Определённое напряжение вызывает назойливое проталкивание инфраструктуры

    ИМХО это одна из основных фич, вспомните боль подключения чего-то стороннего
    в свой кросс-платформенный проект, здесь это можно сделать практически одной строчкой.

    Причем не знаю как с пакетным менеджером питона, но здесь все сделано по уму.
    Можно с помощью cargo-vendor все зависимости упаковать, так что сборка не требует
    доступа к Интернету.

    > Питоний подход к оформлению тоже не радует:

    А как review кода проводить без автоматического форматирования?

     
     
  • 3.47, Аноним, 16:04, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    review нужно только 6ыдлокоду индусов Код это искусство Проводя review вы обиж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, yet another anonymous, 17:07, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>А как review кода проводить без автоматического форматирования?
    > review нужно только 6ыдлокоду индусов. Код это искусство. Проводя review вы обижаете
    > художника.

    Аналогично: review процессы отдельно, язык отдельно. Не?

     
  • 4.62, Илья, 17:09, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем вы пишите в такой провокативной манере?
     
  • 3.59, yet another anonymous, 17:06, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Определённое напряжение вызывает назойливое проталкивание инфраструктуры
    > ИМХО это одна из основных фич, вспомните боль подключения чего-то стороннего
    > в свой кросс-платформенный проект, здесь это можно сделать практически одной строчкой.

    Концептуально совпадает с современной Web-разработкой. Интересно, что эту концепцию тянут в разработку ядер и прочей встройки.

    > Причем не знаю как с пакетным менеджером питона, но здесь все сделано
    > по уму.
    > Можно с помощью cargo-vendor все зависимости упаковать, так что сборка не требует
    > доступа к Интернету.

    Это не существенно. Вам отгружают фактически BLOB, содержимое (состояние, история) которого вы никак не контролируете.


     
  • 1.22, Аноним, 14:14, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Этой строчкой можно охарактеризовать весь язык В любой непонятной ситуации пани... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, RazrFalcon, 15:31, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    abort() выбор мастеров?
     
  • 1.41, Аноним, 15:33, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Может кто знает прямые урлы на скачивание архивов? Без rustup?
     
     
  • 2.48, Аноним, 16:05, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И эти люди смеются над вендузятниками ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.44, Dmitry77, 15:55, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по тому что на нём пишут операционные системы - это скорее всего замена С
     
     
  • 2.49, Аноним, 16:06, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    то у когото слишком много свободного времени ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.54, adolfus, 16:19, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Исошного стандарта нет -- значит, нет и языка. Фтoпкy.
     

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