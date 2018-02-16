16.02.2018 12:22  Релиз языка программирования Rust 1.24

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|4.56, angra, 16:31, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пожалуй самый строгий из императивных языков программирования
Ты забыл добавить самое важное ", которые я знаю".
Например go более строгий.
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|6.57, angra, 16:37, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Есть, конечно, бредовые моменты, как например, методы с большой буквы
Большая и маленькая буква в начале _любого_ идентификатора никак не связана с методами, это гениальный в своей простоте индикатор экспортируемости. Так что приватные методы можно без проблем начинать с маленьких букв.
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|1.16, yet another anonymous, 13:34, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Определённое напряжение вызывает назойливое проталкивание инфраструктуры доставки бинарников ("пакетный менеджер, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик") и сборки ("Включена по умолчанию инкрементальная компиляция,"). Питоний подход к оформлению тоже не радует: "Реализована утилита rustfmt для автоматического формирования исходных текстов в соответствии с ...".
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|3.58, yet another anonymous, 16:57, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Cargo вполне умеет тащить зависимости просто с git сервера, или брать их
> локально с фc, так что, нет.
А "язык отдельно, управление кодом --- отдельно" --- это устаревшая концепция, о которой вспоминают только враги всего прогрессивного, да?
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|2.38, Крутой аноним, 15:29, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Определённое напряжение вызывает назойливое проталкивание инфраструктуры
ИМХО это одна из основных фич, вспомните боль подключения чего-то стороннего
в свой кросс-платформенный проект, здесь это можно сделать практически одной строчкой.
Причем не знаю как с пакетным менеджером питона, но здесь все сделано по уму.
Можно с помощью cargo-vendor все зависимости упаковать, так что сборка не требует
доступа к Интернету.
> Питоний подход к оформлению тоже не радует:
А как review кода проводить без автоматического форматирования?
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|4.60, yet another anonymous, 17:07, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>А как review кода проводить без автоматического форматирования?
> review нужно только 6ыдлокоду индусов. Код это искусство. Проводя review вы обижаете
> художника.
Аналогично: review процессы отдельно, язык отдельно. Не?
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|3.59, yet another anonymous, 17:06, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Определённое напряжение вызывает назойливое проталкивание инфраструктуры
> ИМХО это одна из основных фич, вспомните боль подключения чего-то стороннего
> в свой кросс-платформенный проект, здесь это можно сделать практически одной строчкой.
Концептуально совпадает с современной Web-разработкой. Интересно, что эту концепцию тянут в разработку ядер и прочей встройки.
> Причем не знаю как с пакетным менеджером питона, но здесь все сделано
> по уму.
> Можно с помощью cargo-vendor все зависимости упаковать, так что сборка не требует
> доступа к Интернету.
Это не существенно. Вам отгружают фактически BLOB, содержимое (состояние, история) которого вы никак не контролируете.
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