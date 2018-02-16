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16.02.2018 09:24  Обновление Quagga 1.2.3 с устранением уязвимостей в реализации BGP

Опубликован релиз пакета Quagga 1.2.3, предоставляющего реализации протоколов маршрутизации OSPFv2, OSPFv3, RIP v1/v2, RIPng и BGP-4 для Unix-подобных систем. В новой версии устранено 4 уязвимости в bgpd, в том числе проблема (CVE-2018-5379) с двойным освобождением области памяти (double-free) при обработке сообщений UPDATE, в том числе отправленных не напрямую и доставленных через легитимного пира. Не исключается, что уязвимость может быть эксплуатирована для удалённого выполнения кода атакующего при использовании определённых реализаций malloc. Остальные проблемы могут быть использованы для инициирования краха (CVE-2018-5378, CVE-2018-5380) или зацикливания (CVE-2018-5381).

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Релиз Quagga 1.1.0, пакета с реализацией протоколов маршрутизации
  3. OpenNews: В рамках проекта GoBGP развивается реализация протокола BGP на языке Go
  4. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  5. OpenNews: Операционная система OpenSwitch перешла под крыло Linux Foundation
  6. OpenNews: Стек протоколов маршрутизации FRRouting и проект DPDK перешли под крыло Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: quagga, bgp
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  • 1, denmatv94, 11:53, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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    Квагга, это ведь зебра была такая, если не ошибаюсь. Истреблена человеком, как сайгак, или кулан
     
     
  • 2, Аноним, 12:21, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ну в этой зебре тоже дырок достаточно... весь текст скрыт [показать]
     

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