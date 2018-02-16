16.02.2018 07:59  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.2

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|1.1, Ne01eX, 08:55, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Про чатзиллу упомянуть забыли. И про менеджер данных (куков, паролей, и т.п.). Это пожалуй самое интересное в комплекте. Жаль только, что черезчур тяжёлый комплект. :-( Впрочем, среди подобных комбайнов/наборов держится вполне достойно.
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|3.3, Ne01eX, 10:28, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Про чатзиллу упомянуть забыли.
> Не забыли, его от туда удалили. Из новости про SeaMonkey 2.49: "IRC-клиент
> Chatzilla, система инспектирования DOM Inspector и календарь планировщик Lightning исключены
> из основного состава SeaMonkey и могут быть установлены как обособленные дополнения
> из каталога addons.mozilla.org."
Печальный тренд. В прочем, не смертельно. Что-ж. Больше пользователей будет у LeechCraft. Может хоть тогда проект будет поактивнее развиваться... :-)
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|5.10, Ne01eX, 13:53, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И чем вам вариант с дополнениями не угодил?
Не не угодил. Просто вариант с дополнениями - больше геморроя для майнтейнеров. Впрочем, это справедливо и для других продуктов Mozilla, того же FF. :-)
P.S. Сейчас глянул в исходники SeaMonkey 2.49.2, всё вроде на месте. :-)
Впрочем это не отменяет желания пощупать Лечо.
P.P.S. Сейчас интереса для глянул у себя в архивах, - Chatzilla всегда был на js (в отличии от того же календаря, который когда-то был вполне нормальным приложением без вычурных вые...нов)...
В общем, не обращайте внимания. Какой-то странный приступ ностальгии по приложениям, не пытающимся сожрать всю доступную оперативную память и залезть в своп. :-)
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