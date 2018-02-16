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16.02.2018 07:59  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.2

Доступно второе обновление ветки SeaMonkey 2.49, построенной на основе Firefox 52 ESR. SeaMonkey объединяет в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемые под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS. Автоматическое обновление до версии SeaMonkey 2.49.2 не поддерживается, поэтому пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх старого.

Новый выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 52.6 и включает все доступные в ней исправления. В Composer решены проблемы с невозможностью редактировать и добавлять свойства изображений. Устранены проблемы с исчезновением кнопок в области прокрутки, а также пропаданием меню и выпадающих блоков при использовании некоторых тем оформления в Linux (проблемы всплыли после перехода на GTK3+ в прошлом выпуске). По умолчанию отключен WebRTC (для выборочного включения WebRTC в привязке к сайтам теперь требуется специальное дополнение). Из соображений безопасности ограничен доступ к свойству "@-moz-document" (может применяться для передачи конфиденциальных данных из URL (session id, oauth token) при помощи только CSS, без JavaScript), для включения предусмотрена настройка "layout.css.moz-document.content.enabled".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.48
  4. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 58
  6. OpenNews: Релиз Firefox 52
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: seamonkey, mozilla
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  • 1.1, Ne01eX, 08:55, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Про чатзиллу упомянуть забыли. И про менеджер данных (куков, паролей, и т.п.). Это пожалуй самое интересное в комплекте. Жаль только, что черезчур тяжёлый комплект. :-( Впрочем, среди подобных комбайнов/наборов держится вполне достойно.
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:00, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Не забыли, его от туда удалили Из новости про SeaMonkey 2 49 IRC-клиент Chatz... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Ne01eX, 10:28, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >> Про чатзиллу упомянуть забыли.
    > Не забыли, его от туда удалили. Из новости про SeaMonkey 2.49: "IRC-клиент
    > Chatzilla, система инспектирования DOM Inspector и календарь планировщик Lightning исключены
    > из основного состава SeaMonkey и могут быть установлены как обособленные дополнения
    > из каталога addons.mozilla.org."

    Печальный тренд. В прочем, не смертельно. Что-ж. Больше пользователей будет у LeechCraft. Может хоть тогда проект будет поактивнее развиваться... :-)

     
     
  • 4.4, Vasya, 11:11, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И не мечтайте! Хром ос всех давно сделала.
     
  • 4.6, Crazy Alex, 11:34, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И чем вам вариант с дополнениями не угодил?
     
     
  • 5.10, Ne01eX, 13:53, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И чем вам вариант с дополнениями не угодил?

    Не не угодил. Просто вариант с дополнениями - больше геморроя для майнтейнеров. Впрочем, это справедливо и для других продуктов Mozilla, того же FF. :-)

    P.S. Сейчас глянул в исходники SeaMonkey 2.49.2, всё вроде на месте. :-)

    Впрочем это не отменяет желания пощупать Лечо.

    P.P.S. Сейчас интереса для глянул у себя в архивах, - Chatzilla всегда был на js (в отличии от того же календаря, который когда-то был вполне нормальным приложением без вычурных вые...нов)...

    В общем, не обращайте внимания. Какой-то странный приступ ностальгии по приложениям, не пытающимся сожрать всю доступную оперативную память и залезть в своп. :-)

     
  • 1.5, Аноним, 11:17, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Только вчера 2.49.1 скачал.
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:47, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > скачал

    скомпилировал
    *fixed :D

     
  • 2.11, Ne01eX, 13:56, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Только вчера 2.49.1 скачал

    Странно, исходники 2.49.2 были доступны ещё 5 февраля.

     
  • 1.7, Аноним, 11:45, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    c alsa работает?
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:52, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да
     
  • 1.12, Какаянахренразница, 14:05, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    64-битная версия не грузится.
     
  • 1.13, Аноним, 16:33, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жду аналогичного набора для Веб разработчика - WebMonkey.
     

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