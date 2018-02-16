16.02.2018 07:59  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.2

> И чем вам вариант с дополнениями не угодил?

Не не угодил. Просто вариант с дополнениями - больше геморроя для майнтейнеров. Впрочем, это справедливо и для других продуктов Mozilla, того же FF. :-)

P.S. Сейчас глянул в исходники SeaMonkey 2.49.2, всё вроде на месте. :-)

Впрочем это не отменяет желания пощупать Лечо.

P.P.S. Сейчас интереса для глянул у себя в архивах, - Chatzilla всегда был на js (в отличии от того же календаря, который когда-то был вполне нормальным приложением без вычурных вые...нов)...

В общем, не обращайте внимания. Какой-то странный приступ ностальгии по приложениям, не пытающимся сожрать всю доступную оперативную память и залезть в своп. :-)

