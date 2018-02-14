14.02.2018 23:13  Let's Encrypt преодолел рубеж в 50 млн активных сертификатов

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, достиг отметки в 50 млн активных сертификатов, которые охватывают около 66 млн доменов. По статистике NetTrack сертификаты Let’s Encrypt используются на 42.6% HTTPS-сайтов в сети (три месяца назад этот показатель составлял 36%).

Общая доля запросов страниц по HTTPS составляет 69.6%, судя по статистике, полученной в рамках работы сервиса Firefox Telemetry. Для сравнения, три месяца назад этот показатель составлял 65%, в начале 2017 года достиг значения в 50%, а два года назад при запуске проекта Let’s Encrypt не превышал 40%. По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 64% до 82% (ChromeOS - 82%, macOS - 79%, Linux - 64%, Windows - 70%, Android - 69%).



