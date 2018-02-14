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14.02.2018 23:13  Let's Encrypt преодолел рубеж в 50 млн активных сертификатов

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, достиг отметки в 50 млн активных сертификатов, которые охватывают около 66 млн доменов. По статистике NetTrack сертификаты Let’s Encrypt используются на 42.6% HTTPS-сайтов в сети (три месяца назад этот показатель составлял 36%).

Общая доля запросов страниц по HTTPS составляет 69.6%, судя по статистике, полученной в рамках работы сервиса Firefox Telemetry. Для сравнения, три месяца назад этот показатель составлял 65%, в начале 2017 года достиг значения в 50%, а два года назад при запуске проекта Let’s Encrypt не превышал 40%. По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 64% до 82% (ChromeOS - 82%, macOS - 79%, Linux - 64%, Windows - 70%, Android - 69%).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
  3. OpenNews: Инцидент с уязвимостью в сервисе Let's Encrypt
  4. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2018 год
  5. OpenNews: Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров
  6. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: letsencrypt
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  • 1.1, Криптоманьяк, 23:22, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Использую в своих IoT-проектах Let's Encrypt. Недавно захотел поэксперементировать с mesh-сетями, наткнулся на одноплатники Particle - но так и не понял, оно открытое или проприетарщина (железо/ос) - знает кто-нить?

    https://www.particle.io/

     
     
  • 2.2, Криптоманьяк, 23:25, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Хотя их энтузиазм пугает даже меня.

    > We believe that, one day, everything will be connected.

    С таких лозунгов начинаются сюжеты вроде Терминатора... Но вернемся к открытости. Полазив по сайту я так и не нашел ни слова про железо, ось, лицензии... Что оно такое?

     
  • 2.4, Аноним, 23:37, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Конечно, писать на Опеннете куда логичнее, чем написать хотя бы в отдел продаж н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Криптоманьяк, 23:40, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Я написал, просто письмо отправил вчера, и до сих пор нет ответа. Решил тут спросить, народ балуется всякими одноплатниками, IoT'ами и прочими штуками, может кто знает про этот девайс.
     
     
  • 4.10, Аноним, 01:46, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слушай, Криптоманьяк, ты эфир майнишь в 2к18?
     
  • 1.6, Аноним, 23:52, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не к добру это.
     
     
  • 2.7, Анончик, 00:02, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А что к добру? Комода? Китаезы? Серт от нортана? Каспер и FSB?
     
     
  • 3.8, Аноним, 00:14, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Каспер и FSB

    This.

     
  • 3.9, Аноним, 00:31, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Firefox Telemetry.
     

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