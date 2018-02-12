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12.02.2018 11:05  Выпуск MPV 0.28.1. Инициатива по выбору официального GUI для MPV

Винсент Лэнг (Vincent Lang), лидер команды разработчиков проекта MPV, выступил с предложением предоставления статуса официального GUI одному из графических интерфейсов, развиваемых сообществом. Более широкому распространению MPV мешает то, что многие пользователи воспринимают его как трудное для освоения консольное приложение, требующее кропотливого изучения руководств для поиска нужных опций, и нынешнего минималистичного экранного интерфейса недостаточно.

По мнению Винсента, большинство из активных разработчиков MPV, и он в том числе, не заинтересованы в развитии собственного GUI, поэтому хорошим вариантом может стать выбор одного из сторонних графических фронтэндов в качестве официального GUI. Среди предложенных в ходе обсуждения вариантов упомянуты SMPlayer, Bomi, Deepin Movie, MPC-Qt и IINA.

Дополнительно можно отметить выпуск обновлений MPV 0.27.1 и 0.28.1, в которых устранена уязвимость (CVE-2018-6360), которая позволяет организовать выполнение кода при попытке воспроизведения контента с внешнего сайта. При разборе подготовленной атакующим HTML-страницы при помощи youtube-dl на выходе в теге VIDEO в качестве источника видео могут быть выданы ссылки вида "av://lavfi:ladspa=file=/home/user/Downloads/libevil.so", которые могут использоваться для выполнения кода из разделяемых библиотек. В новых выпусках добавлен белый список протоколов, разрешённых для обработки после разбора в youtube-dl.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.28
  3. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.10
  4. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.27
  5. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.4
  6. OpenNews: Вышел мультимедийный проигрыватель MPlayer 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: mpv
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  • 1.1, Аноним, 11:13, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Думаю Bomi будет хорошим вариантом
     
     
  • 2.14, Аноним, 11:32, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Bomi был офигительным, когда развивался Автор был вменяемым и не ложил болт на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 11:34, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ах да, еще работа с субтитрами была на голову выше Smplayer особенно с двумя дор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, _hide_, 12:33, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И теперь qt-core будет подтягиваться автоматом?
    :-)
    Да они молодцы!
     
  • 3.38, Аноним, 12:11, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему был? До сих пор работает, ничего лучше не появилось.
     
     
  • 4.53, Аноним, 13:25, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Bomi не frontend, если он не развивается значит не только новый функционал, но и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, KOT040188, 12:04, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, bomi лучший. Жаль не развивается…
     
  • 1.2, iPony, 11:14, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Среди предложенных в ходе обсуждения вариантов упомянуты SMPlayer, Bomi, Deepin Movie, MPC-Qt и IINA.

    Что-то все какие-то страшные, кроме IINA

     
     
  • 2.4, Аноним, 11:17, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    В специфичности твоих вкусов никто и не сомневался.
     
     
  • 3.65, Аноним, 13:57, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    321-сы, что с них возьмешь...
     
  • 2.8, Аноним, 11:21, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    IINA для MacOS же...
     
     
  • 3.22, Аноним, 11:46, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Опенсорс же, если сильно понравится портируют.
     
     
  • 4.52, Аноним, 13:24, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С какавы портируют? Ну-ну.
     
  • 3.29, Аноним, 12:03, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Че сказать-то хотел Новость не читай сразу отвечай ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:15, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А был хороший плеер...
     
  • 1.5, Аноним, 11:19, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    SMPlayer самый топ)
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:25, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    не удивительно. Единственный плеер, которому не нужно специально обучаться.
     
  • 2.21, botman, 11:43, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    последние релизы испортили минимальный интерфейс - теперь какая-то фигня, пользу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, IB, 13:31, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормальной конфигурялки всё равно никто не сделает.
    С таким же успехом пусть скрипт детектит окружение и пишет конфиг
     
  • 2.76, Аноним, 14:21, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен
     
  • 1.6, Аноним, 11:20, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    GUI не нужен!
     
     
  • 2.19, A.Stahl, 11:38, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Правильно К чёрту GUI А видео выводить в COM-порт Ну или на спикер в крайнем ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 11:46, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    я видео не вывожу - напрямую в хекс-дампе видео-файлы читаю ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, A.Stahl, 12:08, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я таким не заморачиваюсь -- долго Обычно ограничиваюсь ознакомлением по диагон... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Аноним, 11:52, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    По трубе гнать прямо в /dev/astral.
     
  • 3.34, Аноним, 12:09, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так mpv хорошо справляется в своём окошке с функцией проигрывания 1-го файла :)
     
     
  • 4.56, Аноним, 13:32, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А если много, лезть в консоль Чудо решение ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, vz, 11:21, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    посмотрим что выберут, хотя я против gui на qt, imho
     
     
  • 2.12, Ilya Indigo, 11:30, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > я против gui на qt, imho

    Какие у Вас аргументы? (Кроме imho)

     
     
  • 3.32, botman, 12:05, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я согласен, То что притащили теперь в базовый вариант интерфейса smplayer - вырв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.63, vz, 13:56, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    виджеты отдельно, фукционал отдельно
     
  • 2.15, Werwolf, 11:32, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    ну фиг знает, уж лучше Qt чем GTK
     
  • 2.24, Ананас, 11:50, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Быть против - это один из стилей жизни. Другое дело - быть за дело.
     
     
  • 3.66, vz, 13:57, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    для таких как Вы - написано imho, я не обязан аргументировать imho
     
  • 1.9, Аноним, 11:21, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я надеюсь его не впилят, а просто притащат "за собой пакетом".
     
     
  • 2.54, Аноним, 13:29, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я надеюсь, ограничатся добавлением на оф сайте ссылки на скачивание официально... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Anonimous, 11:21, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чё-то ни одной gtk-морды в предложенных не видно. Gtk уже для разработки приложений не используют?
     
     
  • 2.16, Werwolf, 11:32, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    нормальные люди нет))
     
  • 2.27, Ананас, 11:55, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кроссплатформенность GTK оставляет желать лучшего, наверно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.47, rshadow, 12:47, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто так никому не хочется плодить интерфейсы. На qt начали делать, скины прикрутили - что еще надо?
     
  • 1.13, nils, 11:32, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    зачем, если есть влц
     
  • 1.20, ПишуИзВивальди, 11:40, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Поздно метаться, уже есть VLC для нормальных людей.
     
     
  • 2.28, Аноним_админ, 12:00, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Каким нужно быть наркоманом, чтобы придумать такой способ цеплять звуковые дорож... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, ПишуИзВивальди, 14:06, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Простите, вы кино смотрите или как дорожки прицеплены? Попробуйте расслабиться и просто насладиться любимым фильмом.
     
     
  • 4.74, Аноним, 14:17, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шёл бы со своей гей-пропагандой отсюда, виолонч Wвивальдист ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, ryoken, 12:04, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    VLC туп как пробка и MKV квадратиками показывает Все на SMPlayer ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.64, ПишуИзВивальди, 13:56, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может у меня руки из жопы растут, но VLC ещё ни разу морковку квадратиками не показывал. Да и все видео с внуками я пережимаю в mkv.
     
     
  • 4.71, Аноним, 14:04, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может у меня руки из жопы растут

    Да

     
  • 2.35, KOT040188, 12:10, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ящик с глюками.
     
  • 2.40, Аноним, 12:12, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Увы, он с момента своего появления был каким-то особенным, так им и остался, вид... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, ПишуИзВивальди, 14:04, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что не так с UI? Я жене один раз показал как запустить, выбрать кино для просмотра, отрегулировать громкость - и всё.
    Или если нет квеста с настройками, то несчитово?
     
  • 2.57, Аноним, 13:38, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А можно ссылку на VLC для нормальных людей А то на сайте только старая версия ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, Аноним, 14:00, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А можно ссылку на VLC для нормальных людей?

    А при чём тут вендузятники?

     
     
  • 4.73, ПишуИзВивальди, 14:16, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    VLC у них редко обновляется.
     
  • 1.36, none_first, 12:10, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    именно отсутствие свисто-перделок и крутилок, в ГУЕ mpv, является плюсом для меня
    поэтому я его и устанавливаю, в т.ч. в макеОС , как основной плейер для видео
    ябловый КвикТайм - УГ, кроме мата, у меня ничего не вызывает
     
  • 1.37, selishii, 12:10, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо разрабы mpv живут в какой-то параллельной вселенной. Mpv 0.28.x зависит от ffmpeg >=3.5 который так пока и не релизнулся. В свою очередь ffmpeg, собранный из гита, не дает нормально собрать qt5-webengine (проблема с именованием какой-то библиотеки video-capture из состава ffmpeg 3.5) :/
     
     
  • 2.41, Молодец, 12:13, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    И ты конечно решил наcpать в каментах на опеннете, вместо того чтобы запилить багрепорт или просто скинуть мейл разработчикам...
     
  • 1.39, GUI sux, 12:11, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    На omgubuntu большинство против. И я их отлично понимаю.

    http://www.omgubuntu.co.uk/2018/02/mpv-media-player-may-add-gui

     
     
  • 2.49, Ананас, 12:55, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, особенно против того, чего не существует.
    Предлагается только лишь определить официальный GUI, а не встраивать/зашивать_в_один_пакет.
    "- Здесь есть, кто против? - Да, есть! - Я с вами против! - Против чего? - Не важно, главное это даёт нам иллюзию силы, групповой занятости и чувство правоты, и делать ничего не нужно!"
     
     
  • 3.51, Димас, 12:59, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И ты отвечаешь, что я смогу компилять его без этого гoмна, а хомячки скачают из официального ппа убунты версию без гуя? Если не отвечаешь, не даешь таких гарантий, то и не вякай.
     
     
  • 4.68, Аноним, 14:01, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, без себя не сможешь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.75, Ананас, 14:20, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже если когда-нибудь кто-то решит пригвоздить зависимости, то сможешь, но только форкнув проект.
     
  • 1.42, selishii, 12:13, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А qt-GUI скорее хипстерский bomi возьмут, чем олдфажный smplayer, который лично мне нравится чуть больше.
     
     
  • 2.43, Аноним, 12:15, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нафиг твой комбайн SMP. Там мнопок больше чем функций в плеере.
     
  • 2.59, Аноним, 13:42, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У хипстерского bomi полезного функционала больше чем у smplayer К сожалению он ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.48, Андрей, 12:49, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > выступил с предложением предоставления статуса официального GUI одному из графических интерфейсов, развиваемых сообществом.

    https://github.com/mpv-player/mpv/issues/5500

    > developers of that project must be willing to be named as official GUI

    Почему бы и нет.

    > moving to mpv-player github organization

    А вот с этим требованием он, что, серьёзно?

     
  • 1.50, Аноним, 12:55, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну лично я пользуюсь smplayer mpv Для меня важны субтитры в т ч их иногда при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.60, Аноним, 13:47, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Работа с сабами и внешними аудио дорогами в bomi сделана намного лучше, автор sm... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.58, Аноним, 13:42, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дык у него и так наэкранное GUI имеется, зачем ему еще что-то Вся прелесть этог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.61, Аноним, 13:51, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как дела с плейлистами обстоит и добавление аудио-дорожек автоматом из папок ряд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Аноним, 14:03, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Из папок и мамок только для вендузятников реализовано ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.77, Ананас, 14:22, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Как дела с плейлистами обстоит и добавление аудио-дорожек автоматом из папок рядом с видео?
    > Из папок и мамок только для вендузятников реализовано.

    Особенно, когда в одной папке, например, загрузки, лежат случайные картинки, которые показываются в обложке.

     
  • 1.78, Аноним, 14:25, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GNOME MPV
     

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