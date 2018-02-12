12.02.2018 11:05  Выпуск MPV 0.28.1. Инициатива по выбору официального GUI для MPV

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|1.2, iPony, 11:14, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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> Среди предложенных в ходе обсуждения вариантов упомянуты SMPlayer, Bomi, Deepin Movie, MPC-Qt и IINA.
Что-то все какие-то страшные, кроме IINA
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|1.36, none_first, 12:10, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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именно отсутствие свисто-перделок и крутилок, в ГУЕ mpv, является плюсом для меня
поэтому я его и устанавливаю, в т.ч. в макеОС , как основной плейер для видео
ябловый КвикТайм - УГ, кроме мата, у меня ничего не вызывает
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|1.37, selishii, 12:10, 12/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Видимо разрабы mpv живут в какой-то параллельной вселенной. Mpv 0.28.x зависит от ffmpeg >=3.5 который так пока и не релизнулся. В свою очередь ffmpeg, собранный из гита, не дает нормально собрать qt5-webengine (проблема с именованием какой-то библиотеки video-capture из состава ffmpeg 3.5) :/
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|2.49, Ананас, 12:55, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну да, особенно против того, чего не существует.
Предлагается только лишь определить официальный GUI, а не встраивать/зашивать_в_один_пакет.
"- Здесь есть, кто против? - Да, есть! - Я с вами против! - Против чего? - Не важно, главное это даёт нам иллюзию силы, групповой занятости и чувство правоты, и делать ничего не нужно!"
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|3.51, Димас, 12:59, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И ты отвечаешь, что я смогу компилять его без этого гoмна, а хомячки скачают из официального ппа убунты версию без гуя? Если не отвечаешь, не даешь таких гарантий, то и не вякай.
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|4.77, Ананас, 14:22, 12/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Как дела с плейлистами обстоит и добавление аудио-дорожек автоматом из папок рядом с видео?
> Из папок и мамок только для вендузятников реализовано.
Особенно, когда в одной папке, например, загрузки, лежат случайные картинки, которые показываются в обложке.
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