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11.02.2018 08:53  Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере

Опубликован внеплановый выпуск почтового сервера Exim 4.90.1 в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2018-6789), потенциально позволяющая организовать удалённое выполнение кода на сервере при обработке сообщений со специально оформленными блоками в формате BASE64.

Исправление доступно в виде патча. Обновления пакетов пока сформированы только для Debian и FreeBSD. Проблема остаётся неисправленной в Ubuntu, Fedora, openSUSE, SUSE, RHEL/EPEL. Изначально информацию о проблеме планировалось раскрыть через неделю, но скоординированному выпуску обновлений помешало нарушение эмбарго одним из дистрибутивов, досрочно опубликовавшем исправление.

Проблема вызвана ошибкой в функции base64d(), которую можно использовать для инициирования переполнения буфера. По мнению разработчиков Exim уязвимость достаточно трудна для эксплуатации, но выявивший уязвимость исследователь заявил, что у него уже есть работающий эксплоит. В выпуске Exim 4.90.1 также устранено несколько ошибок, в том числе переполнение буфера в коде верификации DKIM, которое явно не помечено как уязвимость.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.90
  3. OpenNews: Уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.88 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Критическая локальная уязвимость в Exim
  6. OpenNews: В почтовом сервере Exim 4.82.1 устранена критическая уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim
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  • 1.1, Аноним, 09:33, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Немного огорчает, но исправляют же Интересно, как давно эта ошибка есть в коде ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:34, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > переполнения буфера

    классика сишного жанра

     
     
  • 2.3, Аноним, 09:53, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а ты зачем такой толстый?
     
     
  • 3.4, Аноним, 10:00, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    то есть это не только у сишных прог такая болезнь назови мне реализацию base64d... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Аноним, 10:05, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В Postfix с этим проблем нету, а для макак которые используют Си как хотят есть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.9, Аноним, 10:35, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    то есть хочешь сказать, Exim писали макаки?
     
     
  • 6.20, Аноним, 12:48, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да естественно, не OpenBSD же.
     
  • 6.21, anonymous, 12:52, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >то есть хочешь сказать, Exim писали макаки?

    Вы код то его видели? Пример из spool_in.c:

    if (Ufgets(big_buffer, big_buffer_size, f) == NULL) goto SPOOL_READ_ERROR;

    p = big_buffer + Ustrlen(big_buffer);
    while (p > big_buffer && isspace(p[-1])) p--;
    *p = 0;
    if (!isdigit(p[-1])) goto SPOOL_FORMAT_ERROR;
    while (p > big_buffer && (isdigit(p[-1]) || '-' == p[-1])) p--;
    gid = Uatoi(p);
    if (p <= big_buffer || *(--p) != ' ') goto SPOOL_FORMAT_ERROR;
    *p = 0;
    if (!isdigit(p[-1])) goto SPOOL_FORMAT_ERROR;
    while (p > big_buffer && (isdigit(p[-1]) || '-' == p[-1])) p--;
    uid = Uatoi(p);
    if (p <= big_buffer || *(--p) != ' ') goto SPOOL_FORMAT_ERROR;
    *p = 0;

    В postfix код намного читаемее и чище.

     
     
  • 7.23, anonymous, 12:53, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Форматирование оригинальное, неиспорченное.
     
  • 4.8, ram_scan, 10:35, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На pascal без проблем реализуется Он средствами самого языка имеет тип LString ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, Аноним, 10:37, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Суть в том, что если ни один программист не захочет выстрелить себе в ногу, то с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.11, ram_scan, 11:11, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Суть в том, что если ни один программист не захочет выстрелить себе в ногу, то сишники все равно стреляют. Только сишники. Исключительно сишники.

    Язык располагает. Си хорошо ложился на PDPшную архитектуру. Там имел смысл всех этих сишных трюкачеств. Фактически си тогда был относительно несложным препроцессором к макроассемблеру, и все эти затейливые автоинкрементные и автодекрементные косвенные адресации, выражения с чудовыми значениями и прочие затейливости, которые ныне несутся в свет как достижения мало того что первородный смысл потеряли, так еще и выросли в лютейший геморрой, когда всю эту легаси на другие архитектуры потащили.

     
     
  • 7.14, xm, 11:59, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно. Приятно видеть здесь понимающего человека.
     
     
  • 8.18, angra, 12:24, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой, аж два человека понимающих отличие PDP-11 от x86. Ну может хоть на этот раз кто-то мне откроет глаза на принципиальную разницу их архитектур и ассемблеров. А то в прошлый раз никто не справился.
     
  • 4.15, angra, 12:00, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > назови мне реализацию base64d на любом другом языке, где бы наблюдалось переполнение буфера с потенциальной возможностью выполнить код на сервере. Хотя бы одну назови.

    Легко, C++ подходит под любой другой.
    https://android.googlesource.com/platform/frameworks/av/+/552a3b5df2a6876d10da

    А вообще http://lmgtfy.com/?q=base64+buffer+overflow

     
  • 2.12, Аноним, 11:34, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты на чем пишешь, если не секрет?
     
     
  • 3.13, Аноним, 11:50, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    любопытная тактика выпросить язык у оппонента, чтобы переключить внимание с чис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, angra, 12:11, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты пишешь на Хаскеле и не знаешь, что в нем можно легко получить buffer overflow, segfault и прочие прелести?
     
     
  • 5.17, Аноним, 12:21, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока слабо Нужна разгромная критика, такая, чтобы все забыли о си и переполнени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.19, angra, 12:25, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кому нужна? Одному толстячку? Пусть худеет.
     
     
  • 7.25, Аноним, 13:25, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вот и переходы на личности Но я тебя понимаю куда интереснее обсуждать, кто ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.27, Аноним, 13:36, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    От БЗДУНА других добрых слов и не услышишь, ты там давай держи за дидов!
     
     
  • 8.28, Аноним, 13:52, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эй, бздунеядство - мирная религия ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 10:17, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что за дистр слил первым?
     
     
  • 2.7, ., 10:34, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего OpenWall
     
  • 1.22, Hellraiser, 12:52, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > но скоординированному выпуску обновлений помешало нарушение эмбарго одним из дистрибутивов, досрочно опубликовавшем исправление

    огласите имя этого мерзавца

     
  • 1.24, тфне, 13:12, 11/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О, опять exim, который весь такой правильный и умеет делать все, что захочешь. Postfix-админы в очередной раз запасаются попкорном.
     
     
  • 2.26, Аноним, 13:36, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    там все пять ссылок под основной ссылкой, как раз о дырах в этом решете
     

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