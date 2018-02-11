11.02.2018 08:53  Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере

Опубликован внеплановый выпуск почтового сервера Exim 4.90.1 в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2018-6789), потенциально позволяющая организовать удалённое выполнение кода на сервере при обработке сообщений со специально оформленными блоками в формате BASE64.

Исправление доступно в виде патча. Обновления пакетов пока сформированы только для Debian и FreeBSD. Проблема остаётся неисправленной в Ubuntu, Fedora, openSUSE, SUSE, RHEL/EPEL. Изначально информацию о проблеме планировалось раскрыть через неделю, но скоординированному выпуску обновлений помешало нарушение эмбарго одним из дистрибутивов, досрочно опубликовавшем исправление.

Проблема вызвана ошибкой в функции base64d(), которую можно использовать для инициирования переполнения буфера. По мнению разработчиков Exim уязвимость достаточно трудна для эксплуатации, но выявивший уязвимость исследователь заявил, что у него уже есть работающий эксплоит. В выпуске Exim 4.90.1 также устранено несколько ошибок, в том числе переполнение буфера в коде верификации DKIM, которое явно не помечено как уязвимость.



