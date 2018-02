11.02.2018 08:53  Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере

>то есть хочешь сказать, Exim писали макаки? Вы код то его видели? Пример из spool_in.c: if (Ufgets(big_buffer, big_buffer_size, f) == NULL) goto SPOOL_READ_ERROR; p = big_buffer + Ustrlen(big_buffer);

while (p > big_buffer && isspace(p[-1])) p--;

*p = 0;

if (!isdigit(p[-1])) goto SPOOL_FORMAT_ERROR;

while (p > big_buffer && (isdigit(p[-1]) || '-' == p[-1])) p--;

gid = Uatoi(p);

if (p <= big_buffer || *(--p) != ' ') goto SPOOL_FORMAT_ERROR;

*p = 0;

if (!isdigit(p[-1])) goto SPOOL_FORMAT_ERROR;

while (p > big_buffer && (isdigit(p[-1]) || '-' == p[-1])) p--;

uid = Uatoi(p);

if (p <= big_buffer || *(--p) != ' ') goto SPOOL_FORMAT_ERROR;

*p = 0; В postfix код намного читаемее и чище.