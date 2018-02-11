11.02.2018 08:53  Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере

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|6.21, anonymous, 12:52, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>то есть хочешь сказать, Exim писали макаки?
Вы код то его видели? Пример из spool_in.c:
if (Ufgets(big_buffer, big_buffer_size, f) == NULL) goto SPOOL_READ_ERROR;
p = big_buffer + Ustrlen(big_buffer);
while (p > big_buffer && isspace(p[-1])) p--;
*p = 0;
if (!isdigit(p[-1])) goto SPOOL_FORMAT_ERROR;
while (p > big_buffer && (isdigit(p[-1]) || '-' == p[-1])) p--;
gid = Uatoi(p);
if (p <= big_buffer || *(--p) != ' ') goto SPOOL_FORMAT_ERROR;
*p = 0;
if (!isdigit(p[-1])) goto SPOOL_FORMAT_ERROR;
while (p > big_buffer && (isdigit(p[-1]) || '-' == p[-1])) p--;
uid = Uatoi(p);
if (p <= big_buffer || *(--p) != ' ') goto SPOOL_FORMAT_ERROR;
*p = 0;
В postfix код намного читаемее и чище.
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|6.11, ram_scan, 11:11, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Суть в том, что если ни один программист не захочет выстрелить себе в ногу, то сишники все равно стреляют. Только сишники. Исключительно сишники.
Язык располагает. Си хорошо ложился на PDPшную архитектуру. Там имел смысл всех этих сишных трюкачеств. Фактически си тогда был относительно несложным препроцессором к макроассемблеру, и все эти затейливые автоинкрементные и автодекрементные косвенные адресации, выражения с чудовыми значениями и прочие затейливости, которые ныне несутся в свет как достижения мало того что первородный смысл потеряли, так еще и выросли в лютейший геморрой, когда всю эту легаси на другие архитектуры потащили.
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|8.18, angra, 12:24, 11/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ой, аж два человека понимающих отличие PDP-11 от x86. Ну может хоть на этот раз кто-то мне откроет глаза на принципиальную разницу их архитектур и ассемблеров. А то в прошлый раз никто не справился.
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