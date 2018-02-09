09.02.2018 11:54  Компания Intel подготовила новый вариант микрокода для противостояния уязвимости Spectre

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|1.12, Аноним, 13:08, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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Для тех, кто интересуется, где качать:
- во-первых, это обновление только для Skylake
- во вторых, это всё тот же микрокод, который отозвали из-за проблем, проявляющихся у Haswell. Просто теперь разобрались, что на Skylake эти проблемы не проявляются
Поэтому, если вам нужен этот микрокод, поищите тот самый отозванный.
Обо всём этом написано прямо в первых абзацах документа по ссылке.
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|2.14, пох, 13:18, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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> Просто теперь разобрались, что на Skylake эти проблемы не проявляются
в переводе с менджерского на общечеловеческий: так и не смогли за целый месяц разобраться, что вызывало эти проблемы, а на skylake оно не проявляется, о чем было известно с самого начала - поэтому вендорам дали отмашку, все равно они на более древнем хламе уже сто лет ничего не собирают.
> Поэтому, если вам нужен этот микрокод, поищите тот самый отозванный.
в торрентах ;-) Интел его, вроде, на самом деле выпилил со своего сайта.
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|3.15, Zenitur, 13:22, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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В моём пакете по ссылке выше всё доступно. Там в SRPM-ке - DAT-файл, из которого потом делаются отдельные файлики микрокодов. И в RPM-ке - собственно готовые файлики.
Мне кажется что Intel знает, что всё перезагружается, и отправил патч в ядро, чтобы не перезагружалось. Но патч оказался "костылём" и его не приняли.
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|4.21, пох, 15:10, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Тогда встаёт вопрос, почему не дали такую же отмашку для Kaby Lake/Coffee Lake
это ж десктопные/low power, кому они интересны... (то есть для них тоже скорее всего все в порядке с апдейтом, просто никто особо не чешется)
> ведь отличий от Skylake там практически ноль.
отличие - что среди них нет 28ядерных чудовищ, устанавливаемых в вендорские стойки за невменяемые деньги, у владельцев которых возникли к интелу эммм... "вопросы".
поэтому удовлетворять, в первую очередь, будут их.
А вот чо там хитрые евреи надизайнили в предыдущих сериях - они гоям не поведали, или те, как обычно, просто не поняли иврита.
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|3.26, лютый жабист__, 18:30, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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>поэтому вендорам дали отмашку, все равно они на более древнем хламе уже сто лет ничего не собирают
Правда у Гугля в GCP ещё в ходу несколько миллионов тазиков Broadwell и Haswell.
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|1.29, anonymous, 22:34, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> позволяющей запрещать спекулятивное выполнение инструкций
На сколько при этом упадёт производительность всеми любимого суперскалярного длинного конвеера?
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