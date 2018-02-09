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09.02.2018 11:54  Компания Intel подготовила новый вариант микрокода для противостояния уязвимости Spectre

Компания Intel начала распространение среди OEM-производителей обновлённого варианта микрокода с реализацией функциональности IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющей разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций, что можно использовать в компиляторах для противостояния второму варианту уязвимости Spectre (CVE-2017-5715). Предложенное в начале января обновление микрокода было отозвано в связи с возникновением проблем с перезагрузками на системах с CPU Broadwell и Haswell.

  1. Главная ссылка к новости (https://newsroom.intel.com/new...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Обновление микрокода Intel приводит к перезагрузкам систем с CPU Broadwell и Haswell
  4. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  5. OpenNews: Red Hat отменил обновление микрокода с устранением уязвимости Spectre
  6. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: spectre, intel
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  • 1.3, Zenitur, 12:49, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Где качать-то?
     
     
  • 2.4, Denis, 12:51, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Стань OEM производителем сначала
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:55, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Оем-производителем процов интел?
     
     
  • 4.8, Аноним, 12:59, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    OEM-процом
     
  • 3.6, Zenitur, 12:58, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Мне системный пакет microcode_ctl обновить.

    По ссылкам в новости нет ссылки на скачивание, в "главной ссылке на скачивание" - тоже. Предлагают перейти в раздел Downloads & Support, перешёл, в выпадающем списке выбрал Firmware - а там 2017 год. https://downloadcenter.intel.com/product/873/Processors

    Предыдущее (ломающее) обновление отсюда: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47880 было скачано без каких-либо проблем.

     
     
  • 4.9, grayich, 12:59, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    неспешите..  апять окажется что фигню корявую выпустили вместо нормального патча.
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 12:59, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Где качать-то?

    В Интернете. Серьёзно!

    //
    Вот тебе обрезок README.Debian из [U]non-free[/U] https://packages.debian.org/src:intel-microcode ("3.20180108.1+really20171117.1" радует) :

    [I]Downloading new microcode data from Intel:

    A new version of the microcode bundle can be downloaded directly from
    Intel.  Try to search for "Linux Processor Microcode":

    https://downloadcenter.intel.com/search?keyword=Linux+Processor+Microcode+Data+File

    Alternatively, you can try one of these RSS feeds:

    http://feeds.downloadcenter.intel.com/rss/?p=483&lang=eng
    http://feeds.downloadcenter.intel.com/rss/?p=2371&lang=eng [/I]

     
     
  • 3.10, Zenitur, 13:01, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В моём пакете (вот он: https://build.opensuse.org/package/show/home:linux4humans:sle11_software/microcode_ctl) тоже 20180108. Похоже что Дебианщики тоже не знают где качать :-)
     
     
  • 4.13, Аноним, 13:16, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Можете выдернуть из свежих биосов ASRock от 2 6 2018 Как я писал ниже, это всё ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Аноним, 17:58, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оно отозвано В новости речь о новом обновлении, распространяющемся пока только ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, Аноним, 20:07, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    к чему эта спешка, оно по ходу бета We also continue to release beta microcode ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 13:08, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Для тех, кто интересуется, где качать:

    - во-первых, это обновление только для Skylake
    - во вторых, это всё тот же микрокод, который отозвали из-за проблем, проявляющихся у Haswell. Просто теперь разобрались, что на Skylake эти проблемы не проявляются

    Поэтому, если вам нужен этот микрокод, поищите тот самый отозванный.

    Обо всём этом написано прямо в первых абзацах документа по ссылке.

     
     
  • 2.14, пох, 13:18, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > Просто теперь разобрались, что на Skylake эти проблемы не проявляются

    в переводе с менджерского на общечеловеческий: так и не смогли за целый месяц разобраться, что вызывало эти проблемы, а на skylake оно не проявляется, о чем было известно с самого начала - поэтому вендорам дали отмашку, все равно они на более древнем хламе уже сто лет ничего не собирают.

    > Поэтому, если вам нужен этот микрокод, поищите тот самый отозванный.

    в торрентах ;-) Интел его, вроде, на самом деле выпилил со своего сайта.

     
     
  • 3.15, Zenitur, 13:22, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В моём пакете по ссылке выше всё доступно. Там в SRPM-ке - DAT-файл, из которого потом делаются отдельные файлики микрокодов. И в RPM-ке - собственно готовые файлики.

    Мне кажется что Intel знает, что всё перезагружается, и отправил патч в ядро, чтобы не перезагружалось. Но патч оказался "костылём" и его не приняли.

     
  • 3.16, Аноним, 13:24, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Тогда встаёт вопрос, почему не дали такую же отмашку для Kaby Lake Coffee Lake, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним, 13:55, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У интеловских PR-маркетинг макак мозга как таково и нет.
     
     
  • 5.20, Pavel, 15:00, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это пакет собран 20180108, а сам микрокод от 20171117
     
  • 4.21, пох, 15:10, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Тогда встаёт вопрос, почему не дали такую же отмашку для Kaby Lake/Coffee Lake

    это ж десктопные/low power, кому они интересны...  (то есть для них тоже скорее всего все в порядке с апдейтом, просто никто особо не чешется)

    > ведь отличий от Skylake там практически ноль.

    отличие - что среди них нет 28ядерных чудовищ, устанавливаемых в вендорские стойки за невменяемые деньги, у владельцев которых возникли к интелу эммм... "вопросы".
    поэтому удовлетворять, в первую очередь, будут их.

    А вот чо там хитрые евреи надизайнили в предыдущих сериях - они гоям не поведали, или те, как обычно, просто не поняли иврита.


      

     
  • 3.19, zomg, 14:01, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В репе арча есть микрокод 20180108.
    Но я сижу на предыдущем, т.к. у меня Haswell:)
    https://www.archlinux.org/packages/extra/any/intel-ucode/
     
  • 3.26, лютый жабист__, 18:30, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >поэтому вендорам дали отмашку, все равно они на более древнем хламе уже сто лет ничего не собирают

    Правда у Гугля в GCP ещё в ходу несколько миллионов тазиков Broadwell и Haswell.

     
  • 1.28, Аноним, 22:32, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в виртуальной машине, запущенной в VMWare, эти пакеты нужны вообще?
     
  • 1.29, anonymous, 22:34, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > позволяющей запрещать спекулятивное выполнение инструкций

    На сколько при этом упадёт производительность всеми любимого суперскалярного длинного конвеера?

     

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