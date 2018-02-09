09.02.2018 11:54  Компания Intel подготовила новый вариант микрокода для противостояния уязвимости Spectre

> Просто теперь разобрались, что на Skylake эти проблемы не проявляются в переводе с менджерского на общечеловеческий: так и не смогли за целый месяц разобраться, что вызывало эти проблемы, а на skylake оно не проявляется, о чем было известно с самого начала - поэтому вендорам дали отмашку, все равно они на более древнем хламе уже сто лет ничего не собирают. > Поэтому, если вам нужен этот микрокод, поищите тот самый отозванный. в торрентах ;-) Интел его, вроде, на самом деле выпилил со своего сайта.

