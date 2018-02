09.02.2018 11:54  Компания Intel подготовила новый вариант микрокода для противостояния уязвимости Spectre

> Где качать-то?

В Интернете. Серьёзно!

//

Вот тебе обрезок README.Debian из [U]non-free[/U] https://packages.debian.org/src:intel-microcode ("3.20180108.1+really20171117.1" радует) :

[I]Downloading new microcode data from Intel:

A new version of the microcode bundle can be downloaded directly from

Intel. Try to search for "Linux Processor Microcode":

https://downloadcenter.intel.com/search?keyword=Linux+Processor+Microcode+Data+File

Alternatively, you can try one of these RSS feeds:

http://feeds.downloadcenter.intel.com/rss/?p=483&lang=eng

http://feeds.downloadcenter.intel.com/rss/?p=2371&lang=eng [/I]