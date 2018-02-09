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09.02.2018 10:57  Выпуск программы учета личных финансов KMyMoney 5.0

Представлен релиз программы учета личных финансов KMyMoney 5.0, которая может выступать в роли амбарной книги, инструмента для планирования семейного бюджета, планирования расходов, расчета потерь и доходов от инвестиций. Выпуск примечателен переходом на KDE Frameworks, Qt 5 и технологии KDE 5, при сохранении всей ранее предлагаемой функциональности.

Кроме кардинальной переработки внутренней кодовой базы в новом выпуске отмечается оттачивание интерфейса, выполнение оптимизации производительности кода для формирования отчётов, добавление поддержки логарифмических осей в графиках, расширение списка валют, обеспечение возможности ведения раздельных балансов счетов для разных валют.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.bembel.net/2018/0...)
  2. OpenNews: KMyMoney 4.5 - первый релиз для KDE4
  3. OpenNews: Представлена KDE4-версия ПО для учета личных финансов KMyMoney
  4. OpenNews: Представлено ПО для учета личных финансов KMyMoney 1.0
  5. OpenNews: Выпуск GnuCash 2.0.0
  6. OpenNews: Выпуск системы финансового учета LedgerSMB 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kmymoney
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  • 1.1, Аномномномнимус, 11:09, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Выглядит мощно, но чёрт, ей же невозможно "просто взять и вести семейный бюджет", это какая-то 1С на стероидах =)
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:20, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    До 1С ей далеко, говорю как бывший программист 1С Но программа действительно мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 11:43, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну вот ты и подтвердил мнение предыдущего анонима -- этой программой могут пользоваться только 1С-ники :)
     
     
  • 4.4, Аноним, 12:29, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1C не владею, KMyMoney активно использую несколько лет. Ваш ананоним.
     
  • 1.5, alltiptop, 12:30, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, по теме - есть ли нормальные средства синхронизации настроек и подобных баз между у kde разными компьютерами?
     
  • 1.6, Аноним, 12:38, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот это внезапно И да, плюсую сообщение выше о монструозности сабжа - хотел был... весь текст скрыт [показать]
     

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