09.02.2018 10:57  Выпуск программы учета личных финансов KMyMoney 5.0

Представлен релиз программы учета личных финансов KMyMoney 5.0, которая может выступать в роли амбарной книги, инструмента для планирования семейного бюджета, планирования расходов, расчета потерь и доходов от инвестиций. Выпуск примечателен переходом на KDE Frameworks, Qt 5 и технологии KDE 5, при сохранении всей ранее предлагаемой функциональности.

Кроме кардинальной переработки внутренней кодовой базы в новом выпуске отмечается оттачивание интерфейса, выполнение оптимизации производительности кода для формирования отчётов, добавление поддержки логарифмических осей в графиках, расширение списка валют, обеспечение возможности ведения раздельных балансов счетов для разных валют.



