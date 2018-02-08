08.02.2018 12:45  Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при подключении внешнего носителя

|
|
|
|
|
|
|
|3.5, iPony, 13:35, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
|
Принцип неуловимости - мало пользователей, мало иследователей на безопасность, и так далее.
Уязвимость то из-за детской ошибки.
Представь сколько всего подобного таится во всяких там непомуках и прочих.
Индексирует этак пользовательские файлы и бум! Наткнулся на файл с весёлым именем.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.65, _, 19:31, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
>Другое дело, что шелл - это вообще дурная идея,
совместить ЯП и язык оператора? Сколько лет шеллу - столько и флэймят :)
>во всяком случае такой, каким он вырос в никсах
Ну а что - есть примеры где вышло лучше?
|
|6.67, VINRARUS, 19:34, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
Ну например шел в разы быстрее баша.
time bash -c 'LIL=0; while [ "$LIL" -lt "1000000" ]; do LIL=$((LIL+1)); done'
time dash -c 'LIL=0; while [ "$LIL" -lt "1000000" ]; do LIL=$((LIL+1)); done'
ПС: dash это почти sh.
|
|
|
|4.66, _, 19:33, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Ты настолько глуп что не втыкаешь _за_что_ на системду "бухтят" ... бывает. :)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.57, Аноним84701, 18:07, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
> А да, точно. Что-то я совсем от делов вендовых отвык.
> Действительно позор-позоров в секурном плане компании <CENSORED> под именем Windows XP
> запускал бинарники, находящиеся на флешке в autorun без спроса 😃 С
> Vista только сделали предупреждение.
Там же вроде все возможные грабли собрали:
начиная с дискет и врубанием авторана для всего, что шевелится, с последовтельным отключением cначала для флешек, потом для USB-HDD (кто бы мог подумать, что малварь и туда себя может записать?), потом опять же, cовершенно внезапно выяснилось, что заявить "на самом деле я DRIVE_CDROM" может и флешка (да и Соня свой руткит с обычной AudioCD устанавливала).
|
|1.40, Онаним, 16:43, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Кто-нибудь, скажите как отключить этот долбучий попап, который вылезает из панели когда в Дельфине отмонтируешь флэшку и не пропадает пока его ни ткнёшь. "Open popup when new device is plugged in" в "Device notifier settings" вырубил, но это касается только вставки флэшки, а при извлечении всё-равно появляется этот попап и настройки чтобы его отключить мне найти не удалось.
|
|
|
|
|
|3.52, linus, 17:57, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
это всё сказочки для девочек с поняшками. настоящая гибкость и настраиваемость - в dwm, sysvinit, mount
|
|
|
|2.80, Ordu, 21:29, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
Много гадости можно накидать на vfat раздел на флешке, вопрос лишь в том, как из 9 символов команды передать управление той гадости. С учётом того, что эта команда (как я понимаю) выполняется ещё до того, как флешка будет примонтирована, ... Я не вижу способа: всё что мне приходит в голову не вмещается в 9 символов.
Но можно ведь сделать банальный "rm -rf ~", что называется: сделал гадость, на сердце радость.
|