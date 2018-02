08.02.2018 12:45  Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при подключении внешнего носителя

Ну например шел в разы быстрее баша.

time bash -c 'LIL=0; while [ "$LIL" -lt "1000000" ]; do LIL=$((LIL+1)); done'

time dash -c 'LIL=0; while [ "$LIL" -lt "1000000" ]; do LIL=$((LIL+1)); done'

ПС: dash это почти sh.