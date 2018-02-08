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08.02.2018 12:45  Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при подключении внешнего носителя

В опубликованном позавчера выпуске KDE Plasma 5.12 устранена опасная уязвимость (CVE-2018-6791), позволяющая выполнить код при подключении Flash-накопителя со специально оформленной меткой раздела VFAT. Проблема пока остаётся неисправленной в дистрибутивах (Debian, Ubuntu, openSUSE, Fedora), для ветки KDE 5.8 подготовлен патч.

Уязвимость присутствует в системе вывода уведомления о подключении внешнего носителя информации. Если метка раздела VFAT содержит символы `` или $(), то при монтировании через диалог с уведомлением о подключении устройства данные символы интерпретируются как команды shell. Например, если установить метку раздела в "$(touch b)", то будет выполнена команда "touch b" для создания файла в домашнем каталоге пользователя. Для обхода уязвимости предлагается монтировать накопители не через диалог уведомления о новом устройстве, а в файловом менеджере Dolphin.

В KDE 5.12 также устранена неопасная уязвимость (CVE-2018-6790), которая может привести к утечке IP-адреса пользователя. Проблема вызвана поддержкой встраивания в уведомления изображений, которые загружаются с внешнего хоста. Например, участник чата может инициировать отображение сообщения с картинкой в уведомлении на рабочем столе и определить IP другого участника чата.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/kde/c...)
  2. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол
  4. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  5. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  6. OpenNews: Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, iPony, 13:05, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Принцип ДЖО работает
     
     
  • 2.3, йух, 13:26, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Что за принцип?
     
     
  • 3.5, iPony, 13:35, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Принцип неуловимости - мало пользователей, мало иследователей на безопасность, и так далее.
    Уязвимость то из-за детской ошибки.
    Представь сколько всего подобного таится во всяких там непомуках и прочих.
    Индексирует этак пользовательские файлы и бум! Наткнулся на файл с весёлым именем.
     
  • 2.13, Аноним, 14:26, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –4 +/
    > Принцип ДЖО работает

    noexec работает, а Джо отдыхает.

     
     
  • 3.17, Аноним, 14:34, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Сделай noexec на все скрипты и попробуй перезагрузиться в граф режим ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, iPony, 14:34, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Против этого не помогло бы
     
  • 3.19, Эноним, 14:36, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Шо правда? у тебя /bin/bash не запускается?
     
  • 3.29, Нанобот, 15:47, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    noexec головного мозга. запущенный случай.
     
  • 3.50, Аноним, 17:48, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На корень noexec что ли, гений touch из примера у тебя где, ноекзекер, ммм Ты... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Аноним, 18:02, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Во fstab, естественно, как опцию монтирования sd , соответствующих съемным накоп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.87, Аноним, 00:03, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно не поможет. Исполняется содержимое метки тома средствами кед.
     
  • 4.56, Аноним, 18:04, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хомяк от записи защищать бесполезно, но с noexec монтировать - вполне.
     
  • 1.2, Аноним, 13:25, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да ладно и хвалёный C++ не помог?
     
     
  • 2.4, Аноним, 13:31, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    А что, хвалёный кастрированный Раст помог бы Сейчас выявят уязвимость в дизайне... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 14:23, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    171 Не читал, но вижу знакомые слова и сходу бросаюсь в газовую атаку 187 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Аноним, 14:30, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Сейчат выявят Уже вот-вот Почти Еще на пол карасика Ну еще чуточку ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, A.Stahl, 14:48, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучший -- не лучший, а раз уж 80 занял, значит очень даже неплохой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, slump64, 16:04, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Люди выбирают не то что хорошее или лучшее а то что werks
     
     
  • 6.31, A.Stahl, 16:12, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хорошее это как раз то, что работает То, что не работает, хорошим быть ен может... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.32, slump64, 16:14, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хорошо это то что хорошо работает А werks это Винда Все забывают про 100500 пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.34, Анончик, 16:21, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все забывают про 100500 проблем винды потому что вне винды этих проблем еще боль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.35, slump64, 16:23, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А теперь к ПХП Все забывают про проблемы ПХП потому что во всех остальных решен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.36, slump64, 16:25, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну это я про неосиляторство Лично у меня после 3х лет дрочни всё заработало в л... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.72, Аноним, 19:49, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ract нужен Должны же где то рукожопы ютится А нормальные программисты с прямым... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.73, Аноним, 19:51, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Rust*

     
  • 2.7, Crazy Alex, 13:48, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    В таких случаях помогает только понимание, что отвызовов шелла лучше вообще возд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 14:32, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А без котылей на баше что то кроме busybox сможет работать Костыли на баше это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Аноним, 15:15, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Может всётаки на sh е А нет, правда, в sh нынче не умеют не знают, что он есть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, Crazy Alex, 16:31, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А зачем нынче уметь в sh Чай, не PDP-9 Другое дело, что шелл - это вообще дурн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.65, _, 19:31, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Другое дело, что шелл - это вообще дурная идея,

    совместить ЯП и язык оператора? Сколько лет шеллу - столько и флэймят :)
    >во всяком случае такой, каким он вырос в никсах

    Ну а что - есть примеры где вышло лучше?

     
  • 6.67, VINRARUS, 19:34, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну например шел в разы быстрее баша.
    time bash -c 'LIL=0; while [ "$LIL" -lt "1000000" ]; do LIL=$((LIL+1)); done'
    time dash -c 'LIL=0; while [ "$LIL" -lt "1000000" ]; do LIL=$((LIL+1)); done'
    ПС: dash это почти sh.
     
     
  • 7.75, Аноним, 20:03, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    sh 8212 это как правило то, на что симлинк укажет Зачастую bash, а кое-где d... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.74, Аноним, 19:55, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хотя бы затем, чтобы в system башизмы не пихать Да, я знаю, что system не н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, Crazy Alex, 16:29, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Шелл, по-вашему, всё это святым духом делает Разумеется, есть возможность до вс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.46, J.L., 17:22, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    а вот когда системд избавляется от вызовов шела через инит д - сколько бухтения ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.66, _, 19:33, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ты настолько глуп что не втыкаешь _за_что_ на системду "бухтят" ... бывает. :)
     
  • 3.48, пох, 17:37, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    лучше воздерживаться от программирования, если ты _даже_ расставить кавычки вокр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.84, Нет ты, 22:55, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А вот в Rust такого не было бы!

    https://doc.rust-lang.org/std/process/struct.Command.html#method.spawn

     
  • 1.6, anonimous, 13:39, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    а лет 10-15 назад над масдаем ржали с его флешками... и сделали так же:)
     
     
  • 2.8, Онаним, 14:04, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    В Винде это официально считалось фичей и её долго и упорно не хотели закрывать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, iPony, 14:05, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну там такого уровня элементарщины не было
     
     
  • 3.20, Эноним, 14:38, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну autorun exe на флешке не умнее нисколько А вякие котики avi exe до сих пор н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, iPony, 14:50, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это что такое Возможность пользователю запустить самому бинарник с флешки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, Аноним, 16:59, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Именно Притом дае не догадываясь о том, что вместо видео с котиками там скринло... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.62, Аноним, 19:06, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это раньше они гомониграм назывались А сейчас - иПонями ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.49, Аноним84701, 17:39, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уточните, какие именно Тот давний баг с юникодом right to left , вроде бы о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Аноним, 00:09, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пробелы до упора не нужны Расширения по умолчанию в шиндошс скрыты Просто кот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 14:55, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Действительно, autorun ini написать, да ещё бинарь подложить 8212 это тебе не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, iPony, 15:17, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А да, точно Что-то я совсем от делов вендовых отвык Действительно позор-позоро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.57, Аноним84701, 18:07, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А да, точно. Что-то я совсем от делов вендовых отвык.
    > Действительно позор-позоров в секурном плане компании <CENSORED>  под именем Windows XP
    > запускал бинарники, находящиеся на флешке в autorun без спроса 😃 С
    > Vista только сделали предупреждение.

    Там же вроде все возможные грабли собрали:
    начиная с дискет и врубанием авторана для всего, что шевелится, с последовтельным отключением cначала для флешек,  потом для USB-HDD (кто бы мог подумать, что  малварь и туда себя может записать?), потом опять же, cовершенно внезапно выяснилось, что заявить "на самом деле я DRIVE_CDROM" может и флешка (да и Соня свой руткит с обычной AudioCD устанавливала).

     
  • 1.10, Иннокентий Четвертый, 14:11, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В винде бы даже не почесались. 20 лет висела бы, а то и больше.
     
     
  • 2.24, iPony, 14:55, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Так были же пробивки и не раз в превьюшках И да, их и использовали для заражени... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, Аноним, 16:16, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только вышла и уже нашли дырки.
     
     
  • 2.39, Анон8765435, 16:37, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Как раз только вышла кде 5 12 и дырки закрыла а кде 5 8 - где уязвимость была... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, Аноним, 16:46, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    у всего есть дырки. Даже у тебя.
     
  • 1.40, Онаним, 16:43, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто-нибудь, скажите как отключить этот долбучий попап, который вылезает из панели когда в Дельфине отмонтируешь флэшку и не пропадает пока его ни ткнёшь. "Open popup when new device is plugged in" в "Device notifier settings" вырубил, но это касается только вставки флэшки, а при извлечении всё-равно появляется этот попап и настройки чтобы его отключить мне найти не удалось.
     
     
  • 2.42, Аноним, 16:47, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Вот тебе и пресловутая хваленая настраиваимасть и гипкасть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, linus, 17:57, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    это всё сказочки для девочек с поняшками. настоящая гибкость и настраиваемость - в dwm, sysvinit, mount
     
  • 2.77, rrr, 20:58, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ответьте кто-нибудь, а.. Прочитал и понял, что меня это тоже достало уже.
     
  • 1.47, Аноним, 17:30, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Думал перейти на кеды, но теперь, пожалуй, передумаю.
     
     
  • 2.55, Gannet, 18:04, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ага! Страшно когда уязвимости закрыты?
     
     
  • 3.59, Ананас, 18:22, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У сильных людей бывает потребность тонко кайфовать от рисков.
     
  • 3.61, Аноним, 18:53, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Слишком детские ошибки, боюсь, их там много.
     
     
  • 4.64, Аноним, 19:08, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Слишком детские ошибки

    Ну вот, как раз же для тебя, малыш!

     
  • 4.79, Аноним, 21:23, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Держи: http://ru.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=25393
     
  • 2.69, VINRARUS, 19:41, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Думал перейти на кеды, но теперь, пожалуй, передумаю.

    Ану передумай передумывать пока я не предумал и передумалку не передумал!
      

     
  • 1.51, Аноним, 17:52, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я вообще не понимаю какого хрена для этого испощьзуют шелл вместо api.
     
     
  • 2.70, VINRARUS, 19:42, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Шел это и есть API всех достижений никсов.
     
  • 2.81, Нанобот, 21:46, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    они это называют unixway и очень гордятся им
     
  • 1.54, Gannet, 18:03, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неопасная уязвимость.
     
     
  • 2.85, Дуплик, 23:50, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "$(rm -Rf *)"
     
  • 1.60, Аноним, 18:28, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    autorun.inf
     
     
  • 2.63, Аноним, 19:08, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ты знал! ;-)
     
  • 1.76, Sluggard, 20:12, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    О каких уведомлениях речь, о всплывающих?
     
     
  • 2.89, Аноним, 00:11, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    О не тонущих.
     
     
  • 3.90, Sluggard, 00:16, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > О не тонущих.

    ЯННП.

     
  • 1.78, Аноним, 21:04, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну и много гадости можно воткнуть в 9 символов команды?
     
     
  • 2.80, Ordu, 21:29, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Много гадости можно накидать на vfat раздел на флешке, вопрос лишь в том, как из 9 символов команды передать управление той гадости. С учётом того, что эта команда (как я понимаю) выполняется ещё до того, как флешка будет примонтирована, ... Я не вижу способа: всё что мне приходит в голову не вмещается в 9 символов.

    Но можно ведь сделать банальный "rm -rf ~", что называется: сделал гадость, на сердце радость.

     
     
  • 3.83, Аноним, 22:43, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не факт Если я верно понял обсуждение на https bugs kde org show_bug cgi id 3... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.82, Нанобот, 21:54, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ну и много гадости можно воткнуть в 9 символов команды?

    11 символов (по крайней мере на винде)

     
  • 1.86, Дуплик, 23:51, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И мне ещё будут говорит, что KDE не копирует всё с винды.
     

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