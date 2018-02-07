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07.02.2018 10:16  Уязвимость, позволяющая выполнить SQL-запрос в системе управления контентом Joomla

Раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2018-6376) в системе управления контентом Joomla, которая была устранена в обновлении 3.8.4 и помечена разработчиками Joomla как не представляющая опасность. Уязвимость позволяет прочитать произвольные данные из СУБД через подстановку SQL-кода в параметре admin_style и повысить свои привилегии до администратора CMS. Получив права администратора можно выполнить произвольный PHP-код. Для успешной атаки злоумышленник должен иметь аутентифицированный доступ к Joomla под учётной записью с правами Manager (менее привилегирована, чем Admin и Super User).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ripstech.com/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления контентом Joomla 3.8
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  4. OpenNews: Критические уязвимости в системе управления контентом Joomla
  5. OpenNews: В Joomla устранена ещё одна критическая уязвимость
  6. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Joomla использована для совершения массовой атаки
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: joomla
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  • 1, Аноним, 10:56, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    хакир вася взломал свою цмс и стал майнить биткоины в тайне от себя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Рыба ест людей, 13:05, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    админам локалхоста не понять
     

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