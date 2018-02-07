07.02.2018 10:16  Уязвимость, позволяющая выполнить SQL-запрос в системе управления контентом Joomla

Раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2018-6376) в системе управления контентом Joomla, которая была устранена в обновлении 3.8.4 и помечена разработчиками Joomla как не представляющая опасность. Уязвимость позволяет прочитать произвольные данные из СУБД через подстановку SQL-кода в параметре admin_style и повысить свои привилегии до администратора CMS. Получив права администратора можно выполнить произвольный PHP-код. Для успешной атаки злоумышленник должен иметь аутентифицированный доступ к Joomla под учётной записью с правами Manager (менее привилегирована, чем Admin и Super User).



