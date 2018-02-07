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07.02.2018 07:45  Компания Mozilla представила шлюз для интернета вещей

Компания Mozilla представила проект Things (Project Things), развивающий открытый фреймворк для организации взаимодействия с потребительскими и IoT-устройствами через Web. Работа над проектом началась в прошлом году в рамках инициативы по разработке технологий для построения децентрализованной сети устройств, использования URL для адресации таких устройств и предоставления возможности доступа к ним из Web.

Для преодоления фрагментации, вызванной многообразием прошивок и протоколов для IoT, подготовлена реализация шлюза, который выступает прослойкой для унификации доступа к различным категориям устройств, скрывая за собой особенности каждой платформы и не требуя использования специфичных для каждого производителя приложений. Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс. Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API.

Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения. Отдельно отмечается, что кроме web-интерфейса и API в шлюзе реализована экспериментальная поддержка голосового управления, позволяющая распознавать и выполнять голосовые команды (например, "включи свет на кухне").

Из возможностей нового выпуска также упоминается движок для определения логических правил, позволяющий автоматически реагировать на определённые ситуации с устройствами (например, можно автоматически включить устройство при определённом состоянии датчика). Добавлена поддержка новых классов устройств, таких как управляемые розетки, настраиваемые светильники, цветная подсветка, многоуровневые выключатели и различные датчики, а также виртуальные версии различных типов устройств.

В прошивку интегрированы функции автоматической доставки и установки обновлений (OTA, over-the-air), что позволяет оперативно устранять ошибки и уязвимости, не требуя от пользователя дополнительных манипуляций. Для обеспечения поддержки протоколов и устройств представлена новая система дополнений. Для авторизации доступа сторонних приложений к API предложена поддержка OAuth. В web-интерфейс добавлена карта размещения устройств, позволяющая наглядно оценить где и какое устройство находится в доме.

Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами предлагается набор дополнений, позволяющих обращаться к устройствам при помощи протоколов ZigBee и ZWave, через WiFi или при помощи прямого подключения к GPIO. Прошивки с шлюзом подготовлены для Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi Zero W. В ближайшее время обещают подготовить пакет для OpenWrt. Список протестированных IoT-устройств и брелков ZigBee/ZWave предложен на данной странице.

Установка достаточно хорошо автоматизирована - достаточно загрузить предоставленную прошивку с шлюзом на SD-карту, подключиться к Raspberry Pi и открыть в браузере хост "gateway.local", после чего можно настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla развивает концепцию Web of Things
  3. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  4. OpenNews: Компания ARM открыла исходные тексты встраиваемой операционной системы mbed OS
  5. OpenNews: Google представил Android Things, ОС для интернета вещей
  6. OpenNews: Новые проекты Mozilla для умного дома и сетевых потребительских устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: iot, mozilla
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  • 1.2, Аноним, 09:24, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    "'умный дом' - когда ключи от всего у кого-то более умного, чем владелец" (c)
    оно, правда, про cloud-based сказано, но при "секьюрити апдейтах по воздуху" и node.js внутри это уже не важно.

     
  • 1.3, Аноним, 09:26, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Mozilla, давай, уже в дополнение свой поисковик делай!
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:40, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Хотя куда им девать 501 c ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, анонимоус, 09:30, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Делают что угодно, лишь бы бровзер не развивать...
     
  • 1.6, Аноним, 10:00, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Если у них есть модули для всех производителей и прошивок, то зачем пихать их в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 10:07, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А браузер когда будут делать?
     
  • 1.8, Аноним, 10:16, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Как достали интернетом вещей и своими дорожными картами Нельзя чтоли было п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, A.Stahl, 10:58, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А как ты умаешь, почему интернет называется именно так, а не просто "сеть"? Может быть приставка "интер" важна? Может быть это повод узнать что она означает? Подумай об этом...
     
  • 2.14, Аноним, 11:03, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не сглазьте, а то и здесь начнут писать функционал и дорожные карты Вчера б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, abi, 10:20, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Небось и зонды положили
     
  • 1.10, iPony, 10:31, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну до Apple Home им как ...
    Но вообще проект интересный.
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:10, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе в ульяновск.
     
  • 2.17, Аноним, 11:19, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Apple Home говоришь Ну-ну, Apple следит за порядком в твоём доме, ага Только к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 10:43, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давайте скажем честно Mozilla выпустила платформу для упрощения построения ботн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 10:48, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не увидел упоминаний mqtt
     
  • 1.16, Аноним, 11:15, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эти ж IoT будут с перманентно дырявыми прошивками от производителя Поэтому како... весь текст скрыт [показать]
     

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