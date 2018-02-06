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06.02.2018 22:01  Выпуск облачного хранилища Nextcloud 13

После девяти месяцев разработки представлен выпуск облачной платформы Nextcloud 13, развивающейся как форк проекта ownCloud, созданный основными разработчиками данной системы. Nextcloud и ownCloud позволяют на своих серверных системах развернуть полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными. Ключевым отличием Nextcloud от ownCloud является намерение предоставить в едином открытом продукте все расширенные возможности, ранее поставляемые только в коммерческой версии ownCloud. Исходные тексты Nextcloud, как и ownCloud, распространяются под лицензией AGPL.

Nextcloud предоставляет средства для обеспечения совместного доступа, версионный контроль изменений, поддержку воспроизведения медиаконтента и просмотра документов прямо из web-интерфейса, возможность синхронизации данных между разными машинами, возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV. В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net, проекты ownCloud и Nextcloud дают пользователю полный контроль над своими данными - информация не привязывается ко внешним закрытым облачным системам хранения, а размещается на подконтрольном пользователю оборудовании. Сервер NextCloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL.

В новом выпуске:

  • Web-интерфейс оптимизирован для использования на экранах с высокой плотностью пикселей (High-DPI). Объединены меню администратора и пользователя. Переработана организация выделения файлов и представлен новый способ копирования и перемещения. Убраны ограничения, связанные с загрузкой файлов, и обеспечено отображение состояния квот в боковой панели. Улучшена интеграция списка ресурсов от внешних сайтов (External Sites) и организован его показ в мобильном приложении;
  • Добавлена дополнительная функциональность для обеспечения безопасности: поддержка двухфакторной аутентификации с несколькими ключами (multi-key); возможность задания IP-адресов с которых разрешается вход под определённой учётной записью; сессионная информация о входе клиента переведена на применение токенов; улучшен вывод уведомлений о наличии обновлений;
  • Представлена экспериментальная поддержка оконечного шифрования (End-to-end), при котором данные шифруются на стороне клиента и недоступны для анализа в случае компрометации сервера. End-to-end шифрование доступно для мобильных приложений для Android и iOS, а также в десктоп-клиенте для Windows, macOS и Linux. Шифрование содержимого производится на уровне каталогов. Ключи генерируются автоматически, не требуя от пользователя придумывания и запоминания пароля. Опционально предоставлена возможность создания дополнительного offline-ключа для восстановления информации в случае утери основных ключей. В ACL добавлены средства, позволяющие администратору устанавливать правила обязательного применения оконечного шифрования. Предоставляется криптографическая защита от идентификации владельца по перехваченным зашифрованным данным;

  • Проведена существенная оптимизация производительности. Сокращено время загрузки страниц (до 50%), ускорены операции поиска. Значительно увеличилась производительность операций шифрования на стороне сервера. На 80% ускорена работа с LDAP. До 10 раз ускорен доступ к внешним хранилищам Windows Network Drive;
  • Реализована поддержка автодополнения имён пользователей при написании комментариев;

  • Добавлена новая система полнотекстового поиска на базе движка Elasticsearch, которая может интегрироваться c другими приложениями. Пример интеграции с приложением Bookmarks:

  • В приложение для предоставления совместного доступа группам пользователей (Circles) добавлена возможность отслеживания всех операции с данными. Добавлена поддержка интеграции со сторонними облачными хранилищами (построение федеративных систем). Добавлен инструмент Mass Invite для отправки приглашений большому числу пользователей. Предоставлена возможность добавления людей по email или адресу.
  • Добавлено новые приложение Files-from-Mail, позволяющее создать шлюз для отправки файлов по электронной почте. Все вложения из писем, приходящих на привязанный к приложению email, автоматически сохраняются в Nextcloud;
  • Реализована платформа Nextcloud Talk, предназначенная для развёртывания сервиса для обмена текстовыми сообщениями, совершения голосовых звонков и видеовызовов с возможность организации видеоконференций и проведения вебинаров. Поддерживаются прямые вызовы между пользователями, групповые аудио/видео конференции, публичные и закрытые трансляции, показ презентаций, демонстрация материалов и предоставление доступа к содержимому экрана. Для обеспечения безопасности коммуникаций применяется оконечное шифрование. Канал связи между участниками переговоров организуется при помощи WebRTC, звук и видео кодируются с использованием H.265.




  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/nex...)
  2. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
  3. OpenNews: Релиз облачного хранилища Nextcloud 12, форка ownCloud
  4. OpenNews: Выпуск ownCloud 9.0, платформы для создания облачных хранилищ в стиле Dropbox
  5. OpenNews: Компания ownCloud отреагировала на создание форка
  6. OpenNews: Основатель и ключевые разработчики ownCloud создали форк проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nextcloud, owncloud
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  • 1.1, Аноним, 22:17, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Отличные новости. Осталось ускорить работу с фотографиями и счастье наступит.
     
     
  • 2.30, abi, 10:09, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    И просмотр RAW добавить :)
     
  • 1.2, key, 22:45, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Круто. А как там с установкой на православный nginx вместо индейца? Гайд на сайте по-прежнему не актуален?
     
     
  • 2.3, Андрос, 22:50, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Прекрасно же работает. Особенно, если следовать руководству на сайте...
     
     
  • 3.5, usernymous, 23:11, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Как только рука поднялась написать такое. Инструкции - удел слабаков
     
     
  • 4.18, Аноним, 06:12, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Прости, но у нас принято сначала читать, а потом делать, а не наоборот
     
  • 2.11, Егор, 02:20, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    А зачем устанавливать что-то когда можно использовать Docker?
     
     
  • 3.12, бедный буратино, 02:38, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    докер linux-only
     
  • 3.17, Аноним, 06:11, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    машинка плечами задевает требования некстклауда докер боюсь не вытерпит, тем бол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Клыкастый, 10:02, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А как там с установкой на православный nginx вместо индейца?

    Отлично.

    >  Гайд на сайте по-прежнему не актуален?

    Там на 5 минут работы с кофе и перекуром, какой гайд?

     
  • 1.4, paulus, 22:56, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net

    существует в сети для народа?

     
     
  • 2.8, AMDGPUi915, 23:55, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И не глючит и не тормозит, просто работает! в отличии от PHP мирка
     
     
  • 3.34, Доктор, 11:08, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Nextcloud написан на PHP.
     
  • 1.6, Аноним, 23:22, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Другими словами вернули производительность на тот же уровень как без патча Meltd... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 08:09, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не их вина что производители процов жирно обкакались, верно?
     
  • 1.7, Аноним, 23:24, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пофиксили работу с php 7.2 и pg10? Вот, что действительно интересно
     
     
  • 2.15, Аноним, 04:34, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Думаю делать селфхостед сервер. Что не так?
     
     
  • 3.19, Аноним, 06:24, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я долгое время держал Owncloud Дюже медленно работает Потом запилил webdav сре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Клыкастый, 10:05, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Думаю делать селфхостед сервер. Что не так?

    Всё норм. Правда если слабая машинка - тормозит дюже. На VIA C7 Eden 500MHz работало со скрипом, но уже на атоме четырёхъядерном удовлетворительно.

     
     
  • 4.31, Аноним, 10:14, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > на атоме четырёхъядерном

    D525?

     
     
  • 5.36, Клыкастый, 11:14, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    например да

     
  • 1.9, Виталий, 01:19, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Божественная вещь.

    А с интергированной Коллаборой так вообще зе бест!

    https://nextcloud.com/collaboraonline/

     
     
  • 2.16, Аноним, 06:02, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    некстоффис?
     
  • 1.10, Аноним, 01:34, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Cпасибо им Надеюсь правда, до 50 не значит 5 У меня дома аплоад 7мбс, страни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, abi, 10:03, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Уже в 12 версии скрипты схлопнули в 25 штук где-то, раньше было сильно за сотню и действительно была беда.
     
  • 1.13, Аноним, 03:55, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    А у меня одного флеш плгин дважды обновился за вечер? Извинте за офтоп.
     
  • 1.14, Аноним, 04:09, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    WebDAV locking так и не завезли? Печалька...
     
     
  • 2.20, Аноним, 06:27, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Хм у меня когда-то доступ к OwnCloud без use_locks 0 не заводился Я, правда... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Аноним, 08:17, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В новости не указано - это платно Бесплатно Платно для корпор клиентов и бесл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Moxie, 08:59, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    free
     
  • 2.25, fi, 09:57, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а если внимательно прочитать? -  "распространяются под лицензией AGPL."
     
     
  • 3.29, Клыкастый, 10:07, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > а если внимательно прочитать? -  "распространяются под лицензией AGPL."

    Как это связано с ценой?

     
  • 1.32, Аноним80, 10:51, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подумываю разместить на raspberry pi 3 model b. Что думаете, коллеги, потянет железка, если одному пользоваться? Есть "истории успеха"?

    Правда надо, наверное, прикупить будет внешний hdd. На usb-flash 16Gb это будет, наверное, не очень?! Или есть другое мнение? Просто много медиа не генерирую, вот и есть сомнения.

     
     
  • 2.33, Аноним, 11:03, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А сильно надо облако для одного человека Может, для себя любимого достаточно бу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Аноним80, 11:08, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, всё таки это облако, где можно расшарить что-нибудь кому-нибудь, самому что-нибудь из Ж. мира закачать (внешка есть).
    Тут вроде есть синхронизация между устройствами, что удобно (заметки, календари или что-там есть, контакты?).
     

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