06.02.2018 22:01  Выпуск облачного хранилища Nextcloud 13

|
|
|
|1.2, key, 22:45, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
Круто. А как там с установкой на православный nginx вместо индейца? Гайд на сайте по-прежнему не актуален?
|
|
|
|2.26, Клыкастый, 10:02, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> А как там с установкой на православный nginx вместо индейца?
Отлично.
> Гайд на сайте по-прежнему не актуален?
Там на 5 минут работы с кофе и перекуром, какой гайд?
|
|1.4, paulus, 22:56, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
>В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net
существует в сети для народа?
|
|
|
|
|
|3.28, Клыкастый, 10:05, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> Думаю делать селфхостед сервер. Что не так?
Всё норм. Правда если слабая машинка - тормозит дюже. На VIA C7 Eden 500MHz работало со скрипом, но уже на атоме четырёхъядерном удовлетворительно.
|
|1.32, Аноним80, 10:51, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Подумываю разместить на raspberry pi 3 model b. Что думаете, коллеги, потянет железка, если одному пользоваться? Есть "истории успеха"?
Правда надо, наверное, прикупить будет внешний hdd. На usb-flash 16Gb это будет, наверное, не очень?! Или есть другое мнение? Просто много медиа не генерирую, вот и есть сомнения.
|
|
|
|
|
|3.35, Аноним80, 11:08, 07/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ну, всё таки это облако, где можно расшарить что-нибудь кому-нибудь, самому что-нибудь из Ж. мира закачать (внешка есть).
Тут вроде есть синхронизация между устройствами, что удобно (заметки, календари или что-там есть, контакты?).
|