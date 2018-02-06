06.02.2018 22:01  Выпуск облачного хранилища Nextcloud 13

После девяти месяцев разработки представлен выпуск облачной платформы Nextcloud 13, развивающейся как форк проекта ownCloud, созданный основными разработчиками данной системы. Nextcloud и ownCloud позволяют на своих серверных системах развернуть полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными. Ключевым отличием Nextcloud от ownCloud является намерение предоставить в едином открытом продукте все расширенные возможности, ранее поставляемые только в коммерческой версии ownCloud. Исходные тексты Nextcloud, как и ownCloud, распространяются под лицензией AGPL. Nextcloud предоставляет средства для обеспечения совместного доступа, версионный контроль изменений, поддержку воспроизведения медиаконтента и просмотра документов прямо из web-интерфейса, возможность синхронизации данных между разными машинами, возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV. В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net, проекты ownCloud и Nextcloud дают пользователю полный контроль над своими данными - информация не привязывается ко внешним закрытым облачным системам хранения, а размещается на подконтрольном пользователю оборудовании. Сервер NextCloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. В новом выпуске: Web-интерфейс оптимизирован для использования на экранах с высокой плотностью пикселей (High-DPI). Объединены меню администратора и пользователя. Переработана организация выделения файлов и представлен новый способ копирования и перемещения. Убраны ограничения, связанные с загрузкой файлов, и обеспечено отображение состояния квот в боковой панели. Улучшена интеграция списка ресурсов от внешних сайтов (External Sites) и организован его показ в мобильном приложении;

Добавлена дополнительная функциональность для обеспечения безопасности: поддержка двухфакторной аутентификации с несколькими ключами (multi-key); возможность задания IP-адресов с которых разрешается вход под определённой учётной записью; сессионная информация о входе клиента переведена на применение токенов; улучшен вывод уведомлений о наличии обновлений;

Представлена экспериментальная поддержка оконечного шифрования (End-to-end), при котором данные шифруются на стороне клиента и недоступны для анализа в случае компрометации сервера. End-to-end шифрование доступно для мобильных приложений для Android и iOS, а также в десктоп-клиенте для Windows, macOS и Linux. Шифрование содержимого производится на уровне каталогов. Ключи генерируются автоматически, не требуя от пользователя придумывания и запоминания пароля. Опционально предоставлена возможность создания дополнительного offline-ключа для восстановления информации в случае утери основных ключей. В ACL добавлены средства, позволяющие администратору устанавливать правила обязательного применения оконечного шифрования. Предоставляется криптографическая защита от идентификации владельца по перехваченным зашифрованным данным;





Проведена существенная оптимизация производительности. Сокращено время загрузки страниц (до 50%), ускорены операции поиска. Значительно увеличилась производительность операций шифрования на стороне сервера. На 80% ускорена работа с LDAP. До 10 раз ускорен доступ к внешним хранилищам Windows Network Drive;

Реализована поддержка автодополнения имён пользователей при написании комментариев;





Добавлена новая система полнотекстового поиска на базе движка Elasticsearch, которая может интегрироваться c другими приложениями. Пример интеграции с приложением Bookmarks:





В приложение для предоставления совместного доступа группам пользователей (Circles) добавлена возможность отслеживания всех операции с данными. Добавлена поддержка интеграции со сторонними облачными хранилищами (построение федеративных систем). Добавлен инструмент Mass Invite для отправки приглашений большому числу пользователей. Предоставлена возможность добавления людей по email или адресу.

Добавлено новые приложение Files-from-Mail, позволяющее создать шлюз для отправки файлов по электронной почте. Все вложения из писем, приходящих на привязанный к приложению email, автоматически сохраняются в Nextcloud;

Реализована платформа Nextcloud Talk, предназначенная для развёртывания сервиса для обмена текстовыми сообщениями, совершения голосовых звонков и видеовызовов с возможность организации видеоконференций и проведения вебинаров. Поддерживаются прямые вызовы между пользователями, групповые аудио/видео конференции, публичные и закрытые трансляции, показ презентаций, демонстрация материалов и предоставление доступа к содержимому экрана. Для обеспечения безопасности коммуникаций применяется оконечное шифрование. Канал связи между участниками переговоров организуется при помощи WebRTC, звук и видео кодируются с использованием H.265.







