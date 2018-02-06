06.02.2018 17:12  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.12

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|1.2, Виталик, 17:20, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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>В конфигуратор добавлена возможность настройки параметров экрана и многомониторных конфигураций, при работе поверх Wayland.
Ура!!! 1.5 года жду!!
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|2.13, омномним, 17:43, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Какие 8 ядер, ты что глупый? Голая плазма весит 350 метров со старта и летает на коре2дуо. С 16гигами для де - это тебе к гному. У них там да, все как ты сказал
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|3.68, Мураками, 20:17, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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хм, смотрю htop (после дня работы) gnome-shell весит 315m, для интереса перезагрузился и после старта весит 195m
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|5.99, Мураками, 22:53, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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объясню специально как для зрителя ТСН-YouTube(судя по твоей картинке)
я давал данные из программы htop (есть такая консольная утилита в Linux) колонки RES(Resident memory size) и это немного не то что ты показываешь в своих окошках
могу показать свой системный монитор:
https://itmages.ru/image/view/6454624/2f99a0e4
где для gnome-shell RES 217M, а системный монитор показывает память 130МиБ
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|4.86, омномним, 21:48, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Видимо стоит немного уточнить что я имел ввиду - свежезагруженная система с пятокедами жрет 350 метров оперативки (Да-да, именно вся система, а не только щель). Естественно, если не напихивать тута 50+ плазмоидов и аппликух на электроне в автозагрузку.
А если ты так веришь в святость и легковесность своего гнома, предлагаю провести эксперимент:
1. возьми свой любимый дистр (бубунточку например, или там федопу, не суть важно)
2. поставь в виртуалку - сначала редакцию с гномом, потом редакцию с кде.
3. запусти их поочередно
4. осознай насколько ты неправ
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|5.100, Мураками, 23:00, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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для глотающих пыль смотри мой пост выше(для vinrarus)
добавлю только что "эксперименты" я проводил уже давно когда выбирал между гномом и кде, в итоге вышло что по потреблению памяти и отзывчивости первый был лучше, хотя по юзабилити немного и уступал второму, но мне нужно было ехать а не шашечки, поэтому выбор был очевиден
с тех пор думаю мало что изменилось
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|3.70, Ананан, 20:28, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Вопрос задан неверно. Скорее скольким людям на опеннете он не нужен. Остальные ждут его стабильной работы уже давно. И похоже под кде скоро можно будет пользовать без багов.
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|3.65, Мураками, 20:00, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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странно, вот читаю арчвики:
"Before installing Plasma, make sure you have a working Xorg installation on your system.
...
To enable support for Wayland in Plasma, also install the plasma-wayland-session package."
далее смотрю обязательные зависимости plasma-wayland-session, и всплывает xorg-server-xwayland.
очень странно, особенно в свете того что для gnome-shell пакет xorg-server-xwayland не обязателен, обязателен он только для gdm который с лёгкостью можно заменить на что-нибудь другое или вообще не ставить.
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|4.67, анонист, 20:11, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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В гноме пишешь в терминал:
$ xlsclients
И смотришь какие программы/пакеты у тебя запущены через XWayland. В KDE эта команда может не работать.
XWayland и там и там нужен. Как минимум для Chrome/Firefox
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|5.74, Мураками, 20:42, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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то понятно что xorg-server-xwayland нужен для тех приложений что не портированны на wayland, но в гноме если их не используешь то можно и не устанавливать эту поддержку, а в КДЕ она пока прибита гвоздями.
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|2.24, КДЕ это жизнь, 18:05, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+13 +/–
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Серьезно, тестирую Kubuntu 18.04 LTS (64-битная) - всего 400 мб памяти после загрузки сессии. Помню во времена Kubuntu 12.04 LTS он кушал ~200 мб, но все-равно это огромный прогресс, ведь при наличии такого кол-ва фич интерфейс KDE остался довольно быстрым и отзывчивым. Разрабы молодцы!
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|1.26, BrainFucker, 18:07, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Ускорена работа различных подсистем, сокращено потребление памяти и снижена нагрузка на CPU.
Интересно насколько, у меня вся система с кедами потребляет 350МБ, неужели будет 200МБ?
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|1.36, Derek, 18:27, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> На экран блокировки системы добавлены кнопки для управления воспроизведением мультимедийного контента.
А вот это сомнительное нововведение...
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|1.37, Derek, 18:28, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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> Добавлен компонент Plasma Vault, предоставляющий дружественный пользователю интерфейс для шифрования конфиденциальных данных. Plasma Vault реализован в виде защищённого хранилища для комнат Plasma, которое позволяет зашифровать набор документов и скрыть их от чужих глаз. При необходимости работы с данными документами через Plasma Vault можно легко расшифровать их и открыть в заданном обработчике;
Кто-то пробовал? Замена KeePassXC?
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|3.90, омномним, 22:04, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Плюсую, плазма отлично(прям совсем отлично) себя чувствует на 5-летних селеронах с 4г оперы и встройкой. Ставлю на дрова (ну или прослойку накрайняк). А курсор, который шалит я видел только в гноме под вейландом. Так что если ты из этих, то стоит задуматься наверное.
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|2.96, VINRARUS, 22:37, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Почему тогда курсор всегда шалит? И сама система постоянно куролесит.
> Так что это просто глюки самой КДЕ?
У меня появились проблемы с дрожанием картинки после смены видеокарты - решылось этим:
xrandr --newmode "1440x90" 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 +hsync +vsync
xrandr --addmode DVI-1 1440x90
xrandr --output DVI-1 --mode 1440x90
Видимо со старым монитором горизонтальная синхронизация не заводилась.
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|1.80, BrainFucker, 21:34, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> На экран блокировки системы добавлены кнопки для управления воспроизведением мультимедийного контента. Например, перейти к следующей/предыдущей музыкальной композиции или приостановить воспроизведение теперь можно без разблокировки экрана.
Это кстати уже в 5.11 было.
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