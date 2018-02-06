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06.02.2018 17:12  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.12

Представлен релиз пользовательской оболочки Plasma 5.12, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Новая версия отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), поэтому при подготовке релиза особое внимание уделено обеспечению стабильности, оптимизации производительности и улучшению переносимости между разными пользовательскими окружениями. KDE Plasma 5.12 стал первым LTS-выпуском с поддержкой Wayland, которая пока окончательно не стабилизирована для всего оборудования, но значительно улучшена и подготовлена для тестирования более широким кругом пользователей.

Основные изменения в KDE Plasma 5.12:

  • Ускорена работа различных подсистем, сокращено потребление памяти и снижена нагрузка на CPU. Существенно уменьшено время запуска рабочего стола;
  • Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland. В конфигуратор добавлена возможность настройки параметров экрана и многомониторных конфигураций, при работе поверх Wayland. В том числе при использовании Wayland через KScreen теперь можно менять разрешение экрана, активировать дополнительные устройства вывода, задавать параметры вращения экрана и использовать режим автоматического поворота в зависимости от показаний датчика ориентации в пространстве, автоматически калибровать сенсорный экран.

    Для запуска Plasma поверх Wayland отныне не требуется компонент XWayland, но он может понадобиться для запуска приложений, собранных для X11. Выбор комозитного менеджера теперь осуществляется автоматически, в зависимости от используемой платформы. Добавлена возможность раскрытия окон Wayland на весь экран. Увеличена отзывчивость ввода. В KWin добавлена реализация ночного режима, при котором уменьшается интенсивность синего цвета для снижения утомляемости.

    В композитный сервер с реализацией Wayland добавлена поддержка протоколов xdg_shell_unstable_v6, xdg_foreign_unstable_v2, idle_inhibit_unstable_v1, server_decoration_palette, appmenu и wl_data_device_manager_v3;

  • Улучшен интерфейс центра установки приложений (Discover): линейные заголовки в секциях, не предусматривающих навигации, нажатие Enter для начала поиска, расширенный конфигуратор источников загрузки пакетов, возможность показа скриншотов предлагаемых для установки приложений. Для дистрибутивов добавлена функция обновления в offline-режиме. Повышено удобство работы на устройствах с небольшими экранами как у смартфона. В систему уведомлений интегрированы глобальные оповещения PackageKit (обновление дистрибутива до нового релиза, предложение перезагрузки). Добавлена поддержка URL apt://. Улучшены средства для работы с самодостаточными пакетами Snap и Flatpak;
  • В параметры окна и панель меню добавлена кнопка для быстрого включения/выключения глобального меню без необходимости совершения дополнительных шагов по изменению настроек;
  • KRunner адаптирован для использования людьми с ослабленным зрением через экранный ридер типа Orca;
  • В апплете Icon теперь используются favicon-файлы сайтов;
  • В блоках уведомлений возвращена возможность выделения текста и помещения в буфер обмена ссылок;
  • Представлена компактная раскладка меню запуска приложений Kickoff (Slim Kickoff);
  • В апплете показа прогноза погоды добавлена опция для отображения температуры на панели, рядом с пиктограммой состояния погоды;
  • В апплеты монитогринга System Activity и System Monitor добавлены графики нагрузки на CPU для отдельных процессов;
  • Выпуск 5.12 отмечен как последний, в котором в KWin предложены новые возможности, специфичные для X11. В версии 5.13 будут реализовываться только новшества, связанные с Wayland, а в работающий с X11 код будут вноситься только исправления ошибок (речь о специфичных для X11 или Wayland возможностях, но большая часть кода KWin не привязана к оконным системам, поэтому общие новшества будут доступны как для Wayland, так и для X11).



Наиболее значительные новшества с момента прошлого LTS-выпуска Plasma 5.8:

  • В системе вывода уведомлений появилась функция интерактивного предпросмотра. Например, при создании снимка экрана горячей клавишей (Shift+Print Scr) в области уведомлений появляется эскиз созданного снимка, который можно сразу перетащить мышью в различные приложения, в том числе переместить в чат, форму загрузки файла в браузере или в почтовый клиент;
  • В менеджере задач, обеспечивающем отображение в панели списка активных окон, расширены возможности формирования списков перехода, через которые приложения могут определить специфичные для себя режимы, которые станут доступны в контекстном меню на панели (например, открыть окно в приватном режиме в Firefox). В новой версии появилась возможность предоставления доступа к внутренним функциям приложения, таким как список сеансов редактирования в текстовом редакторе или состояние документа, меняющиеся в процессе работы приложения. В менеджере задач также проведена значительная оптимизация производительности и добавлена возможность перестроения окон в группе, что позволяет установить желаемый порядок следования приложений, независимо от порядка их открытия;
  • Реализована поддержка глобального меню, предоставляющего средства для отделения меню от окна приложения. Например, меню теперь может быть размещено в виде панели в верхней части экрана. Также поддерживается вариант компоновки в виде выпадающего вертикального меню, вызываемого через кнопку в области заголовка окна;
  • В качестве рабочего стола по умолчанию задействована оболочка Folder View - на рабочем столе теперь снова можно размещать ярлыки на файлы и каталоги. Из улучшений, появившихся в новой версии Folder View, отмечается режим быстрого перемещения между каталогами - в режиме drag&drop для раскрытия каталога достаточно подвести к нему перетаскиваемый ярлык, по аналогии с тем, как это реализовано в Dolphin. Ускорена прокрутка содержимого больших каталогов в крупных виджетах, снижены задержки при просмотре каталогов, значительно сокращено время запуска, сокращено потребление памяти. Добавлена возможность изменения размера виджетов на рабочем столе и их перемещения, по аналогии с аналогичными возможностями для окон;
  • На экран блокировки системы добавлены кнопки для управления воспроизведением мультимедийного контента. Например, перейти к следующей/предыдущей музыкальной композиции или приостановить воспроизведение теперь можно без разблокировки экрана. При переходе в спящий режим воспроизведение автоматически приостанавливается, что позволяет избежать казусов при выходе из спящего режима;
  • Новое оформление конфигуратора, в котором упрощена навигация и предоставлена возможность быстрого доступа к часто используемым разделам настроек. Для пользователей, привыкших к старому интерфейсу, предоставлена возможность переключиться на ранее предлагавшиеся варианты оформления в виде сетки пиктограмм или дерева;
  • Добавлен компонент Plasma Vault, предоставляющий дружественный пользователю интерфейс для шифрования конфиденциальных данных. Plasma Vault реализован в виде защищённого хранилища для комнат Plasma, которое позволяет зашифровать набор документов и скрыть их от чужих глаз. При необходимости работы с данными документами через Plasma Vault можно легко расшифровать их и открыть в заданном обработчике;



Базовые возможности Plasma:

  • Размещение интерактивных виджетов на рабочем столе, при помощи которых, например, можно отображать прогноз погоды, просматривать комиксы или производить вычисления;
  • Интерфейс для загрузки свежих обоев, стилей, виджетов, эффектов и других ресурсов из каталога-магазина KDE Store;
  • Встроенная функция быстрого поиска приложений, каталогов, музыки, видео и файлов;
  • Тема оформления Breeze, обеспечивающая унифицированное отображение приложений на базе всех популярных графических тулкитов, включая Qt 4, Qt 5, GTK+ 2, GTK+ 3 и VCL (используется в LibreOffice);
  • Интеграция со смартфонами. При помощи компонента KDE Connect можно получать уведомления на рабочем столе о поступлении текстовых сообщений, передавать файлы, автоматически приглушать воспроизведение музыки при поступлении звонка и использовать смартфон как пульт дистанционного управления;
  • Гибкие возможности настройки окружения под свои предпочтения, через установки новых виджетов, панелей, экранов и стилей.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kde.org/announceme...)
  2. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Выпуск KDE Applications 17.12
  4. OpenNews: Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года
  5. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde, plasma
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  • 1.2, Виталик, 17:20, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >В конфигуратор добавлена возможность настройки параметров экрана и многомониторных конфигураций, при работе поверх Wayland.

    Ура!!! 1.5 года жду!!

     
  • 1.4, Аноним, 17:23, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –45 +/
    Интересно каковы реальные требования KDE Plasma5 12 к начинке компа ОЗУ-16Gb 8 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 17:28, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    До декабря сидел на Pentium D, летало без тормозов.
     
  • 2.7, iPony, 17:30, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Ну так зато можно поставить как анимацию загрузки вот это https store kde org ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, DiabloPC, 17:35, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    С2D ULV 1.4G + 2Gb хватает с головой =)
     
  • 2.13, омномним, 17:43, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +17 +/
    Какие 8 ядер, ты что глупый? Голая плазма весит 350 метров со старта и летает на коре2дуо. С 16гигами для де - это тебе к гному. У них там да, все как ты сказал
     
     
  • 3.68, Мураками, 20:17, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    хм, смотрю htop (после дня работы) gnome-shell весит 315m, для интереса перезагрузился и после старта весит 195m
     
     
  • 4.72, VINRARUS, 20:39, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Глотай пыль: https://itmages.ru/image/view/6454357/3e16336c
     
     
  • 5.88, Аноним, 21:56, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давно ли кеды одним процессом то стали запускаться Я обычно сравниваю так запу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.99, Мураками, 22:53, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    объясню специально как для зрителя ТСН-YouTube(судя по твоей картинке)
    я давал данные из программы htop (есть такая консольная утилита в Linux) колонки RES(Resident memory size) и это немного не то что ты показываешь в своих окошках
    могу показать свой системный монитор:
    https://itmages.ru/image/view/6454624/2f99a0e4
    где для gnome-shell RES 217M, а системный монитор показывает память 130МиБ

     
  • 4.86, омномним, 21:48, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо стоит немного уточнить что я имел ввиду - свежезагруженная система с пятокедами жрет 350 метров оперативки (Да-да, именно вся система, а не только щель). Естественно, если не напихивать тута 50+ плазмоидов и аппликух на электроне в автозагрузку.

    А если ты так веришь в святость и легковесность своего гнома, предлагаю провести эксперимент:

    1. возьми свой любимый дистр (бубунточку например, или там федопу, не суть важно)
    2. поставь в виртуалку - сначала редакцию с гномом, потом редакцию с кде.
    3. запусти их поочередно
    4. осознай насколько ты неправ

     
     
  • 5.100, Мураками, 23:00, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    для глотающих пыль смотри мой пост выше(для vinrarus)

    добавлю только что "эксперименты" я проводил уже давно когда выбирал между гномом и кде, в итоге вышло что по потреблению памяти и отзывчивости первый был лучше, хотя по юзабилити немного и уступал второму, но мне нужно было ехать а не шашечки, поэтому выбор был очевиден
    с тех пор думаю мало что изменилось

     
  • 2.20, Аноним, 17:53, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    недавно в новости про гном писали то же самое, но о гноме... где правда?
     
  • 2.21, Имя, 17:57, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    С гномом не перепутал?
     
  • 2.33, Аноним, 18:20, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    На старом 2-гигабайтном ноуте все ок.
     
  • 2.45, Ананас, 19:02, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Года 4 назад на ноут ставил KDE 4 12 и Gnome 3 , так вот гном тормозил и ел ОЗУ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.50, Аноним, 19:10, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Сходу минусов накидали Какая агрессия, не хочется признавать что оболочка жрет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Ананас, 19:30, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Может не хватает SSD? Для меня вот именно он критично сказывается.
     
     
  • 4.94, Аноним, 22:30, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они запилили рендеринг окон на дисках? Круто!
     
  • 3.69, VINRARUS, 20:26, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скорость KDE зависит от дистрибутива. Сравнивая Kubuntu с openSUSE это видно сходу (не в пользу бунты).
     
  • 2.52, Аноним, 19:11, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    На Intel Atom 330 и 2Gb оперативки работает нормально.
     
  • 2.63, Аноним, 19:54, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Быстрее и легковеснее QML для построения GUI нет ничего Если конечно у разрабов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 17:25, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    уже обновляюсь, neon stable
     
     
  • 2.62, анонист, 19:48, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так расскажи, как там вяленый поживает
     
  • 2.71, VINRARUS, 20:28, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >neon stable

    Звучит как "холодный огонь"

     
  • 2.91, Аноним, 22:09, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    neon lts же В нем какие кеды сейчас Что-то обновления не тянутся, фишки из нов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аномномномнимус, 17:32, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Интересно, попадёт ли в Kubuntu 18.04
     
     
  • 2.39, Аноним, 18:33, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Попадёт.
     
  • 2.87, Аноним, 21:53, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    LTS KDE для LTS Kubuntu делали.
     
     
  • 3.93, VINRARUS, 22:28, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > LTS KDE для LTS Kubuntu делали.

    Вообще то наоборот. :P

     
  • 1.10, прохожий, 17:35, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    free -m после загрузки, пожалуйста!
     
     
  • 2.12, DiabloPC, 17:40, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Система с плазмой, аконади и cairo-dock в догонку 900m после старта В процессе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, прохожий, 17:48, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    спасибо. будем ждать действительной минимизации потребления ресурсов
     
     
  • 4.58, Аноним, 19:31, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Аконади не является частью Плазмы.
     
  • 2.15, RazrFalcon, 17:48, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    350MiB в генту.
     
  • 2.16, Сизый, 17:48, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    free -m ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.28, Аноним, 18:10, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    350-400 мегов в kubuntu 18.04.
     
  • 2.31, BrainFucker, 18:16, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https i imgur com 0C4swmQ png Ubuntu Neon, правда пока 5 11 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, DiabloPC, 18:20, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Шото такие скрины наталкивают меня на мысль что пора SUSE поменять на что-то еще... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Сизый, 18:27, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Такие скрины наталкивают на мысль, что у чувака мать его ковёр!
     
  • 3.64, Аноним, 19:57, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Откуда ковер?
     
     
  • 4.73, Анонми, 20:39, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Откуда ковер?

    Висит поверх обоев, вестимо.

     
  • 4.76, BrainFucker, 21:10, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Откуда ковер?

    Не помню, давно висит, вот скрин 2010г. с четвёртыми кедами: http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/firestarter4.3/0_4a579_dbe95615_orig

    Сам ковёр http://img-fotki.yandex.ru/get/4801/firestarter4.3/0_4a57a_7d6bc34_orig

     
  • 1.11, Анонимс, 17:37, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    В Gnome запилили поддержку Wayland раньше KDE Связано ли это с меньшей распрост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, RazrFalcon, 17:50, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну надо же хоть кому-то что-то пилить, а не только выпиливать.
     
  • 2.18, Аноним, 17:50, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Это связано с тем, что KDE не выпиливают функционал, поэтому у них больше времен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, анон, 17:51, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    все проще: смотрим кто стоит за Gnome и Wayland.
     
  • 2.27, Аноним, 18:08, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Вопрос только - кому он нужен этот вейленд.
     
     
  • 3.32, анонист, 18:19, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мне
     
  • 3.42, Мураками, 18:46, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    верно говоришь браток, никому он не нужон, нам с головой хватает и W Window Syst... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.70, Ананан, 20:28, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вопрос задан неверно. Скорее скольким людям на опеннете он не нужен. Остальные ждут его стабильной работы уже давно. И похоже под кде скоро можно будет пользовать без багов.
     
     
  • 4.85, Аноним, 21:46, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Т е скоро будет объявление о моральном устаревании и немолодежности пятых кед и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.92, Аноним, 22:14, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Остальным интересно поюзать в реальных условиях, но никаких ожиданий по поводу е... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, анонист, 18:16, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Это называется Кривить душой Когда ты вроде и правду сказал, но при этом остал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, iPony, 19:16, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А тут и думать нечего - ни у кого ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.65, Мураками, 20:00, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    странно, вот читаю арчвики:
    "Before installing Plasma, make sure you have a working Xorg installation on your system.
    ...
    To enable support for Wayland in Plasma, also install the plasma-wayland-session package."
    далее смотрю обязательные зависимости plasma-wayland-session, и всплывает xorg-server-xwayland.

    очень странно, особенно в свете того что для gnome-shell пакет xorg-server-xwayland не обязателен, обязателен он только для gdm который с лёгкостью можно заменить на что-нибудь другое или вообще не ставить.

     
     
  • 4.67, анонист, 20:11, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В гноме пишешь в терминал:
    $ xlsclients
    И смотришь какие программы/пакеты у тебя запущены через XWayland. В KDE эта команда может не работать.

    XWayland и там и там нужен. Как минимум для Chrome/Firefox

     
     
  • 5.74, Мураками, 20:42, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    то понятно что xorg-server-xwayland нужен для тех приложений что не портированны на wayland, но в гноме если их не используешь то можно и не устанавливать эту поддержку, а в КДЕ она пока прибита гвоздями.
     
  • 2.89, Аноним, 21:58, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это связано с тем кто финансирует проекты Гном финансирует красношляпа с многом... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, КДЕ это жизнь, 18:02, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +20 +/
    Как же я СЧАСТЛИВ жить в эти времена, когда существует божественный KDE!!!
     
     
  • 2.24, КДЕ это жизнь, 18:05, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +13 +/
    Серьезно, тестирую Kubuntu 18.04 LTS (64-битная) - всего 400 мб памяти после загрузки сессии. Помню во времена Kubuntu 12.04 LTS он кушал ~200 мб, но все-равно это огромный прогресс, ведь при наличии такого кол-ва фич интерфейс KDE остался довольно быстрым и отзывчивым. Разрабы молодцы!
     
  • 1.26, BrainFucker, 18:07, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Ускорена работа различных подсистем, сокращено потребление памяти и снижена нагрузка на CPU.

    Интересно насколько, у меня вся система с кедами  потребляет 350МБ, неужели будет 200МБ?

     
     
  • 2.49, прохожий, 19:09, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    нет! просто тебе придется купить GPU помощнее
     
  • 2.66, Аноним, 20:03, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Возможно имеется ввиду видеопамять ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.29, Аноним, 18:10, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тени, тени от окон, господи, наконец-то!
     
     
  • 2.97, Кдеешник, 22:38, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    О! я столько этого ждал! Это просто прекрасно!
     
  • 1.36, Derek, 18:27, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > На экран блокировки системы добавлены кнопки для управления воспроизведением мультимедийного контента.

    А вот это сомнительное нововведение...

     
     
  • 2.81, Аноним, 21:36, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве это не давным-давно? Да и что не так-то?
     
  • 1.37, Derek, 18:28, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Добавлен компонент Plasma Vault, предоставляющий дружественный пользователю интерфейс для шифрования конфиденциальных данных. Plasma Vault реализован в виде защищённого хранилища для комнат Plasma, которое позволяет зашифровать набор документов и скрыть их от чужих глаз. При необходимости работы с данными документами через Plasma Vault можно легко расшифровать их и открыть в заданном обработчике;

    Кто-то пробовал? Замена KeePassXC?

     
     
  • 2.61, iPony, 19:48, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну какбэ разные вещи. Это же как Keychain и FileVault
     
  • 1.38, Сизый, 18:29, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    обновил neon и в breeze dark появилась стремная полосочка в 2px под заголовком окна
     
  • 1.41, 2018 Year of Linux on Desktops, 18:40, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Глобальное меню только для Qt-приложений работает?
     
     
  • 2.46, DiabloPC, 19:03, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Печально,  но да((
     
  • 1.44, Аноним, 18:57, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Очень жаль что 171 панель задач только значки 187 очень сильно деградирова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.79, BrainFucker, 21:20, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Также очень жаль что якобы модульные кеды до сих пор нельзя собрать без поддержки звука.

    А зачем? Просто звук отключить нельзя что ли?

     
  • 1.75, corvuscor, 21:00, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И как, она (плазма) с radeonsi + OpenGL перестала падать от каждого чиха?
    Надо затестить.
     
     
  • 2.82, Аноним, 21:37, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как у вас там, в 2014?
     
  • 1.77, Аноним, 21:12, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    После моего сообщения ОЗУ-16Gb 8 ядер или уже надо больше столько написали С... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.83, Аноним, 21:43, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Что угодно кроме кед тормозит Дрова, сторонний софт 6 гб 4 древних ядра ин... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.90, омномним, 22:04, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плюсую, плазма отлично(прям совсем отлично) себя чувствует на 5-летних селеронах с 4г оперы и встройкой. Ставлю на дрова (ну или прослойку накрайняк). А курсор, который шалит я видел только в гноме под вейландом. Так что если ты из этих, то стоит задуматься наверное.
     
  • 3.98, Аноним, 22:40, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня - i3 ваще не тормозит - Xfce4 не тормозит - MATE разве что при отрисовке... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.96, VINRARUS, 22:37, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему тогда курсор всегда шалит? И сама система постоянно куролесит.
    > Так что это просто глюки самой КДЕ?

    У меня появились проблемы с дрожанием картинки после смены видеокарты - решылось этим:
    xrandr --newmode "1440x90"  106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 +hsync +vsync
    xrandr --addmode DVI-1 1440x90
    xrandr --output DVI-1 --mode 1440x90

    Видимо со старым монитором горизонтальная синхронизация не заводилась.

     
  • 1.78, Аноним, 21:20, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для кого всё это пилится, если есть PuTTy?
     
  • 1.80, BrainFucker, 21:34, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > На экран блокировки системы добавлены кнопки для управления воспроизведением мультимедийного контента. Например, перейти к следующей/предыдущей музыкальной композиции или приостановить воспроизведение теперь можно без разблокировки экрана.

    Это кстати уже в 5.11 было.

     
  • 1.84, Дуплик, 21:46, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Когда они уже отойдут от "школьного" дизайна? В серьёзном бизнесе такие аляповатости не нужны. Ещё бы пушистые окошки и неон нелепили.
     
     
  • 2.95, VINRARUS, 22:33, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда они уже отойдут от "школьного" дизайна? В серьёзном бизнесе такие аляповатости
    > не нужны. Ещё бы пушистые окошки и неон нелепили.

    Самая простматриваемая картинка за всю историю картинок: http://pro-tablets.com/all-images/imgp380_1.pjpegw1000hmw1000mh1000q30.jpg


     

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