06.02.2018 17:12  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.12

Представлен релиз пользовательской оболочки Plasma 5.12, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Новая версия отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), поэтому при подготовке релиза особое внимание уделено обеспечению стабильности, оптимизации производительности и улучшению переносимости между разными пользовательскими окружениями. KDE Plasma 5.12 стал первым LTS-выпуском с поддержкой Wayland, которая пока окончательно не стабилизирована для всего оборудования, но значительно улучшена и подготовлена для тестирования более широким кругом пользователей. Основные изменения в KDE Plasma 5.12: Ускорена работа различных подсистем, сокращено потребление памяти и снижена нагрузка на CPU. Существенно уменьшено время запуска рабочего стола;

Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland. В конфигуратор добавлена возможность настройки параметров экрана и многомониторных конфигураций, при работе поверх Wayland. В том числе при использовании Wayland через KScreen теперь можно менять разрешение экрана, активировать дополнительные устройства вывода, задавать параметры вращения экрана и использовать режим автоматического поворота в зависимости от показаний датчика ориентации в пространстве, автоматически калибровать сенсорный экран. Для запуска Plasma поверх Wayland отныне не требуется компонент XWayland, но он может понадобиться для запуска приложений, собранных для X11. Выбор комозитного менеджера теперь осуществляется автоматически, в зависимости от используемой платформы. Добавлена возможность раскрытия окон Wayland на весь экран. Увеличена отзывчивость ввода. В KWin добавлена реализация ночного режима, при котором уменьшается интенсивность синего цвета для снижения утомляемости. В композитный сервер с реализацией Wayland добавлена поддержка протоколов xdg_shell_unstable_v6, xdg_foreign_unstable_v2, idle_inhibit_unstable_v1, server_decoration_palette, appmenu и wl_data_device_manager_v3;

Улучшен интерфейс центра установки приложений (Discover): линейные заголовки в секциях, не предусматривающих навигации, нажатие Enter для начала поиска, расширенный конфигуратор источников загрузки пакетов, возможность показа скриншотов предлагаемых для установки приложений. Для дистрибутивов добавлена функция обновления в offline-режиме. Повышено удобство работы на устройствах с небольшими экранами как у смартфона. В систему уведомлений интегрированы глобальные оповещения PackageKit (обновление дистрибутива до нового релиза, предложение перезагрузки). Добавлена поддержка URL apt://. Улучшены средства для работы с самодостаточными пакетами Snap и Flatpak;

В параметры окна и панель меню добавлена кнопка для быстрого включения/выключения глобального меню без необходимости совершения дополнительных шагов по изменению настроек;

KRunner адаптирован для использования людьми с ослабленным зрением через экранный ридер типа Orca;

В апплете Icon теперь используются favicon-файлы сайтов;

В блоках уведомлений возвращена возможность выделения текста и помещения в буфер обмена ссылок;

Представлена компактная раскладка меню запуска приложений Kickoff (Slim Kickoff);

В апплете показа прогноза погоды добавлена опция для отображения температуры на панели, рядом с пиктограммой состояния погоды;

В апплеты монитогринга System Activity и System Monitor добавлены графики нагрузки на CPU для отдельных процессов;

Выпуск 5.12 отмечен как последний, в котором в KWin предложены новые возможности, специфичные для X11. В версии 5.13 будут реализовываться только новшества, связанные с Wayland, а в работающий с X11 код будут вноситься только исправления ошибок (речь о специфичных для X11 или Wayland возможностях, но большая часть кода KWin не привязана к оконным системам, поэтому общие новшества будут доступны как для Wayland, так и для X11).





Наиболее значительные новшества с момента прошлого LTS-выпуска Plasma 5.8: В системе вывода уведомлений появилась функция интерактивного предпросмотра. Например, при создании снимка экрана горячей клавишей (Shift+Print Scr) в области уведомлений появляется эскиз созданного снимка, который можно сразу перетащить мышью в различные приложения, в том числе переместить в чат, форму загрузки файла в браузере или в почтовый клиент;

В менеджере задач, обеспечивающем отображение в панели списка активных окон, расширены возможности формирования списков перехода, через которые приложения могут определить специфичные для себя режимы, которые станут доступны в контекстном меню на панели (например, открыть окно в приватном режиме в Firefox). В новой версии появилась возможность предоставления доступа к внутренним функциям приложения, таким как список сеансов редактирования в текстовом редакторе или состояние документа, меняющиеся в процессе работы приложения. В менеджере задач также проведена значительная оптимизация производительности и добавлена возможность перестроения окон в группе, что позволяет установить желаемый порядок следования приложений, независимо от порядка их открытия;

Реализована поддержка глобального меню, предоставляющего средства для отделения меню от окна приложения. Например, меню теперь может быть размещено в виде панели в верхней части экрана. Также поддерживается вариант компоновки в виде выпадающего вертикального меню, вызываемого через кнопку в области заголовка окна;

В качестве рабочего стола по умолчанию задействована оболочка Folder View - на рабочем столе теперь снова можно размещать ярлыки на файлы и каталоги. Из улучшений, появившихся в новой версии Folder View, отмечается режим быстрого перемещения между каталогами - в режиме drag&drop для раскрытия каталога достаточно подвести к нему перетаскиваемый ярлык, по аналогии с тем, как это реализовано в Dolphin. Ускорена прокрутка содержимого больших каталогов в крупных виджетах, снижены задержки при просмотре каталогов, значительно сокращено время запуска, сокращено потребление памяти. Добавлена возможность изменения размера виджетов на рабочем столе и их перемещения, по аналогии с аналогичными возможностями для окон;

На экран блокировки системы добавлены кнопки для управления воспроизведением мультимедийного контента. Например, перейти к следующей/предыдущей музыкальной композиции или приостановить воспроизведение теперь можно без разблокировки экрана. При переходе в спящий режим воспроизведение автоматически приостанавливается, что позволяет избежать казусов при выходе из спящего режима;

Новое оформление конфигуратора, в котором упрощена навигация и предоставлена возможность быстрого доступа к часто используемым разделам настроек. Для пользователей, привыкших к старому интерфейсу, предоставлена возможность переключиться на ранее предлагавшиеся варианты оформления в виде сетки пиктограмм или дерева;

Добавлен компонент Plasma Vault, предоставляющий дружественный пользователю интерфейс для шифрования конфиденциальных данных. Plasma Vault реализован в виде защищённого хранилища для комнат Plasma, которое позволяет зашифровать набор документов и скрыть их от чужих глаз. При необходимости работы с данными документами через Plasma Vault можно легко расшифровать их и открыть в заданном обработчике;





Базовые возможности Plasma: Размещение интерактивных виджетов на рабочем столе, при помощи которых, например, можно отображать прогноз погоды, просматривать комиксы или производить вычисления;

Интерфейс для загрузки свежих обоев, стилей, виджетов, эффектов и других ресурсов из каталога-магазина KDE Store;

Встроенная функция быстрого поиска приложений, каталогов, музыки, видео и файлов;

Тема оформления Breeze, обеспечивающая унифицированное отображение приложений на базе всех популярных графических тулкитов, включая Qt 4, Qt 5, GTK+ 2, GTK+ 3 и VCL (используется в LibreOffice);

Интеграция со смартфонами. При помощи компонента KDE Connect можно получать уведомления на рабочем столе о поступлении текстовых сообщений, передавать файлы, автоматически приглушать воспроизведение музыки при поступлении звонка и использовать смартфон как пульт дистанционного управления;

Гибкие возможности настройки окружения под свои предпочтения, через установки новых виджетов, панелей, экранов и стилей.



