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05.02.2018 23:52  Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента

Разработчики GNOME выступили с инициативой по переводу как можно большего числа приложений на декорирование окон на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. CSD позволяет задействовать пропадающее впустую пространство заголовка окна для размещения меню, кнопок панели и других значимых элементов интерфейса.

Для унификации оформления на основе CSD предлагается придерживаться общих рекомендаций, таких как отказ от отдельной панели для заголовка окна, размещение типичных кнопок закрытия/раскрытия/сворачивания окна, предоставление штатного контекстного меню, вызываемого при клике правой кнопкой мыши, поддержка настроек для размещения кнопок в левой или правой части окна. Из достоинств перехода на CSD упоминается экономия вертикального экранного пространства в условиях преобладания широкоформатных экранов и более широкие возможности интеграции с содержимым окна. Кроме того, при работе GNOME поверх Wayland приложениям с прямой поддержкой Wayland (не через XWayland) предоставляется только возможность использования CSD.

Инициатива распространяется как на приложения GNOME, так и на любые другие графические программы, в том числе написанные с использованием Qt. В качестве первичных задач отмечена работа по реализации CSD для Chromium, Firefox, Blender, LibreOffice, GIMP, Inkscape, GNOME Terminal, Skype и Telegram. Среди менее приоритетных проектов упомянуты VLC, Krita, Kdenlive, Darktable, VirtualBox, Transmission и Thunderbird. Для упрощения портирования не-GTK приложений рассматривается возможность подготовки средств для применения CSD в стиле GNOME для приложений на базе Electron и Qt. Для использования CSD в приложениях на GTK2+ предлагается портировать их на GTK3+.

Мартин Грэсслин (Martin Gräßlin), ведущий разработчик оконного менеджера KWin, не согласился с предложением разработчиков GNOME и посчитал его лукавством. При классической отрисовке служебных областей окна на стороне сервера (SSD, Server Side Decoration) гораздо проще привести к единому стилю оформление окон всех приложений. В случае применения CSD потребуется отдельно адаптировать интерфейс к каждому графическому окружению и достаточно трудно добиться того, чтобы приложение не выглядело чужеродно в разных пользовательских окружениях.

Грэсслин считает надуманным упоминание того, что Wayland вынуждает переводить приложения на CSD, так как ничто в Wayland не обязывает применять CSD. CSD требуют GNOME Shell и Weston, но работающие поверх Wayland окружения KDE Plasma и Sway не привязаны к CSD. Разработчики KDE подготовили расширение для протокола Wayland, которое уже поддерживается в GTK и позволяет согласовывать с композитным сервером Wayland использование CSD или SSD. Переход на CSD достаточно трудоёмкая работа и не желающие её выполнять разработчики тулкитов с тем же успехом могут призвать GNOME реализовать декодирование на стороне сервера, тем более, что они сами нуждаются в её поддержке для XWayland.

В ответ авторы инициативы указали на то, что пока не планируют добавлять в GNOME Shell поддержку предложенного расширения к протоколу Wayland. Также указано, что инициатива касается только оптимизации интерфейса приложений для GNOME и не обязывает разработчиков отказаться от использования обычных заголовочных панелей в других пользовательских окружениях. Для выбора режима декодирования окна в приложениях также может предоставляться специальная настройка, как это сделано в Chromium.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/tberna...)
  2. OpenNews: Для Firefox подготовлена возможность декорирования окон на стороне клиента
  3. OpenNews: Выпуск Wayland 1.14 и композитного сервера Weston 3.0
  4. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  5. OpenNews: Первые планы по разработке GNOME Shell 4
  6. OpenNews: В GNOME 3.28 будет убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gnome, wayland, kde, csd
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  • 1.1, Аноним, 00:24, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +30 +/
    Пожалуйста, пошлите их нафиг. Сама идея использования пустого места в заголовке имеет право на существование, но её реализация гномосеками - ужас-ужас
     
     
  • 2.24, Аноним84701, 01:36, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +11 +/
    > Пожалуйста, пошлите их нафиг. Сама идея использования пустого места в заголовке имеет
    > право на существование, но её реализация гномосеками - ужас-ужас

    Cмотрю на скриншоты со здоровенными (избыточно большими для мышкотыкания, но мелковатыми для неуловимого ГномоДжо^W^W пальца) кнопками  и гигантскими отступами в интерфейсе (см еще https://help.gnome.org/misc/release-notes/3.26/figures/display-settings.png https://help.gnome.org/misc/release-notes/3.26/figures/settings.png и т.д.)  
    …  вот кому-кому, но только не гнумовцам следует возмущаться по поводу "пропадающего впустую пространства"


    ЗЫ:
    > Для использования CSD в приложениях на GTK2+ предлагается портировать их на GTK3+.
    > GTK2 apps first need to be ported to GTK3

    гнумеры такие гнумеры

     
  • 2.64, Аноним, 08:08, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Да, и самая лучшая реализация была в Unity Реально сохраняло вертикальное прост... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.68, Аноним, 08:25, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    место вокруг заголовка и должно быть пустым - это основы типографики, так поступ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Crazy Alex, 00:25, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +21 +/
    Гномеры в своём амплуа. Это ж надо собрать вообще все идиотские идеи в одном месте. Как будто библиотеку делают.

    Нет, чтобы создать какой-то протокол размещения контролов в заголовке, которым бы занимался WM - надо обязательно ещё бардака добавить.

     
  • 1.3, someAlex, 00:26, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +16 +/
    Не понимаю, в чём может быть выгода подобного перехода.
    Большой объём работ, а ради чего...

    Мартину Грэсслину из KWin - +1

     
     
  • 2.20, Аноним, 01:27, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Собственно, все это мы проходили годах этак в нулевых, когда каждое окошко выгля... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, крокодил мимо.., 00:37, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    мои пиксельные бордеры окон и особенно окна в фуллскринах смотрят на "инициативную группу".. смотрят.. смотрят.. и требуют MOAR LOOLZ!!!
     
  • 1.5, dotpot, 00:40, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    devilspie2 undecorate_window
     
  • 1.6, Аноним, 00:40, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Когда мне мешает заголовок окна, я его отключаю. Ради чего весь сыр-бор?
     
     
  • 2.13, anonymous, 01:00, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Чтобы пользователи не отключали всё подряд.
     
  • 2.23, анонист, 01:34, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Приложение должно быть заточено под Gnome Ибо Gnome это Linux Самое популярное... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, leap42, 03:11, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    нынешний GNOME так устроен к сожалению , что возможность включать выключать что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Celcion, 00:52, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Есть мнение, что ко мнению авторов Gnome можно будет прислушиваться лишь тогда, когда их собственная DE перестанет представлять из себя дичайшее малоюзабельное уродство, жутко лагающее на слабом железе (где KDE5 в сравнении просто летает) и жрущее память/проц почище винды.
    Ну и да - спасибо им за то, что их так сильно интересует мнение конечных пользователей.
     
     
  • 2.14, trozky, 01:02, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вопрос знатокам гнома там ещё существует стучалка zeitgeist ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.106, iZEN, 10:10, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там много чего есть такого, скажем так, "спорного", о чём пользователи даже не догадываются, что оно возможно на их Рабочем столе. Например, фреймворк управления оконными приложениями из других программ: https://ldtp.freedesktop.org/ldtp-tutorial.pdf
    И не выковыришь эту возможность никак.
     
  • 1.9, Аноним, 00:55, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Пускай вкрутят это предложение туда же откудо оно вышло.
     
  • 1.10, Аноним, 00:55, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Гномеры не хотят поддерживать ssd просто потому, что в их интерфейс ляжет ещё пу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Онаним, 01:26, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ни один разработчик аппликух всё-равно никогда не будет этим заниматься, это зад... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 01:50, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    opengl приложения вангую всем будет лень рисовать декорации и будет половина из... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 02:06, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну да, играм, видео-плеерам а-ля MPlayer и прочим подобным программам нафиг не у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.30, Ordu, 02:17, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    opengl приложения делятся на три класса fullscreen, построенные поверх тулкита ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Аноним, 02:01, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    С чего бы это Скорее, как раз наоборот, т к с клиент-сайдом отзывчивость загол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, key, 01:16, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чет не понял что именно гном предлагает.
    У него ж в любом случае должен ssd быть реализован?
    Ну а в чем проблема тогда? Хочет разраб заморочиться - csd, не хочет - ssd. Или они решили просто поднять общую рекомендацию вроде "не ставьте баннеры на своем сайте на полэкрана".
     
     
  • 2.17, Аноним, 01:20, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    > Чет не понял что именно гном предлагает.
    > У него ж в любом случае должен ssd быть реализован?
    > Ну а в чем проблема тогда? Хочет разраб заморочиться - csd, не
    > хочет - ssd. Или они решили просто поднять общую рекомендацию вроде
    > "не ставьте баннеры на своем сайте на полэкрана".

    Если вкратце, они хотят сделать малоюзабельный интерфейс стандартом дефакто, чтобы пользователи не убегали на более удобные DE.

     
  • 2.74, Аноним, 08:53, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Для Wayland-приложений они даже не планируют SSD Только для старых X11-приложен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Онаним, 01:18, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И ведь добьются же. Все серьёзные люди типа RedHat и Торвальдса их почему-то любят до посинения. Торвальдс даже плюётся, но всё-равно почему-то терпит. Никто не воспринимает другие WM/DE всерьёз до такой степени, что пихают Гoвном как стандарт в корпоративные дистрибутивы несмотря ни на какие извращения с его стороны. Так что и эту хрень пропихнут наверняка.
     
     
  • 2.29, Аноним, 02:07, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Дурачки просто все, только анонимус знает толк.
     
  • 2.60, Аноним, 07:52, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У торвальца акции редхета, редхет радостно вращается за деньги на оси микрософта... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Вы забыли заполнить поле Name, 01:46, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    > позволяет задействовать пропадающее впустую пространство заголовка окна для размещения меню

    Сначала сделали огромные заголовки. Теперь не знают куда место девать...

     
  • 1.31, Андрей, 02:19, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше бы предложили идею, чтобы X-server использовал Qt/GTK тулкит библиотеки на стороне клиента. Как это было когда-то изначально.
     
  • 1.32, AMDGPUi915, 02:31, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Глядишь так GTK-3+ быстрее умрет! Переходите на GTK 2!
     
  • 1.33, Аноним, 03:00, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    не нужно
    Плазма без рамки и заголовков: https://i.imgur.com/Ao8Ez3B.png
     
     
  • 2.57, anonymous, 07:43, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    поделись обоиной плиз!
     
  • 1.34, Аноним, 03:01, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Руки прочь от моих приложений, разработчики Gnome Таким макаром они перегадят... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, angra, 03:43, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А разве это не является основной целью разработчиков gnome и kde последние лет д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Аноним, 08:10, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В kde хотя бы можно еще что-то настраивать Правда, в пятокедах настройке поддае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Kott, 03:21, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    пусть идут к чертям со своими инициативами
    для четверокедового kwin-a был годнейший стиль bespin, умеющий рисовать заголовок сбоку, вот его верните пожалусто!
     
  • 1.37, Аноним, 03:41, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Telegram

    Разработчиков GNOME теперь окончательно не спасти.

     
     
  • 2.53, Аноним, 07:29, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кащенко спасёт
     
  • 1.39, Аноним, 04:27, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Меня вот что веселит Ведь та ситуация, с которой предлагается бороться, возникл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Аноним, 04:41, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Поработайте на небольших ноутбуках с HiDPI Где каждый пиксель по вертикали на в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, AMDGPUi915, 05:18, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Разработчики гнома много чего говорят....
     
     
  • 3.46, Аноним, 06:09, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И это конечно же заговор ZOG с целью уничтожить SSD Не иначе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.67, Аноним, 08:20, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не стоит приписывать злому умыслу то, что вполне можно объяснить простой глупост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.98, Аноним, 09:46, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не хочу перекручивать молоток, я хочу им забивать гвозди У гноморазрабов есть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.104, Аноним, 10:02, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, только у гноморазрабов у молотка две ручки, гвоздодер размером с лопату, а ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.43, Kott, 05:24, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    так с тачпад или ноутбук?
     
     
  • 3.45, Аноним, 06:08, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Загугли чем отличается тачпад от тачскрина, ок?
     
     
  • 4.50, Kott, 06:46, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да я и без гугла знаю, прост прочитал невнимательно тебе же никто не запрещает ю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.47, iPony, 06:25, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это сколько На 13 вполне себе нормально А если меньше, то зачем себя мучить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.48, виндотролль, 06:26, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    12 Full HD считается Отлично по всему попадаю Купи себе прицел или выпрями ру... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.84, Аноним, 09:28, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Софт для людей, а не люди для софта Выучи наизусть эту мантру если когда-либо б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.62, Аноним, 07:56, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    единстаенный адекватный комментарий 128077 наконецто ктобы мог подумать что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, Аноним, 08:28, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Гномеры, вы сами-то замечаете, что все больше становятесь похожи на фанатов Appl... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.93, Аноним, 09:40, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    98 комментаторов опеннета не пишут софт на ноутбуках каждый день Максимум адми... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.103, Аноним, 10:02, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно нет На десктопе это намного удобнее Как и любая другая длительная рабо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.63, Аноним, 08:08, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Почему-то аппле и микрософт научили свои тулкиты красиво рисоваться на громадных... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.76, Аноним, 09:08, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Шарик, ты балбес В КДЕ можно отключить заголовки и внезапно места станет больше... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.83, Аноним, 09:27, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Осиль настройки WM Высота заголовка и размер кнопок меняются во всех, где они е... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.99, Аноним, 09:48, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем в таких условиях вообще декорации Разумнее использовать тайловый wm без д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Kott, 05:22, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    кстати, менюшки, выпадающие из кнопок CSD, не могут выходить за размеры своего окна (нужно скролить меню), это настраивается или гномеры с этим так и живут?
     
     
  • 2.72, Аноним, 08:47, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    с этим вообще все плохо, никто не прорабатывал ни менюшки, ни диалоги Везде скр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.80, Аноним, 09:22, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Гнумеры с гнумом живут, чо им какие-то там менюшки ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.52, KOT040188, 07:27, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    У меня скрыт заголовок в развёрнутых окнах. А в неразвёрнутых заголовок нужен! На что только не идут разработчики гнома, чтобы ничего не писать самим…
     
  • 1.55, Аноним, 07:37, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    На одной картинке кнопка закрытия окна - слева, на второй - справа Красота 50 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.56, Аноним, 07:39, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Марк, опомнись! Ещё не поздно вернуться в родную Unity.
     
     
  • 2.85, Аноним, 09:30, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет уж, умерла - так умерла ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.58, AntonAlekseevich, 07:48, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Красная шляпа, скоро будет кровавой похоже.

    Что использовать CSD или SSD решать нужно разработчику, а не Toolkit Maker'у.

    Я хочу использовать CSD я его использую.
    Я хочу использовать SSD я его использую.
    Я не хочу чтобы за меня решали то что должен решать я как разработчик.

    А хотя ... Вся ирония в том что разработчики GNOME даже слушать не будут этот треп про "я хочу, я использую".

     
     
  • 2.66, Аноним, 08:17, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    ды всё ясно что хочет каждый второй разработчик хочет чтобы все кнопочки на око... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.105, Аноним, 10:05, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты из мyдaков, разделяющих подлежащее и сказуемое запятой, похоже ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.69, Kotosoft, 08:27, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Для экономии вертикального пространства самая лучшая идея - это встроить меню в заголовок, как это реализовано в unity
     
  • 1.71, Виталий, 08:44, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если все так хотят вертикальное пространство экономить за счет заголовка окна, сделайте этот заголовок слева от окна.
     
     
  • 2.78, Аноним, 09:11, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Только опционально пожалуйста Не у всех низкие мониторы и перестаньте уже назы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.73, Аноним, 08:48, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Это они так тонко намекают, что когда они сами хотят всех поставить раком и писа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.75, Аноним, 08:57, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для меня заголовок - это прежде всего удобный способ перемещения окон мышью и ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.95, Аноним, 09:41, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы Гномо-щель установите и гляньте на что они намекают Их идея в том, что все о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.109, нэту, 10:18, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    но это же безумие!!!
    у меня рабочий моник 38", у него ширина почти метр, любое распахнутое окно превращается в непотребство. чудные эти гномеры :)
     
  • 1.77, Аноним, 09:08, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мало того что угробили годное DE, теперь и к стороннему софту руки тянут.
     
  • 1.79, Аноним, 09:14, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    2008 год - разработчики GNOME увеличивают размер заголовка, чтобы сделать более ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.81, misharushi, 09:23, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Люди вы адекваты Гном предложил убрать лишнею пустую рамку и вы не довольны ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.90, Аноним, 09:37, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Такая возможность была всегда, вообще-то Гномеры же предложили убрать единообра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.96, Аноним, 09:41, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, то, что сейчас происходит с Гномом, не развитие, а самая натуральна... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.97, 1123581321, 09:44, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Могу только пожелать удачи в развитии гном
    > эко-системы!

    Создавать себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать - развитие?

     
  • 1.82, Ydro, 09:24, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ждём инициативы: каждому приложению - своя физическая видеокарта.
     
     
  • 2.88, Аноним, 09:34, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каждому приложению - отдельный компьютер.
     
  • 1.89, misharushi, 09:35, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Не нравиться не пользуйтесь,сидите в консоле, в чем проблема Или прям все так с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.92, Аноним, 09:39, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > сидите в консоле

    Научись склонять слово "консоль", а потом советы давай.

     
  • 1.91, Аноним, 09:38, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Лично мне очень нравится как выглядят приложения с CSD, и по моему это очень удо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.94, Аноним, 09:41, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Враньё Кнопки и другие элементы настолько огромные, что занимают в итоге пример... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.102, Другой Аноним, 09:54, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Астанавитесь! (с)
     
     
  • 2.110, Аноним, 10:22, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Дай миллиард, тогда подумаем.
     
  • 1.107, Аноним, 10:14, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормальная инициатива, а едиство стиля должно достигаться единым фрейворком.
     
  • 1.108, abi, 10:16, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что в этом плохого? В линуксе заголовок действительно используется не так оптимально как в оффтопике. В том же FF туда умещается FF-кпопка и табы, а в линуксе - название окна и кнопки управления. При этом, если убрать заголовок полностью, как понять что это вообще за окно?
     

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