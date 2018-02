05.02.2018 23:52  Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента

> Пожалуйста, пошлите их нафиг. Сама идея использования пустого места в заголовке имеет

> право на существование, но её реализация гномосеками - ужас-ужас Cмотрю на скриншоты со здоровенными (избыточно большими для мышкотыкания, но мелковатыми для неуловимого ГномоДжо^W^W пальца) кнопками и гигантскими отступами в интерфейсе (см еще https://help.gnome.org/misc/release-notes/3.26/figures/display-settings.png https://help.gnome.org/misc/release-notes/3.26/figures/settings.png и т.д.)

… вот кому-кому, но только не гнумовцам следует возмущаться по поводу "пропадающего впустую пространства"

ЗЫ:

> Для использования CSD в приложениях на GTK2+ предлагается портировать их на GTK3+.

> GTK2 apps first need to be ported to GTK3 гнумеры такие гнумеры