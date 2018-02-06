05.02.2018 23:52  Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента

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|1.1, Аноним, 00:24, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+30 +/–
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Пожалуйста, пошлите их нафиг. Сама идея использования пустого места в заголовке имеет право на существование, но её реализация гномосеками - ужас-ужас
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|1.2, Crazy Alex, 00:25, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+21 +/–
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Гномеры в своём амплуа. Это ж надо собрать вообще все идиотские идеи в одном месте. Как будто библиотеку делают.
Нет, чтобы создать какой-то протокол размещения контролов в заголовке, которым бы занимался WM - надо обязательно ещё бардака добавить.
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|1.3, someAlex, 00:26, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+16 +/–
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Не понимаю, в чём может быть выгода подобного перехода.
Большой объём работ, а ради чего...
Мартину Грэсслину из KWin - +1
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|1.4, крокодил мимо.., 00:37, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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мои пиксельные бордеры окон и особенно окна в фуллскринах смотрят на "инициативную группу".. смотрят.. смотрят.. и требуют MOAR LOOLZ!!!
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|1.8, Celcion, 00:52, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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Есть мнение, что ко мнению авторов Gnome можно будет прислушиваться лишь тогда, когда их собственная DE перестанет представлять из себя дичайшее малоюзабельное уродство, жутко лагающее на слабом железе (где KDE5 в сравнении просто летает) и жрущее память/проц почище винды.
Ну и да - спасибо им за то, что их так сильно интересует мнение конечных пользователей.
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|1.15, key, 01:16, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Чет не понял что именно гном предлагает.
У него ж в любом случае должен ssd быть реализован?
Ну а в чем проблема тогда? Хочет разраб заморочиться - csd, не хочет - ssd. Или они решили просто поднять общую рекомендацию вроде "не ставьте баннеры на своем сайте на полэкрана".
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|2.17, Аноним, 01:20, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
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> Чет не понял что именно гном предлагает.
> У него ж в любом случае должен ssd быть реализован?
> Ну а в чем проблема тогда? Хочет разраб заморочиться - csd, не
> хочет - ssd. Или они решили просто поднять общую рекомендацию вроде
> "не ставьте баннеры на своем сайте на полэкрана".
Если вкратце, они хотят сделать малоюзабельный интерфейс стандартом дефакто, чтобы пользователи не убегали на более удобные DE.
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|1.16, Онаним, 01:18, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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И ведь добьются же. Все серьёзные люди типа RedHat и Торвальдса их почему-то любят до посинения. Торвальдс даже плюётся, но всё-равно почему-то терпит. Никто не воспринимает другие WM/DE всерьёз до такой степени, что пихают Гoвном как стандарт в корпоративные дистрибутивы несмотря ни на какие извращения с его стороны. Так что и эту хрень пропихнут наверняка.
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|1.31, Андрей, 02:19, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Лучше бы предложили идею, чтобы X-server использовал Qt/GTK тулкит библиотеки на стороне клиента. Как это было когда-то изначально.
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|1.36, Kott, 03:21, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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пусть идут к чертям со своими инициативами
для четверокедового kwin-a был годнейший стиль bespin, умеющий рисовать заголовок сбоку, вот его верните пожалусто!
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|1.42, Kott, 05:22, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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кстати, менюшки, выпадающие из кнопок CSD, не могут выходить за размеры своего окна (нужно скролить меню), это настраивается или гномеры с этим так и живут?
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|1.52, KOT040188, 07:27, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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У меня скрыт заголовок в развёрнутых окнах. А в неразвёрнутых заголовок нужен! На что только не идут разработчики гнома, чтобы ничего не писать самим…
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|1.58, AntonAlekseevich, 07:48, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Красная шляпа, скоро будет кровавой похоже.
Что использовать CSD или SSD решать нужно разработчику, а не Toolkit Maker'у.
Я хочу использовать CSD я его использую.
Я хочу использовать SSD я его использую.
Я не хочу чтобы за меня решали то что должен решать я как разработчик.
А хотя ... Вся ирония в том что разработчики GNOME даже слушать не будут этот треп про "я хочу, я использую".
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|1.69, Kotosoft, 08:27, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Для экономии вертикального пространства самая лучшая идея - это встроить меню в заголовок, как это реализовано в unity
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|1.71, Виталий, 08:44, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Если все так хотят вертикальное пространство экономить за счет заголовка окна, сделайте этот заголовок слева от окна.
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|3.109, нэту, 10:18, 06/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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но это же безумие!!!
у меня рабочий моник 38", у него ширина почти метр, любое распахнутое окно превращается в непотребство. чудные эти гномеры :)
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|1.108, abi, 10:16, 06/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А что в этом плохого? В линуксе заголовок действительно используется не так оптимально как в оффтопике. В том же FF туда умещается FF-кпопка и табы, а в линуксе - название окна и кнопки управления. При этом, если убрать заголовок полностью, как понять что это вообще за окно?
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