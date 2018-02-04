04.02.2018 10:12  Linux Foundation представил платформу Hyperledger Sawtooth 1.0 на базе технологий блокчейн

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|6.55, Crazy Alex, 20:41, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Большинство и сейчас может "решить и проголосовать". Но почему-то этого не происходит. Успокойтесь, это не какая-то магия, это просто хорошая страховка от переписывания данных втихую, и при необходимости - публичный реестр
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|4.29, Hellraiser, 16:20, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чтобы нельзя было поменять данные задним числом
хе-хе, для этого блокчейн мед-карт должен быть публичным; откуда бы такая радость - конечно никто его публичным делать не будет;
а в приватном блокчейне данные от подмены не защищены никак
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|7.48, тоже Аноним, 19:26, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Например, на этом форуме вы можете читать ту часть информации, которая вам доступна, и добавлять - опять-таки в соответствии со своим доступом. Ваш доступ и ваше участие вовсе не означает, что вы можете тут что-то заменить.
Большинство мифов о блокчейне - это предположение, что он работает сам по себе. На самом же деле он не более самостоятелен, чем база данных в решении, что вы можете читать на этом форуме.
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|9.56, Crazy Alex, 20:45, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кто будет иметь право - возможны варианты, в целом не отличающиеся от того, что есть сейчас. Только эти права будут энфорситься криптографией, и любое внесение изменений будет отслеживаемо, в отличие от централизованного хранилища.
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|11.62, тоже Аноним, 21:18, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вы точно понимаете, о чем рассуждаете? Какое "большинство мощностей"?
Если этот блокчейн будет медицинской базой, то и храниться он будет на серверах медучреждений - больше он никому не впился, ибо никакой ценности в той части его информации, которая не зашифрована, просто не будет.
Применение этой технологии в этой сфере поднимает множество вопросов - начиная с банального поиска, но отнюдь не тех, которые актуальны для криптовалют.
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|8.32, trozky, 16:46, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В этом то и проблема. Человек чист, но технологии дьявольские против него.
> А наивные итшники петеньки будут думать что это цифровое освобождение от рабства и влияния бакнов-государств. Вот только в конечном итоге, даже при полной доступности и прозрачности, петеньки так и не достигнут своей цели. А те кто будет держать блокчейн смогут повлиять на петенек.
да им постоянно мерещится что-то. то демократия, то классовая борьба с самоопределением, сейчас новая писаная торба
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|12.58, Mt, 20:53, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ... о том что большинство может контролировать блокчейн ...
То, что _только_ большинство может контроллировать блокчейн - это как раз и есть его преимущество в приложении к современным системам документооборота.
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