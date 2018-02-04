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04.02.2018 10:12  Linux Foundation представил платформу Hyperledger Sawtooth 1.0 на базе технологий блокчейн

Организация Linux Foundation сообщила о готовности первого выпуска модульной платформы Hyperledger Sawtooth, предназначенной для формирования систем бизнес-учёта на базе технологии блокчейн. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Для создания собственных обработчиков транзакций предлагается SDK, поддерживающий разработку на С/C++, Java, JavaScript, Python, Go и Rust.

Hyperledger Sawtooth предоставляет инструменты для создания собственных реализаций блокчейнов, которые могут применяться для создания распределённых верифицированных баз данных, состоящих из взаимосвязанных транзакций, заверенных последующими транзакциями и исключающих изменение информации задним числом. Поступающие данные добавляются в виде обновлений на основе транзакций, которые применяются к распределённой между несколькими участниками БД. Участник может быть не связан цепочкой доверия, а достоверность БД координируется алгоритмами достижения консенсуса (для компрометации базы нужно одновременно получить контроль за состоянием на стороне большего числа участника).

Платформа не привязана к конкретной области и может применяться для финансового учёта, ведения кредитной истории, создания реестров ресурсов, инвентаризации, медицинских картотек и журналов различных бизнес-процессов. В разработке платформы приняли участие более 50 компаний, включая Amazon Web Services, Huawei, IBM, Intel, Microsoft Azure, Ericsson, T-Mobile и Wind River. Внедрено несколько экспериментальных прототипов систем учёта на базе Hyperledger Sawtooth, обеспечивающих фиксацию авторских прав на музыкальные и мультимедийные произведения, ведение медицинских карт и поддержание системы идентификации клиентов финансовых организаций (KYC).

Особенности Hyperledger Sawtooth:

  • Применение смарт-контрактов для автоматизации бизнес-процессов и голосования по изменению конфигурации блокчейна (например, для добавления новых участников и смарт-контрактов);
  • Расширенный движок выполнения транзакций, обеспечивающий параллельную обработку транзакций для ускорения формирования блоков и их проверки;
  • Поддержка интеграции с инструментарием платформы Ethereum и возможность запуска сторонних смарт-контрактов;
  • Возможность обновления или замены протокола достижения консенсуса по мере роста распределённой сети. Например, можно перейти на более масштабируемые алгоритмы расчёта консенсуса при их появлении;
  • Возможность разработки смарт-контрактов на различных языках программирования, в том числе на Go, JavaScript и Python.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Linux Foundation представил новую платформу для финансовых транзакций в стиле Bitcoin
  3. OpenNews: Первый релиз клиента открытой платежной системы Zcash
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
  5. OpenNews: Опубликован Exonum, фреймворк для создания приватных блокчейнов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: hyperledger, blockchain
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  • 1.1, Аноним, 10:16, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И эти туда же
     
     
  • 2.21, iPony, 13:40, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Раньше было Всё становится лучше с блютузом , теперь Всё становится лучше с бл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 10:24, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почему не под GPL?
     
     
  • 2.5, proninyaroslav, 10:47, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Чтобы использовать её в попритеарщине.
     
  • 2.20, Аноним, 13:28, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Потому что ЖоПэЛ не нужен Даде ваши пропагандисты от него отказываются, если чт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 11:04, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Конкретный пример можно Как это можно использовать например для учета медкарт ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:19, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если отбросить весь напускной пафос, то ровно так же, как любую распределенную б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Arthur Zagretdinov, 11:23, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как immutable распределённую бд с ограничение добавление новой информации в эту ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 11:30, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да как, как - очень просто Выкидывают медкарты в общий распределенный доступ П... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, тоже Аноним, 12:07, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Некту сначала бы потренироваться расшифровывать свои файлики после трояна-шифров... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Crazy Alex, 17:35, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Затем, что можно проконтролировать все изменения и выяснить, кто, что и когда добавлял.
     
     
  • 5.40, Аноним, 18:08, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А смысл Вот кто-то добавил в блокчейн что твоя квартира не твоя квартира Все в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.42, Аноним, 18:30, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто так квартира из рук в руки не перейдет, а блокчейн это действительно заме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.43, Аноним, 18:51, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Распишите по пунктам как это будет выглядеть и почему нотариуса можно заменить в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.55, Crazy Alex, 20:41, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Большинство и сейчас может "решить и проголосовать". Но почему-то этого не происходит. Успокойтесь, это не какая-то магия, это просто хорошая страховка от переписывания данных втихую, и при необходимости - публичный реестр
     
     
  • 7.59, Аноним, 20:58, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В курсе что это не магия Ещё раз обращу внимание на откат эфира Сколько процен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Hellraiser, 12:07, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    сначала нужно ответить на другой вопрос - в чём сакральный смысл сажать учёт мед... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Annoynymous, 12:31, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Чтобы нельзя было поменять данные задним числом, ваш Кэп А то знаете 8212 ле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Hellraiser, 16:20, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Чтобы нельзя было поменять данные задним числом

    хе-хе, для этого блокчейн мед-карт должен быть публичным; откуда бы такая радость - конечно никто его публичным делать не будет;
    а в приватном блокчейне данные от подмены не защищены никак

     
     
  • 5.38, Crazy Alex, 17:36, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блокчайн и должен быть публичным. А вот данные в нём - зашифрованными.
     
     
  • 6.44, Аноним, 18:54, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот кто тогда должен шифровать и иметь возможность расшифровки этих данных Че... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.48, тоже Аноним, 19:26, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, на этом форуме вы можете читать ту часть информации, которая вам доступна, и добавлять - опять-таки в соответствии со своим доступом. Ваш доступ и ваше участие вовсе не означает, что вы можете тут что-то заменить.
    Большинство мифов о блокчейне - это предположение, что он работает сам по себе. На самом же деле он не более самостоятелен, чем база данных в решении, что вы можете читать на этом форуме.
     
     
  • 8.49, Аноним, 19:35, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мы говорим не про общее в этой ветке, а про медицинские данные людей Выше напис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.56, Crazy Alex, 20:45, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто будет иметь право - возможны варианты, в целом не отличающиеся от того, что есть сейчас. Только эти права будут энфорситься криптографией, и любое внесение изменений будет отслеживаемо, в отличие от централизованного хранилища.
     
     
  • 10.60, Аноним, 21:01, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обалдеть В этих вариантах самая мякотка Мне повторить свой пример про поиск до... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.62, тоже Аноним, 21:18, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы точно понимаете, о чем рассуждаете? Какое "большинство мощностей"?
    Если этот блокчейн будет медицинской базой, то и храниться он будет на серверах медучреждений - больше он никому не впился, ибо никакой ценности в той части его информации, которая не зашифрована, просто не будет.
    Применение этой технологии в этой сфере поднимает множество вопросов - начиная с банального поиска, но отнюдь не тех, которые актуальны для криптовалют.
     
     
  • 12.63, Аноним, 21:30, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока что практически везде в блокчейны пихается возможность майнинга для привлеч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, demimurych, 12:48, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Или положим диагноз у вас в клинике с желтыми стенами А вам страшно хочется деп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 14:10, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    сложное eq прибыльное, или по-простому - в результате сбоя потерян терабайт, вин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Аноним, 15:04, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Или большинство участников в блокчейне проголосуют мол петенька мертв И пофиг н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.27, Аноним, 15:31, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прекращайте! Человер разумный чист душой и неприхотлив в потребностях своих.
     
     
  • 7.30, Аноним, 16:32, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В этом то и проблема Человек чист, но технологии дьявольские против него Если ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.32, trozky, 16:46, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В этом то и проблема. Человек чист, но технологии дьявольские против него.
    > А наивные итшники петеньки будут думать что это цифровое освобождение от рабства и влияния бакнов-государств. Вот только в конечном итоге, даже при полной доступности и прозрачности, петеньки так и не достигнут своей цели. А те кто будет держать блокчейн смогут повлиять на петенек.

    да им постоянно мерещится что-то. то демократия, то классовая борьба с самоопределением, сейчас новая писаная торба

     
     
  • 9.35, Аноним, 17:00, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как по мне так очень печально Им всё время мерещится, и они пытаются более спр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.36, Аноним, 17:07, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, ведь петеньки о классической aтаке Сивиллы никогда не слышали Куда уж им... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.41, Аноним, 18:11, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А сколько вы уже провели икошечек попивая смузи ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.51, Аноним, 20:07, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Опять у великих знатоков поспешный спрыг с темы, как только запахло лужей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.53, Аноним, 20:19, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего поспешного Если местные всезнающие люди замылили тему о том что большинс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.57, Аноним, 20:49, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В смысле - потрындеть обо всем и ни о чем Не согласен Намного забавнее выглядя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.61, Аноним, 21:06, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так вы то не ни о чём сможете потрындеть, а прямо о конкретном Расскажите пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 12.58, Mt, 20:53, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... о том что большинство может контролировать блокчейн ...

    То, что _только_ большинство может контроллировать блокчейн - это как раз и есть его преимущество в приложении к современным системам документооборота.

     
  • 1.10, Аноним, 11:27, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если кто в курсе просветитие, в технологии блокчейн не происходит постоянный рос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Arthur Zagretdinov, 11:44, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет Если использовать Proof of work, то сложность контролируемая и должна быть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, ага, 15:20, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сложность меняется линейно вместе с мощностью сети, цель простая - предотвращение преждевременного истечения наград
     
  • 2.46, Dmitry77, 19:08, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Рост сложности происходит в биткоине. В биткоине неимоверно огромные комисии. И с большей вероятностью эти комисии получит  тот у кого мощнее железо.
     
  • 1.19, Аноним, 12:58, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А perl ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, iZEN, 13:59, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Perl в качестве зависимости завсегда идёт к пакетам этих языков.
     
  • 1.23, Аноним, 14:03, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если бы не очередное дeбильное название, то я бы даже попробовал это.
     
  • 1.34, Аноним, 16:57, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем не угодиои обычные шифрование и подпись?
     
     
  • 2.39, Crazy Alex, 17:38, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тем, что пока оно не публично и не цепочкой - кто шифровал и подписывал может и заменить на другое шифрованное/подписанное.
     
  • 1.45, Аноним, 19:00, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Технология будущего на благо всех людей, бесплатно от LF, мне кажется эти люди с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, Arthur Zagretdinov, 19:47, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Советую посмотреть на основных контребьютеров в этот проект. Там Вы найдёте и Микрософт и IBM и других монстров ИТ.
     
  • 1.52, Аноним, 20:08, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Столлман одобряет?
     
  • 1.54, Аноним, 20:21, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С учётом многомиллионных утечек паролей у сетевых гигантов это не выглядит невоз... весь текст скрыт [показать]
     

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