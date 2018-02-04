04.02.2018 10:12  Linux Foundation представил платформу Hyperledger Sawtooth 1.0 на базе технологий блокчейн

Организация Linux Foundation сообщила о готовности первого выпуска модульной платформы Hyperledger Sawtooth, предназначенной для формирования систем бизнес-учёта на базе технологии блокчейн. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Для создания собственных обработчиков транзакций предлагается SDK, поддерживающий разработку на С/C++, Java, JavaScript, Python, Go и Rust. Hyperledger Sawtooth предоставляет инструменты для создания собственных реализаций блокчейнов, которые могут применяться для создания распределённых верифицированных баз данных, состоящих из взаимосвязанных транзакций, заверенных последующими транзакциями и исключающих изменение информации задним числом. Поступающие данные добавляются в виде обновлений на основе транзакций, которые применяются к распределённой между несколькими участниками БД. Участник может быть не связан цепочкой доверия, а достоверность БД координируется алгоритмами достижения консенсуса (для компрометации базы нужно одновременно получить контроль за состоянием на стороне большего числа участника). Платформа не привязана к конкретной области и может применяться для финансового учёта, ведения кредитной истории, создания реестров ресурсов, инвентаризации, медицинских картотек и журналов различных бизнес-процессов. В разработке платформы приняли участие более 50 компаний, включая Amazon Web Services, Huawei, IBM, Intel, Microsoft Azure, Ericsson, T-Mobile и Wind River. Внедрено несколько экспериментальных прототипов систем учёта на базе Hyperledger Sawtooth, обеспечивающих фиксацию авторских прав на музыкальные и мультимедийные произведения, ведение медицинских карт и поддержание системы идентификации клиентов финансовых организаций (KYC). Особенности Hyperledger Sawtooth: Применение смарт-контрактов для автоматизации бизнес-процессов и голосования по изменению конфигурации блокчейна (например, для добавления новых участников и смарт-контрактов);

Расширенный движок выполнения транзакций, обеспечивающий параллельную обработку транзакций для ускорения формирования блоков и их проверки;

Поддержка интеграции с инструментарием платформы Ethereum и возможность запуска сторонних смарт-контрактов;

Возможность обновления или замены протокола достижения консенсуса по мере роста распределённой сети. Например, можно перейти на более масштабируемые алгоритмы расчёта консенсуса при их появлении;

Возможность разработки смарт-контрактов на различных языках программирования, в том числе на Go, JavaScript и Python.



