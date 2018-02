03.02.2018 09:48  Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером

> The script sends data entered on every website form (including the login form) to the hackers via the WebSocket protocol

> This script adds a handler to every input field on the websites to send its value to the attacker

> What sort of data can be stolen this way? Since we are talking about WordPress sites, such sites usually have search boxes and comment forms. This might not be that interesting to the bad guys. But what if the WordPress site has some ecommerce functionality and embeds a checkout form? This scenario allows a hacker to steal the payment details. Очевидно, что с зараженного сайта сливаются все формы ввода. Но как обстоят дела с соседними вкладками? Вероятно их это не затрагивает