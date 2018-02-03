03.02.2018 09:48  Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером

Исследователи из компании Sucuri выявили атаку по подстановке на незащищённые сайты под управлением WordPress JavaScript-кода с реализацией кейлоггера, перехватывающего пароли и друге вводимые данные, и отправляющего их на серверы злоумышленников, используя протокол WebSocket. В состав устанавливаемого вредоносного кода также входит JavaScript-реализация системы для майнинга криптовалюты, которая запускается в браузерах посетителей поражённых сайтов.

Новый вредоносный код обнаружен на более чем 2000 сайтов. Для загрузки кода используются внешние хосты msdns.online, cdns.ws и cdjs.online (с сайтов загружаются скрипты с именами lib.js, googleanalytics.js, mnngldr.js или klldr.js, которые камуфлируются под код jQuery и GoogleAnalytics). До этого в декабре была выявлена похожая атака, которая охватила более 5000 сайтов, но была прекращена после блокирования связанного с ней домена cloudflare.solutions, притворяющегося сервисом компании Сloudflare.

На поражённых системах код для загрузки вредоносных скриптов подставляется в таблицу базы данных WordPress с содержимым страниц (wp_posts), а также в файлы functions.php тем оформления. Предполагается, что для внесения изменений в серверную часть WordPress эксплуатируются известные уязвимости в не обновлённых версиях WordPress или плагинах к данной платформе.



