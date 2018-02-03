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03.02.2018 09:48  Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером

Исследователи из компании Sucuri выявили атаку по подстановке на незащищённые сайты под управлением WordPress JavaScript-кода с реализацией кейлоггера, перехватывающего пароли и друге вводимые данные, и отправляющего их на серверы злоумышленников, используя протокол WebSocket. В состав устанавливаемого вредоносного кода также входит JavaScript-реализация системы для майнинга криптовалюты, которая запускается в браузерах посетителей поражённых сайтов.

Новый вредоносный код обнаружен на более чем 2000 сайтов. Для загрузки кода используются внешние хосты msdns.online, cdns.ws и cdjs.online (с сайтов загружаются скрипты с именами lib.js, googleanalytics.js, mnngldr.js или klldr.js, которые камуфлируются под код jQuery и GoogleAnalytics). До этого в декабре была выявлена похожая атака, которая охватила более 5000 сайтов, но была прекращена после блокирования связанного с ней домена cloudflare.solutions, притворяющегося сервисом компании Сloudflare.

На поражённых системах код для загрузки вредоносных скриптов подставляется в таблицу базы данных WordPress с содержимым страниц (wp_posts), а также в файлы functions.php тем оформления. Предполагается, что для внесения изменений в серверную часть WordPress эксплуатируются известные уязвимости в не обновлённых версиях WordPress или плагинах к данной платформе.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Представлены работающие на GPU прототипы руткита и кейлоггера для Linux
  3. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  4. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
  5. OpenNews: Оценка возможности интеграции кейлоггера в KVM-переключатель Belkin OmniView
  6. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress, trojan, keylogger, mallware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl, 10:07, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    >Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены

    А вот читатели новости совсем не поражены их неудачей. Это как землетрясения в Японии или ураганы в США -- неприятно, но ожидаемо; и сделать с этим пока ничего нельзя.

     
     
  • 2.8, вы забыли заполнить имя муимя, 12:06, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    2 тыщи сайтов среди двухсот миллионов сайтов.
     
     
  • 3.15, wordpress, 13:45, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    opennet://wordpress : https://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/ks.cgi?mask=wordpress
     
  • 2.20, trdm, 17:35, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > и сделать с этим пока ничего нельзя.

    разве что уровень грамотности среди одминов поднять.

     
     
  • 3.24, A.Stahl, 18:03, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Ну я и говорю: ничего сделать нельзя.
     
     
  • 4.34, Akteon, 20:31, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно. Например как представлю "Большой процесс программистов -вредителей " , или "террористическую системных администраторов под руководством лично т Навального , объявившую update-забастовку ..."
     
  • 3.25, Аноним, 18:26, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Проще уровень мирового океана поднять чем это, увы.
     
  • 1.2, vz, 10:36, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Насколько я помню, www.digilinux.ru тоже на нём, чего там опять случилось?
     
  • 1.3, Аноним, 11:11, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    >Более 2000 сайтов
    >охватила более 5000 сайтов

    php же, обычное дело

     
     
  • 2.9, Ананас, 12:15, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Покушай где-нибудь в другом месте
     
  • 2.19, Аноним, 16:39, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, да, обычное дело, втентакль и фейсбук каждый день ломают.
     
     
  • 3.29, Игорь, 19:05, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Facebook уже давно не на PHP
     
  • 1.4, тоже Аноним, 11:18, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неконкретное какое-то описание.
    Насколько я понимаю, кейлоггер на JS ограничен той страницей, на которой он запустился. Если у тебя в соседней вкладке банк - ему ничего не грозит.
    Или технологии уже пробили этот круг защиты?
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:49, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    С помощью Meltdown можно слушать и соседние вкладки.
     
     
  • 3.17, anonymous, 16:09, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С помощью Spectre тогда уж.
     
  • 1.5, neon1ks, 11:25, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    2000 сайтов это меньше одного процента среди всех сайтов на WordPress. Не следует забывать про свои сайты, обновлять и поддерживать из надо)
     
  • 1.10, прохожий, 12:19, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > The script sends data entered on every website form (including the login form) to the hackers via the WebSocket protocol
    > This script adds a handler to every input field on the websites to send its value to the attacker
    > What sort of data can be stolen this way? Since we are talking about WordPress sites, such sites usually have search boxes and comment forms. This might not be that interesting to the bad guys. But what if the WordPress site has some ecommerce functionality and embeds a checkout form? This scenario allows a hacker to steal the payment details.

    Очевидно, что с зараженного сайта сливаются все формы ввода. Но как обстоят дела с соседними вкладками? Вероятно их это не затрагивает

     
  • 1.13, Дмитрий, 13:02, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как же раздражают CMS, при обновлениях ломают, юзеры ничего не обновляют(ни плагины, ни сам движок), если поломал один сайт, то с вероятностью в 90% можно так-же поломать и другие сайты.
     
     
  • 2.18, Аноним, 16:29, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Обновил плагин с бекдором от мейсона 8212 дурак, не обновил 8212 всё равно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 13:05, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Превратили браузер в комбайн, а теперь страдают
     
     
  • 2.16, Вы забыли заполнить поле Name, 14:48, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Новые возможности требуют использования мозгов. Видимо у авторов этих сайтов или авторов вордпреса с их пхп нет.
     
     
  • 3.22, комбайн, 17:48, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Новые возможности мало где реально нужны.
     
     
  • 4.31, Аноним, 20:17, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Полезай в пещеру
     
  • 2.26, Аноним, 18:30, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Издеваешься Яваскрипт и XHR по минимуму умел чуть ли не третий ишак еще Ну уж ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аноним, 20:18, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ++
     
  • 1.21, Аноним, 17:46, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https github com CentOS CentOS-Dockerfiles blob master wordpress centos7 Docke... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 18:31, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это что Вордпресс с предустановленным майнером ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 19:22, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это голый http без даже банального md5 или gpg
     
  • 1.23, Kuromi, 17:51, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эта тема с JS майнингом крипты уже начала разражать Помнится как-то случайно гу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 18:45, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты хочешь чтобы Лиса Алиса и Кот Базилио угрызения испытывали Да и за окорок их... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 20:31, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лиса Алиса и Кот Базилио

    лиса Алиса и кот Боб

     

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