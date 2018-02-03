03.02.2018 09:48  Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером

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|1.1, A.Stahl, 10:07, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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>Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены
А вот читатели новости совсем не поражены их неудачей. Это как землетрясения в Японии или ураганы в США -- неприятно, но ожидаемо; и сделать с этим пока ничего нельзя.
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|4.34, Akteon, 20:31, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Можно. Например как представлю "Большой процесс программистов -вредителей " , или "террористическую системных администраторов под руководством лично т Навального , объявившую update-забастовку ..."
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|1.4, тоже Аноним, 11:18, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Неконкретное какое-то описание.
Насколько я понимаю, кейлоггер на JS ограничен той страницей, на которой он запустился. Если у тебя в соседней вкладке банк - ему ничего не грозит.
Или технологии уже пробили этот круг защиты?
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|1.5, neon1ks, 11:25, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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2000 сайтов это меньше одного процента среди всех сайтов на WordPress. Не следует забывать про свои сайты, обновлять и поддерживать из надо)
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|1.10, прохожий, 12:19, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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> The script sends data entered on every website form (including the login form) to the hackers via the WebSocket protocol
> This script adds a handler to every input field on the websites to send its value to the attacker
> What sort of data can be stolen this way? Since we are talking about WordPress sites, such sites usually have search boxes and comment forms. This might not be that interesting to the bad guys. But what if the WordPress site has some ecommerce functionality and embeds a checkout form? This scenario allows a hacker to steal the payment details.
Очевидно, что с зараженного сайта сливаются все формы ввода. Но как обстоят дела с соседними вкладками? Вероятно их это не затрагивает
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|1.13, Дмитрий, 13:02, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Как же раздражают CMS, при обновлениях ломают, юзеры ничего не обновляют(ни плагины, ни сам движок), если поломал один сайт, то с вероятностью в 90% можно так-же поломать и другие сайты.
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