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02.02.2018 23:52  FREE SAS судится с Free Electrons за использование слова Free в названии компании

Компания Free Electrons, специализирующая на разработке открытого ПО для встраиваемых систем и много лет выступающая организатором конференции Embedded Linux Conference, сообщила о вынужденной смене названия на Bootlin из-за претензий о нарушении торговой марки, выдвинутых французским телекоммуникационным оператором FREE SAS. Free Electrons обвинён в нарушении трёх принадлежащих FREE SAS торговых марок, которые включают слово Free. По мнению юристов FREE SAS использования слова Free в названии другой компании достаточно чтобы признать имя "Free Electrons" нарушением торговых марок FREE SAS.

FREE SAS добивается от суда обязать Free Electrons выплатить компенсацию размером 107 тысяч евро за нарушение торговой марки, сменить имя компании и удалить доменное имя free-electrons.com. Судебное разбирательство пока не завершено, но руководители Free Electrons полагают, что есть все шансы потерять имя и домен, а также не имеют ресурсов для длительного судебной тяжбы, поэтому они переименовали компанию не дожидаясь решения суда.

Типы оказываемых FREE SAS и Free Electrons услуг и аудитория сильно различаются (FREE SAS оказывает коммуникационные услуги для французов, а Free Electrons разрабатывает ПО для встраиваемых систем для анголязычных клиентов). Тем не менее это не помешало FREE SAS заявить о своих правах на имя и, несмотря на абсурдность выдвигаемых претензий, не исключено продолжение нападок на другие компании и проекты в названиях которых присутствует слово Free. Упоминается, что компания FREE SAS подала в Окружной суд Парижа около 100 претензий и суд уже вынес предписания в отношении некоторых обладателей имён со словом "free".

  1. Главная ссылка к новости (https://bootlin.com/blog/free-...)
  2. OpenNews: Коллекция инструментариев кросс-компиляции для различных систем
  3. OpenNews: Сообщества Arduino.org и Arduino.cc объявили о воссоединении после раскола
  4. OpenNews: Продолжение конфликта Software Freedom Conservancy и Software Freedom Law Center
  5. OpenNews: Опубликованы руководства по построению продуктов на базе платформы Android
  6. OpenNews: Оценка пригодности ядра Linux для систем с несколькими мегабайтами ОЗУ
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law, trademark
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  • 1.1, DiabloPC, 23:59, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    БУ-га-га
    Вот это анЭкдотищЭ!!
    Интересно: до FSF доберутся? )))
     
     
  • 2.8, Аноним84701, 00:31, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Интересно: до FSF доберутся? )))

    Если сумеют убедительно доказать, что RMS на самом деле совершил противозаконное действие в виде угона машины времени или грандиозного хака регистрационных баз и архивов, вкупе с подделкой документов и только по этому FSF, по документам, зарегистрирован на 14 лет раньше...
    И если вне Франции не забьют большой и толстый на (любое) решение французского суда и маразм^W "экстравагантность" с резервированием в виде ТМ общеупотребляемого в англоязычной среде слова...

    Но да, возможность дешевого, хоть и сомнительного, пиара у них будет исключительная.

     
  • 2.11, EHLO, 00:51, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    >Интересно: до FSF доберутся? )))

    Сразу после FreeBSD )))

     
     
  • 3.13, Мрак Цукерович, 00:59, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Там нету пробела в названии, поэтому они не выиграют :)
     
     
  • 4.16, Аноним, 01:50, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Напоминает историю с патентом Blu Ray, а не Blue Ray.
     
  • 1.2, AntonAlekseevich, 00:02, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Абсурд из-за имени.
     
     
  • 2.9, Boomka, 00:43, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    В чём абсурд Миллениалы не вкуривают, что репутация и имя - это годы работы и т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, RainNoise, 01:13, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    А вам не кажется, что просто кто-то слегка приухел? С каких пор слово Free стало чей-то собственностью? Free SAS его придумали?
     
  • 3.15, Аноним, 01:17, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это общеупотребительное слово, потому абсурд. Не надо демагогии.
     
  • 3.19, Аноним, 04:35, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    После такого финта, о репутации можно забыть
     
  • 1.3, Аноним, 00:06, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нападки Software Freedom Law Center против Software Freedom Conservancy за испол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, VINRARUS, 00:16, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Free не free теперь?
     
  • 1.5, cat666, 00:18, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычные патентные тролли. Когда дела идут не очень хорошо можно заработать и так, деньги ведь не пахнут.
     
  • 1.6, Аноним, 00:18, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Укажите, пожалуйста, эти три торговые марки Спасибо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, DiabloPC, 00:20, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    FREE SAS, a French telecom operator, known as the owner of the free.fr website, filed a complaint before the District Court of Paris against Free Electrons and its founder Michael Opdenacker for infringing upon 3 trademarks which include the word “free” and on FREE SAS’s rights on its domain name and its company name.
     
  • 1.10, Аноним, 00:46, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    FREE SAS судится с Free Electrons за дважды противозаконное использование буквы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 02:06, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судится, ну-ну... Просто реклама это такая.
     
  • 1.18, Онаним, 04:21, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Планета_обезьян.jpg
     

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