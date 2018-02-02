02.02.2018 23:52  FREE SAS судится с Free Electrons за использование слова Free в названии компании

Компания Free Electrons, специализирующая на разработке открытого ПО для встраиваемых систем и много лет выступающая организатором конференции Embedded Linux Conference, сообщила о вынужденной смене названия на Bootlin из-за претензий о нарушении торговой марки, выдвинутых французским телекоммуникационным оператором FREE SAS. Free Electrons обвинён в нарушении трёх принадлежащих FREE SAS торговых марок, которые включают слово Free. По мнению юристов FREE SAS использования слова Free в названии другой компании достаточно чтобы признать имя "Free Electrons" нарушением торговых марок FREE SAS.

FREE SAS добивается от суда обязать Free Electrons выплатить компенсацию размером 107 тысяч евро за нарушение торговой марки, сменить имя компании и удалить доменное имя free-electrons.com. Судебное разбирательство пока не завершено, но руководители Free Electrons полагают, что есть все шансы потерять имя и домен, а также не имеют ресурсов для длительного судебной тяжбы, поэтому они переименовали компанию не дожидаясь решения суда.

Типы оказываемых FREE SAS и Free Electrons услуг и аудитория сильно различаются (FREE SAS оказывает коммуникационные услуги для французов, а Free Electrons разрабатывает ПО для встраиваемых систем для анголязычных клиентов). Тем не менее это не помешало FREE SAS заявить о своих правах на имя и, несмотря на абсурдность выдвигаемых претензий, не исключено продолжение нападок на другие компании и проекты в названиях которых присутствует слово Free. Упоминается, что компания FREE SAS подала в Окружной суд Парижа около 100 претензий и суд уже вынес предписания в отношении некоторых обладателей имён со словом "free".



