02.02.2018 23:52  FREE SAS судится с Free Electrons за использование слова Free в названии компании

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|2.8, Аноним84701, 00:31, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Интересно: до FSF доберутся? )))
Если сумеют убедительно доказать, что RMS на самом деле совершил противозаконное действие в виде угона машины времени или грандиозного хака регистрационных баз и архивов, вкупе с подделкой документов и только по этому FSF, по документам, зарегистрирован на 14 лет раньше...
И если вне Франции не забьют большой и толстый на (любое) решение французского суда и маразм^W "экстравагантность" с резервированием в виде ТМ общеупотребляемого в англоязычной среде слова...
Но да, возможность дешевого, хоть и сомнительного, пиара у них будет исключительная.
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|2.7, DiabloPC, 00:20, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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FREE SAS, a French telecom operator, known as the owner of the free.fr website, filed a complaint before the District Court of Paris against Free Electrons and its founder Michael Opdenacker for infringing upon 3 trademarks which include the word “free” and on FREE SAS’s rights on its domain name and its company name.
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