02.02.2018 23:01  Выпуск Wine 3.1

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|4.14, Онаним, 04:40, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Странная тема вообще со всеми этими "тестовыми полигонами". Всю жизнь юзаю самые свежие версии Wine какие существуют (раньше это были "экспериментальные ветки", теперь "staging") и ни разу не видел чтобы в какой-то более новой версии что-то работало хуже, чем в старой. Всегда тупо чем новее вайн - тем лучше. В общем поставил пока 3.0, подожду нового стагинга и перейду на него.
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|3.10, Онаним, 04:32, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Уверен Wine - это уже продукт на порядки круче, чем Windows 3.11. Единственное что было в Windows 3.11 стоящего - это няшные пиксельартные иконки.
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|3.15, Онаним, 04:44, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> 3.1 тоже была в версии for Workgroups
Да ладно? Если мне не изменяет память, сначала была 3.1, а потом "3.11 for workgroups" как её (3.1) допиленная (и требующая обязательно 32-битный проц 386 или 486, хотя оригинальная 3.1 могла в специальном урезанном режиме работать и на 286-х) версия типа как Windows 95 OSR2 и Windows 98 SE.
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|4.18, бедный буратино, 07:35, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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win 3.1 была обычная и *for workgroups*. у обычной была возможность *стандартного режима* - однозадачный, без виртуальной памяти, но работающий на 1 мб памяти. расширенный же требовал минимум 2 мб. впрочем, у меня слабже 386sx с 2 мб ничего не было (разве что Спектрум и Радио86рк ещё в советские времена), поэтому тонкостей не помню - я, в основном пользовался 3.0 (последняя адекватная, на мой взгляд) и стандартной 3.1, она же 3.10. 3.11, насколько я помню, стандартной редакции не имела и была только for Workgroups.
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