02.02.2018 23:01  Выпуск Wine 3.1

3.15 , Онаним, 04:44, 03/02/2018 > 3.1 тоже была в версии for Workgroups Да ладно? Если мне не изменяет память, сначала была 3.1, а потом "3.11 for workgroups" как её (3.1) допиленная (и требующая обязательно 32-битный проц 386 или 486, хотя оригинальная 3.1 могла в специальном урезанном режиме работать и на 286-х) версия типа как Windows 95 OSR2 и Windows 98 SE.

4.18 , бедный буратино, 07:35, 03/02/2018 win 3.1 была обычная и *for workgroups*. у обычной была возможность *стандартного режима* - однозадачный, без виртуальной памяти, но работающий на 1 мб памяти. расширенный же требовал минимум 2 мб. впрочем, у меня слабже 386sx с 2 мб ничего не было (разве что Спектрум и Радио86рк ещё в советские времена), поэтому тонкостей не помню - я, в основном пользовался 3.0 (последняя адекватная, на мой взгляд) и стандартной 3.1, она же 3.10. 3.11, насколько я помню, стандартной редакции не имела и была только for Workgroups.