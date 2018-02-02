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02.02.2018 23:01  Выпуск Wine 3.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.1. С момента выпуска версии 3.0 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 346 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (3.0.1, 3.0.2, 3.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (3.1, 3.2, 3.3).

Наиболее важные изменения:

  • Поддержка аутентификации при помощи Kerberos;
  • Для Common Controls 6 реализована возможность перенаправления класса Window;
  • Для X11 добавлена поддержка визуализации в формате ARGB;
  • Для запуска исполняемых файлов DOS теперь требуется DOSBox;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Jeskola Buzz, Grand Theft Auto V, Doom 4, DOOM 2016, Solus Project, Dying Light, Grand Theft Auto V, Magic: The Gathering Online, WOLF RPG Editor, Touhou Shinpiroku.

    1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
    2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
    3. OpenNews: Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL
    4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
    5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: wine
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  • 1.1, th3m3, 23:11, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Grand Theft Auto V

    Неужели дождались? Всё работает, можно ставить?

     
     
  • 2.2, Аноним, 23:14, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Лучше дождаться Wine Staging 3.1, и играть в нём.
     
  • 2.6, Аноним, 01:30, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Если там закрыли отчёт об ошибке, это не значит что оно хорошо работает Но можеш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним, 04:37, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Grand Theft Auto V

    дождись десяточки

     
  • 1.3, Аноним, 23:15, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Кто нибудь знает, что случилось с wine-staging До сих пор нету версии 3, а тут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:29, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    возможно, закончился в этом релизе S Lackner упомянут в титрах, и в багтрекере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним, 23:48, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полагаю, что Wine Staging 3 1 выйдет на следующей неделе Год назад он точно так... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Онаним, 04:40, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странная тема вообще со всеми этими "тестовыми полигонами". Всю жизнь юзаю самые свежие версии Wine какие существуют (раньше это были "экспериментальные ветки", теперь "staging") и ни разу не видел чтобы в какой-то более новой версии что-то работало хуже, чем в старой. Всегда тупо чем новее вайн - тем лучше. В общем поставил пока 3.0, подожду нового стагинга и перейду на него.
     
     
  • 5.17, Kotosoft, 07:05, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Офис 2013 работал в версии 2.0, в 2.1 поломали установщик и так он и не запускался до версии 3.0 rc4
     
  • 1.7, Омоним, 02:28, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Всё равно жду Wine 3.11 for Workgroups.
     
     
  • 2.9, Поле, 04:22, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Штат юристов-макак из Microsoft набежит, закричит про репутацию компании и потребует 200 млн $ компенсации за ущерб их карме
     
     
  • 3.10, Онаним, 04:32, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уверен Wine - это уже продукт на порядки круче, чем Windows 3.11. Единственное что было в Windows 3.11 стоящего - это няшные пиксельартные иконки.
     
  • 2.11, бедный буратино, 04:36, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    3.1 тоже была в версии for Workgroups
     
     
  • 3.15, Онаним, 04:44, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 3.1 тоже была в версии for Workgroups

    Да ладно? Если мне не изменяет память, сначала была 3.1, а потом "3.11 for workgroups" как её (3.1) допиленная (и требующая обязательно 32-битный проц 386 или 486, хотя оригинальная 3.1 могла в специальном урезанном режиме работать и на 286-х) версия типа как Windows 95 OSR2 и Windows 98 SE.

     
     
  • 4.18, бедный буратино, 07:35, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    win 3.1 была обычная и *for workgroups*. у обычной была возможность *стандартного режима* - однозадачный, без виртуальной памяти, но работающий на 1 мб памяти. расширенный же требовал минимум 2 мб. впрочем, у меня слабже 386sx с 2 мб ничего не было (разве что Спектрум и Радио86рк ещё в советские времена), поэтому тонкостей не помню - я, в основном пользовался 3.0 (последняя адекватная, на мой взгляд) и стандартной 3.1, она же 3.10. 3.11, насколько я помню, стандартной редакции не имела и была только for Workgroups.
     
  • 1.12, Аноним, 04:36, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На уровне винды 3.1 и работает
     
     
  • 2.16, Онаним, 04:46, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На уровне винды 3.1 и работает

    Ну-ну, пойди запусти своего Ведьмака или последний Фотошоп на 3.1-й Винде... А в Wine 3 всё это работает.

     
  • 1.19, Аноним, 07:59, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не понимаю этот бредовый тренд, через 10 лет будет Wine 100 А родители будут де... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 08:45, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wayland когда они начнут поддерживать?
     

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