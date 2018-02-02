02.02.2018 19:51  Выпуск операционной системы Chrome OS 64

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|3.3, pavlinux, 20:07, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> в адекватной - 0.95
> То есть что-то вроде "пользоваться уже и можно, но пока еще неясно,
> зачем".
Не ну так примерно, с 1.0 были только хромобуки,
на, типа, 2.0 уже OEMщики появились, ... да тут скорее 2.2-2.5
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|4.23, Аноним84701, 00:37, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Круто! Ты разгадал тайну современной модной системы нумерации версий: они пропускают ноль в начале.
А вот я и так знал, что имакс законодатель современной моды.
Но спасибо за подтверждение :)
<spoiler>
http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/tree/etc/NEWS.1-17
Changes in Emacs 13 [1985г - прим. анонима]
* There is a new version numbering scheme.
What used to be the first version number, which was 1,
has been discarded since it does not seem that I need three
levels of version number.
</spoiler>
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|4.27, Аноним84701, 00:54, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Сразу видно, что ты молодёжь и не пользуешься less
Да ладно. Еще даже xterm не догнали.
А less его автор начал писать, когда некий Л.П. еще пешком под столом гулять мог )
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|1.5, iPony, 20:20, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Есть у кого развёртка оригами единорога 🦄 как на картинке с геометрическими аватарами?
А то он что-то сильно отличается от тех, которые я знаю.
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|2.6, pavlinux, 20:24, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Есть у кого развёртка оригами единорога
Meltdown, Spectre, CVE, security, iops, GFLOPS, load av. uptime ..., пфффф, придумаете тоже!
Единороги, оригами и емоджики в виде кучи г0вна - проблемы человечества.
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|3.21, DiabloPC, 23:31, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Зарелизили, а затем поняли как было нужно на самом деле.
да ладно, это вполне нормально и бывает более чем часто, но етить, столько пафоса из-за слегка перерисованой кнопки?!! это пздц какой-то... собственно такой-же пздц как и набор новшеств для очередного релиза.
ЗЫ
Администраторы\модераторы, ну хоть из основных новостей (в мини-новости) уберите это убожество.
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