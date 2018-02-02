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02.02.2018 19:51  Выпуск операционной системы Chrome OS 64

Компания Google сформировала релиз операционной системы Chrome OS 64, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 64. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 64 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 64:

  • Упрощено создание скриншотов на устройствах Chromebook с поворачиваемым на 360-градусов экраном. Для создания скриншота при работе в планшетном режиме теперь можно одновременно нажать кнопку питания и уменьшения громкости (как в Android);
  • Добавлены горячие клавиши для переноса окон на внешний монитор: "Search + Alt + стрелка влево" - переместить активное окно на левый ближайший экран, "Search + Alt + стрелка вправо" - на правый, "Search + Alt + стрелка вверх" - на верхний и "Search + Alt + стрелка вниз" - на нижний;
  • Добавлено пять новых геометрических аватаров, предлагаемых по умолчанию (chrome://settings/changePicture);
  • Для Google PixelBook представлен экспериментальный режим разделения экрана (chrome://flags/#enable-tablet-splitview). При нажатии пиктограммы "[]||" в нижнем правом углу экрана показываются все активные окна, которые можно прикрепить к выделенным областям;
  • Модернизировано оформления кнопки отключения уведомлений ("Не беспокоить"), которая приведена в соответствие с концепцией Material Design;
  • Переработан интерфейс выбора обработчиков (Intent Picker) для приложений из Google Play, который теперь открывается в том же окне, перекрывая имеющийся контент;
  • Для приложений из Google Play включена поддержка VPN;
  • Улучшена поддержка доступа к защищённому контенту из Android-приложений;
  • Оптимизирован процесс обновления содержимого контейнера с компонентами платформы Android;
  • Добавлены настройки для калибровки сенсорного экрана;
  • Ускорена работа блокировщика экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 64
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 63
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 62
  5. OpenNews: Google представил Chrome Enterprise, вариант Chrome OS для предприятий
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 61
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, pavlinux, 19:52, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Google - мы лидеры по цифродрочерству ©.
    Как я понимаю, в адекватной нумерации это где-то версия 2.0-2.2?!
     
     
  • 2.2, олдфаг, 20:02, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +8 +/
    в адекватной - 0.95
    То есть что-то вроде "пользоваться уже и можно, но пока еще неясно, зачем".

     
     
  • 3.3, pavlinux, 20:07, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > в адекватной - 0.95
    > То есть что-то вроде "пользоваться уже и можно, но пока еще неясно,
    > зачем".

    Не ну так примерно, с 1.0 были только хромобуки,
    на, типа, 2.0 уже OEMщики появились, ... да тут скорее 2.2-2.5

     
  • 3.16, Аноним, 22:51, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Круто Ты разгадал тайну современной модной системы нумерации версий они пропус... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, DiabloPC, 23:28, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ИМХО, здесь они пропустили больше одного... 0.0.64... где-то так
     
  • 4.23, Аноним84701, 00:37, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Круто! Ты разгадал тайну современной модной системы нумерации версий: они пропускают ноль в начале.

    А вот я и так знал, что имакс законодатель современной моды.
    Но спасибо за подтверждение :)

    <spoiler>
    http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/tree/etc/NEWS.1-17
    Changes in Emacs 13 [1985г - прим. анонима]

    * There is a new version numbering scheme.

    What used to be the first version number, which was 1,
    has been discarded since it does not seem that I need three
    levels of version number.
    </spoiler>

     
  • 2.15, Аноним, 22:44, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Сразу видно, что ты не модный и не пользуешься системдой ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, A.Stahl, 23:50, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сразу видно, что ты молодёжь и не пользуешься less
     
     
  • 4.25, Аноним, 00:46, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да всем плевать на твой лес, хватит его в каждой новости форсить Бывает вменяем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, Аноним, 00:46, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    спасибо!!! я только cat команду знал до вашего коментария.
     
  • 4.27, Аноним84701, 00:54, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сразу видно, что ты молодёжь и не пользуешься less

    Да ладно. Еще даже xterm не догнали.
    А less его автор начал писать, когда некий Л.П. еще пешком под столом гулять мог )


     
  • 1.4, Catwoolfii, 20:07, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а как же без systemd?
     
     
  • 2.8, pavlinux, 20:27, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а как же без systemd?

    У них свой троян.

     
  • 1.5, iPony, 20:20, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Есть у кого развёртка оригами единорога 🦄 как на картинке с геометрическими аватарами?
    А то он что-то сильно отличается от тех, которые я знаю.
     
     
  • 2.6, pavlinux, 20:24, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Есть у кого развёртка оригами единорога

    Meltdown, Spectre, CVE, security, iops, GFLOPS, load av. uptime ..., пфффф, придумаете тоже!
    Единороги, оригами и емоджики в виде кучи г0вна - проблемы человечества.

     
  • 1.7, waylandbeliver, 20:24, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хорошо что добавили больше аватарок, я не шучу.
     
  • 1.9, klalafuda, 20:33, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    In the sake of Commodore 64
    Amen!
     
  • 1.11, klalafuda, 20:36, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    PS: Ну и зачетный кавер с картиночки https://www.youtube.com/watch?v=e4Ao-iNPPUc
     
  • 1.12, Аноним, 21:26, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Модернизировано оформления кнопки интересно сколько сил и времени ушло на т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 22:58, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я полагаю из красной её просто перекрасили в убогий серый цвет Меня вот больш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, DiabloPC, 23:31, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Зарелизили, а затем поняли как было нужно на самом деле.

    да ладно, это вполне нормально и бывает более чем часто, но етить, столько пафоса из-за слегка перерисованой кнопки?!!  это пздц какой-то... собственно такой-же пздц как и набор новшеств для очередного релиза.

    ЗЫ
    Администраторы\модераторы, ну хоть из основных новостей (в мини-новости) уберите это убожество.

     
     
  • 4.24, Аноним, 00:42, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это-то и расстраивает, что ну тогда наслаждайтесь перерисованной кнопкой - как ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 03:03, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потихоньку догоняют i3 Впрочем, как минимум уже перегнали кедерастов и гномеров... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 03:19, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кей биндинг-то там есть, надеюсь? или как в Гноме половину вхардкодили
     

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