02.02.2018 19:51  Выпуск операционной системы Chrome OS 64

> Круто! Ты разгадал тайну современной модной системы нумерации версий: они пропускают ноль в начале. А вот я и так знал, что имакс законодатель современной моды.

http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/tree/etc/NEWS.1-17

Changes in Emacs 13 [1985г - прим. анонима] * There is a new version numbering scheme. What used to be the first version number, which was 1,

has been discarded since it does not seem that I need three

levels of version number.

