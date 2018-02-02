02.02.2018 11:06  Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО

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|2.10, Andrey Mitrofanov, 13:32, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Подарили 1 миллион долларов в биткойнах. Ой, 950 тысяч, нет уже 900
> тысяч, нет уже 800 тысяч...
Не на---ть ли? Если я неправильно помню, FSF собирает на ежегодных фанд-райзерах двести или триста тысяч...
А не, фандрейзеры по 400-500К, и ежегодный налоговый отчёт https://www.fsf.org/about/financial на миллион с небольшим [доходов и расходов] - последние насколько лет.
Этот "миллион или несколько меньше" всё одно -- почти годовой бюджет разом.
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|3.34, Andrey Mitrofanov, 16:54, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Фре попало денег ?
> Пусть соня и жунипер в эту помойку вкидывают, они богатые. И прочие
> господа вываливающие туда код который потом некому майнтайнить.
Согласен! Пусть.
Да и биткоины без нас, ни[]бродов, перетопчутся. уверен.
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|2.20, Аноним84701, 14:14, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> OpenBSD Foundation ($50 тысяч)
> Лучше бы OpenStreetMap Foundation на 50 тысяч больше подкинули.
Да, досадное упущение — забыли у опеннетного анонима спросить, как, куда и кому свои средства перечислять.
Но вы не расстраивайтесь, а возьмите и утрите им нос, перечислив проекту сразу на 100 тысяч больше и заодно показав всем, как надо лучше и правильнее!
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|3.43, Анон2, 18:23, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> OpenBSD Foundation ($50 тысяч)
>> Лучше бы OpenStreetMap Foundation на 50 тысяч больше подкинули.
> Да, досадное упущение — забыли у опеннетного анонима спросить, как, куда и
> кому свои средства перечислять.
> Но вы не расстраивайтесь, а возьмите и утрите им нос, перечислив проекту
> сразу на 100 тысяч больше и заодно показав всем, как
> надо лучше и правильнее!
Нам просто не понять этого.
Любой нормальный человек знает, что перечислять лучше себе под матрац и тихо...
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|3.19, noname.htm, 14:11, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну и нaxер они нужны без прикладного софта? Да, прикладной софт строится на них, но базовые библиотеки и так есть и чувствуют себя очень неплохо. А вот некоторый прикладной софт нуждается в серьёзной доработке, чтобы он мог составить конкуренцию коммерческим аналогам.
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|4.44, Анон2, 18:27, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну и нaxер они нужны без прикладного софта? Да, прикладной софт строится
> на них, но базовые библиотеки и так есть и чувствуют себя
> очень неплохо. А вот некоторый прикладной софт нуждается в серьёзной доработке,
> чтобы он мог составить конкуренцию коммерческим аналогам.
Все прекрасно знают во что можно бесплатно влить, а на чем надо зарабатывать. Вот ведро и ваши библиотеки можно бесплатно взять, а конечный продукт (прикладной софт) уже нет.
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