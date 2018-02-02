02.02.2018 11:06  Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО

Благотворительный фонд Pineapple, учреждённый неизвестным биткоиновым миллионером для содействия развитию важных некоммерческих проектов, выделил Фонду свободного ПО пожертвование, эквивалентное одному миллиону долларов США на момент перечисления (Фонд СПО получил 91.45 биткойн, что по сегодняшнему курсу уже 768 тысяч долларов, неизвестно успели ли представители Фонда СПО сконвертировать биткойны до падения курса).

Всего фонд Pineapple намерен распределить среди некоммерческих организаций 5057 биткойнов (на момент создания фонда 86 млн долларов, по сегодняшнему курсу 42 млн), из которых уже выделены гранты 42 организациям. Кроме Фонда СПО пожертвования также получили такие организации, как Electronic Frontier Foundation ($1 млн), Apache Software Foundation ($1 млн), OpenStreetMap Foundation ($150 тысяч) и OpenBSD Foundation ($50 тысяч).



