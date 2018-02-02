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02.02.2018 11:06  Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО

Благотворительный фонд Pineapple, учреждённый неизвестным биткоиновым миллионером для содействия развитию важных некоммерческих проектов, выделил Фонду свободного ПО пожертвование, эквивалентное одному миллиону долларов США на момент перечисления (Фонд СПО получил 91.45 биткойн, что по сегодняшнему курсу уже 768 тысяч долларов, неизвестно успели ли представители Фонда СПО сконвертировать биткойны до падения курса).

Всего фонд Pineapple намерен распределить среди некоммерческих организаций 5057 биткойнов (на момент создания фонда 86 млн долларов, по сегодняшнему курсу 42 млн), из которых уже выделены гранты 42 организациям. Кроме Фонда СПО пожертвования также получили такие организации, как Electronic Frontier Foundation ($1 млн), Apache Software Foundation ($1 млн), OpenStreetMap Foundation ($150 тысяч) и OpenBSD Foundation ($50 тысяч).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
  3. OpenNews: Продолжение конфликта Software Freedom Conservancy и Software Freedom Law Center
  4. OpenNews: Фонд СПО сообщил об утечке данных пользователей из-за забытой резервной копии
  5. OpenNews: Фонд СПО добавил EPL 2.0 в список свободных лицензий, несовместимых с GPL
  6. OpenNews: Проекту GNU исполнилось 34 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf
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  • 1.1, iPony, 13:01, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Подарили 1 миллион долларов в биткойнах. Ой, 950 тысяч, нет уже 900 тысяч, нет уже 800 тысяч...
     
     
  • 2.2, Поле, 13:07, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Ты хотел сказать ой, -30%, ой, -20%, -10%.
    Аминь
     
     
  • 3.36, Dmitry77, 17:28, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    ну есть криптовалюты со стабильным курсом, но кому они нужны? все хотят обагатиться.
     
     
  • 4.37, Аноним, 17:40, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Биткоином больше шансов расплатиться или получить выплату, просто по тому что он... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov, 13:32, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Подарили 1 миллион долларов в биткойнах. Ой, 950 тысяч, нет уже 900
    > тысяч, нет уже 800 тысяч...

    Не на---ть ли? Если я неправильно помню, FSF собирает на ежегодных фанд-райзерах двести или триста тысяч...

    А не, фандрейзеры по 400-500К, и ежегодный налоговый отчёт https://www.fsf.org/about/financial на миллион с небольшим [доходов и расходов] - последние насколько лет.

    Этот "миллион или несколько меньше" всё одно -- почти годовой бюджет разом.

     
  • 2.18, Астахл, 13:58, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Одни и те же петросяны..
     
  • 2.22, аноним11, 15:00, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В итоге окажется, что падарио пиццу
     
     
  • 3.26, Аноним, 16:28, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хорошая была пицца, за 20 000 btc, чтоли Мне б столько BTC, и черт с ней, с пиц... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним, 18:44, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем Вам столько BTC?
     
  • 2.25, Аноним, 16:27, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Биткоин такая штука что если не нравится текущий курс, что в что в -, достаточ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, Анон2, 18:21, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Подарили 1 миллион долларов в биткойнах. Ой, 950 тысяч, нет уже 900
    > тысяч, нет уже 800 тысяч...

    Зато теперь мы знаем почему биток падает. То, что раздают бесплатно дорожать не может.

     
  • 1.3, Фряноним, 13:09, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фре попало денег ?
     
     
  • 2.28, Аноним, 16:32, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пусть соня и жунипер в эту помойку вкидывают, они богатые И прочие господа выва... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Andrey Mitrofanov, 16:54, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Фре попало денег ?
    > Пусть соня и жунипер в эту помойку вкидывают, они богатые. И прочие
    > господа вываливающие туда код который потом некому майнтайнить.

    Согласен! Пусть.
    Да и биткоины без нас, ни[]бродов, перетопчутся. уверен.

     
  • 1.4, Аноним, 13:10, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Лучше бы OpenStreetMap Foundation на 50 тысяч больше подкинули ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Ivan_83, 13:35, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Чудик.
    В твоей венде половина функций безопасности если не все упёрты именно из OpenBSD.
    И ASLR и прочие плюшки.
     
     
  • 3.48, Аноним, 18:46, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Иван дефис восемьдесят три,а при чём здесь "винда" (tm) (c) (r), собственно?
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 13:39, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> OpenBSD Foundation ($50 тысяч)
    > Лучше бы OpenStreetMap Foundation на 50 тысяч больше подкинули.

    Тебе просто нужен другой [аА]нонимный(!) миллионер!

    Этот https://hackernoon.com/meet-the-founder-who-pledged-5-057-btc-86m-to-charity-6 какой-то не такой, да?

    {От,Вы}расти себе $NN миллионов на "I’d like to donate the vast majority of the funds in the next 3 months" и ....

    .... мы тебе скажем, кому их "лучше бы подкинуть".

    Давай, не жмись.

     
  • 2.20, Аноним84701, 14:14, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> OpenBSD Foundation ($50 тысяч)
    > Лучше бы OpenStreetMap Foundation на 50 тысяч больше подкинули.

    Да, досадное упущение — забыли у опеннетного анонима спросить, как, куда и кому свои средства перечислять.
    Но вы не расстраивайтесь, а возьмите и утрите им нос, перечислив проекту сразу на 100 тысяч больше  и заодно показав всем, как надо лучше и правильнее!

     
     
  • 3.43, Анон2, 18:23, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> OpenBSD Foundation ($50 тысяч)
    >> Лучше бы OpenStreetMap Foundation на 50 тысяч больше подкинули.
    > Да, досадное упущение — забыли у опеннетного анонима спросить, как, куда и
    > кому свои средства перечислять.
    > Но вы не расстраивайтесь, а возьмите и утрите им нос, перечислив проекту
    > сразу на 100 тысяч больше  и заодно показав всем, как
    > надо лучше и правильнее!

    Нам просто не понять этого.
    Любой нормальный человек знает, что перечислять лучше себе под матрац и тихо...

     
  • 2.41, Клыкастый, 18:22, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Исправь упущение сам. Почек-то две ещё?
     
  • 1.5, Аноним, 13:18, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Перед чтением новости открыл в новой вкладке страницу с курсом За то время, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 13:26, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так этот фонд наверняка, не будь дураки, давно перевели биткойны в более стабиль... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Andrey Mitrofanov, 13:41, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >, не будь дураки,

    Все уже поняли, что мыльный пузырь.

    Особо понятливые даже _задаром_ вот раздают.  >/<

     
  • 1.6, Аноним, 13:20, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    ну теперь  в ядро точно будет вшит майнинг
     
     
  • 2.7, EHLO, 13:24, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну теперь  в ядро точно будет вшит майнинг

    В ядро чего, emacs?

     
     
  • 3.9, Аноним, 13:26, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    VI
     
  • 2.13, Аноним, 13:37, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В hurd, что ли?
     
     
  • 3.23, Аноним, 15:28, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    самое место, тогда падение курса криптовалюты в одном сервисе микроядра не будет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 16:33, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А если даже и упадет - поднял обратно и порядок Биржевики с руками эту фичу ото... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 13:35, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Молодцы конечно, но почему бы не подкинуть еще деньжат там где они реально нужны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 13:37, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Подкинь, что же ты?
     
  • 2.16, Аноним, 13:39, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Действительно Зачем нам какие-то стандартные библиотеки, компиляторы, интерпрет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, noname.htm, 14:11, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну и нaxер они нужны без прикладного софта? Да, прикладной софт строится на них, но базовые библиотеки и так есть и чувствуют себя очень неплохо. А вот некоторый прикладной софт нуждается в серьёзной доработке, чтобы он мог составить конкуренцию коммерческим аналогам.
     
     
  • 4.21, Andrey Mitrofanov, 14:16, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну и нaxер они нужны без

    «Капиталисты готовы продать нам верёвку, на которой мы их повесим». (Владимир Ленин)

    https://duckduckgo.com/?q=%D0%BA%D1%82%D0%BE-�

     
  • 4.30, Аноним, 16:42, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Только в основном тормоза, недопилки или минимализм под эмбедовку А так все хор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.44, Анон2, 18:27, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну и нaxер они нужны без прикладного софта? Да, прикладной софт строится
    > на них, но базовые библиотеки и так есть и чувствуют себя
    > очень неплохо. А вот некоторый прикладной софт нуждается в серьёзной доработке,
    > чтобы он мог составить конкуренцию коммерческим аналогам.

    Все прекрасно знают во что можно бесплатно влить, а на чем надо зарабатывать. Вот ведро и ваши библиотеки можно бесплатно взять, а конечный продукт (прикладной софт) уже нет.

     
  • 3.49, Аноним, 19:38, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Где-то написано подкинуть денег в фонд А вместо фонда Б Речь о том, чтобы еще... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, pavlinux, 15:30, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > что по сегодняшнему курсу уже 768 тысяч долларов,

    Уже $730.000

     
     
  • 2.31, Аноним, 16:43, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Медведи поднавались Сбейте еще в пару раз, мне как раз биткоины нужны А там я ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Andrey Mitrofanov, 16:47, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Медведи поднавались!

    Pineapple фонд работает для Вас.

     
  • 3.45, pavlinux, 18:36, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А там я уж так и быть подожду месяцок коррекции курсов

    Поздняк метнулся, уже в гору ползёт.

     
  • 1.35, Аноним, 17:19, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Деньги на ветер Точнее, эти в землю зароют ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Клыкастый, 18:23, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    всем спасибо, давно так не ржал над комментами :-)
     

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