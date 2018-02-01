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01.02.2018 22:30  GitLab покупает платформу Gemnasium

Компания GitLab, развивающая одноимённую открытую платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, объявила о поглощении платформы Gemnasium, решающую задачи по отслеживанию подверженности кода и связанных с ним зависимостей известным уязвимостям и доставки обновлений для их устранения. Сумма сделки не сообщается.

Gemnasium может анализировать код на языках Python, Java, JavaScript, Ruby и PHP, размещённый в репозиториях GitHub, GitLab и BitBucket, а также поддерживает интеграцию с системами непрерывной интеграции Jenkins, Codeship и CircleCI. По мере публикации новых уведомлений об уязвимостях, Gemnasium анализирует отслеживаемые проекты и все связанные с ними зависимости, и в случае если уязвимость проявляется в них генерирует предупреждение, а если уже доступны новые версии зависимостей с устранением уязвимости - автоматически их устанавливает.

Некоторые компоненты платформы уже распространяются в исходных текстах, остальные части, следуя сложившейся в GitLab практике, вероятно будут открыты по мере интеграции в линейку продуктов GitLab. Интеграция анализа уязвимостей в проектах на JavaScript, Python и Ruby ожидается уже в следующем выпуске GitLab 10.5, а поддержка PHP и Java запланирована на версию 10.6, которая выйдет 22 мая. Напомним, что осенью GitHub начал реализацию похожей на Gemnasium функциональности. Основной доход Gemnasium получал от проектов на GitHub и появление встроенной аналогичной функциональности практически поставило крест на бизнесе данной компании.

  1. Главная ссылка к новости (https://gemnasium.com/blog/gem...)
  2. OpenNews: Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab
  3. OpenNews: GitLab отказался от CLA-соглашения при приёме изменений
  4. OpenNews: GitHub добавил средства информирования об уязвимостях в репозиториях
  5. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
  6. OpenNews: Gitorious закрывается и переходит в руки GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gitlab, security
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  • 1, Витя Пиканов, 23:33, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ура! Круто :)
     
  • 2, Аноним, 02:19, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    gemnasium Gemnasium Warning npm leftpad is not recalled, please recall npm le... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, бедный буратино, 04:43, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    платформа Gerasimum позволяет эффективно топить Mumu в репозиториях VolgaRiver, EniseyRiver и DonRiver.
     
  • 4, Anonymoustus, 07:53, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Платформа
     

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