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01.02.2018 11:49  Выпуск отладчика GDB 8.1

Состоялся релиз отладчика GDB 8.1, поддерживающего отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • Точки останова на C++ функции теперь устанавливаются по умолчанию для всех областей ("wild" сопоставление);
  • Добавлена поддержка вставки точек останова для функций, помеченных тегами C++ ABI;
  • Добавлена команда 'starti' для запуска программы с первой инструкции;
  • Добавлена команда 'rbreak' для вставки номера точки останова, используя шаблон регулярного выражения;
  • В команду 'ptype' добавлена поддержка вывода смещения и размера полей в структурах;
  • В команду 'gcore' добавлена поддержка создания дампа всех отражённых областей памяти (mmap);
  • При выполнении выражений обеспечена эмуляции вычислений с плавающей запятой с учётом особенностей целевых платформ;
  • Внесена порция улучшений в Python API;
  • Улучшена поддержка отладки программ, написанных на языке Rust, в том числе добавлена возможность инспектирования объектов Trait;
  • GDB больше не пытается угадать тип символов без отладочной информации, так как предположения не всегда верны и могут вводить в заблуждение;
  • В команды 'enable' и 'disable' добавлена возможность указания диапазонов местоположения точек останова;
  • Добавлены сокращённые команды 'i' для stepi и 'o' для nexti;
  • В GDBserver добавлена поддержка масок (globbing) и подстановки переменных в аргументы командной строки. Добавлена возможность передачи переменных окружения в GDBserver;
  • Появилась возможность настройки команды для компиляции и подстановки кода при выполнении команды 'compile';
  • Добавлена опция '--readnever' для ускорения запуска GDB в ситуациях, когда не нужна отладочная информация;
  • Добавлена поддержка новых конфигураций (FreeBSD/aarch64 и FreeBSD/arm) и новых платформ FreeBSD/aarch64, FreeBSD/arm и OpenRISC ELF;
  • Удалена поддержка платформ Solaris2/x86 и Solaris2/sparc.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/ml/gdb/...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 8.0
  3. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.1
  4. OpenNews: Ричард Столлман выступил против добавления поддержки отладчика LLDB в Emacs
  5. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida и отладчика CryptoShark
  6. OpenNews: Проект Mozilla представил rr 1.0.0, отладчик для крупных проектов на С/C++
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gdb, debug
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  • 1.1, Аноним, 13:37, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Точки Останова? Кто такой?
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:42, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https ru wikipedia org wiki D0 A2 D0 BE D1 87 D0 BA D0 B0_ D0 BE D1 81 D1 82 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 13:46, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Друзья, расскажите пожалуйста, почему именно в программировании есть такое слово... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 14:00, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Вообще в технике применяется. Останов двигателя, аварийный останов и т.п.
     
  • 3.6, nobody, 14:09, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Технический термин
     
  • 3.7, EHLO, 14:13, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82
    У этого термина существуют и другие значения, см. Тормоз.
     
  • 3.14, Sw00p aka Jerom, 18:10, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Нигде нету, а в программировании естя.

    В математике есть.

     
  • 1.9, Аноним, 15:05, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Rust же основан на LLVM Тогда непонятно, как это всё сочетается с GDB ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 15:37, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну не на CLR же.
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov, 15:59, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>Улучшена поддержка отладки программ, написанных на языке Rust
    > Rust же основан на LLVM? Тогда непонятно, как это всё сочетается с
    > GDB?

    В новости по GDB однозначно лучше, чем lldb. Чего не понятно-то?

     
  • 2.12, X4asd, 17:01, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тогда непонятно, как это всё сочетается с GDB?

    а запускать произвольный исполняемый код (независимо от языка) -- под GDB-отладчиком -- кто тебе запретит?

     
     
  • 3.13, Andrey Mitrofanov, 17:07, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Тогда непонятно, как это всё сочетается с GDB?
    > а запускать произвольный исполняемый код (независимо от языка) -- под GDB-отладчиком --
    > кто тебе запретит?

    диссонанс - суровый  парень

     
  • 2.15, ПДК, 18:42, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Rust же основан на LLVM? Тогда непонятно, как это всё сочетается с GDB?

    Без разницы на чём основан компилятор Rust. Дебагер не должен ограничиваться бинарниками какого-то одного компилятора.

     

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