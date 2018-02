01.02.2018 11:49  Выпуск отладчика GDB 8.1

Состоялся релиз отладчика GDB 8.1, поддерживающего отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS). Ключевые улучшения: Точки останова на C++ функции теперь устанавливаются по умолчанию для всех областей ("wild" сопоставление);

Добавлена поддержка вставки точек останова для функций, помеченных тегами C++ ABI;

Добавлена команда 'starti' для запуска программы с первой инструкции;

Добавлена команда 'rbreak' для вставки номера точки останова, используя шаблон регулярного выражения;

В команду 'ptype' добавлена поддержка вывода смещения и размера полей в структурах;

В команду 'gcore' добавлена поддержка создания дампа всех отражённых областей памяти (mmap);

При выполнении выражений обеспечена эмуляции вычислений с плавающей запятой с учётом особенностей целевых платформ;

Внесена порция улучшений в Python API;

Улучшена поддержка отладки программ, написанных на языке Rust, в том числе добавлена возможность инспектирования объектов Trait;

GDB больше не пытается угадать тип символов без отладочной информации, так как предположения не всегда верны и могут вводить в заблуждение;

В команды 'enable' и 'disable' добавлена возможность указания диапазонов местоположения точек останова;

Добавлены сокращённые команды 'i' для stepi и 'o' для nexti;

В GDBserver добавлена поддержка масок (globbing) и подстановки переменных в аргументы командной строки. Добавлена возможность передачи переменных окружения в GDBserver;

Появилась возможность настройки команды для компиляции и подстановки кода при выполнении команды 'compile';

Добавлена опция '--readnever' для ускорения запуска GDB в ситуациях, когда не нужна отладочная информация;

Добавлена поддержка новых конфигураций (FreeBSD/aarch64 и FreeBSD/arm) и новых платформ FreeBSD/aarch64, FreeBSD/arm и OpenRISC ELF;

Удалена поддержка платформ Solaris2/x86 и Solaris2/sparc.