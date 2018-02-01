01.02.2018 10:33  Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0

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|3.16, ryoken, 13:23, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Чисто внешне мне всегда больше нравился сильфид.
А что собссно название сабжа означает? Оно как-то переводится?
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|3.19, Анонимаус, 14:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Html-писма отображаюся как вложения, открываются 2x-кликом в браузере - вполне приемлемо. А для быстрого просмотра можно использовать их отображение в виде текста. Если нет css, всё вполне приемлемо и без браузера.
Разумеется, сколько людей, столько и мнений, ничего не навязываю.
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|3.20, Crazy Alex, 14:47, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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На удивление при попытке поиграться с неделю назад с claws mail получил с fancy plugin абсолютно живое отображение html-писем. Версии - то, что в текущем дебиане. Аж чуть с TB на него не перебрался - остановило то, что в когтях писать HTML-письма нельзя.
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|5.28, Crazy Alex, 16:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Может. это и прекрасно (не знаю, чем), но ровно до той поры, когда хочется письмо проиллюстрировать картинкой или простейшей табличкой или вставить цитату с сохранением форматирования. Дальше прекрасное заканчивается и начинаются письма с содержанием "см. аттач".
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|7.35, Crazy Alex, 19:07, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Угу, цитату. Формулы там, код, или просто текст с парой-тройкой шрифтов.
Что там у вас за боли были - понятия не имею. Для пробы отослал из аутглюка в дебиановский TB письмо и ответил на него - никаких белых страниц, всё как ожидалось.
Лично у меня есть вполне ясные кейсы, где HTML очень к месту, и отказываться от них я не намерен и в жизни не порекомендую никому почтовик, HTML не умеющий.
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|4.33, Аноним84701, 17:15, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На удивление при попытке поиграться с неделю назад с claws mail получил
> с fancy plugin абсолютно живое отображение html-писем.
С разморозкой ;)
Оно использует гтк2-шный вебкит, который вполне нормально справлялся (и справляется) с HTML-письмами.
> This plugin renders HTML mail using the WebKit 2.4.11 library.
> By default all remote content is blocked. Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Fancy
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|1.12, p5n, 12:45, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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А LDAP и CardDAV книг нет? PGP? Sieve и CalDAV можно и левыми средствами, а без LDAP/CardDAV и PGP тяжело.
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