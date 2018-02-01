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01.02.2018 10:33  Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0

Доступен релиз легковесного почтового клиента Sylpheed 3.7.0, построенного с использованием GTK+ и распространяемого под лицензией GPL.

Основные новшества:

  • Добавлена функция для экспорта адресной книги в формате CSV;
  • Добавлено контекстное меню для дополнительных действий с результатами поиска;
  • В адресную книгу добавлен дополнительный столбец с ником адресата;
  • Обеспечено автоматическое преобразование приложенных текстовых файлов в кодировке UTF-16 в кодировку UTF-8;
  • Обеспечен показ оригинального содержимого поля From, если отображаемое имя похоже на email.


  1. Главная ссылка к новости (http://sylpheed.sraoss.jp/en/n...)
  2. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.6.0
  3. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.5.0
  4. OpenNews: Релиз почтовых клиентов Sylpheed 3.2 и Claws Mail 3.8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sylpheed, mail
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  • 1.2, Аноним, 10:41, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    > Добавлена функция для экспорта адресной книги в формате CSV;

    Прогресс не стоит на месте.

     
  • 1.4, slump64, 10:54, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А кнопку "добавить в спам" добавили? Или я просто слепой?
     
     
  • 2.5, wd, 11:09, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    давно она там есть, Junk называется
     
     
  • 3.6, slump64, 11:10, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > давно она там есть, Junk называется

    Блин, я не нашёл видимо =(

     
  • 1.7, paulus, 11:29, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Хороший почтовик, Claws Mail лучше ;)
     
     
  • 2.9, Клыкастый, 11:52, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Хороший почтовик, Claws Mail лучше ;)

    Чисто внешне мне всегда больше нравился сильфид.

     
     
  • 3.16, ryoken, 13:23, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Чисто внешне мне всегда больше нравился сильфид.

    А что собссно название сабжа означает? Оно как-то переводится?

     
     
  • 4.17, Andrey Mitrofanov, 13:32, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Чисто внешне мне всегда больше нравился сильфид.
    > А что собссно название сабжа означает? Оно как-то переводится?

    [I][B]1.5. What does the name Sylpheed mean?[/B]

    It means light weight, like air. This comes from the name of the wind spirits, the Sylphs.[/I]

    --http://sylpheeddoc.sourceforge.net/en/faq/faq.html#d0e187

     
     
  • 5.22, бедный буратино, 14:48, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По-русски это *Водофей*
     
     
  • 6.24, Клыкастый, 15:16, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > По-русски это *Водофей*

    Не про воду, а про воздух. Сильф - он, сильфид - она. Так что - "воздушка"


     
     
  • 7.27, Andrey Mitrofanov, 16:00, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> По-русски это *Водофей*
    > Не про воду, а про воздух. Сильф - он, сильфид - она.
    > Так что - "воздушка"

    А в сабже у нас "пустили ветры"---

     
  • 4.23, Клыкастый, 15:07, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB

         ...Они были давними друзьями  --  сильф,  магистр  лунного
    храма,   и   одинокая  русалка  с  пустынного  острова.  Первое
    знакомство состоялось случайно: Хилим любил дальние прогулки на
    яхте и однажды, дойдя до Каменного устья, высадился на одном из
    островков.  Мрачное   нагромождение   камней,   почти   никакой
    растительности  --  кто  бы  мог  подумать, что там живет такое
    милое создание?

    http://www.lib.ru/TILMAN/granx.txt

     
  • 2.11, wd, 12:00, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    пробовал на него перейти, изза задолбавших html писем
    ненужных настроек гораздо больше, html всеравно никакой
    вернулся обратно
     
     
  • 3.15, Аноним, 13:16, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Всё там нормально с HTML.
     
  • 3.19, Анонимаус, 14:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Html-писма отображаюся как вложения, открываются 2x-кликом в браузере - вполне приемлемо. А для быстрого просмотра можно использовать их отображение в виде текста. Если нет css, всё вполне приемлемо и без браузера.

    Разумеется, сколько людей, столько и мнений, ничего не навязываю.

     
     
  • 4.21, Аноним, 14:47, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Осиль плагины, и будет тебе счастье без двойных кликов и браузеров.
     
  • 3.20, Crazy Alex, 14:47, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На удивление при попытке поиграться с неделю назад с claws mail получил с fancy plugin абсолютно живое отображение html-писем. Версии - то, что в текущем дебиане. Аж чуть с TB на него не перебрался - остановило то, что в когтях писать HTML-письма нельзя.
     
     
  • 4.26, Аноним, 16:00, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > в когтях писать HTML-письма нельзя

    И это прекрасно!

     
     
  • 5.28, Crazy Alex, 16:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может. это и прекрасно (не знаю, чем), но ровно до той поры, когда хочется письмо проиллюстрировать картинкой или простейшей табличкой или вставить цитату с сохранением форматирования. Дальше прекрасное заканчивается и начинаются письма с содержанием "см. аттач".
     
     
  • 6.30, Andrey Mitrofanov, 16:50, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > цитату с сохранением форматирования.

    "Цитату", говорищь? Х-хе!

    "html-почта? Нет, но, спасибо, нет" --http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/106578.html#77

    >Дальше прекрасное заканчивается и начинаются письма
    > с содержанием "см. аттач".

     
     
  • 7.35, Crazy Alex, 19:07, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, цитату. Формулы там, код, или просто текст с парой-тройкой шрифтов.

    Что там у вас за боли были - понятия не имею. Для пробы отослал из аутглюка в дебиановский TB письмо и ответил на него - никаких белых страниц, всё как ожидалось.

    Лично у меня есть вполне ясные кейсы, где HTML очень к месту, и отказываться от них я не намерен и в жизни не порекомендую никому почтовик, HTML не умеющий.

     
  • 4.29, ryoken, 16:41, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > - остановило то, что в когтях писать HTML-письма нельзя.

    За HTML письма надо вешать за ребро на крюк.

     
     
  • 5.31, Andrey Mitrofanov, 17:04, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> - остановило то, что в когтях писать HTML-письма нельзя.
    > За HTML письма надо вешать за ребро на крюк.

    Не, ну, если очень хочется... после долгих лет упорных тренеровок... у некоторых... говрят.... http://lists.gnu.org/archive/html/emacs-orgmode/2016-10/msg00477.html получается. https://orgmode.org/worg/org-contrib/org-mime.html

    Но по-любому, не правоверно.

     
  • 4.33, Аноним84701, 17:15, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На удивление при попытке поиграться с неделю назад с claws mail получил
    > с fancy plugin абсолютно живое отображение html-писем.

    С разморозкой ;)
    Оно использует гтк2-шный вебкит, который вполне нормально справлялся (и справляется) с HTML-письмами.
    > This plugin renders HTML mail using the WebKit 2.4.11 library.
    > By default all remote content is blocked. Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Fancy

     
  • 1.10, Аноним, 12:00, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот кто может похвастаться отсутствием в чейнджлоге позиции исправлена куча баг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, p5n, 12:45, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А LDAP и CardDAV книг нет? PGP? Sieve и CalDAV можно и левыми средствами, а без LDAP/CardDAV и PGP тяжело.
     
     
  • 2.13, Аноним, 13:10, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    GPG из коробки.
     
     
  • 3.32, Аноним, 17:10, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, но без GGP и PGP нет смысла. А про PPG вообще молчу.
     
  • 1.14, Аноним, 13:11, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вот бы ещё на GTK3 перевели.
     
  • 1.18, AlexYeCu_not_logged, 13:43, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучший почтовик всех времён и народов.
     
  • 1.34, annual slayer, 18:33, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > построенного с использованием GTK+2 (современные дисплеи/ноуты в пролёте)

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