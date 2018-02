01.02.2018 10:33  Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0

>> Чисто внешне мне всегда больше нравился сильфид.

> А что собссно название сабжа означает? Оно как-то переводится? [I][B]1.5. What does the name Sylpheed mean?[/B]



It means light weight, like air. This comes from the name of the wind spirits, the Sylphs.[/I] --http://sylpheeddoc.sourceforge.net/en/faq/faq.html#d0e187