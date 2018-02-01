01.02.2018 10:33  Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0

Что там у вас за боли были - понятия не имею. Для пробы отослал из аутглюка в дебиановский TB письмо и ответил на него - никаких белых страниц, всё как ожидалось.

Лично у меня есть вполне ясные кейсы, где HTML очень к месту, и отказываться от них я не намерен и в жизни не порекомендую никому почтовик, HTML не умеющий.

