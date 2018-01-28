28.01.2018 22:04  Обновление web-браузера QupZilla 2.2.5

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|2.18, Анонимсс, 00:53, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Поддерживаю, огрызок хромого сосуществует параллельно с Qt и сильно его тормозит в кросс-платформенности. Во времена вебкита Qt более функционально мог этим всем управлять. А qupzilla которая работала с вебкит работает в окружениях с wayland, а сейчас всё...
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|2.12, ъ, 00:10, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Поставил на win10creator (atom x5, ram 4g (доступно 2,1g)). Памяти тратит заметно меньше чем FF, но больше чем Pale Moon. Ютуб, курсера - видео показывают. А вот твич выдает "6000 renderer not available". При том что в FF твич работает.
Сразу вопрос как починить 6000 renderer not available?
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|3.17, BrainFucker, 00:34, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Памяти тратит заметно меньше чем FF
Ну не правда. Вот Firefox c пятью вкладками потребляет около 500МБ: https://i.imgur.com/0J2qiFX.png
Qupzilla же отъел памяти в два раза больше с этими же вкладками. И это при том что я его только запустил, а Firefox запущен несколько дней назад. Скриншота нет, т.к. удалил Qupzilla несколько часов назад, ещё раз ставить лень.
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|1.19, leap42, 01:53, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это последняя ветка под именем QupZilla и в форме независимого проекта, следующие версии будут распространяться под новым именем Falkon и развиваться в составе сообщества KDE
20 дней назад была последняя версия
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|2.20, DiabloPC, 01:57, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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2.2.x последняя, т.е. 2.3 будет уже фалконом, но обновления для 2.2 еще какое-то время будут.
> This repository at GitHub will only be used for 2.2 release and after that will be made read-only.
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