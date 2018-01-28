28.01.2018 22:04  Обновление web-браузера QupZilla 2.2.5

> Памяти тратит заметно меньше чем FF Ну не правда. Вот Firefox c пятью вкладками потребляет около 500МБ: https://i.imgur.com/0J2qiFX.png



Qupzilla же отъел памяти в два раза больше с этими же вкладками. И это при том что я его только запустил, а Firefox запущен несколько дней назад. Скриншота нет, т.к. удалил Qupzilla несколько часов назад, ещё раз ставить лень.

