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28.01.2018 22:04  Обновление web-браузера QupZilla 2.2.5

Доступен релиз многоплатформенного web-браузера QupZilla 2.2.5, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium. Это последняя ветка под именем QupZilla и в форме независимого проекта, следующие версии будут распространяться под новым именем Falkon и развиваться в составе сообщества KDE.

В новой версии:

  • Добавлена опция Unload Tab для освобождения ресурсов открытой вкладки (перевод в состояние незагруженной страницы).
  • В область дополнения ввода в адресной строке добавлены кнопки поисковых систем.
  • В настройки добавлена возможность отключения автоматического заполнения полей ввода паролей.
  • По умолчанию включена поддержка плагинов (сразу доступен AdBlock).
  • В строку статуса возвращены пиктограммы AdBlock и GreaseMonkey, а также добавлены новый кнопки.
  • Налажена работы функции временного отключения JavaScript при помощи плагина StatusBarIcons.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qupzilla.com/2018/...)
  2. OpenNews: Обновление web-браузера QupZilla 2.2.4
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.2
  4. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
  5. OpenNews: Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qupzilla
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  • 1.1, VINRARUS, 22:15, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –9 +/
    Класный браузер в паре с KDE, жаль шо Blink.
     
     
  • 2.5, DiabloPC, 22:51, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    1) qtwrbengine != blink https://wiki.qt.io/QtWebEngine
    2) А что такого плохогов blink? (я про движок, а не про тех монстро-уродцев, которых городят на нем)
     
  • 2.18, Анонимсс, 00:53, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Поддерживаю, огрызок хромого сосуществует параллельно с Qt и сильно его тормозит в кросс-платформенности. Во времена вебкита Qt более функционально мог этим всем управлять. А qupzilla которая работала с вебкит работает в окружениях с wayland, а сейчас всё...
     
  • 1.2, Аноним, 22:39, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Супер браузер, пользую его на нетбуке, никаких претензий за исключением отсутсви... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:40, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Unload tab? Класс, буду пользоваться этим браузером чаще.
     
  • 1.4, Аноним, 22:43, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как заставить его работать с PAC-файлами Заявлено, что браузер их умеет, но то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Задорнов, 23:11, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заставь с ними работать KDE.
     
  • 1.7, Аноним, 23:12, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Жаль ето убожесто загружать страницы без багов с прорисовкой не умеет
     
     
  • 2.13, DiabloPC, 00:12, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такое "баги с прорисовкой"?
     
  • 1.8, Аноним, 23:28, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как вот можно было согласиться из независимого проекта стать подстилкой какого-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, A.Stahl, 23:33, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что им остаётся? Самостоятельно получить известность они не смогли. Попытаются выехать на КДЕ. Не получится и с КДЕ -- отправятся на свалку.
     
  • 1.9, BrainFucker, 23:31, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Никакой он не лёгкий. Потребляет сильно больше Firefox. Разницы с Хромиумом не заметил. Не нужно.
     
     
  • 2.11, Neptus, 23:52, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На слабых машинах, QupZilla работает чувствительно быстрее Chromium  и  Firefox. Я использую его c LxQt, в Федоре. Отзывчивость очень хорошая.
     
  • 2.12, ъ, 00:10, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поставил на win10creator (atom x5, ram 4g (доступно 2,1g)). Памяти тратит заметно меньше чем FF, но больше чем Pale Moon. Ютуб, курсера - видео показывают. А вот твич выдает "6000 renderer not available". При том что в FF твич работает.

    Сразу вопрос как починить 6000 renderer not available?

     
     
  • 3.14, DiabloPC, 00:17, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А вот твич выдает "6000 renderer not available". При
    > том что в FF твич работает.
    > Сразу вопрос как починить 6000 renderer not available?

    ЧЯДНТ?
    http://i.piccy.info/i9/eed88f7fc84be818376d4b3a47a45c9c/1517174162/150246/119

    > на win10creator

    Сразу вопрос: что такое win10creator?

     
  • 3.17, BrainFucker, 00:34, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Памяти тратит заметно меньше чем FF

    Ну не правда. Вот Firefox c пятью вкладками потребляет около 500МБ: https://i.imgur.com/0J2qiFX.png

    Qupzilla же отъел памяти в два раза больше с этими же вкладками. И это при том что я его только запустил, а Firefox запущен несколько дней назад. Скриншота нет, т.к. удалил Qupzilla несколько часов назад, ещё раз ставить лень.

     
  • 1.15, Дуплик, 00:19, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как они умудрились сделать такой простой браузер ресурсоёмче Firefox? Хотя, стоп:

    >Qt
    >Blink

    Ясно.

     
     
  • 2.16, DiabloPC, 00:25, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Повторюсь: qtwrbengine != blink https://wiki.qt.io/QtWebEngine  !!!!

    И чeм кьют не угодил??
    Или он под третьегномом "ресурсоёмче" чем лиса?? (Хотя и в этом сомневаюсь)

     
  • 1.19, leap42, 01:53, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это последняя ветка под именем QupZilla и в форме независимого проекта, следующие версии будут распространяться под новым именем Falkon и развиваться в составе сообщества KDE

    20 дней назад была последняя версия

     
     
  • 2.20, DiabloPC, 01:57, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2.2.x последняя, т.е. 2.3 будет уже фалконом, но обновления для 2.2 еще какое-то время будут.

    > This repository at GitHub will only be used for 2.2 release and after that will be made read-only.
    >

     

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