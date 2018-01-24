24.01.2018 14:14  Компания Mozilla отчиталась о грантах, выданных открытым проектам в 4 квартале 2017 г.

Компания Mozilla распределила очередную порцию грантов, выделенных в рамках инициативы Mozilla Open Source Support (MOSS), нацеленной на оказание финансовой поддержки разработчикам полезных открытых проектов. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных в 2017 году, составил 1 миллион 650 тысяч долларов, из которых полмиллиона долларов было выделено с октября по декабрь. В рассматриваемый отчётный период выдача грантов была сосредоточена на проектах, входящих в экосистему Python. Наиболее крупный грант, в размере 250 тысяч долларов, присуждён проекту Buildbot, развивающему сервер непрерывной интеграции, написанный на языке Python. Немногим меньшую премию, размером 170 тысяч долларов, получили разработчики проекта Warehouse, в рамках которого развивается альтернатива репозиторию PyPI (Python Package Index), создаваемая с использованием современных технологий и фреймворков. Оставшиеся средства распределены между следующими проектами: 160 тысяч долларов передано проекту Tor на развитие системы OONI (Open Observatory of Network Interference), которая осуществляет отслеживание фактов цензурирования, слежки, манипуляции трафиком и серьёзных проблем с доступностью в глобальной сети;

65 тысяч долларов получил проект Zappa, предлагающий систему доставки приложений в форме микросервисов, не привязанную к централизованным серверам (server-less);

60 тысяч долларов выделено на написание качественной документации к проекту Harfbuzz, развивающему кросс-платформенный движок компоновки текста, обеспечивающий однородность отрисовки на разных системах;

25 тысяч долларов получили разработчики Tatoeba, платформы для сбора и хранения голосовых данных. Грант выдан на разработку инструментов для интеграции с инициативой Common Voice и решение проблем, связанных с лицензированием;

19 тысяч долларов присуждено в рамках дополнительной программы Global Mission Partners индийскому проекту Commento, предлагающему легковесную систему для встраивания на сайты компонента для ведения дискуссий и оставления комментариев. Также представлен отчёт о работах, проведённых в рамках инициативы "Secure Open Source", которая предусматривает поддержание работ по увеличению безопасности и проведение аудита исходных текстов широко распространённого открытого ПО. 71356 долларов были выделены на разработку и доведение до полноценного вида библиотеки rust-av, защищённого аналога мультимедийной библиотеки libav, написанного на языке Rust.



