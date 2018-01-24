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24.01.2018 14:14  Компания Mozilla отчиталась о грантах, выданных открытым проектам в 4 квартале 2017 г.

Компания Mozilla распределила очередную порцию грантов, выделенных в рамках инициативы Mozilla Open Source Support (MOSS), нацеленной на оказание финансовой поддержки разработчикам полезных открытых проектов. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных в 2017 году, составил 1 миллион 650 тысяч долларов, из которых полмиллиона долларов было выделено с октября по декабрь.

В рассматриваемый отчётный период выдача грантов была сосредоточена на проектах, входящих в экосистему Python. Наиболее крупный грант, в размере 250 тысяч долларов, присуждён проекту Buildbot, развивающему сервер непрерывной интеграции, написанный на языке Python. Немногим меньшую премию, размером 170 тысяч долларов, получили разработчики проекта Warehouse, в рамках которого развивается альтернатива репозиторию PyPI (Python Package Index), создаваемая с использованием современных технологий и фреймворков.

Оставшиеся средства распределены между следующими проектами:

  • 160 тысяч долларов передано проекту Tor на развитие системы OONI (Open Observatory of Network Interference), которая осуществляет отслеживание фактов цензурирования, слежки, манипуляции трафиком и серьёзных проблем с доступностью в глобальной сети;
  • 65 тысяч долларов получил проект Zappa, предлагающий систему доставки приложений в форме микросервисов, не привязанную к централизованным серверам (server-less);
  • 60 тысяч долларов выделено на написание качественной документации к проекту Harfbuzz, развивающему кросс-платформенный движок компоновки текста, обеспечивающий однородность отрисовки на разных системах;
  • 25 тысяч долларов получили разработчики Tatoeba, платформы для сбора и хранения голосовых данных. Грант выдан на разработку инструментов для интеграции с инициативой Common Voice и решение проблем, связанных с лицензированием;
  • 19 тысяч долларов присуждено в рамках дополнительной программы Global Mission Partners индийскому проекту Commento, предлагающему легковесную систему для встраивания на сайты компонента для ведения дискуссий и оставления комментариев.

Также представлен отчёт о работах, проведённых в рамках инициативы "Secure Open Source", которая предусматривает поддержание работ по увеличению безопасности и проведение аудита исходных текстов широко распространённого открытого ПО. 71356 долларов были выделены на разработку и доведение до полноценного вида библиотеки rust-av, защищённого аналога мультимедийной библиотеки libav, написанного на языке Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla распределила 539 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  3. OpenNews: Компания Mozilla выделила 365 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  4. OpenNews: Компания Mozilla представила проекты, получившие гранты в третьем квартале 2016 года
  5. OpenNews: Компания Mozilla распределила 585 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  6. OpenNews: Проект Mozilla распределил 385 тысяч долларов между значимыми открытыми проектами
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.3, Аноним, 14:32, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Подскажите, где её найти ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 14:44, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Еще не освоили ж бюджет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 15:02, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    libharfbuzz в любом дистрибутиве есть.
     
  • 1.9, 02726, 15:40, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 71356 долларов были выделены на разработку и доведение до полноценного вида библиотеки rust-av, защищённого аналога мультимедийной библиотеки libav, написанного на языке Rust.

    Пошёл по ссылке, там практически пустой репозиторий, т.е. там даже на 10% не реализовано ничего из функциональности libav.

    Надо и мне заявить о переписывании какой-нибудь важной либы на rust'е, пусть и меня баблом закидают.

     
     
  • 2.10, хрю, 15:55, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >там даже на 10% не реализовано

    {quote}
    из которых полмиллиона долларов было выделено с октября по декабрь.
    {quote}

    не успели исчо освоить.

     
  • 1.11, Аноним, 16:03, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этих проектах везде зонды как в мозилле? Или позже включат?
     
     
  • 2.16, rustofen, 17:44, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не зонды, а экспериментальные функции, включенные исключительно для удобства и охранения  приватности многоуважаемых россиян.. тоесть пользователей
     
  • 1.14, Аноним, 16:50, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Mozilla за своими пользователями не следит ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Ксения, 17:15, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бесят уже браузеры!Безглючных три(считая IE)жрут как не в себя!Понимаю,виноваты разработчики сайтов,но ведь сайты разрабатывают для браузеров!Помню.. сижу на Deb6,фильм смотрю на тринадцатой лисе,память и проц. спокойны как замёрзшее озеро... О времена,о нравы...
     
     
  • 2.17, Аноним, 19:14, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а фильм то в ascii-кодах ..
     
  • 1.18, _, 19:26, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ... 128000 тысяч долларов передано проекту "ИБД в суде с FCC"
     
  • 1.19, Аноним, 21:03, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А о бабках, полученных от волосатой лапы закулисы, за которые убили некогда лучш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 21:55, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Про pypa 2 они то и не слыхали ... весь текст скрыт [показать]
     

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