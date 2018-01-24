The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

24.01.2018 11:01  Выпуск web-браузера Tor Browser 7.5

После полугода разработки подготовлен значительный релиз специализированного браузера Tor Browser 7.5, в котором продолжено развитие функциональности на базе ESR-ветки Firefox 52. Браузер ориентирован на обеспечение анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяется fteproxy.

Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новом выпуске изменено оформление некоторых частей интерфейса, в том числе значительной переработке подверглась организация взаимодействия с пользователем в Tor Launcher. Упрощён экран первого запуска (Welcome Screen), предлагающий опции для настройки дальнейшей работы. Разработчики попытались избавиться от усложнений в процессе настройки и сделать работу конфигуратора более очевидной и понятной. Добавлены подсказки, описывающих в каких случаях может возникнуть необходимость применения дополнительных настроек. Обновлены логотип и элементы брендинга.

Проведена большая работа по упрощению настройки методов обхода различных видов блокировки Tor. Все тексты проанализированы на предмет простоты восприятия и понятности целей применения. В меню выбора видов транспорта для обхода блокировки добавлены подсказки, позволяющие выбрать наиболее эффективный вариант для определённой страны.

В раздел настройки параметров прокси добавлена подсказка с описанием того, в каких случаях требуется изменение данных настроек (возникала путаница, некоторые пользователи думали, что создают свой прокси для последующего обращения к нему, а не настраивают параметры выхода во внешний мир через прокси в сетях, недопускающих прямые соединения).

Среди других изменений:

  • Осуществлён переход на новую ветку инструментария Tor 0.3.2, в котором появилась поддержка скрытых сервисов третьего поколения (56-символьные адреса, более надёжной защитой от утечек данных через серверы директорий, расширяемой модульной структурой и использованием алгоритмов SHA3, ed25519 и curve25519 вместо SHA1, DH и RSA-1024);
  • В сборках для Windows по умолчанию включен многопроцессный режим (e10s) и sandbox-изоляция обработчиков контента, ограничивающая доступ дочерних процессов к системным вызовам, файловой системе и сторонним процессам (в сборках для Linux и macOS подобная изоляция была включена в прошлом выпуске);
  • Улучшена реализация sandbox-изоляции в Linux, решены проблемы с работой опции Печать в файл ("Print to File");
  • В сборках для macOS применены дополнительные меры защиты на этапе сборки;
  • Окружение для обеспечения повторяемых сборок переведено с использования набора Gitian/tor-browser-bundle на rbm/tor-browser-build, который упрощает реализацию повторяемых сборок для новых платформ и архитектур;
  • Обновлены версии интегрированных компонентов Tor 0.3.2.9, OpenSSL 1.0.2n, Torbutton 1.9.8.5, Tor Launcher 0.2.14.3, HTTPS Everywhere 2018.1.11 и NoScript 5.1.8.3. Браузерные компоненты синхронизированы с кодовой базой Firefox 52.6.0esr, в которой устранено 11 уязвимостей, в том числе две проблемы, имеющие критический характер.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/to...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.2
  3. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.0
  5. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  6. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, browser, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 11:17, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Snowflake разве был раньше? (только из криокамеры)
     
  • 1.2, Аноним, 11:21, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Интересно, как долго будут верить в этот миф Многочисленные истории арестов гла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:00, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Вот лишь бы что-то кукарекнуть Причём тут Тор и идиотизм тех кто им пользуется ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним, 12:27, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ВРЁТИ, ЭТО ВСЁ ЗАГОВОР АНБ! Спасёт только шапка из фольги!
     
  • 2.16, Аноним, 13:58, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пока тебя не посадят будем свято верить в анонимность ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:46, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оптимизация интерфейса для домохозяек - это, конечно, хорошо, но я не увидел ни ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:16, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ты аутист А это тебе что, домохозяйка ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, fi, 12:11, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот скажите мне, а что с https: .onion сайты принципиально не работают???
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:14, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А зачем он там нужен Прежде чем задавать тут идиотские вопросы, потрудись изучи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, никто, 12:35, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кто такой адрес подпишет ?

    а на самоподписанный будет ругаться Browser ....

     
     
  • 3.12, fi, 13:07, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пусть тот же рутрекер или флибуста ставят свой сертификат, а я согласен на ругань, сам подтвержу. И как же вводить логин/пароль? доверять нодам тора?????

    Кстати, любым сертификатом можно подписать другой, сделав цепочку.

     
     
  • 4.17, Аноним, 14:02, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    От таких новаторств деваться некуда Ну так поднимай свой ВПН, если доверяешь ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor