The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

23.01.2018 10:12  Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях

Группа исследователей искусственного интеллекта из компании Facebook открыла исходные тексты платформы Detectron с реализацией набора алгоритмов для распознавания и классификации объектов на фотографиях. Проект реализован на языке Python с использованием фреймворка глубинного машинного обучения Caffe2 и распространяется под лицензией Apache 2.0. Для загрузки подготовлена большая коллекция наборов данных и более 70 натренированных готовых моделей для решения различных типов задач компьютерного зрения. Модели поставляются под свободной лицензией CC BY-SA 3.0.

В рамках платформы Detectron предложены реализации наиболее перспективных подходов по построению нейронных сетей и систем машинного обучения, нацеленных на выделение объектов на изображениях. Например, авторы алгоритма Mask R-CNN в прошлом году стали обладателями премии Марра, вручаемой комитетом IEEE за выдающиеся достижения в области компьютерного зрения. В итоге удалось подготовить высокопроизводительную и гибкую систему для высококачественного определения объектов, для разработчиков ПО предоставляющую средства для быстрой интеграции данной функциональности в свои проекты, а для исследователей машинного обучения - для проведения экспериментов и создания реализаций новых алгоритмов.

В текущем виде Detectron предлагает шесть алгоритмов распознавания изображений (Mask R-CNN, RetinaNet, Faster R-CNN, RPN, Fast R-CNN и R-FCN), разработанных различными академическими коллективами исследователей. Для организации машинного обучения поддерживается развёртывание четырёх типов нейронных сетей: ResNeXt{50,101,152}, ResNet{50,101,152}, Feature Pyramid Networks (на базе ResNet/ResNeXt) и VGG16, но дополнительные типы могут быть легко добавлены, благодаря модульной архитектуре платформы. Решения на базе Detectron уже используются Facebook в некоторых проектах по сегментации изображений и построению систем дополненной реальности.

  1. Главная ссылка к новости (https://research.fb.com/facebo...)
  2. OpenNews: Facebook открыл систему распознавания речи Wav2Letter
  3. OpenNews: Facebook открыл наработки по распознаванию объектов на фотографиях
  4. OpenNews: В рамках проекта uWho развивается программа для распознавания лиц на видео
  5. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  6. OpenNews: Использование нейронной сети для восстановления повреждённых изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: facebook, detectron, ai, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 10:21, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Показана самая лучшая фотка.
     
  • 1.2, Аноним, 10:29, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    А теперь попросите сетку нарисовать велосипед, образ которого она натренировалас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, sfsdfzx, 12:25, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Аноним демонстрирует недюжинные познания в области нейронных сетей!
     
     
  • 3.20, Клевый, 12:50, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты продемонстритуй свои. Или чукча может только критиковать?
     
  • 2.21, Аноним, 13:14, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это же просто нейросеть, имитация интеллекта.
     
  • 1.3, Аноним, 10:45, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А бурки от мусорных пакетов оно умеет отличать?
     
     
  • 2.8, commiethebeastie, 11:44, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А разница какая?
     
  • 1.4, Аноним, 11:12, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А деревья зачем дискриминировали?
     
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 11:44, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ммм... неужто как у гугля с гориллами?
     
  • 1.5, Piter, 11:15, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Чepтова корпорация зла, виртуальный саурон современного мира. Найдется ли герой, который уничтожит все эти социальные сети, следящие за людьми и собирающими на них компромат...
     
     
  • 2.7, Чупачупс, 11:42, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Люди алчные существа, тщеславные, себялюбивые. Зачем их уничтожать, если можно тешить свое самолюбие "лайками" и фотками их "успешной" жизни?
     
  • 2.11, Аноним, 11:53, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Или соцсети или фсб...
     
     
  • 3.13, VVV, 12:27, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ты дурак. ФСБ и создала все российские соцсети. Я проработал в ФСБ 14 лет. Если мелкие незначительные соцсети были взяты под контроль ФСБ лишь со временем, то Вконтакте и Одноклассники были заказом ФСБ изначально. Нет никакого "или".
     
     
  • 4.14, VVV, 12:28, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Даже представить сложно что бывают такие наивные дурачки, особенно на ИТ-ресурсе.
     
  • 4.16, Sluggard, 12:32, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Крымчанка, дочь офицера, ты что ли? =)
     
  • 4.18, Аноним, 12:40, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом купили ICQ с историей всех переписок?
     
     
  • 5.19, Gnomik, 12:49, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Охлол, ты думаешь мейлрушечка не сливает в fsb? :D :D :D
     
  • 1.6, Аноним, 11:26, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как у них дела с горрилами обстоят?)
     
     
  • 2.15, Каказ сила, 12:30, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты про великий горный народ?)
     
  • 1.10, Аноним, 11:52, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Извините что не в тему но Эта новость Отключил автообновление Windows 10 В ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Спасите брата, 12:32, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, это правда. Брат удалил Windows 10 с винта, и заменил его на Linux. В итоге загремел на 10 лет в колонию строгого режима по статье экстремизм.
     
  • 2.22, Crazy Alex, 13:17, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чушь, конечно
     
     
  • 3.23, Аноним, 13:22, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Чушь, конечно

    Спасибо!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor