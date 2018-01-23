23.01.2018 10:12  Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях

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|1.5, Piter, 11:15, 23/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Чepтова корпорация зла, виртуальный саурон современного мира. Найдется ли герой, который уничтожит все эти социальные сети, следящие за людьми и собирающими на них компромат...
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|3.13, VVV, 12:27, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Ты дурак. ФСБ и создала все российские соцсети. Я проработал в ФСБ 14 лет. Если мелкие незначительные соцсети были взяты под контроль ФСБ лишь со временем, то Вконтакте и Одноклассники были заказом ФСБ изначально. Нет никакого "или".
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