21.01.2018 18:01  Порт библиотеки сжатия Zstd на JavaScript

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|1.1, фывфыв, 19:24, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> Порт библиотеки сжатия Zstd на JavaScript
> пи помощи компилятора Emscripten
Может уже хватит это портом называть? Тогда любую сборку программы можно назвать портом для arm, amd64, GNU/Linux и т.д. -_-
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|3.12, Xasd, 21:22, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну если код потом обработали и привели в читаемый вид, то почему бы и нет?
кого привели в читаьельвый вид? бинарник?
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|2.3, Crazy Alex, 20:01, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Там таки не просто сборка. Там обычно некоторые правки, написание обвязки и т.п. В общем, именно портирование. Другое дело, что писали бы не "на javascript", а "на asm.js" - было бы понятнее
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