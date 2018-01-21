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21.01.2018 18:01  Порт библиотеки сжатия Zstd на JavaScript

Опубликован JavaScript-порт библиотеки для сжатия данных с использованием алгоритма Zstd, обеспечивающего одно из лучших соотношений уровня сжатия к производительности. Порт сделан на основе оригинального кодека Zstandard, преобразованного в JavaScript при помощи компилятора Emscripten. Порт поддерживает использование словарей и может применяться в Node.js и в приложениях, выполняемых на стороне браузера.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/yoshihitoh/...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки сжатия LZHAM 1.0, нацеленной на создание более быстрой альтернативы LZMA
  3. OpenNews: Автор LZ4 представил новый быстрый и эффективный алгоритм сжатия ZSTD
  4. OpenNews: Dropbox опубликовал реализацию алгоритма сжатия изображений Lepton
  5. OpenNews: Facebook опубликовал реализацию алгоритма сжатия Zstandard 1.0
  6. OpenNews: Компания Google открыла код Draco, библиотеки для эффективного сжатия 3D-графики
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: zstd, javascript
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  • 1.1, фывфыв, 19:24, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > Порт библиотеки сжатия Zstd на JavaScript
    > пи помощи компилятора Emscripten

    Может уже хватит это портом называть? Тогда любую сборку программы можно назвать портом для arm, amd64, GNU/Linux и т.д. -_-

     
     
  • 2.2, Оболтус, 19:28, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    > Может уже хватит это портом называть?

    Ну если код потом обработали и привели в читаемый вид, то почему бы и нет?

     
     
  • 3.12, Xasd, 21:22, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > Ну если код потом обработали и привели в читаемый вид, то почему бы и нет?

    кого привели в читаьельвый вид? бинарник?

     
     
  • 4.19, pavlinux, 23:09, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Где бинарник? https://github.com/yoshihitoh/zstd-codec/blob/develop/js/lib/zstd-codec.js
     
  • 2.3, Crazy Alex, 20:01, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Там таки не просто сборка. Там обычно некоторые правки, написание обвязки и т.п. В общем, именно портирование. Другое дело, что писали бы не "на javascript", а "на asm.js" - было бы понятнее
     
  • 1.5, Аноним, 20:04, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Отлично, JavaScript развивается. А хейтеры до сих пор "вспаменают" npm leftpad.
     
  • 1.6, Аноним, 20:07, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    давно ждал, пока использовал lz4, но в нём нет словарей, сейчас буду переходить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Led, 22:52, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    уже есть
     
  • 1.7, Аноним84701, 20:16, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > JavaScript-порт библиотек ... обеспечивающего одно из лучших соотношений уровня сжатия к производительности
    > JavaScript-порт
    > производительности
    > JavaScript

    https://github.com/yoshihitoh/zstd-codec
    > TODO
    > performance test

    И как, соотношение просело всего в 2 раза? Или до 5-8 вообще "не считается!™" ?

     
     
  • 2.8, Аноним, 20:32, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    производительности тебе хватит чтобы сжимать данные на браузере и отправлять их ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, ffirefox, 21:14, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А батарейку при этом сильно кушает?

     
     
  • 4.13, Аноним, 21:27, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    asmjs/webasm или SIMD.js ?
     
  • 4.22, Аноним, 00:14, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А это проблема клиента, макак она не волнует.
     
  • 3.20, Аноним, 23:32, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Content-Encoding: gzip
     
  • 1.10, Аноним, 21:10, 21/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Зачем это, если JS толком ничего полезного не даст?
     
     
  • 2.14, Аноним, 21:37, 21/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если на стороне клиента, то полезно для соединения через EDGE А так все форматы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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