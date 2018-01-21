21.01.2018 18:01  Порт библиотеки сжатия Zstd на JavaScript

Опубликован JavaScript-порт библиотеки для сжатия данных с использованием алгоритма Zstd, обеспечивающего одно из лучших соотношений уровня сжатия к производительности. Порт сделан на основе оригинального кодека Zstandard, преобразованного в JavaScript при помощи компилятора Emscripten. Порт поддерживает использование словарей и может применяться в Node.js и в приложениях, выполняемых на стороне браузера.



