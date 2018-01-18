18.01.2018 12:19  В Firefox 58 появится новый двухуровневый компилятор

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|3.90, Константавр, 20:42, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вообще, Веб изначально был только для показа страничек с информацией, что хорошо и полезно, потому что был сделан людьми, для людей. С появлением жабоскрипта вебмакаки разучились писать на html, понаписали кучу фреймворков для написания фреймворков. А Вебассембли уже ничего общего не имеет с изначальной идеей веба. Он троянский конь.
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|4.92, name, 21:08, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А потом непонятно на каком url находится документ. Url будто нет. Только последовательность действий. Может кодировать состояние всего в url?
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|3.11, Аноним, 13:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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C, C++, Rust, Go, Java, C#, OCaml, TypeScript(AssemblyScript)
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|1.4, Крутой аноним, 12:50, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> все простаивающие ядра CPU
Интересно, а firefox обращается к ОС, чтобы определить что ядра простаивают?
Или как обычно, каждая программа считает что "уж мы-то самые умные, мы воспользуемся многопоточностью", и в результате они "толкаются локтями" на каждом ядре и вся система работает медленнее чем могла бы, если каждый одно ядро использовал?
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|4.75, Аномномномнимус, 19:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Версия 57.0.4, вкладок было штук 15-20, оперативы уже точно не скажу, но FF был в топе по поеданию ОЗУ и проца. Лечится только перезапуском FF раз в сутки-двое. Дома 16Гб ОЗУ, там можно неделю не перезапускать, но симптомы те же, хоть и Linux.
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|5.67, iZEN, 17:45, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> А WebAssembly - это, фактически, типизированный ассемблер, очень легко транслирующийся в реальные машинные инструкции.
Тогда чем он отличается от байт-кода явы?
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|7.85, Crazy Alex, 20:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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relatime пишется либо когда и так идёт апдейт инода, либо с интервалом, больше/равным указанному (обычно 1 день). По факту - нагрузка примерно нулевая с ним.
Впрочем, может с SD всё совсем печально, не знаю.
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|8.87, Ю.Т., 20:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> relatime пишется либо когда и так идёт апдейт инода, либо с интервалом,
> больше/равным указанному (обычно 1 день). По факту - нагрузка примерно нулевая
> с ним.
> Впрочем, может с SD всё совсем печально, не знаю.
Мне говорят (продавцы), что современные SSD исполнения и карточки по жизнеспособности равнозначны. Пусть уж не трогают atime вовсе. Ни разу ни одна прога не жаловалась. ))
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|4.59, Ан, 17:16, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Износ SSD у вас будет быстрый если он забид под завязку. Он ещё и медленнее может стать обычного.
А если у вас нормальный SSD то срок жизни у него будет вполне годный. Некоторые харды быстрее дохнут(естественно не все). :D
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|4.80, Ю.Т., 19:59, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Такое чувство что все застряли с первыми поколениями SSD. И сдувают с
> него пылинки. :)
Мне про сегодняшнее поколение сказали, что проживёт те же (условные) два года, что и SD.
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|5.86, Crazy Alex, 20:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Блин, что значит "сказали"? Это же считается тривиально. Померял, сколько пишешь в среднем, сравнил с обещанными TBW, всех делов. Чтобы ушатать SSD за два года нужен далеко не профиль браузера.
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|6.93, Ю.Т., 21:36, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Блин, что значит "сказали"? Это же считается тривиально. Померял, сколько пишешь в
> среднем, сравнил с обещанными TBW, всех делов. Чтобы ушатать SSD за
> два года нужен далеко не профиль браузера.
Так у меня и не профиль браузера, за "браузер" я бы не переживал.
Кстати, все отказы SD получились на системных областях.
А вот подсчёт такой будет иметь огромную погрешность. Проще послушать тех, кому тащат эти SD/SSD назад по гарантии.
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|5.94, h31, 21:40, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> проживёт те же (условные) два года, что и SD
Видимо, большие специалисты в области SSD, раз такую чушь несут. Нормальные девайсы нужно петабайтами грузить, чтобы появились какие-то проблемы. Два года - это даже для самых простых моделей мало. https://3dnews.ru/938764
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|6.97, Ю.Т., 21:51, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> проживёт те же (условные) два года, что и SD
> Видимо, большие специалисты в области SSD, раз такую чушь несут. Нормальные девайсы
> нужно петабайтами грузить, чтобы появились какие-то проблемы. Два года - это
> даже для самых простых моделей мало. https://3dnews.ru/938764
Прочёл с удовольствием. А специалисты ли те, кто достаточно долго занимается продажей и ремонтом? Тебе видней.
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|1.19, Go_blin, 13:39, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Озвучили бы хоть примерные системные требования для этого чуда. Помню как flash работал на компе с 256Мб памяти. Неплохо работал.
Надеюсь можно будет скомпилировав web-приложение один раз сохранить его в кэше и запускать бинарники оттуда. Как в source based системах.
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|3.88, Crazy Alex, 20:26, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нормально он сказал, только кратко. Сейчас из виртуальной машины WebAssembly прямого доступа к DOM нет, только через джаваскриптовый бридж. Что ни в плане скокрости не радостно, ни в плане возможности сделать что-то полноценное без JS вообще.
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|1.26, Go_blin, 14:02, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Когда говорят о том что web надо чем-то заменить, в качестве альтернативы почему-то обсуждают способы трансляции видеопотока с удалённого рабочего стола.
Попробую представить себе замену.
Значок запуска, пункт меню или алиас командной строки ведут на конфигурационный файл с примерно таким содержимым:
[элементы оформления]
брать из удалённого источника : да
rsync://ссылка_на_источник
[шрифты]
использовать локальные: да
[исполняемый код]
брать из удалённого источника: да
обновлять автоматически: если изменения отмечены как важные
[контент]
использовать локальный: нет
обновлять автоматически: если есть подключение к сети
https://ссылка_на_источник
Собранное из разных источников приложение выполняется как локальное. В идеале из сети берётся только контент, а оформление может быть любым или не использоваться вообще.
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|2.96, h31, 21:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Если бы всё так просто было...
1) Безопасность. По сути предлагается запускать непонятно кем собранные бинарики на локальном компьютере. Тут JS-интерпретаторы постоянно латают, чтобы в систему не просачивались, а полноценно ограничить исполняемый код - крайне сложно.
2) Архитектуры процессоров. Собирать под всё? А если что-то новое появится?
3) Кросплатформенность.
То, что вы написали, называется Java Web Start (не путать с апплетами). Иногда используется, но не так, чтобы прямо взлетело.
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|3.63, Ан, 17:24, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В браузерах основные тормоза вылазят из из DOM и рендера. Сами реализации JS хоть и отличаются перформансом, но не являются самым узким местом.
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|4.89, Crazy Alex, 20:30, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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да я ж не спорю. Речь не о перформансе, а в первую очередь о статической типизации с её плюшками (меньше ошибок и лучше документирован код), использовании готовых библиотек и более удобном синтаксисе (справедливости ради - в этом JS неплохо подправили).
А вот объём рантайма для JS или питона будет, пожалуй, великоват.
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