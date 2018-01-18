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18.01.2018 12:19  В Firefox 58 появится новый двухуровневый компилятор

Разработчики Mozilla сообщили о включении в состав Firefox 58, релиз которого ожидается на следующей неделе, нового компилятора, который обеспечивает компиляцию промежуточного кода WebAssembly в 10-15 раз быстрее, чем используемый до этого оптимизирующий компилятор.

На типовой рабочей станции скорость компиляции кода WebAssembly достигает 30-60 Мб в секунду, а на мобильном устройстве 8 Мб в секунду, что быстрее, чем пропускная способность большинства сетей. Особенностью нового компилятора является возможность компиляции кода по мере его загрузки. В сочетании с высокой скоростью компиляции данная особенность позволяет получать готовый код почти сразу после окончания загрузки, так как большая часть кода успевает скомпилироваться во время загрузки кода.

Потребность в компиляции по мере загрузки возникла при появлении WebAssembly, так как для обычного JavaScript операции парсинга требуют заметных ресурсов, а псевдокод WebAssembly значительно проще для декодирования и компактнее (требует передачи меньшего объёма по сети для реализации аналогичной функциональности). Ранее параллельно с загрузкой JavaScript осуществлялся парсинг, который выполнялся в параллельном потоке и формировал готовый для компиляции код к моменту окончания загрузки JavaScript, но компиляция производилась после завершения разбора.

В WebAssembly готовность для компиляции наступает значительно раньше, а фазы декодирования и компиляции могут быть разделены на отдельные потоки и выполняться параллельно. Более того, компиляция может завершиться даже раньше окончания загрузки файла wasm, так как секция с кодом в модуле расположена раньше секции с данными, и псевдокод успевает скомпилироваться ещё когда секция данных продолжает загружаться.

Суть двухуровневого компилятора заключается в наличии двух фаз: baseline, в которой приоритет отдаётся скорости компиляции в ущерб качеству оптимизации, и оптимизирующей фазы, которая выполняется достаточно медленно, но выдаёт хорошо оптимизированный код. В частности, baseline-компиляция выполняется в 10-15 раз быстрее, но генерирует код, работающий примерно в два раза медленнее.

В процессе компиляции вначале применяется baseline-стадия, которая быстро формирует готовый для исполнения код. Далее данный код запускается, а параллельно начинает работать оптимизирующая стадия компилятора, которая формирует улучшенный и более быстрый вариант кода, который после готовности заменяет собой предложенный на первой стадии код.

Для WebAssembly и JavaScript метод вызова оптимизирующей стадии сильно отличается. Для JavaScript вторая стадия запускается спустя какое-то время после начала выполнения кода, лишь после того как накопится определённая статистика о характере выполнения и типах данных. В WebAssembly вся необходимая информация уже имеется в псевдокоде, поэтому нет смысла затягивать с выполнением второй фазы, и, как следствие, оптимизированный код быстрее замещает собой первоначальный черновой код.

Компиляция на второй стадии выполняется в отдельном потоке, параллельно с работой кода web-приложения. Для ускорения данной стадии в новом движке Firefox осуществляется распараллеливание на уровне компиляции отдельных функций, которое позволяет разнести компиляцию на несколько потоков и задействовать все простаивающие ядра CPU. Для ещё большего ускорения работы компилятора планируется добавить систему кэширования, которая при повторном выполнении wasm-файлов позволит сразу использовать уже ранее скомпилированный и сохранённый в кэше машинный код. В Firefox 58 функциональность будет ограничена поддержкой кэширования байткода для JavaScript (ускоряет загрузку Facebook на 12%, Twitter на 5.4%, сайтов Google на 4.9%), а кэширование итогового машинного кода будет реализовано в одном из дальнейших выпусков.



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2018...)
  2. OpenNews: Google прекращает поддержку Portable Native Client в пользу WebAssembly
  3. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
  4. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
  5. OpenNews: В Chrome тестируют новый подход к компиляции JavaScript
  6. OpenNews: Анонсирован WebAssembly, обеспечивающий запуск скомпилированного кода в браузерах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: webassembly, firefox
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  • 1.1, Константавр, 12:35, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Вебассембли - это ящик Пандоры. Зря они его открыли.
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:43, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Веб - это ящик Пандоры. Зря они его открыли.
     
     
  • 3.68, Gannet, 17:56, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Компьютер - это ящик Пандоры. Зря они его включили.
     
  • 3.90, Константавр, 20:42, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вообще, Веб изначально был только для показа страничек с информацией, что хорошо и полезно, потому что был сделан людьми, для людей. С появлением жабоскрипта вебмакаки разучились писать на html, понаписали кучу фреймворков для написания фреймворков. А Вебассембли уже ничего общего не имеет с изначальной идеей веба. Он троянский конь.
     
     
  • 4.92, name, 21:08, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А потом непонятно на каком url находится документ. Url будто нет. Только последовательность действий. Может кодировать состояние всего в url?
     
  • 2.3, Аноним, 12:43, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    любая технология сейчас это ящик пандоры... явы, флэши, вэбассембли, скрипты  и всё прочее...
    если кто-то нервничает - всегда есть опция поработать в офлайне
     
     
  • 3.6, AntonAlekseevich, 13:08, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    > всегда есть опция поработать в офлайне

    И то не всегда.

     
  • 3.34, Борщдрайвен бигдата, 14:37, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да И тут ничего нового в очередной раз поменяли новые возможности на новые стр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, z, 17:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ты просто ящикофоб
     
     
  • 4.66, всем ящиков, 17:40, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ящикофоб

    новый хоррор - Nintendo Labo
    https://www.youtube.com/watch?v=P3Bd3HUMkyU

     
  • 3.62, Аноним, 17:24, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > сейчас
    > флэши

    OH U!

     
  • 2.8, Чупачупс, 13:11, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    WebAssembly - выпустили год назад на волю, только никому не нужен он Какие язык... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 13:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    C, C++, Rust, Go, Java, C#, OCaml, TypeScript(AssemblyScript)
     
  • 2.27, Аноним, 14:09, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из статьи ясно, что и js и WebAssembly компилируются в один и тот же байт код И... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Iaaa, 15:52, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    я объясню веб макака испугалась байткода, ведь он такой непривычный и страааааа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Anonymoustus, 16:03, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ребята, вы так однажды сломаете Матрицу.
     
  • 4.52, webmocaco, 16:14, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так js в виде байткода выглядит?
     
     
  • 5.55, Ан, 17:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Миниикация и обфускация.
     
  • 5.64, Аноним, 17:31, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это явно что-то более высокоуровневое, скомпилированное в JS Что именно 821... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.81, Crazy Alex, 20:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это asm.js
     
  • 2.84, Аноним, 20:20, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полон опасностей и чевототам Вебасембли-мирок
     
  • 1.4, Крутой аноним, 12:50, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > все простаивающие ядра CPU

    Интересно, а firefox обращается к ОС, чтобы определить что ядра простаивают?
    Или как обычно, каждая программа считает что "уж мы-то самые умные, мы воспользуемся многопоточностью", и в результате они "толкаются локтями" на каждом ядре и вся система работает медленнее чем могла бы, если каждый одно ядро использовал?

     
     
  • 2.9, НяшМяш, 13:11, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Скорее всего, ничего они не определяют, а просто рожают количество потоков равно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аномномномнимус, 13:12, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по https i imgur com 4TFS0u2 png в офисе и аналогичную загрузку на бубунт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, Анониммм, 15:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отключи шиндоус апдейт Спомощью обновлений мастдай регулирует численность своих... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.76, Аномномномнимус, 19:01, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Во первых он тут ни при чём
    Во вторых он отключен
     
  • 3.56, Ан, 17:04, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если оперативы съедено дофига именно FF, то топчется у вас GC сборщик мусора А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.75, Аномномномнимус, 19:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Версия 57.0.4, вкладок было штук 15-20, оперативы уже точно не скажу, но FF был в топе по поеданию ОЗУ и проца. Лечится только перезапуском FF раз в сутки-двое. Дома 16Гб ОЗУ, там можно неделю не перезапускать, но симптомы те же, хоть и Linux.
     
  • 2.23, анон, 13:51, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ознакомьтесь с концепцией работы многоядерных систем, толкание локтями это оптим... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Crazy Alex, 14:09, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Осталось добавить,по каким критериям оптимальная По общей вычислительной мощи -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.77, Аномномномнимус, 19:03, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С той лишь разницей, что раньше FF если уж жрал, то жрал одно ядро, а теперь все. И съедание ОЗУ возрасло соответственно.
     
     
  • 5.82, Crazy Alex, 20:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно
     
  • 3.36, Ю.Т., 14:55, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    в данном случае просто единственная ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, щи, 14:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, сейчас просто из всего делают операционную систему, считая, что все ресурсы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Аноним, 16:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    man nice
     
  • 1.5, JVM Fanboy, 13:04, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ого, скоро почти JVM будет, правда еще много решений остается скопировать из мира Java.
     
     
  • 2.14, key, 13:28, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Я мечтал о быстром и компактном вебе, а вы java вспоминаете.
     
  • 2.29, Crazy Alex, 14:15, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хм, и в каждую новость прибегает кто-то, вообще не догоняющий, что такое WebAsse... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 14:55, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    NET ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Crazy Alex, 15:03, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, я архитектурой и опкодами дотнета не интересовался Из того, что знаю ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.67, iZEN, 17:45, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А WebAssembly - это, фактически, типизированный ассемблер, очень легко транслирующийся в реальные машинные инструкции.

    Тогда чем он отличается от байт-кода явы?

     
     
  • 6.83, Crazy Alex, 20:18, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сравни наборы опкодов сам, а? Навскидку - опкоды джавы вообще не предусматривают вызов свободной функции, только метода, и работы с указателями нет.
     
  • 1.7, Аноним, 13:09, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    почему у фф дальше слов дела не идут тут оптимизируют, сям оптимизируют А все ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 13:27, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    https v8project blogspot ru и чейнджлоги браузера ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, Аноним, 13:29, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Только из криокамеры вылез? 57-я летает.
     
     
  • 3.54, Аноним, 16:56, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    без расширений-то? удивительное дело
     
  • 2.16, key, 13:30, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Давай результаты сравнения, потому что субъективно на моем рабочем ноутбуке посл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, EuPhobos, 13:41, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как я тебя понимаю, сам мучался на дебиановской версии FF, а потом вдруг постави... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, DmA, 13:46, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    для износа SSD? Не проще поставить галочку "не сохранять историю"?
     
     
  • 4.22, EuPhobos, 13:49, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Зачем Там даже и кэш для ускорения Или может ещё предложите выключить комп из ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, DmA, 15:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    не уверен, что страницы из сети будут грузится медленнее,чем из кеша, даже в с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.58, Ан, 17:12, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А зачем вопросом зааваться Жмите Ctrl F5 релоад с сбросом кеша, вся страница из... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.46, Аноним, 15:37, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А память зачем купил? Используй для профиля.
     
  • 5.98, Kaban_lyalya, 22:39, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, ламера...
    Я просто оставлю это здесь: https://wiki.gentoo.org/wiki/SSD#XDG_cache
     
  • 4.38, Ю.Т., 14:56, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    тогда и noatime надо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, Crazy Alex, 15:04, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    relatime
     
     
  • 6.49, Ю.Т., 16:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё равно ж запишет, ведь я не из-за электричества, а из-за срока жизни твердоте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.85, Crazy Alex, 20:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    relatime пишется либо когда и так идёт апдейт инода, либо с интервалом, больше/равным указанному (обычно 1 день). По факту - нагрузка примерно нулевая с ним.

    Впрочем, может с SD всё совсем печально, не знаю.

     
     
  • 8.87, Ю.Т., 20:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > relatime пишется либо когда и так идёт апдейт инода, либо с интервалом,
    > больше/равным указанному (обычно 1 день). По факту - нагрузка примерно нулевая
    > с ним.
    > Впрочем, может с SD всё совсем печально, не знаю.

    Мне говорят (продавцы), что современные SSD исполнения и карточки по жизнеспособности равнозначны. Пусть уж не трогают atime вовсе. Ни разу ни одна прога не жаловалась. ))

     
  • 4.59, Ан, 17:16, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Износ SSD у вас будет быстрый если он забид под завязку. Он ещё и медленнее может стать обычного.
    А если у вас нормальный SSD то срок жизни у него будет вполне годный. Некоторые харды быстрее дохнут(естественно не все). :D
     
  • 3.30, rshadow, 14:23, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    <facepalm>
     
  • 3.44, Анонимус2333, 15:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А не проще все тогда в RAM засунуть Еще быстрее будет и ссд меньше изнашивается... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.72, Casm, 18:35, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже специальная программа есть.
    Profile-sync-daemonAUR (psd) — небольшой псевдо-демон, предназначенный для переноса профилей браузеров в tmpfs (ОЗУ) и синхронизации с постоянным хранилищем (HDD/SSD) используя rsync.
    https://wiki.archlinux.org/index.php/Profile-sync-daemon_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
     
  • 3.60, Ан, 17:18, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такое чувство что все застряли с первыми поколениями SSD. И сдувают с него пылинки. :)
     
     
  • 4.80, Ю.Т., 19:59, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Такое чувство что все застряли с первыми поколениями SSD. И сдувают с
    > него пылинки. :)

    Мне про сегодняшнее поколение сказали, что проживёт те же (условные) два года, что и SD.

     
     
  • 5.86, Crazy Alex, 20:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Блин, что значит "сказали"? Это же считается тривиально. Померял, сколько пишешь в среднем, сравнил с обещанными TBW, всех делов. Чтобы ушатать SSD за два года нужен далеко не профиль браузера.
     
     
  • 6.93, Ю.Т., 21:36, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Блин, что значит "сказали"? Это же считается тривиально. Померял, сколько пишешь в
    > среднем, сравнил с обещанными TBW, всех делов. Чтобы ушатать SSD за
    > два года нужен далеко не профиль браузера.

    Так у меня и не профиль браузера, за "браузер" я бы не переживал.
    Кстати, все отказы SD получились на системных областях.
    А вот подсчёт такой будет иметь огромную погрешность. Проще послушать тех, кому тащат эти SD/SSD назад по гарантии.

     
  • 5.94, h31, 21:40, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > проживёт те же (условные) два года, что и SD

    Видимо, большие специалисты в области SSD, раз такую чушь несут. Нормальные девайсы нужно петабайтами грузить, чтобы появились какие-то проблемы. Два года - это даже для самых простых моделей мало. https://3dnews.ru/938764

     
     
  • 6.97, Ю.Т., 21:51, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> проживёт те же (условные) два года, что и SD
    > Видимо, большие специалисты в области SSD, раз такую чушь несут. Нормальные девайсы
    > нужно петабайтами грузить, чтобы появились какие-то проблемы. Два года - это
    > даже для самых простых моделей мало. https://3dnews.ru/938764

    Прочёл с удовольствием. А специалисты ли те, кто достаточно долго занимается продажей и ремонтом? Тебе видней.

     
  • 1.13, DmA, 13:27, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    похоже не  все ещё поняли, что javascript нужно выключить и выпилить из браузеров навсегда...
     
     
  • 2.17, key, 13:31, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аминь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, rshadow, 14:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть мнение что js таки преодалел пространство и время и вырвался на сервера no... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Аноним, 17:33, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пора вызывать охотников за привидениями ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.78, Нанобот, 19:34, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    возможно годиков через десять так и сделают
     
  • 1.19, Go_blin, 13:39, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Озвучили бы хоть примерные системные требования для этого чуда. Помню как flash работал на компе с 256Мб памяти. Неплохо работал.

    Надеюсь можно будет скомпилировав web-приложение один раз сохранить его в кэше и запускать бинарники оттуда. Как в source based системах.

     
  • 1.25, Аноним, 14:00, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Заживем когда в WebAssembly засунут DOM.
     
     
  • 2.79, Нанобот, 19:35, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Заживем когда в WebAssembly засунут DOM.

    сам понял чё сказал?

     
     
  • 3.88, Crazy Alex, 20:26, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нормально он сказал, только кратко. Сейчас из виртуальной машины WebAssembly прямого доступа к DOM нет, только через джаваскриптовый бридж. Что ни в плане скокрости не радостно, ни в плане возможности сделать что-то полноценное без JS вообще.
     
  • 1.26, Go_blin, 14:02, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда говорят о том что web надо чем-то заменить, в качестве альтернативы почему-то обсуждают способы трансляции видеопотока с удалённого рабочего стола.

    Попробую представить себе замену.
    Значок запуска, пункт меню или алиас командной строки ведут на конфигурационный файл с примерно таким содержимым:

    [элементы оформления]
    брать из удалённого источника : да
    rsync://ссылка_на_источник

    [шрифты]
    использовать локальные: да

    [исполняемый код]
    брать из удалённого источника: да
    обновлять автоматически: если изменения отмечены как важные

    [контент]
    использовать локальный: нет
    обновлять автоматически: если есть подключение к сети
    https://ссылка_на_источник

    Собранное из разных источников приложение выполняется как локальное. В идеале из сети берётся только контент, а оформление может быть любым или не использоваться вообще.

     
     
  • 2.96, h31, 21:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если бы всё так просто было...
    1) Безопасность. По сути предлагается запускать непонятно кем собранные бинарики на локальном компьютере. Тут JS-интерпретаторы постоянно латают, чтобы в систему не просачивались, а полноценно ограничить исполняемый код - крайне сложно.
    2) Архитектуры процессоров. Собирать под всё? А если что-то новое появится?
    3) Кросплатформенность.
    То, что вы написали, называется Java Web Start (не путать с апплетами). Иногда используется, но не так, чтобы прямо взлетело.
     
  • 1.32, Аноним, 14:27, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    javascript.options.wasm = false
     
     
  • 2.47, пох, 15:49, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    и получаешь вместо гугле-мордокниги-хипстаграммчика пресловутую картинку чувак-с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, Anonymoustus, 14:32, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Веб — одна из лучших иллюстраций к философской максиме о 95 %. Эти люди на всё пойдут и всё сделают, чтобы себя убить или хотя бы выстрелить себе в ногу.
     
     
  • 2.95, Аноним, 21:48, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > философской максиме

    Это теперь так называются диванные фантазии икспертов?

     
     
  • 3.99, Anonymoustus, 22:44, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> философской максиме
    > Это теперь так называются диванные фантазии икспертов?

    А вот и первый анонимный представитель отметился. :)

     
  • 1.35, Аноним, 14:38, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Получается, чтобы заюзать тот-же жс если его выпилять когда-то , нужно будет взя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, Crazy Alex, 15:09, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На плюсах - не налетят хотя некоторые приложения и некоторые куски - будут А ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.43, Crazy Alex, 15:11, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Забыл добавить - вообще-то минимальный интерпретатор JS компилируется в 100кб ма... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.63, Ан, 17:24, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В браузерах основные тормоза вылазят из из DOM и рендера. Сами реализации JS хоть и отличаются перформансом, но не являются самым узким местом.
     
     
  • 4.89, Crazy Alex, 20:30, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да я ж не спорю. Речь не о перформансе, а в первую очередь о статической типизации с её плюшками (меньше ошибок и лучше документирован код), использовании готовых библиотек и более удобном синтаксисе (справедливости ради - в этом JS неплохо подправили).

    А вот объём рантайма для JS или питона будет, пожалуй, великоват.

     
  • 1.51, kuraga, 16:03, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А на C++ этот двухуровневый компилятор или на Rust?
     
     
  • 2.61, Аноним, 17:21, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Сомневаюсь что на Rust https hg mozilla org mozilla-central file tip js src w... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.69, ЦЕКУРЦК, 18:21, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я пользуюсь тестовой версией Firefox, так что внезапным приростом производительности обрадован не буду.
     

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