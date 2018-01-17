17.01.2018 13:16  В ISC BIND и DHCP исправлены уязвимости. Оценка влияния KPTI на производительность BIND

|
|
|
|1.4, умник, 13:58, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
|
> через наводнение специально оформленными соединениями
чтобы понять эту фразу, её надо обратно на английский перевести
|
|
|
|2.5, A.Stahl, 14:03, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
|
Сначала с неба посыпалась саранча, потом жабы а после и вовсе специально оформленные соединения. Прогневили админы Верховный Маршрутизатор...
|
|
|
|
|
|3.13, Andrey Mitrofanov, 16:36, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Поправил: Странным становится график, начиная с 300 000 запросов. Получается, что без
> PTI (голубой #1) латентность даже больше, чем c PTI.
Да, он так и пишет:
" The first pair of runs (the first done with KPTI, the second without) gave a surprising result – the latency at high query rates was about 8% lower with KPTI than without, when it was expected to be higher! "
Но оно на то и _исследование_, чтобы копать глубже. Исследователь сделал #2, где с PTI медленнее, как и положено, чем без PTI. Нужный результат достигнут, нужные выводы сделаны:
" My conclusion therefore is that some other unidentified variable is responsible for the variability shown, [...] that caused by the Meltdown mitigation patch (KPTI) which in turn appears to be relatively insignificant. "
|