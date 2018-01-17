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17.01.2018 13:16  В ISC BIND и DHCP исправлены уязвимости. Оценка влияния KPTI на производительность BIND

Опубликованы корректирующие выпуски DNS-сервера BIND 9.11.2-P1, 9.10.6-P1 и 9.9.11-P1 c устранением уязвимости (CVE-2017-3145), которую можно использовать для инициирования отказа в обслуживании (крах процесса named) при выполнении рекурсивного запроса к DNS-серверу, подконтрольному злоумышленнику. Проблема проявляется только при работе BIND в качестве резолвера с поддержкой DNSSEC (в качестве обходного пути защиты можно отключить DNSSEC).

Кроме того, в очередном обновлении ISC DHCP также устранена уязвимость (CVE-2017-3144), которую можно использовать для инициирования отказа в обслуживании (исчерпание доступных сокетов) через установку большого числа специально оформленных соединений к OMAPI, которые остаются незакрытыми. В качестве обходного пути защиты можно ограничить доступ к сетевому порту OMAPI.

Разработчики из ISC также опубликовали отчёт с результатами тестирования влияния патчей для устранения уязвимости Meltdown в ядре Linux (патчи KPTI) на производительность DNS-сервера с BIND 9. Для тестирования использовался сервер Dell R430 с 12-ядерным CPU Xeon E5-2680 v3 и 10-гигабитным Ethernet Intel X710, на который был установлен дистрибутив Fedora 27 с ядром Linux 4.14.11-300.fc27.x86_64. Расхождения в производительности с защитой от Meltdown и без активации патча оцениваются как несущественные.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Консорциум ISC представил DHCP-сервер Kea 1.3
  3. OpenNews: Сайт консорциума ISC, развивающего BIND и DHCP, подвергся взлому
  4. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.11, перешедшего на новую лицензию
  5. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.9.9-P8, 9.10.4-P8 и 9.11.0-P5 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск BIND 9.11.1-P2, 9.10.5-P2 и 9.9.10-P2 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dns, bind, dhcp
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  • 1.1, Аноним, 13:31, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Да заbейте на потери производительности Все равно лучше, чем 10 лет назад А 10... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:56, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если сервер немного старее пары поколений просадка значительная и нужно покупать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 13:57, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну это как посмотреть, на локалхосте конечно незаметно А на реальных боевых сер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним, 15:05, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И печаль в том что им этот патч нафиг не нужен... Но всем по умолчанию...
     
     
  • 4.10, leap42, 16:00, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И печаль в том что им этот патч нафиг не нужен... Но всем по умолчанию...

    nopti же, чай не винда

     
  • 4.14, pavlinux, 18:56, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Но всем по умолчанию...

    омномномный анал литег, vmlinuz-4.14 nopti ....

     
  • 2.6, Аноним, 14:38, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    10 лет назад мы не страдали, имея софт 10 летней давности.
     
     
  • 3.7, Andrey Mitrofanov, 14:46, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 10 лет назад мы не страдали, имея софт 10 летней давности.

    А без Meltdown-а-то как хорошо-то было-то[I]![/I]
       Pentium DIV bug просвистел, пронесло-пронёсся.  Не задержался.
    https://duckduckgo.com/?q=ignorance+is&t=ffab&iax=images&ia=images
    https://www.fsfla.org/~lxoliva/fsfla/singular.en.pdf

     
  • 2.9, iCat, 15:13, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >...10 лет назад мы не страдали.

    10 лет назад нагрузочи на DNS были в разы ниже...

     
  • 1.4, умник, 13:58, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > через наводнение специально оформленными соединениями

    чтобы понять эту фразу, её надо обратно на английский перевести

     
     
  • 2.5, A.Stahl, 14:03, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Сначала с неба посыпалась саранча, потом жабы а после и вовсе специально оформленные соединения. Прогневили админы Верховный Маршрутизатор...
     
  • 1.11, Аноним, 16:15, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Странным становится график, начиная с 300 000 запросов Получается, что без PTI ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 16:17, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поправил Странным становится график, начиная с 300 000 запросов Получается, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Andrey Mitrofanov, 16:36, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поправил: Странным становится график, начиная с 300 000 запросов. Получается, что без
    > PTI (голубой #1) латентность даже больше, чем c PTI.

    Да, он так и пишет:

    " The first pair of runs (the first done with KPTI, the second without) gave a surprising result – the latency at high query rates was about 8% lower with KPTI than without, when it was expected to be higher! "

    Но оно на то и _исследование_, чтобы копать глубже.  Исследователь сделал #2, где с PTI медленнее, как и положено, чем без PTI. Нужный результат достигнут, нужные выводы сделаны:

    " My conclusion therefore is that some other unidentified variable is responsible for the variability shown, [...]  that caused by the Meltdown mitigation patch (KPTI) which in turn appears to be relatively insignificant. "

     

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