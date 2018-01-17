17.01.2018 13:16  В ISC BIND и DHCP исправлены уязвимости. Оценка влияния KPTI на производительность BIND

Опубликованы корректирующие выпуски DNS-сервера BIND 9.11.2-P1, 9.10.6-P1 и 9.9.11-P1 c устранением уязвимости (CVE-2017-3145), которую можно использовать для инициирования отказа в обслуживании (крах процесса named) при выполнении рекурсивного запроса к DNS-серверу, подконтрольному злоумышленнику. Проблема проявляется только при работе BIND в качестве резолвера с поддержкой DNSSEC (в качестве обходного пути защиты можно отключить DNSSEC).

Кроме того, в очередном обновлении ISC DHCP также устранена уязвимость (CVE-2017-3144), которую можно использовать для инициирования отказа в обслуживании (исчерпание доступных сокетов) через установку большого числа специально оформленных соединений к OMAPI, которые остаются незакрытыми. В качестве обходного пути защиты можно ограничить доступ к сетевому порту OMAPI.

Разработчики из ISC также опубликовали отчёт с результатами тестирования влияния патчей для устранения уязвимости Meltdown в ядре Linux (патчи KPTI) на производительность DNS-сервера с BIND 9. Для тестирования использовался сервер Dell R430 с 12-ядерным CPU Xeon E5-2680 v3 и 10-гигабитным Ethernet Intel X710, на который был установлен дистрибутив Fedora 27 с ядром Linux 4.14.11-300.fc27.x86_64. Расхождения в производительности с защитой от Meltdown и без активации патча оцениваются как несущественные.