17.01.2018 10:26  Mozilla обратилась в суд для защиты сетевого нейтралитета

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|4.45, pike, 14:31, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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компост сам по себе для тебя бесполезен, а вот жрать то, что без этого компоста не появится ты обожаешь. но ты, как потерявший часть мозга, не обладаешь способностью охватить настолько громадную для себя связь. поэтому предсказуемо отправляешь на компост всё, что тебе непонятно
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|3.69, вапвапвапвапвапвапвапвап, 21:32, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Тогда покупать качественные каналы будут только для критичного трафика, типа VoIP, а не для торрентов и видео с порнопонями.
Ты слишком хорошего мнения о людях. ;) Ну и да. За VoIP тоже будут платить. Чтобы порночятики картинку получше выдавали.
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|2.61, Анониммм, 18:10, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> все равны - мальчики, девочки, гении и дураки.
> теряющий часть жизни на просмотре видеоблогов или торговый трейдер - всем равные
> возможности, скорости и пинги.
Вообще-то канала должно хватать им обоим, если они за него заплатили и там указано сколько то мегабит.
А вот приоритизация трафика у операторов по умолчанию и так есть вроде бы. Всякие vo-ip имеют приоритет выше торрентов.
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|4.36, A.Stahl, 13:43, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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А вот возможность апелляции, причём возможность не туманно-теоретическая, а вполне реальная -- очень даже вяжется.
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|4.42, Онаним, 13:55, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Ещё как принимают, нет таких стран, где не принимают. Просто в нормальных принимают также и хорошие, а плохие (как, в прочем, и хорошие, в связи с чем и заваруха) умеют и отменять.
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|2.38, Онаним, 13:48, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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Во-первых тут точно есть жители США.
Во-вторых так исторически сложилось, что происходящее в США обычно имеет значение далеко не только для их жителей, но и всей отрасли глобально.
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|2.55, dq0s4y71, 16:08, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Что значит "легализует"? Оно и так уже легально - решение официально принято. А суд даёт Мозилле шанс отыграть всё назад. А прецедент действует только на _аналогичные дела_ (т.е., в данном случае, признание недействительным отмену сетевого нейтралитета) и, если Мозилла проиграет, ей второй раз подавать иск с теми же самыми требованиями всё равно нет смысла. Зато она может привлечь внимание общественности и, тем самым, повлиять на политику FCC, которая может сама, в конце концов, изменить это решение. Оно же не в граните отлито :)
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|2.63, rvs2016, 18:24, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В США прецедентное право, так что мозилла сейчас показательно проиграет и этим
> легализует то что нужно.
А разве прецендентное право даёт судам не право, а обязанность копирования решений других судов?
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|1.48, DmA, 14:40, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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У мозилы фундешен стали провайдеры тормозить трафик от пользователей с информацией о слежки за пользоватлеями Firefox? В чём вопрос-то?
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|1.64, rvs2016, 18:29, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот, оказывается, почему Файрфокс тормозит! Из-за отмены сетевого нейтралитета! А я-то думал, что это недоработка разработчиков! Как же это я ошибался! Разработчики-то молодцы и браузер у них вообще-то быстрый! А тормозит он только из-за происков противников сетевого нейтралитета! :-)))
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|1.68, _, 20:55, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Народ вы чего такие наивные?!?!?
Просто надо мудзилла хорошо собрала с лохов, пора пилить. Читайте это сообщение так:
Юридический отдел корпорации мудзила подал официальную заявку на отпил оговорённой ранее части бюджета. Пожертвовавших просят не останавливаться, у нас ещё некоторые лоеры - не миллионеры :)
А про нейтралитет ... то так - для красоты фарсу!
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|1.71, grsec, 21:40, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Трафик растет, а кто зарабатывает на L7 тот в шололаде. Кто продает услуги ниже L5 уровня, те в пролете, хотя несут огрномные нагрузки. Нейтралитет это смерть телекомам.
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