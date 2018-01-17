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17.01.2018 10:26  Mozilla обратилась в суд для защиты сетевого нейтралитета

Компания Mozilla предприняла попытку оспорить в суде решение Федерального агентства по связи США (FCC) об отмене правил в отношении соблюдения сетевого нейтралитета. В настоящее время в суд передано ходатайство, в котором Mozilla просит рассмотреть возможное нарушение федерального законодательства в решении FCC и обратить внимание на его негативное влияние на пользователей сети и создателей новых сервисов, а также на возникающий перекос в форме предоставления дополнительных выгод для крупных интернет-провайдеров.

В утверждённых в FCC процессуальных документах указано, что судебное разбирательство может быть инициировано спустя 10 дней после публикации решения в Федеральном реестре, что ещё не сделано. Но из-за двусмысленности федерального законодательства и в силу важности рассматриваемой проблемы, юристы Mozilla посчитали возможным обращение в суд уже сейчас, не дожидаясь наступления определённого в FCC срока. Cуд и FCC могут принять ходатайство к рассмотрению, а могут потребовать отправить его позднее. Кроме судебного разбирательства компания Mozilla также предпринимает попытки вовлечь Конгресс США в рассмотрение возникшей проблемы.

Mozilla считает недопустимым нарушение одинаковой значимости всех видов трафика и дискриминацию распространителей контента за счёт предоставления операторам связи возможности разделения приоритетов для разных видов и источников трафика. По мнению сторонников сетевого нейтралитета подобное разделение приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Федеральное агентство по связи США отменяет правила сетевого нейтралитета
  3. OpenNews: TP-Link согласился вернуть поддержку альтернативных прошивок
  4. OpenNews: Компания Opera подала в суд за незаконную передачу технологий проекту Mozilla
  5. OpenNews: Mozilla в суде добивается раскрытия уязвимости, применённой в атаке ФБР на Tor Browser
  6. OpenNews: Mozilla и Yahoo обменялись судебными исками
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fcc, mozilla, law
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  • 1.2, Аноним, 11:31, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Молодцы!
    Хотя, может быть множество мнений у различных сторон.
     
     
  • 2.29, Аноним, 12:57, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Ага, иногда даже по два-три мнения у каждой из различных сторон Но главное в др... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 13:57, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Как твоё здесь?)
     
  • 3.46, Аноним, 14:37, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мнение мнением, но у Мозиллы уже есть воплощение этого конкретного мнения в Жиз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:42, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Mozilla молодцы p s после выхода 57 лисы, перешёл на неё с хрома и желания ве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:12, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Как интересно, держи нас в курсе!
     
     
  • 3.19, Rooft, 12:25, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Смотрите там! Не сбейтесь с курса.
     
  • 2.60, Анониммм, 18:08, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Одно и то же в каждой теме. Мозилла за рекламу студентам уже платить начала?
     
  • 1.4, Аноним, 11:43, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    все равны - мальчики, девочки, гении и дураки теряющий часть жизни на просмотре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:54, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Вы сделали мой день Да что там день, всю оставшуюся жизнь в вопросе теряющ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.7, Буратино, 12:00, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Вы так говорите будто бы трейдер не такой же бесполезный овощ и как любитель видеоблоггеров.
     
     
  • 3.13, Аноним, 12:12, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Полезность, она не сама по себе, а всегда кого-то кому-то Я теряющий часть жиз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, pike, 14:31, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    компост сам по себе для тебя бесполезен, а вот жрать то, что без этого компоста не появится ты обожаешь. но ты, как потерявший часть мозга, не обладаешь способностью охватить настолько громадную для себя связь. поэтому предсказуемо отправляешь на компост всё, что тебе непонятно
     
     
  • 5.49, фф, 14:48, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так все правильно делает. Больше компоста, больше того, что он любит есть.
     
     
  • 6.65, Аноним, 18:57, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше компоста для бога компоста!!!11
     
  • 3.16, daemontux, 12:17, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    трейдеры скорее вредны чем полезны Жалко, такой хороший женщин, а отец 8211 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Аноним, 12:58, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А зачем тогда ты теряешь часть жизни, отписывая здесь Иди отсюда, и живи с поль... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.53, Аноним, 16:01, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если НЕнейтралитет и нужен, то нужно его перевернуть с ног на голову Должен пот... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, вапвапвапвапвапвапвапвап, 21:32, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тогда покупать качественные каналы будут только для критичного трафика, типа VoIP, а не для торрентов и видео с порнопонями.

    Ты слишком хорошего мнения о людях. ;) Ну и да. За VoIP тоже будут платить. Чтобы порночятики картинку получше выдавали.

     
  • 2.61, Анониммм, 18:10, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > все равны - мальчики, девочки, гении и дураки.
    > теряющий часть жизни на просмотре видеоблогов или торговый трейдер - всем равные
    > возможности, скорости и пинги.

    Вообще-то канала должно хватать им обоим, если они за него заплатили и там указано сколько то мегабит.
    А вот приоритизация трафика у операторов по умолчанию и так есть вроде бы. Всякие vo-ip имеют приоритет выше торрентов.

     
  • 1.9, LU, 12:09, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Это, конечно, лишь пиар, но, возможно, и какая-никакая польза будет.
     
     
  • 2.27, Аноним, 12:50, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Что если они обратились в суд только в СМИ, а на самом деле нет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 13:02, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Тогда сообщества накажет подлецов Ну, примерно так же, как оно это делает обычн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 13:19, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Своим бездействием ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.62, Анониммм, 18:10, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Тогда сообщества накажет подлецов!
    >> Ну, примерно так же, как оно это делает обычно..
    > Своим бездействием?

    именно

     
  • 1.11, Аноним, 12:11, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мозилла молодцы, как и всегда!
     
  • 1.18, Аноним, 12:24, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Не понятно, зачем здесь новости, имеющие значение только для жителей США
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:33, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Чтоб ты хотябы понимал как обстоят дела в нормальных странах.
     
     
  • 3.35, Аноним, 13:35, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Критерий нормальности не приведёте А то отмена сетевого нейтралитета с норма... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, A.Stahl, 13:43, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А вот возможность апелляции, причём возможность не туманно-теоретическая, а вполне реальная -- очень даже вяжется.
     
     
  • 5.41, Аноним, 13:53, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Насчет "реальности" этой апелляции есть сомнения.
     
  • 5.54, кверти, 16:05, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    возможность подать апелляцию, которая ничего не даст? Продолжай, шут, продолжай.
     
  • 3.39, VladSh, 13:50, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В нормальных странах не принимают _ебильные законы.
     
     
  • 4.42, Онаним, 13:55, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ещё как принимают, нет таких стран, где не принимают. Просто в нормальных принимают также и хорошие, а плохие (как, в прочем, и хорошие, в связи с чем и заваруха) умеют и отменять.

     
     
  • 5.56, VladSh, 16:55, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну я и имел в виду, что 'хороших' стран в абсолютном понимании этого слова не существует :)
     
  • 2.26, Аноним, 12:48, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    То что происходит в США имеет значение для всех жителей планеты.
     
     
  • 3.32, Аноним, 13:07, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это очень сложно для понимания среднего школьника Проще объяснить через Эффект... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.37, Аноним, 13:43, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Непопулярные решения в отдельных странах могут подхватить другие, и это станет т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, Онаним, 13:48, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Во-первых тут точно есть жители США.

    Во-вторых так исторически сложилось, что происходящее в США обычно имеет значение далеко не только для их жителей, но и всей отрасли глобально.

     
  • 2.51, dq0s4y71, 15:26, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что у нас принято копировать всё "лучшее" у "западных партнёров", и завтра аналогичный закон могут пролоббировать наши местные корпорасты.
     
  • 2.70, вапвапвапвапвапвапвапвап, 21:35, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Такое, что если закон отменят, гугл в ютубчике будет рекламу тебе на 100мб/с гнать, а собственно видео, которое ты хотел посмотреть, на 10. К примеру.
     
  • 1.33, Аноним, 13:12, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В США прецедентное право, так что мозилла сейчас показательно проиграет и этим л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, Онаним, 13:52, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кто (Google, Apple, и т.п.) не присоединится к иску и не поддержит своими юридическими ресурсами - на того зашквар.
     
  • 2.55, dq0s4y71, 16:08, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что значит "легализует"? Оно и так уже легально - решение официально принято. А суд даёт Мозилле шанс отыграть всё назад. А прецедент действует только на _аналогичные дела_ (т.е., в данном случае, признание недействительным отмену сетевого нейтралитета) и, если Мозилла проиграет, ей второй раз подавать иск с теми же самыми требованиями всё равно нет смысла. Зато она может привлечь внимание общественности и, тем самым, повлиять на политику FCC, которая может сама, в конце концов, изменить это решение. Оно же не в граните отлито :)
     
  • 2.63, rvs2016, 18:24, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В США прецедентное право, так что мозилла сейчас показательно проиграет и этим
    > легализует то что нужно.

    А разве прецендентное право даёт судам не право, а обязанность копирования решений других судов?

     
  • 1.44, Аноним, 14:10, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Во-о-о-от Не хотит Мозилла терпеть такое Не жалает А говорили, что в Мозилле ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.47, Аноним, 14:38, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы Из всех сил делают вид, что пыжатся Всё с этим отсутствием нейтралитет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.48, DmA, 14:40, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У мозилы фундешен стали провайдеры  тормозить трафик от пользователей с информацией о слежки за пользоватлеями Firefox? В чём вопрос-то?
     
     
  • 2.50, КО, 15:04, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Достаточно будет, ели Google начнет тормозить выдачу на основании user-agent. :)
     
     
  • 3.57, Аноним, 17:20, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Им сейчас что-то мешает Закон-то не об этом, а о том, что кто-то посередине ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Аноним, 15:58, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Самопиар.
     
  • 1.64, rvs2016, 18:29, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот, оказывается, почему Файрфокс тормозит! Из-за отмены сетевого нейтралитета! А я-то думал, что это недоработка разработчиков! Как же это я ошибался! Разработчики-то молодцы и браузер у них вообще-то быстрый! А тормозит он только из-за происков противников сетевого нейтралитета! :-)))
     
  • 1.68, _, 20:55, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Народ вы чего такие наивные?!?!?

    Просто надо мудзилла хорошо собрала с лохов, пора пилить. Читайте это сообщение так:
    Юридический отдел корпорации мудзила подал официальную заявку на отпил оговорённой ранее части бюджета. Пожертвовавших просят не останавливаться, у нас ещё некоторые лоеры - не миллионеры :)

    А про нейтралитет ... то так - для красоты фарсу!

     
  • 1.71, grsec, 21:40, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Трафик растет, а кто зарабатывает на L7 тот в шололаде. Кто продает услуги ниже L5 уровня, те в пролете, хотя несут огрномные нагрузки. Нейтралитет это смерть телекомам.
     

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