17.01.2018 10:26  Mozilla обратилась в суд для защиты сетевого нейтралитета

Компания Mozilla предприняла попытку оспорить в суде решение Федерального агентства по связи США (FCC) об отмене правил в отношении соблюдения сетевого нейтралитета. В настоящее время в суд передано ходатайство, в котором Mozilla просит рассмотреть возможное нарушение федерального законодательства в решении FCC и обратить внимание на его негативное влияние на пользователей сети и создателей новых сервисов, а также на возникающий перекос в форме предоставления дополнительных выгод для крупных интернет-провайдеров.

В утверждённых в FCC процессуальных документах указано, что судебное разбирательство может быть инициировано спустя 10 дней после публикации решения в Федеральном реестре, что ещё не сделано. Но из-за двусмысленности федерального законодательства и в силу важности рассматриваемой проблемы, юристы Mozilla посчитали возможным обращение в суд уже сейчас, не дожидаясь наступления определённого в FCC срока. Cуд и FCC могут принять ходатайство к рассмотрению, а могут потребовать отправить его позднее. Кроме судебного разбирательства компания Mozilla также предпринимает попытки вовлечь Конгресс США в рассмотрение возникшей проблемы.

Mozilla считает недопустимым нарушение одинаковой значимости всех видов трафика и дискриминацию распространителей контента за счёт предоставления операторам связи возможности разделения приоритетов для разных видов и источников трафика. По мнению сторонников сетевого нейтралитета подобное разделение приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.



