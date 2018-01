15.01.2018 19:46  Выпуск Coreboot 4.7

Объясните пожалуйста: 1. Оно лучше или хуже LibreBoot (LB вообще развивается)? 2. Смотрю добавили 47 новых матплат. Какие из них самые свежие? 3. "В состав интегрирован инструментарий me_cleaner, предназначенный для очистки содержимого прошивки Intel ME." - как это понимать? Оно вычищает код ME из процессора? Так что потом даже вернув стоковую прошивку биоса, Intel ME все-равно не заработает?