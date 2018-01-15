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15.01.2018 19:46  Выпуск Coreboot 4.7

После десяти месяцев разработки подготовлен релиз проекта CoreBoot 4.7, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. В создании новой версии приняло участие 150 разработчиков, которые подготовили 2573 изменения.

Основные новшества:

  • В состав интегрирован инструментарий me_cleaner, предназначенный для очистки содержимого прошивки Intel ME. Me_cleaner оставляет только компоненты для начальной инициализации CPU, все остальные модули удаляются (прошивка сокращается с 5 Мб до 300 Кб);
  • Добавлена поддержка чипсетов AMD Stoney Ridge, Intel i82801jx Southbridge (ICH10), Intel Denverton, Intel Denverton-NS, а также начальная поддержка Intel Cannon Lake;
  • Добавлена поддержка встраиваемого контроллера KBC1126, используемого в ноутбуках HP EliteBooks;
  • Добавлена команда flashconsole с реализацией консоли для отладки SPI Flash;
  • Обеспечена поддержка сборки реализации UEFI от проекта Tianocore;
  • Добавлен типовой драйвер mrc_cache для сохранения настроек romstage в SPI Flash;
  • В сборочном сценарии buildgcc обеспечена верификация загружаемых файлов по хэшам;
  • Добавлена поддержка 47 материнских плат:
    • Acer Chromebook 14 CB3-431, 15 CB3-532, N7 C731;
    • ASRock B75 Pro3-M, G41C-GS R2.0;
    • Asus AM1I-A, Asus Chromebook C202SA/C300SA/C301SA;
    • Biostar A68N-5200;
    • Compulab Intense-PC;
    • Dell Chromebook 11 3180/3189;
    • Foxconn G41S-K;
    • Google Coral, Grunt, Kahlee, Meowth, Nami, Nautilus, Nefario, Soraka, Zoombini; * HP Chromebook 11 G5, HP EliteBook 2570p, 2760p, 8460p, 8470p, Revolve 810 G1;
    • Intel Cannnlake RVPU, Cannnlake RVPY, D410PT, DG43GT, GLKRVP, Harcuvar, NUC DCP847SKE, Saddle Brook;
    • Lenovo N22/N42 Chromebook, Lenovo T430, Thinkpad 11e/Yoga Chromebook G3, ThinkPad X131e, Z61T;
    • PC Engines APU3, APU4, APU5;
    • Purism Librem 13 v2, 15 v3;
    • Samsung Chromebook 3;
    • White label Chromebook;
    • WinNET G170;
  • Удалена поддержка плат Biferos Bifferboard и Google Cosmos;
  • Для многих плат устройств на базе Google ChromeOS добавлены определения портов ACPI USB;
  • Для Lenovo Thinkpad унифицирована поддержка гибридной графики, добавлена поддержка пассивной системы охлаждения, управления кулером через ACPI и средств определения BDC;
  • Добавлена поддержка всех плат на базе чипов Intel Braswell, испозуемых в устройствах с ChromeOS;
  • Для плат на базе Ivy Bridge обеспечено корректное определение частоты работы DRAM;
  • Для плат Intel Sandy Bridge улучшены средства выбора частоты;
  • Для Intel I440BX и AMD binaryPI реализована начальная поддержка CBMEM;
  • В libgfxinit добавлена поддержка чипсетов Broxton/APL (DP и HDMI) и Skylake;
  • В intelmetool добавлена поддержка Sunrise Point LP.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/coreboot/co...)
  2. OpenNews: Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy
  3. OpenNews: Фонд СПО представил Libreboot, полностью свободный дистрибутив Coreboot
  4. OpenNews: Выпуск CoreBoot 4.6
  5. OpenNews: Выпуск CoreBoot 4.5
  6. OpenNews: Разработчики CoreBoot пытаются создать минимальный VideoBIOS для чипов Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreboot, bios, firmware
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  • 1.1, A.Stahl, 20:05, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    >440BX

    Ну что же...

     
     
  • 2.2, Аноним, 20:19, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    астахель, в этот раз не смешно. Давай, ты же умеешь шутить смешно. Ну же.
     
  • 2.13, Moomintroll, 22:57, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > >440BX

    Поддержу предыдущего оратора.

    С неиссякаемой надеждой слежу за успехами coreboot, но 440BX в XXI веке... Ну в общем это за гранью. :-(

    Назвать это пустой тратой времени — слишком мягко.

     
     
  • 3.16, Аноним, 23:01, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Подай пример, сделай как надо.
     
  • 3.17, Moomintroll, 23:06, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Щас заминусуют... И там ниже про Tyan...

    Но,  блин, я реально хочу видеть coreboot в моих девайсах. Я хотел этого и 10 лет назад.

    Я полностью разделяю негодование от понятий «проприетарный BIOS», «гoвно-UEFI с secureboot» и «уберите Intel ME (и не-помню-как-оно-называется-у-AMD)»... Но... КОГДА ЖЕ??? 440BX ??? Серьёзно? А где я могу купить материнку и проц под 440BX?

    Грустно... Придётся дожевать и проглотить кактус с UEFI :-(

    P.S. Не программист — «напиши» не катит.

     
     
  • 4.20, A.Stahl, 23:20, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >А где я могу купить материнку и проц под 440BX?

    Не спеши -- поддержка 440BX ещё не в полном объёме реализована.

     
  • 4.21, мастер, 23:28, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >А где я могу купить материнку и проц под 440BX?

    qemu, virtual box
    там обычно две конфигурации для стандартного PC или на основе pentium 4(bx 440) или на основе x58 ich10.

     
     
  • 5.23, A.Stahl, 23:35, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >pentium 4(bx 440)

    440 это, вроде, ещё вторые пни.

     
  • 4.37, ryoken, 09:05, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > «уберите Intel ME (и не-помню-как-оно-называется-у-AMD)»...

    PSP.

     
  • 2.31, Андрей, 02:31, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ещё бы добавили поддержку одной из самых лучших популярных материнок: Chaintech CT6-BTM.
     
  • 1.3, Аноним, 20:31, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как обычно поддерживает только устаревшее железо и хромбуки. Жаль-печаль.
     
  • 1.4, Stahl, 20:40, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кто-то из местных бородатых использует данный интеллектуальный продукт?
     
     
  • 2.5, 2018 Year of Linux on Desktops, 20:46, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Как его использовать, если он не поддерживает почти ничего, кроме всякого старья?
     
     
  • 3.6, Аноним, 20:55, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > 2118 Year of Linux on Desktops

    fixed

     
  • 3.11, другой Аноним, 22:07, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    > Как его использовать, если он не поддерживает почти ничего, кроме всякого старья?

    Неплохо маркетологи поработали – вместо вопросов "Что за непонятную, закрытую, неотключаемую и залоченную по самые гланды ***ню вы мне впариваете, господа интеловцы со товарищи? Зачем мне на локалхосте какой-то непонятный менеджмент и почему нельзя взять что-то без него? Вертайте деньги!" и прочее, потреблятели радостно приобретают очередной зондоносец, а затем искренне удивляются и возмущаются отсутствием (или недостаточным качеством) поддержки - "Чой-то они не осилили зареверсить и отключить зонды?! Вот же ламеры!". Нормально, че.


     
  • 2.7, pavlinux, 21:13, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    TYAN K8WE на AMD Opteron 290, даже почти всё работает, кроме SATA и внешних PCI,
    Ultra SCSI320 на PCI-X - норм. Ах да, видео только в режиме 80х25
     
     
  • 3.15, Moomintroll, 22:59, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > TYAN K8WE на AMD Opteron 290

    Тоже грустный пример... Если мне не изменяет склероз, Tyan уже больше 10 лет не существует.

     
     
  • 4.24, Василий Теркин, 23:46, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жив, здоров, продается.
     
  • 2.35, Аноним, 03:15, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я полльзую В свое время железо умерло на руках и не оживало никак, но coreboot ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 21:41, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    lenovo c450 поддерживается?
     
  • 1.9, Новичок, 21:59, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Объясните пожалуйста:

    1. Оно лучше или хуже LibreBoot (LB вообще развивается)?

    2. Смотрю добавили 47 новых матплат. Какие из них самые свежие?

    3. "В состав интегрирован инструментарий me_cleaner, предназначенный для очистки содержимого прошивки Intel ME." - как это понимать? Оно вычищает код ME из процессора? Так что потом даже вернув стоковую прошивку биоса, Intel ME все-равно не заработает?

     
     
  • 2.12, anonn, 22:35, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    intel me не в процессоре находится,а в отдельном чипе.
     
     
  • 3.14, Аноним, 22:59, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не в отдельном, а в том же, где и BIOS Ответ на вопрос про возврат прошивки, на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, anonn, 23:07, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так не в процессоре же,это надеюсь ясно?
     
     
  • 5.30, Аноним, 01:57, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Процессор 8212 это же большой, гудящий блок ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, IdeaFix, 23:08, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Либребут это поделка на основе коребут.
     
     
  • 3.33, Аноним, 03:02, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    От/для альтернативно ориентированых
     
  • 1.22, Аноним, 23:30, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я очень пытался Сначала скомпилировать, потом залить его в материнку Но нужен ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним_админ, 00:23, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Acer Chromebook 14 CB3-431

    аллилуя! Как запилить коребут в мой хромбук?

     
     
  • 2.29, dimqua, 00:54, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Собрать самому, либо скоро сборочка выйдет от разработчика.

    https://mrchromebox.tech/#devices

     
  • 1.26, Лёня Поттеринг, 00:34, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Удалю systemd если портируют Coreboot под мой ноутбук.
     
     
  • 2.27, Маршал Маккузик, 00:41, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И фрю накатиш?
     
  • 1.28, анонимный аноним, 00:47, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >инструментарий me_cleaner,предназначенный для очистки содержимого прошивки  Intel ME

    а на amd psp всем плевать? этот троян удалять не надо?

     
     
  • 2.32, НяшМяш, 03:00, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Этот троян отключается даже в стандартном уефишнике. Во всяком случае, опция такая есть и никто ещё не обнаружил её неработоспособность.

    Да и вообще, AMDшные матери в списке такие старые, что там этого вашего PSP и не было никогда.

     
  • 1.34, Аноним, 03:09, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жаль платы HUANAN не поддерживаются.
     

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