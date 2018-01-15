15.01.2018 19:46  Выпуск Coreboot 4.7

|
|
|
|
|
|2.13, Moomintroll, 22:57, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> >440BX
Поддержу предыдущего оратора.
С неиссякаемой надеждой слежу за успехами coreboot, но 440BX в XXI веке... Ну в общем это за гранью. :-(
Назвать это пустой тратой времени — слишком мягко.
|
|
|
|3.17, Moomintroll, 23:06, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
Щас заминусуют... И там ниже про Tyan...
Но, блин, я реально хочу видеть coreboot в моих девайсах. Я хотел этого и 10 лет назад.
Я полностью разделяю негодование от понятий «проприетарный BIOS», «гoвно-UEFI с secureboot» и «уберите Intel ME (и не-помню-как-оно-называется-у-AMD)»... Но... КОГДА ЖЕ??? 440BX ??? Серьёзно? А где я могу купить материнку и проц под 440BX?
Грустно... Придётся дожевать и проглотить кактус с UEFI :-(
P.S. Не программист — «напиши» не катит.
|
|
|
|4.20, A.Stahl, 23:20, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
>А где я могу купить материнку и проц под 440BX?
Не спеши -- поддержка 440BX ещё не в полном объёме реализована.
|
|4.21, мастер, 23:28, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
>А где я могу купить материнку и проц под 440BX?
qemu, virtual box
там обычно две конфигурации для стандартного PC или на основе pentium 4(bx 440) или на основе x58 ich10.
|
|
|
|
|
|3.11, другой Аноним, 22:07, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
|
> Как его использовать, если он не поддерживает почти ничего, кроме всякого старья?
Неплохо маркетологи поработали – вместо вопросов "Что за непонятную, закрытую, неотключаемую и залоченную по самые гланды ***ню вы мне впариваете, господа интеловцы со товарищи? Зачем мне на локалхосте какой-то непонятный менеджмент и почему нельзя взять что-то без него? Вертайте деньги!" и прочее, потреблятели радостно приобретают очередной зондоносец, а затем искренне удивляются и возмущаются отсутствием (или недостаточным качеством) поддержки - "Чой-то они не осилили зареверсить и отключить зонды?! Вот же ламеры!". Нормально, че.
|
|
|
|3.15, Moomintroll, 22:59, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> TYAN K8WE на AMD Opteron 290
Тоже грустный пример... Если мне не изменяет склероз, Tyan уже больше 10 лет не существует.
|
|1.9, Новичок, 21:59, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
Объясните пожалуйста:
1. Оно лучше или хуже LibreBoot (LB вообще развивается)?
2. Смотрю добавили 47 новых матплат. Какие из них самые свежие?
3. "В состав интегрирован инструментарий me_cleaner, предназначенный для очистки содержимого прошивки Intel ME." - как это понимать? Оно вычищает код ME из процессора? Так что потом даже вернув стоковую прошивку биоса, Intel ME все-равно не заработает?
|
|1.28, анонимный аноним, 00:47, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
>инструментарий me_cleaner,предназначенный для очистки содержимого прошивки Intel ME
а на amd psp всем плевать? этот троян удалять не надо?
|
|
|
|2.32, НяшМяш, 03:00, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
Этот троян отключается даже в стандартном уефишнике. Во всяком случае, опция такая есть и никто ещё не обнаружил её неработоспособность.
Да и вообще, AMDшные матери в списке такие старые, что там этого вашего PSP и не было никогда.
|