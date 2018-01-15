15.01.2018 07:17  Обновление микрокода Intel приводит к перезагрузкам систем с CPU Broadwell и Haswell

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|1.3, ыы, 09:56, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+24 +/–
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вот когда php программисты выкидыают накаляканое на коленке в продакшен и оно глючит и дырявое - их начинают ругать и обвинять в криворукости...
а вот товарищи из Интел- по сути - делают ровно то же..и ни одна собака не гавкнет...
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|6.113, XoRe, 17:41, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> срись бабло я тозе хорозо умею - сто мне сделай для того,
> чтобы бабло было мне, а не этим беломордым демонам из интела?
Ви какой-то неправильный китайса. В китае стрегут бабло даже с интела (угадайте, где у интела фабрики и R&D).
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|1.8, Аноним, 10:00, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+20 +/–
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Если часто перезагружать машину, то никто не успеет её взломать через meltdown и spectre!
*картинка_с_хитрым_негром.джпг
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|1.23, Sluggard, 11:07, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Мала-а-ацы-ы-ы... Накосячим в процах, и в попытке прикрыться, накосячим ещё раз в микрокоде. Ждём третьего удара в этом комбо.
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|1.33, ыы, 11:37, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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да не пользователи! customers - это не пользователи
"
We have received reports from a few customers of higher system reboots after applying firmware updates
"
Речь идет о поставщиках брэндов.
вот что говорится о пользователях (End-users -это и есть "пользователи"):
"
End-users should continue to apply updates recommended by their system and operating system providers.
"
Ставьте дальше дескать и не обращайте внимания на вышеприведенное замечание об ошибках после обновления микрокода.
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|8.94, Andrey Mitrofanov, 15:59, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> что и ввело наивного предыдущего оратора во искушение перекрестить intel-microcode, полный блобов с лицензией cant-touch-zis, якобы ""свободным"".
> Какое "во искушение"? Вам дали ссылку. Читайте. Написано синими буквами.
Что написано на хостинге картинок или на экране анонима не есть равно тому, что "говорит" Ubuntu [Ink.] или Каноникал Ко.
Но слабый на [вырезано самоцензурой] аноним выше приписывает Ubuntu [Ink.] или Каноникал Ко. то, чего они старательно _не_ говрят.
Ну, на сайте, да.
Я даже готов признать, что "говорят "потом"". То есть сайт == замануха, а анонимы несут чушь про швAбодные интел-микрокоды.
Какие ещё ко мне вопросы, продолжайте?
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