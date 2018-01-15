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15.01.2018 07:17  Обновление микрокода Intel приводит к перезагрузкам систем с CPU Broadwell и Haswell

Компания Intel сообщила, что анализирует причины появления проблемы, всплывающей после установки на системы недавно опубликованного обновления микрокода. Пользователи, установившие обновление микрокода от Intel, столкнулись с проблемой частых перезагрузок. Intel традиционно не сообщает подробности - кроме того, что проблеме подвержены системы с CPU Broadwell и Haswell. Если связь проблемы с новым микрокодом подтвердится, то будет выпущено ещё одно обновление.

  1. Главная ссылка к новости (https://newsroom.intel.com/new...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах
  4. OpenNews: Google считает незначительным влияние на производительность патчей для блокирования атак Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: cpu, intel
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  • 1.1, A.Stahl, 09:55, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    A reboot per day keeps the flawed firmware away
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:56, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    > An reboot
    > An reboot
    > An reboot

    Очень сложная английская языка.

     
     
  • 3.4, A.Stahl, 09:58, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Да, сложная. Патчи приветствуются.
     
     
  • 4.12, тоже Аноним, 10:15, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    An one reboot - пусть носители страдают ;)
     
     
  • 5.17, щи, 10:33, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Это такой английский упчк: адин адин. An=one
     
     
  • 6.21, anonymous, 10:50, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Адын-адын ребоот!
     
     
  • 7.39, тоже Аноним, 11:52, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    An any single one reboot!
    Yeah, guys, we gonna make your eyes bleeding...
     
  • 3.128, Аноним, 20:38, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надо цикл с подсчётом перезагрузок и выводом на экран ставить, чтобы яснее было,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.91, pavlinux, 15:23, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Microsoft приостановила развёртывание заплаток для систем AMD Корпорация Microso... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.123, Аноним, 19:00, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати скоро выйдет новое поколение Ryzen, цены ещё упадут http shop amd com... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, ыы, 09:56, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +24 +/
    вот когда php программисты выкидыают накаляканое на коленке в продакшен и оно глючит и дырявое - их начинают ругать и обвинять в криворукости...

    а вот товарищи из Интел- по сути - делают ровно то же..и ни одна собака не гавкнет...

     
     
  • 2.7, Anonymus, 10:00, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Ну не плачь, маленький Вот вырастешь тоже пойдешь в Интел и напишешь свой шедев... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, Аноним, 10:06, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Вот же, гавкнула Сам послушай ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, kk, 10:36, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    У интела, как и у многих крупных железячных контор, довольно посредственное каче... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, fi, 11:30, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ага, попробуй устроиться туда 8212 как минимум два высших математических нужн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 11:46, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +17 +/
    И это только в клининг!
     
  • 4.38, Fomalhaut, 11:50, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В итоге: вопрос к образованию или работе? Ведь есть верное про софт.
     
  • 4.114, Аноним, 17:51, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если ничего делать не умеешь-то хоть дипломами обзаведись Если же умеешь хоть ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.62, НяшМяш, 13:12, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Дизайнер интерфейсов у них днище - это да А вот качество драйверов для видюхи ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.65, Аноним, 13:18, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Стричь бабло они умеют, и умеют хорошо, что еще надо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.106, китайса, 16:54, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    срись бабло я тозе хорозо умею - сто мне сделай для того, чтобы бабло было мне, а не этим беломордым демонам из интела?

     
     
  • 6.113, XoRe, 17:41, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > срись бабло я тозе хорозо умею - сто мне сделай для того,
    > чтобы бабло было мне, а не этим беломордым демонам из интела?

    Ви какой-то неправильный китайса. В китае стрегут бабло даже с интела (угадайте, где у интела фабрики и R&D).

     
  • 4.87, Аноним, 15:02, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Качественный видеодрайвер только для Хасвел и ниже Попробуй купить процессор по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, хехе, 10:51, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Питоняша что ли? :)
     
  • 1.6, commiethebeastie, 09:59, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Ну хасфейл уже прошлый век, пора менять компуктеры.
     
     
  • 2.15, ryoken, 10:26, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Потребыдл Дома Линфилд, работает и не гавкает Производительности на домашние з... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Аноним, 12:05, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В Intel постарались чтобы не работало.
     
  • 3.51, Майлз Дайсон, 12:17, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да и копермайн тоже не плохо справляется с домашними делами и не ноет.
     
     
  • 4.56, Аноним, 12:42, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Northwood anyone?
     
     
  • 5.115, Онон, 18:00, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня друган недавно сменил Celeron D на Pentium D за 250р, говорит теперь даже HD на ютубе тянет.
     
  • 2.28, Аноним, 11:25, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для чего менять Чтобы, как ты, играть на них Очень многие люди уже вышли из та... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Аноним, 12:09, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У Intel-а всё сошлось, и они успешно решили проблему насышения рынка товаром уст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.64, Аноним, 13:17, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ага, а потом смотришь на них и думаешь - уж лучше б ты играл ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 10:00, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +20 +/
    Если часто перезагружать машину, то никто не успеет её взломать через meltdown и spectre!

    *картинка_с_хитрым_негром.джпг

     
     
  • 2.18, хрюзер, 10:34, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Покупайте самые защищенные процессоры Intel картинка_с_двумя_гопниками_Поражен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, тот еще анон, 11:12, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    все ясно, нашелся еще баг в процах - нет очистки кеша, потому для очистки перегр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 10:02, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То потеря производительности https www opennet ru opennews art shtml num 47849... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, ubob, 10:05, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ..and rebootness for all
     
  • 1.13, Аноним, 10:20, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Все правильно сделали! При любой ошибке - перезагрузись! 3 раза.
     
     
  • 2.14, A.Stahl, 10:23, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Семь раз перезагрузись, один раз скачай прошивку.
     
     
  • 3.43, Sluggard, 11:56, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты сейчас про смартфоны Philips написал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.81, Аноним, 14:44, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Видно программисты из майкрософта подрабатывают Такое я видел только в винде, н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.116, Аноним, 18:25, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто не Астахель, тот только один раз перезагружается.
     
  • 1.23, Sluggard, 11:07, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Мала-а-ацы-ы-ы... Накосячим в процах, и в попытке прикрыться, накосячим ещё раз в микрокоде. Ждём третьего удара в этом комбо.
     
     
  • 2.32, fi, 11:36, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    ну ты загнул ты из какого морозильника у вас что авария на станции еще... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Sluggard, 11:42, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В первый раз там изначальная ошибка проектирования была же, а тут, как я понимаю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, iPony, 11:55, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    А ты не программист И тебя не разу раком не ставили Что типа вот к этому сроку... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.58, Sluggard, 12:59, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, я строитель И что такое горящие сроки и аврал знаю Но поводом строить на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, Аноним, 13:02, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интел мог бы не только программиста, но и QA раком поставить, чтобы протестили о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, Sluggard, 13:06, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Некогда, акции падают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.118, Аноним, 18:29, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Некогда, акции падают.

    АМД напирает? Линуксоиды разогревают котлы?


     
     
  • 6.126, Sluggard, 19:46, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так AMD тоже просел, даже сильнее вроде. Были же в одной из предыдущих новостей ссылки на NASDAQ.
     
  • 1.25, Аноним, 11:19, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Фейл на фейле и фейлом погоняет...
     
     
  • 2.69, ryoken, 13:47, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Фейл на фейле и фейлом погоняет...

    Вcе на Talos II & Power9! :D

     
  • 1.33, ыы, 11:37, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    да не пользователи! customers -  это не пользователи

    "
    We have received reports from a few customers of higher system reboots after applying firmware updates
    "
    Речь идет о поставщиках брэндов.


    вот что говорится о пользователях (End-users -это и есть "пользователи"):

    "
    End-users should continue to apply updates recommended by their system and operating system providers.
    "

    Ставьте дальше дескать и не обращайте внимания на вышеприведенное замечание об ошибках после обновления микрокода.


     
     
  • 2.48, Аноним, 12:10, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Пользователи пусть не обращают внимание на подозрительный цвет и запах - просто ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.63, Аноним, 13:15, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Нет В переводе это значит конечные пользователи Или теперь уже в более точно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.45, vz, 12:02, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    блоб он такой, не всегда корпорация добра
     
     
  • 2.50, Аноним, 12:12, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если его откроют, то пару лет уйдёт на латание дыр ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, китайса, 12:29, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а пока вы будит латать дыра, мы делай свой собсвенная мелкопроцессор ловить тара... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.57, Аноним, 12:58, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На свободном intel-microcode 3 20180108 0-ubuntu16 04 2 никаких перезагрузок не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.61, Andrey Mitrofanov, 13:09, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    В _не_свободном https packages debian org src intel-microcode никаких переза... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.66, Аноним, 13:27, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    https packages debian org src intel-microcode А Ubuntu говорит что СВОБОДНЫЙ ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.67, Andrey Mitrofanov, 13:40, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Опять брешешь Ubu _не_ говорит, что _не_свободный https packages ubuntu com ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, Аноним, 14:03, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На, кушай http mepic ru view id 0d9e7201aee5d907ec0f11f8fd9794c5 Разработчик... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.75, Andrey Mitrofanov, 14:20, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я непонятно написал, да, мне многие говорят о таком моём недостатке -- слишком о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.80, Аноним, 14:37, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > якобы ""свободным"".

    Ну-у-у, тогда это все объясняет. ;)

     
  • 7.90, Аноним, 15:22, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какое во искушение Вам дали ссылку Читайте Написано синими буквами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.94, Andrey Mitrofanov, 15:59, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> что и ввело наивного предыдущего оратора во искушение перекрестить intel-microcode, полный блобов с лицензией cant-touch-zis, якобы ""свободным"".
    > Какое "во искушение"? Вам дали ссылку. Читайте. Написано синими буквами.

    Что написано на хостинге картинок или на экране анонима не есть равно тому, что "говорит" Ubuntu [Ink.] или Каноникал Ко.

    Но слабый на [вырезано самоцензурой] аноним выше приписывает Ubuntu [Ink.] или Каноникал Ко. то, чего они старательно _не_ говрят.

    Ну, на сайте, да.

    Я даже готов признать, что "говорят "потом"". То есть сайт == замануха, а анонимы несут чушь про швAбодные интел-микрокоды.

    Какие ещё ко мне вопросы, продолжайте?

     
  • 6.89, Аноним84701, 15:19, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сборщик или переупаковщик пакета совсем не обязательно разработчик Ну и да, у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.92, Аноним, 15:27, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да что вы ко мне пристали Как у меня в менеджере драйверов написано, так я и чи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.93, Аноним, 15:29, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    если вы с ним не согласны Уже слова стал путать, не доводите меня до белого кол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.121, Аноним, 18:53, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К_а_ленья или каления Или это такая аллюзия на Брюсова ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.101, Аноним, 16:34, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Файлы с микрокодами зашифрованы и подписаны Intel без подписи процессор не стан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.103, Аноним, 16:42, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потому что вы не разработчик Linux Mint ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.68, Zenitur, 13:44, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гиви бридж - не перезагружается.
     
     
  • 2.119, Аноним, 18:39, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А для него разве есть обновление Интель говорили про пятилетние процы Иви 2012... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.71, Аноним, 14:08, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Переустановка системы поможет вернуть старый микрокод?
     
     
  • 2.72, Zenitur, 14:12, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Synaptic найди пакет linux-firmware, и в меню выбери Указать версию Выбе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.77, А, 14:28, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    При чём тут ядро линукс, если микрокод интела включается как драйвер и проприета... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.84, Аноним, 14:58, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ведро это linux-image, а это linux-firmware В новости как раз о прошивке и гов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Аноним, 15:07, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    intel-microcode тогда что?
     
     
  • 6.96, Andrey Mitrofanov, 16:05, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > intel-microcode тогда что?

    пакЭт[I]!

     
  • 2.74, Аноним, 14:15, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если вы устанавливали патч, то поможет А если перепрошили материнку, то не помо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.76, Аноним, 14:24, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Микрокод разве не прошивается в материнку из ОС ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, Аноним, 14:33, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет Он подгружается ядром системы после каждой перезагрузки, если вы ставили па... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.82, Аноним, 14:47, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для прошивки из ОС вам сначала понадобилось бы скачать файл прошивки с оф сайта ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.83, th3m3, 14:54, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Провал года для всей индустрии. Сколько можно это терпеть? Нам нужно открытое и свободное железо!
     
     
  • 2.105, Intel, 16:45, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Провал года для всей индустрии. Сколько можно это терпеть? Нам нужно открытое
    > и свободное железо!

    Вперед, с песней! (с) Intel

     
  • 2.122, Аноним, 18:57, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем же дело стало?


     
  • 2.127, Ordu, 19:56, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Держи. https://monster6502.com/
     
  • 1.85, Д1110д Панас, 15:00, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всем AMD и бобра Отака ху...ня, малята!
     
     
  • 2.120, Аноним, 18:42, 15/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Они наши новый друзья Они нас приголубят и взлелеят И таки научат летать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.125, Аноним, 19:16, 15/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    лол, хазвель и бродвель сдохли, а на скулаке-е ни одна убунта не смогла загрузит... весь текст скрыт [показать]
     

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