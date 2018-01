15.01.2018 07:17  Обновление микрокода Intel приводит к перезагрузкам систем с CPU Broadwell и Haswell

"

We have received reports from a few customers of higher system reboots after applying firmware updates

Речь идет о поставщиках брэндов.



вот что говорится о пользователях (End-users -это и есть "пользователи"):

End-users should continue to apply updates recommended by their system and operating system providers.

Ставьте дальше дескать и не обращайте внимания на вышеприведенное замечание об ошибках после обновления микрокода.