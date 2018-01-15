15.01.2018 07:17  Обновление микрокода Intel приводит к перезагрузкам систем с CPU Broadwell и Haswell

>> что и ввело наивного предыдущего оратора во искушение перекрестить intel-microcode, полный блобов с лицензией cant-touch-zis, якобы ""свободным"".

> Какое "во искушение"? Вам дали ссылку. Читайте. Написано синими буквами. Что написано на хостинге картинок или на экране анонима не есть равно тому, что "говорит" Ubuntu [Ink.] или Каноникал Ко. Но слабый на [вырезано самоцензурой] аноним выше приписывает Ubuntu [Ink.] или Каноникал Ко. то, чего они старательно _не_ говрят. Ну, на сайте, да. Я даже готов признать, что "говорят "потом"". То есть сайт == замануха, а анонимы несут чушь про швAбодные интел-микрокоды. Какие ещё ко мне вопросы, продолжайте?

