12.01.2018 12:26  Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов

После полутора лет разработки создатели облачной платформы Nextcloud (форк ownCloud) представили первый выпуск проекта Nextcloud Talk, в рамках которого подготовлено решение для развёртывания сервиса для обмена текстовыми сообщениями, совершения голосовых звонков и видеовызовов с возможность организации видеоконференций и проведения вебинаров.

Как и облачное хранилище Nextcloud новая система может быть развёрнута на собственном сервере без привязки к внешним облачным сервисам, что позволяет запустить полностью подконтрольное и самодостаточное решение, не зависящее от третьих лиц. Взаимодействие возможно как через браузер, так и при помощи специального мобильного приложения (Android, iOS). Серверная часть реализована в форме модуля для платформы Nextcloud. Код написан на PHP и поставляется под лицензией GNU AGPLv3.

Для обеспечения безопасности коммуникаций применяется оконечное шифрование (end-to-end, данные шифруются на стороне клиента и недоступны для анализа в случае компрометации сервера). Канал связи между участниками переговоров организуется при помощи WebRTC, звук и видео кодируются с использованием H.265. Поддерживаются прямые вызовы между пользователями, групповые аудио/выдео конференции, публичные и закрытые трансляции, показ презентаций, демонстрация материалов и предоставление доступа к содержимому экрана.

Система подходит как для построения систем коммуникаций частных лиц, так и для применения на предприятиях, для которых дополнительно предлагается высокопроизводительный платный бэкенд, поддержка MCU/STUN/TURN для обхода межсетевых экранов и SIP-шлюз для подключения к конференции по телефону. Nextcloud Talk в один клик может быть установлен на любом сервере с Nextcloud (для установки требуется Nextcloud 13, который пока находится на стадии бета-тестирования). Для координации встреч и переговоров, а также для отправки приглашений может использоваться Nextcloud Calendar.