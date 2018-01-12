12.01.2018 12:26  Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов

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|3.35, pavlinux, 16:11, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Бесплатная будет ли работать вообще?
Они встроили свой язык прогр., - гибрид Ada, Go, regexp, LISP, acceмблера и pdksh,
за бесплатно захочется только застрелиться!
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|1.19, Dexter, 14:58, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+10 +/–
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> WebRTC
Ахаха, ЗАPЫВАЙТЕ обратно! WebRTC настолько непредсказуемая штука, что даже после несколько дней тpаxaния с манами, IPLEAK все-равно показывает утечки через WebRTC. Проще отключить это г0вн0 и спать спокойно. Для безопасных коммуникаций есть Tox/Ring, с конференциями, расшариваниями и прочими бездeлушками.
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|3.28, DeniskaPopov, 15:50, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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А что, не должны? Ну для мамкиных кулхацкиров может и так сойдет... А вообще круто юзать защищенный софт, шифроваться и строить из себе гуру безопасной инфраструктуры, но банально просраться на какой-нить утечке DNS, или сливе через RTC. :-D
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|6.47, Crazy Alex, 17:08, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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айпишник - коммерческая тайна - это сильно. Но по ходу мы друг друга не понимаем. Насколько я помню, по WebRTC кроме IP адреса ничего не утекало. Или есть какие-то новенькие дыры?
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|4.33, p5n, 16:01, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Зачем оно надо если сайт можно просто в другом окне открыть?
Чтобы пользователи легко и непринужденно переключались между приложениями клауда + костылики для единой авторизации. Вон хотя бы интеграции rainloop/roundcube посмотри как сделаны.
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|3.45, Аномномномнимус, 16:55, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вопрос не в "воткнуть ссылочку", а поднять в одном месте фуллстек, чтобы не распаляться на тысячу сервисов для разработки для SOHO, которым трелло уже мало, переписывать пол редмайна нереально, а решения для кровавого тырпрайза - для кровавого тырпрайза
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|4.46, p5n, 16:58, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вопрос не в "воткнуть ссылочку", а поднять в одном месте фуллстек, чтобы
> не распаляться на тысячу сервисов для разработки для SOHO, которым трелло
> уже мало, переписывать пол редмайна нереально, а решения для кровавого тырпрайза
> - для кровавого тырпрайза
Ну собрать всё в дистрибутив не проблема, кто-нибудь может и сделает. Делают же всякие iredmail-ы из почты.
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|2.50, Борщдрайвен бигдата, 17:57, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Основная проблема — это ты. А серьёзно, то вышеописаные детские болезни были актуальны лет пару назад, в ownCloud 8. Пробовал тогда поднять на нем домашнее облако, поел кактус, и плюнул; да, были и баги с синхронизацией, и прожорливость php5.
Потом попробовал вновь, уже с Nextcloud 11, и приятно удивился. php7 намного пошустрее работает, ребята толком оптимизировали нагрузку, и на средней vps (2 core 2 gb) неплохо ворочает парой тысяч файлов и десятком пользователей.
Радует, что ужасы прошлого с поиском и обновлением аддонов ушли, всё делается гладко и в пару кликов, даже для установки CLI ни разу не понадобился, не говоря о «ручном» исправлении каких-то ошибок синхронизации.
Да, мой опыт нерепрезентативен, и не описывает всего положения дел, но вряд ли всё насколько плохо, как описано выше.
P.S. Докер не использовал, система на стандартной бубунте, онлайн офис не прикручивал пока.
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|1.38, Moomintroll, 16:28, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Nextcloud Talk в один клик может быть установлен на любом сервере с Nextcloud (для установки требуется Nextcloud 13, который пока находится на стадии бета-тестирования).
А мне и в 12.0.4 предлагает...
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|1.48, Некто, 17:52, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> решение для развёртывания сервиса для обмена текстовыми сообщениями,
> совершения голосовых звонков и видеовызовов
> с возможность организации видеоконференций и проведения вебинаров.
> облачное хранилище Nextcloud
С точки зрения безопасности - это капец, by design!
WebDav, CalDav, CardDav, IMAP, SMTP, etc., а теперь еще WebRTC и все это на PHP. Дальше можно не обсуждать. Это как с вечным двигателем - аргументы даже не рассматриваются.
Совсем забили на unix way. Идеология MS кухонного комбайна побеждает
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