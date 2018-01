12.01.2018 12:26  Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов

> решение для развёртывания сервиса для обмена текстовыми сообщениями,

> совершения голосовых звонков и видеовызовов

> с возможность организации видеоконференций и проведения вебинаров.

> облачное хранилище Nextcloud С точки зрения безопасности - это капец, by design!

WebDav, CalDav, CardDav, IMAP, SMTP, etc., а теперь еще WebRTC и все это на PHP. Дальше можно не обсуждать. Это как с вечным двигателем - аргументы даже не рассматриваются. Совсем забили на unix way. Идеология MS кухонного комбайна побеждает