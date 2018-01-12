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12.01.2018 12:26  Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов

После полутора лет разработки создатели облачной платформы Nextcloud (форк ownCloud) представили первый выпуск проекта Nextcloud Talk, в рамках которого подготовлено решение для развёртывания сервиса для обмена текстовыми сообщениями, совершения голосовых звонков и видеовызовов с возможность организации видеоконференций и проведения вебинаров.

Как и облачное хранилище Nextcloud новая система может быть развёрнута на собственном сервере без привязки к внешним облачным сервисам, что позволяет запустить полностью подконтрольное и самодостаточное решение, не зависящее от третьих лиц. Взаимодействие возможно как через браузер, так и при помощи специального мобильного приложения (Android, iOS). Серверная часть реализована в форме модуля для платформы Nextcloud. Код написан на PHP и поставляется под лицензией GNU AGPLv3.

Для обеспечения безопасности коммуникаций применяется оконечное шифрование (end-to-end, данные шифруются на стороне клиента и недоступны для анализа в случае компрометации сервера). Канал связи между участниками переговоров организуется при помощи WebRTC, звук и видео кодируются с использованием H.265. Поддерживаются прямые вызовы между пользователями, групповые аудио/выдео конференции, публичные и закрытые трансляции, показ презентаций, демонстрация материалов и предоставление доступа к содержимому экрана.

Система подходит как для построения систем коммуникаций частных лиц, так и для применения на предприятиях, для которых дополнительно предлагается высокопроизводительный платный бэкенд, поддержка MCU/STUN/TURN для обхода межсетевых экранов и SIP-шлюз для подключения к конференции по телефону. Nextcloud Talk в один клик может быть установлен на любом сервере с Nextcloud (для установки требуется Nextcloud 13, который пока находится на стадии бета-тестирования). Для координации встреч и переговоров, а также для отправки приглашений может использоваться Nextcloud Calendar.



  1. Главная ссылка к новости (http://karlitschek.de/2018/01/...)
  2. OpenNews: Доступен сервер web-конференций Apache OpenMeetings 3.2.0
  3. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  4. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  5. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  6. OpenNews: Представлен (n+1)sec, протокол для создания защищённых децентрализованных чатов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nextcloud, chat, voip, video
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  • 1.1, Аноним, 12:34, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    То есть будут дичайшие тормоза на всём железе старше пары лет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Crazy Alex, 12:56, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    При обычных разрешениях видеоколлов-то?
     
  • 2.6, Аноним, 13:17, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Отправляйся на свалку истории вместе со своим железным другом.
     
     
  • 3.7, Аноним, 13:24, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > Отправляйся на свалку истории вместе со своим железным другом.

    Бездушный адепт системы

     
     
  • 4.23, Аноним, 15:13, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дайте уже умереть своей амиге!
     
  • 4.49, Аноним, 17:57, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    *апдейт
     
  • 2.14, Аноним, 14:04, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И будут наезды МПЕГЛА на хозяев серверов.
     
     
  • 3.15, Аноним, 14:05, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нет бы, чтобы VP8, VP9 использовать.
     
  • 3.18, Нанобот, 14:38, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    волков бояться - в лес не ходить
     
     
  • 4.26, Аномномномнимус, 15:32, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сходил в лес - убери за собой
     
     
  • 5.34, pavlinux, 16:08, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    удобрения же ж
     
  • 3.51, rvs2016, 18:26, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И будут наезды МПЕГЛА на хозяев серверов.

    А это кто такой?

     
  • 2.32, Анониммм, 15:59, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если что-то не нравится, купите "высокопроизводительный платный бэкенд".
    Этой фразой похоронили интерес к проекту в зародыше. Бесплатная будет ли работать вообще?
     
     
  • 3.35, pavlinux, 16:11, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Бесплатная будет ли работать вообще?

    Они встроили свой язык прогр., - гибрид Ada, Go, regexp, LISP, acceмблера и pdksh,
    за бесплатно захочется только застрелиться!    


     
  • 3.44, Medar, 16:44, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень даже работает
     
  • 2.41, Viden, 16:38, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если мозгов нет, то дичайшие тормоза и так будут всегда и везде. На моем железе 2012 года сей продукт не тормозит, а железо и по тем временам было НЕ ТОПОВЫМ.
     
  • 1.2, Аноним, 12:40, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    идея хорошая, но... взлетит?
     
  • 1.3, Аноним, 12:44, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А ещё он кофе умеет готовить!! Или, погодите... Нет?
     
     
  • 2.5, Annoynymous, 13:11, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Напиши модуль, делов на полчаса.
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:43, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У этих кофейных фанатиков какие-то непонятные проблемы Уже все решено в REDM... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 13:29, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    постойте... оно платное???

    https://i.imgur.com/Ce4L169.png

     
     
  • 2.9, SunXE, 13:32, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Недочитал ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, th3m3, 13:45, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Если бы не php, то был неплохой софт.
     
     
  • 2.12, ХипстерСпам, 13:46, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Mattermost тоже умеет через прокси WebRTC
     
  • 2.52, rvs2016, 18:31, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если бы не php, то был неплохой софт.

    Во-во. Из-за этого порочить систему этим пхп? На заметку, конечно, взял. Но вот пхп этот...

     
  • 1.13, Аноним, 13:58, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скриншаринг оно умеет ?
     
     
  • 2.16, Аноним, 14:10, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    [troll]
    Умеет, для майора
    [troll/]
     
  • 1.17, foi, 14:17, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Попробовал. Жутко глючит.
     
  • 1.19, Dexter, 14:58, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    > WebRTC

    Ахаха, ЗАPЫВАЙТЕ обратно! WebRTC настолько непредсказуемая штука, что даже после несколько дней тpаxaния с манами, IPLEAK все-равно показывает утечки через WebRTC. Проще отключить это г0вн0 и спать спокойно. Для безопасных коммуникаций есть Tox/Ring, с конференциями, расшариваниями и прочими бездeлушками.

     
     
  • 2.24, Crazy Alex, 15:27, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это если вас эти утечки тревожат
     
     
  • 3.28, DeniskaPopov, 15:50, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    А что, не должны? Ну для мамкиных кулхацкиров может и так сойдет... А вообще круто юзать защищенный софт, шифроваться и строить из себе гуру безопасной инфраструктуры, но банально просраться на какой-нить утечке DNS, или сливе через RTC. :-D
     
     
  • 4.37, Crazy Alex, 16:24, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Утечки IP Ну да, не самая критичная вещь В большинстве случаев в видеочатах не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.39, Edward, 16:30, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Коммерческая тайна? Не, не слышал...
     
     
  • 6.47, Crazy Alex, 17:08, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    айпишник - коммерческая тайна - это сильно. Но по ходу мы друг друга не понимаем. Насколько я помню, по WebRTC кроме IP адреса ничего не утекало. Или есть какие-то новенькие дыры?
     
  • 2.29, Аноним, 15:52, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Боюсь даже представить, окуда у тебя руки А если серьёзно, то нет никаких пробл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Аноним, 15:56, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    А ты сам хоть читал исходный код этих поделий В Tox е сплошной г0внокод, катего... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Dexter, 14:59, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Но справедливости ради, зато у них есть вот такая крутейшая штука для команд. Можно смело послать ГуголДокс лесом.

    https://nextcloud.com/collaboraonline/

     
     
  • 2.21, Пекарь, 15:06, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Оно дико тормозное и глючное уже при 2-х пользователях, onlyoffice гораздо шустрее и вроде как тоже умеет в интеграцию с nextcloud
     
     
  • 3.22, mafia, 15:08, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не согласен, на нашем серваке 10 пользователей, ничего не глючит и не тормозит. Onlyoffice кaкашка.
     
  • 1.25, Аномномномнимус, 15:29, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    туда бы ещё гитлаб, хелпдеск и систему учёта времени и торт готов =)
     
     
  • 2.27, p5n, 15:42, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Туда любой сайт втыкается парой строчек. Прям внутрь фрейма с nextcloud. Даже как-то из настроек раньше можно было добавлять сайты в панель приложений nextcloud.
     
     
  • 3.30, Антон, 15:54, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем оно надо если сайт можно просто в другом окне открыть?
     
     
  • 4.33, p5n, 16:01, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Зачем оно надо если сайт можно просто в другом окне открыть?

    Чтобы пользователи легко и непринужденно переключались между приложениями клауда + костылики для единой авторизации. Вон хотя бы интеграции rainloop/roundcube посмотри как сделаны.

     
  • 3.45, Аномномномнимус, 16:55, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос не в "воткнуть ссылочку", а поднять в одном месте фуллстек, чтобы не распаляться на тысячу сервисов для разработки для SOHO, которым трелло уже мало, переписывать пол редмайна нереально, а решения для кровавого тырпрайза - для кровавого тырпрайза
     
     
  • 4.46, p5n, 16:58, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вопрос не в "воткнуть ссылочку", а поднять в одном месте фуллстек, чтобы
    > не распаляться на тысячу сервисов для разработки для SOHO, которым трелло
    > уже мало, переписывать пол редмайна нереально, а решения для кровавого тырпрайза
    > - для кровавого тырпрайза

    Ну собрать всё в дистрибутив не проблема, кто-нибудь может и сделает. Делают же всякие iredmail-ы из почты.

     
  • 2.40, Аноним, 16:35, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Легко!
     
  • 1.36, Аноним, 16:20, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Долго сидел на нем в локалке - отказался Основная проблема это PHP все плюшки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, Борщдрайвен бигдата, 17:57, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Основная проблема — это ты. А серьёзно, то вышеописаные детские болезни были актуальны лет пару назад, в ownCloud 8. Пробовал тогда поднять на нем домашнее облако, поел кактус, и плюнул; да, были и баги с синхронизацией, и прожорливость php5.

    Потом попробовал вновь, уже с Nextcloud 11, и приятно удивился. php7 намного пошустрее работает, ребята толком оптимизировали нагрузку, и на средней vps (2 core 2 gb) неплохо ворочает парой тысяч файлов и десятком пользователей.

    Радует, что ужасы прошлого с поиском и обновлением аддонов ушли, всё делается гладко и в пару кликов, даже для установки CLI ни разу не понадобился, не говоря о «ручном» исправлении каких-то ошибок синхронизации.

    Да, мой опыт нерепрезентативен, и не описывает всего положения дел, но вряд ли всё насколько плохо, как описано выше.

    P.S. Докер не использовал, система на стандартной бубунте, онлайн офис не прикручивал пока.

     
  • 1.38, Moomintroll, 16:28, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Nextcloud Talk в один клик может быть установлен на любом сервере с Nextcloud (для установки требуется Nextcloud 13, который пока находится на стадии бета-тестирования).

    А мне и в 12.0.4 предлагает...

     
  • 1.42, iCat, 16:39, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой, как интересно...
    А NextCloud растёт и ширится... Надо попробовать внедрить...
     
  • 1.48, Некто, 17:52, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > решение для развёртывания сервиса для обмена текстовыми сообщениями,
    > совершения голосовых звонков и видеовызовов
    > с возможность организации видеоконференций и проведения вебинаров.
    > облачное хранилище Nextcloud

    С точки зрения безопасности - это капец, by design!
    WebDav, CalDav, CardDav, IMAP, SMTP, etc., а теперь еще WebRTC и все это на PHP. Дальше можно не обсуждать. Это как с вечным двигателем - аргументы даже не рассматриваются.

    Совсем забили на unix way. Идеология MS кухонного комбайна побеждает

     

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