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12.01.2018 09:51  Атака на OpenSSH sftp, осуществляемая при некорректной настройке chroot

В реализации sftp из состава OpenSSH выявлена недоработка, которая при редком стечении настроек может привести к выполнению кода в режиме chroot. Суть проблемы в том, что при использовании internal-sftp и chroot, OpenSSH всё равно предпринимает попытку запуска скрипта /etc/ssh/sshrc. Проявление проблемы маловероятно в реальных условиях, так как для этого необходимо достаточно специфичное сочетание некорректных настроек.

Например, так как OpenSSH блокирует работу в случае доступности корня chroot-окружения на запись, для успешной атаки требуется наличие доступных на запись каталогов bin, etc, lib. Атакующий может скопировать необходимые файлы и библиотеки в эти каталоги и запустить код внутри chroot (будет ограничен доступ к ФС, но можно использовать код для эксплуатации неисправленных уязвимостей в ядре, рассылки спама, участия в DDoS, создания прокси и т.п.).

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.6
  3. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  4. OpenNews: WikiLeaks раскрыл сведения об SSH-имплантах ЦРУ
  5. OpenNews: Проект Kryptonite развивает систему хранения закрытых ключей SSH на смартфоне
  6. OpenNews: Выпуск Mosh 1.3, альтернативы SSH
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openssh, sftp
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  • 1.1, Аноним, 10:29, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    8212 Мои настройки очень специфичны Ты не поймешь 8212 Посвяти же меня в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аномномномнимус, 10:34, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Т.е. внезапно чел имеющий удалённый доступ к системе может запустить что-то в изолированном окружении, если разрешить ему мордовать всё подряд даже там, где по дефолту нельзя мордовать. Кажется даже специально так сделать не у всех получится с первого раза
     
  • 1.4, Аноним, 14:46, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    У нас что, год уязвимостей?
     
     
  • 2.7, sas, 17:48, 12/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    астрологи объявили...
     
  • 1.5, Аноним, 15:44, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    нужно настроить ChrootDirectory home и создать юзера etc расходимся пацан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Анониммм, 15:53, 12/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дык надо пройти авторизацию для этого?
     

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